Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера.

Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, let the show begin! Арахамия запросил подписные листы для снятия Главы Парламента. Добавьте в программу Трускавца интерактивное задание- собери 150 подписей", - заявил Железняк и обнародовал соответсвующее письмо Арахамии.

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