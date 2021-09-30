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Новости Борьба с коррупцией
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Центр противодействия коррупции (239) Симоненко Алексей (22) Татаров Олег (366)

ЦПК требует привлечь к ответственности прокуроров Симоненко и Стрелюка, которые гуляли на дне рождении Татарова

ЦПК требует привлечь к ответственности прокуроров Симоненко и Стрелюка, которые гуляли на дне рождении Татарова

Центр Противодействия Коррупции требует привлечь к ответственности заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко и руководителя департамента Офиса генпрокурора по надзору за органами безопасности, налоговой и пограничной службами Яна Стрелюка, которые гуляли на празднике Татарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦПК в Facebook.

"На фото - заместитель Венедиктова Симоненко (справа) и руководитель одного из департаментов прокуратуры Стрелюк, которые направляются на пирушку по случаю дня рождения Татарова", - сообщает ЦПК и публикует соответствующее фото.

ЦПК требует привлечь к ответственности прокуроров Симоненко и Стрелюка, которые гуляли на дне рождении Татарова 01

Как отметили в ЦПК, Симоненко и Стрелюк были неслучайными гостями и прибыли на празднование, несмотря на конфликт интересов.

"Именно Симоненко забрал дело Татарова у антикоррупционных органов и передал его СБУ и департаменту Стрелюка. А прокуроры Стрелюка полгода нарушают закон и не передают это дело в суд. Чем не конфликт интересов?" - говорится в сообщении.

"Поэтому Центр Противодействия Коррупции требует привлечь к ответственности Симоненко и Стрелюка, которые гуляли на празднике Татарова. Соответствующие обращения мы направили в орган, осуществляющий дисциплинарное производство в отношении прокуроров", - добавили в ЦПК.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

ЦПК требует привлечь к ответственности прокуроров Симоненко и Стрелюка, которые гуляли на дне рождении Татарова 02
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Топ комментарии
+7
первого карать надо малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и кремлевскую Крысу ермака, которые достали из клоаки это Чмо вити хама как и портного, котрые их крышуют и дают зеленую, а те в свою очередь выполняют грязную работу в ментовке и судах....
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30.09.2021 11:08
+7
рыги и сепары - сейчас костяк зекоМанды. Неужели кто-то верит, что бенедиктова с муженьком, ограбившие страну на миллионы будут бороться с рыгами и сепарами?!!
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30.09.2021 11:33
+5
Не будут бояре перед электоратом отчитываться....
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30.09.2021 11:06
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Не будут бояре перед электоратом отчитываться....
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30.09.2021 11:06 Ответить
первого карать надо малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и кремлевскую Крысу ермака, которые достали из клоаки это Чмо вити хама как и портного, котрые их крышуют и дают зеленую, а те в свою очередь выполняют грязную работу в ментовке и судах....
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30.09.2021 11:08 Ответить
Кто же их привлечет? Сейчас их время. Эпоха лжи закончилась, сказал Клоун.
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30.09.2021 11:12 Ответить
закатайту губо абратно, лошарики
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30.09.2021 11:17 Ответить
Доставайте Чауса из багажника. Это день рождение какое-то скучное,даже без мордобоя,короче тухляк.
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30.09.2021 11:33 Ответить
рыги и сепары - сейчас костяк зекоМанды. Неужели кто-то верит, что бенедиктова с муженьком, ограбившие страну на миллионы будут бороться с рыгами и сепарами?!!
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30.09.2021 11:33 Ответить
так вона сама сєпарка харківська
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30.09.2021 12:25 Ответить
"Кто же его посадит? Он же памятник!" (с)
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30.09.2021 13:41 Ответить
вимагайте, вимагайте. Вже у 2019-му 73% довимагались
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Після дощика,в четверг...
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Чомусь всі такі впевнені у тому, що наступні вибори пройдуть чисто як і попередні…. Ні! Ці тварюки будуть гризти і триматись за владу більше,чим Янукович з його «ригами»!!
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