ЦПК требует привлечь к ответственности прокуроров Симоненко и Стрелюка, которые гуляли на дне рождении Татарова

Центр Противодействия Коррупции требует привлечь к ответственности заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко и руководителя департамента Офиса генпрокурора по надзору за органами безопасности, налоговой и пограничной службами Яна Стрелюка, которые гуляли на празднике Татарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦПК в Facebook.

"На фото - заместитель Венедиктова Симоненко (справа) и руководитель одного из департаментов прокуратуры Стрелюк, которые направляются на пирушку по случаю дня рождения Татарова", - сообщает ЦПК и публикует соответствующее фото.

Как отметили в ЦПК, Симоненко и Стрелюк были неслучайными гостями и прибыли на празднование, несмотря на конфликт интересов.

"Именно Симоненко забрал дело Татарова у антикоррупционных органов и передал его СБУ и департаменту Стрелюка. А прокуроры Стрелюка полгода нарушают закон и не передают это дело в суд. Чем не конфликт интересов?" - говорится в сообщении.

"Поэтому Центр Противодействия Коррупции требует привлечь к ответственности Симоненко и Стрелюка, которые гуляли на празднике Татарова. Соответствующие обращения мы направили в орган, осуществляющий дисциплинарное производство в отношении прокуроров", - добавили в ЦПК.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.