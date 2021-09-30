Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить мужчину устроившего стрельбу из охотничьего ружья на Одесчине: угрожал взорвать гранату

Сегодня, 30 сентября, с утра в Одесской области житель села Пужайково Подольского района открыл огонь из охотничьего обреза. В ходе переговоров с полицией о прекращении огня стрелявший начал угрожать подрывом гранаты и направился в сторону правоохранителей. Полицейские вынуждены были применить оружие. Нападавший был ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня с утра в селе Пужайково на Одесчине местный житель устроил стрельбу из охотничьего обреза. В частности, он попал в автомобиль участкового полицейского.

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Во время переговоров о прекращении огня он вышел из своего дома и направился в сторону полицейских с ружьем и начал угрожать подрывом гранаты.

Правоохранители вынуждены были применить оружие. Правонарушитель получил огнестрельные ранения.