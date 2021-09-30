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Одесская область (3372) оружие (10027) Нацполиция (16187) стрельба (3213) убийство (6357)

Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить мужчину устроившего стрельбу из охотничьего ружья на Одесчине: угрожал взорвать гранату

Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить мужчину устроившего стрельбу из охотничьего ружья на Одесчине: угрожал взорвать гранату

Сегодня, 30 сентября, с утра в Одесской области житель села Пужайково Подольского района открыл огонь из охотничьего обреза. В ходе переговоров с полицией о прекращении огня стрелявший начал угрожать подрывом гранаты и направился в сторону правоохранителей. Полицейские вынуждены были применить оружие. Нападавший был ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня с утра в селе Пужайково на Одесчине местный житель устроил стрельбу из охотничьего обреза. В частности, он попал в автомобиль участкового полицейского. 

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Во время переговоров о прекращении огня он вышел из своего дома и направился в сторону полицейских с ружьем и начал угрожать подрывом гранаты.

Правоохранители вынуждены были применить оружие. Правонарушитель получил огнестрельные ранения.

Автор: 
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Топ комментарии
+5
криминогенная ситуация всегда отражает экономическую ситуацию в стране
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30.09.2021 10:57
+5
Если граната, так сразу Атошник? У нас цыгане бегали с гранатами друг за другом,
тоже Атошники?
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30.09.2021 11:14
+4
Пусть патрулька видео опубликует с нагрудных камер. Зная нашу полицию можно предположить что угодно
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30.09.2021 10:58
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Это что-же ,наступление на права граждан и свободу слова ?
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30.09.2021 10:53 Ответить
Пужайково относится к Балтскому району.
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30.09.2021 10:54 Ответить
С утречка, да? Наверное, футбол вчера посмотрел и расстроился. Бывает. Хрен зна, но я столько не выпью, как он сумел.
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30.09.2021 10:56 Ответить
криминогенная ситуация всегда отражает экономическую ситуацию в стране
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30.09.2021 10:57 Ответить
це скоріш за все банальна сінька
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30.09.2021 11:39 Ответить
а люди бухают от хорошей жизни я так понимаю?
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30.09.2021 11:44 Ответить
А от це по-різному. Я теж не проти на вихідних чарку випити з друзями, але зброя при цьому (законна, більше 15 років у власності) - виключно дома в сейфі. І проблем подібних немає. Хоча життя теж ну не саме просте.
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30.09.2021 12:28 Ответить
Так по ногам стреляют ... Не?

Я не за то чтобы церемониться сильно, но и убивать сразу человека у которого по какой-то причине помутнение в мозгах тоже никуда не годится...
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30.09.2021 10:58 Ответить
Пусть патрулька видео опубликует с нагрудных камер. Зная нашу полицию можно предположить что угодно
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30.09.2021 10:58 Ответить
вам ця поліція хоч раз зробила щось погане?
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30.09.2021 11:03 Ответить
вотка города бірьот...
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30.09.2021 11:02 Ответить
Если была граната то Атошник скорей всего.
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30.09.2021 11:02 Ответить
это типа плохой человек, да?
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30.09.2021 11:12 Ответить
Гранаты не растут на деревьях а в АТО доступ к ним 24 часа в сутки.
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30.09.2021 11:17 Ответить
....и? И что? АТО - это плохо? Нужно просто перестать стрелять?
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30.09.2021 11:19 Ответить
Надо просто перестать применять ворованные в АТО гранаты на гражданке.
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30.09.2021 11:23 Ответить
у вас всегда всё "просто" на словах, а на деле вы несёте ерунду и творите хаос

Несите следующего зелебота, этот выдохся
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30.09.2021 13:11 Ответить
Это не зелеботство, это официальная статистика https://vesti.ua/strana/v-ivano-frankovskoj-oblasti-veteran-ato-podorval-sebya-na-granate ........ https://focus.ua/*******-novosti/489910-otdal-odnu-i-vzorval-vtoruyu-v-krivom-roge-veteran-ato-podorvalsya-na-granate-video ................ https://incident.obozrevatel.com/crime/v-lutske-ot-vzryiva-granatyi-pogib-veteran-ato-smi.htm .... https://www.bbc.com/ukrainian/news-58084426 ..... https://odessa-life.od.ua/news/ne-vynes-uhoda-ljubimoj-v-odesskoj-oblasti-byvshij-atoshnik-podorval-sebja-granatoj только за этот год и только то что попало в СМИ этого списали на терракт но там не понятно https://korrespondent.net/city/dnepr/4397244-vzryv-v-dnepre-pohybly-press-sekretar-hschs-y-veteran-ato
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30.09.2021 13:20 Ответить
Еще один в этом году.. https://ua.news/ru/vo-vremya-vzryva-v-pyatyetazhke-pod-kyevom-pogyb-veteran-ato/ .. еще найти или достаточно?
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30.09.2021 13:26 Ответить
молодец, ты хоршо работаешь, прямо как твой любимый зелефюрер. Хорошо видишь проблему, красиво критикуешь.

А когда дело доходит до решения проблемы - то выясняется, что кроме критики никакого понимания для решения проблемы нет.

Что делать, зелебобик? Закрывать АТО? Только без зеленого популизма, по пунктам давай свой "план трасформации". Сейчас каждый из вас немножечко президент, забыл?
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30.09.2021 13:32 Ответить
А здесь много ума не нужно для человека в 21 веке, вбил вопрос в гугл и на тебе куча ссылок сразу.
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30.09.2021 13:46 Ответить
Если граната, так сразу Атошник? У нас цыгане бегали с гранатами друг за другом,
тоже Атошники?
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30.09.2021 11:14 Ответить
Ща на Одесчині пов'язали начальника складу, який мав свій склад на продаж. Так там цього добра було стільки що, добробати 2014-2015 років не мали і на два батальйони.
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30.09.2021 12:08 Ответить
А началось с чего?
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30.09.2021 11:05 Ответить
Началось с того что мозгов нет.
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30.09.2021 11:10 Ответить
з консерваторії.
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30.09.2021 12:09 Ответить
Молодці мени!
А то розвели всякої гопоти!
На враження треба було, а не ранить!
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30.09.2021 12:55 Ответить
 
 