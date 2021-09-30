Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить мужчину устроившего стрельбу из охотничьего ружья на Одесчине: угрожал взорвать гранату
Сегодня, 30 сентября, с утра в Одесской области житель села Пужайково Подольского района открыл огонь из охотничьего обреза. В ходе переговоров с полицией о прекращении огня стрелявший начал угрожать подрывом гранаты и направился в сторону правоохранителей. Полицейские вынуждены были применить оружие. Нападавший был ранен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сегодня с утра в селе Пужайково на Одесчине местный житель устроил стрельбу из охотничьего обреза. В частности, он попал в автомобиль участкового полицейского.
Во время переговоров о прекращении огня он вышел из своего дома и направился в сторону полицейских с ружьем и начал угрожать подрывом гранаты.
Правоохранители вынуждены были применить оружие. Правонарушитель получил огнестрельные ранения.
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Я не за то чтобы церемониться сильно, но и убивать сразу человека у которого по какой-то причине помутнение в мозгах тоже никуда не годится...
Несите следующего зелебота, этот выдохся
А когда дело доходит до решения проблемы - то выясняется, что кроме критики никакого понимания для решения проблемы нет.
Что делать, зелебобик? Закрывать АТО? Только без зеленого популизма, по пунктам давай свой "план трасформации". Сейчас каждый из вас немножечко президент, забыл?
тоже Атошники?
А то розвели всякої гопоти!
На враження треба було, а не ранить!