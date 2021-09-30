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Пиар-фильм про Ермака и День Независимости показали все телеканалы олигархов и Общественное ТВ, - "Детектор медиа"

Пиар-фильм про Ермака и День Независимости показали все телеканалы олигархов и Общественное ТВ, -

Суть фильма сводится к тому, что главными создателями удивительного праздника тридцатилетия Независимости были глава Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Владимир Зеленский в фильме - на вторых ролях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

"Есть отрывки трогательных речей президента, чья роль в этом фильме чисто декоративная - нигде нет свидетельств, что он был причастен к идее и подготовке праздника. ... Но все начинается с Ермака и Тимошенко, и дальше зрителям периодически напоминают, что именно они стоят за грандиозной задумкой праздника. ... Этот фильм - продукт пиар-службы, а следовательно пиар. Это пиар по форме и содержанию. Он не имеет ничего общего ни с документалистикой, ни с беспристрастным освещением ситуации. Он снят специально для улучшения имиджа даже не президента, а Офиса Президента", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что "олигархические телеканалы приняли предложение показать фильм - все в один день, 24 сентября, через месяц после праздника - именно тогда, когда Верховная Рада приняла закон о деолигархизации".

"Предположение, что телеканалы действовали в интересах своей аудитории, не выдерживает критики. Если бы это было так, каждый из центральных телеканалов, которые конкурируют между собой, пытался бы снять свой фильм о закулисье праздника. Ведь каждый из этих каналов имеет свою сильную команду теледокументалистов, свою целевую аудиторию, свои подходы к программированию, свой стиль. Решение взять в эфир пафосный, рекламный по содержанию и форме продукт, который будут показывать все конкуренты в тот же день, противоречит логике телебизнеса.

Но прекрасно вписывается в логику медиаобслуживания, которая помогает своим владельцам продемонстрировать власти их способность быть полезными. Готовность дружить и договариваться", - подытожил автор.

Также читайте: Фирма жены замглавы ОП Тимошенко заработала 1,23 млн грн на поездках Зеленского по регионам

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Топ комментарии
+12
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30.09.2021 11:13
+10
При Порошенку "Общественное телевидение" під керівництвом Аласанії не хотіло показувати Хресну ходу української церкви, бо там був присутній Порошенко.
А от хоровод гундяївців показували.
Нинішні пішли ще далі - показують рекламу ОПи, як так і треба.
І ніде не свербить недорогеньким, двохсотдоларовим журноповіям.
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30.09.2021 11:17
+8
200 баксов - цена "независимого" украинского издания.

Подели эту цифру на кол-во журналистов в тздании и получишь среднюю стоимость независимого журналиста.

Бигус идет по отдельному прейскуранту.
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30.09.2021 11:15
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Д,єрьмак...***...
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30.09.2021 11:08 Ответить
Андрей Елдак он
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30.09.2021 11:10 Ответить
Римейк кино служило два пдса вместо бойца
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30.09.2021 11:40 Ответить
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30.09.2021 11:11 Ответить
но ведь на всех этих каналах работают типа журналисты (пропагандисты), редактора и прочие.... граждане Украины ....
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30.09.2021 11:12 Ответить
200 баксов - цена "независимого" украинского издания.

Подели эту цифру на кол-во журналистов в тздании и получишь среднюю стоимость независимого журналиста.

Бигус идет по отдельному прейскуранту.
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30.09.2021 11:15 Ответить
СерЛещ йде по VIP-прейскуранту, а бігус тільки по першому,бо останній раз обісрався по-повній.
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30.09.2021 12:21 Ответить
СерЛещ не журналист, а просто звиздун ротом. Такие вобще по рублю ведро в базарный день.
Главное - талант к кунилингусу.
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30.09.2021 14:32 Ответить
ганапольский зі своїм цінником іде окремо
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30.09.2021 13:57 Ответить
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30.09.2021 11:13 Ответить
Так у ЗЕлядей реально нет проблем с корупцией. Они корупцию возглавляют и не видят в этом никакой проблемы.
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30.09.2021 11:17 Ответить
...настолько мы тупые.
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30.09.2021 11:24 Ответить
За дивним збігом, олігархічні телеканали прийняли пропозицію (чи це був наказ?) показати фільм - усі в один день, 24 вересня, за місяць після свята - саме тоді, коли Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію.

Не. Ну должны ж были олигархи как-то ответить на борьбу ЗЕ с ними.

Вот и попиарили олигархи ЗЕ на своих каналах. Так они наверное выразили свое безмерное уважение к непримиримому противнику.
Какой еще борьбы с олигархами вам не хватает?
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30.09.2021 11:14 Ответить
Боротьби з "олігархом" Порошенком не вистачає. Бо його обидва канали нічого такого не показували. Навпаки, сайт 5-го телеканалу першим передрукував оцю критичну статтю з "Детектор медіа" - https://www.5.ua/polityka/yak-u-chasy-yanukovycha-kanaly-ukrainskykh-oliharkhiv-pokazaly-piar-film-pro-yermaka-255942.html "Як у часи Януковича: канали українських олігархів показали піар-фільм про Єрмака. Наразі невідомі імена безпосередніх творців картини - і чиїм коштом було профінансовано зйомки" - 27.09.2021 13:10
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30.09.2021 11:28 Ответить
За 5 млрд нехило так потусил квартал95. А пропагандонский фильмец выглядит как издевательство над налогоплательщиками.
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30.09.2021 11:16 Ответить
а в чем пиар то ? можно подумать там все как то по другом ? всем и так очевидно что руководит Ермак . точнее даже не так . руководит один седой еврей . а Вовочка в качестве зиц председателя не глядя подмахивает все документы и катается по заграницам
не . ему конечно иногда дают порулить . когда хорошо себя ведет . вот эти все супер программы про миллиард деревьев и про спорт-площадки это он . это его максимальный уровень
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30.09.2021 11:17 Ответить
При Порошенку "Общественное телевидение" під керівництвом Аласанії не хотіло показувати Хресну ходу української церкви, бо там був присутній Порошенко.
А от хоровод гундяївців показували.
Нинішні пішли ще далі - показують рекламу ОПи, як так і треба.
І ніде не свербить недорогеньким, двохсотдоларовим журноповіям.
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30.09.2021 11:17 Ответить
А Ви не дивуйтесь: - бо "Суспільне" нині також стало олігархічним аналом, олігарха ЄрЗе.
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30.09.2021 11:32 Ответить
бо інакше "Суспільне" куй отримає, а не бюджет..
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30.09.2021 12:22 Ответить
само собою... Хоча: при коаліції БПП+НФ за фінансування "Суспільного" питання не стояло.
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30.09.2021 12:35 Ответить
Пєрдака навіть у "Світському жидді" на г+г піарять - токмачать піплу наступного слугу.
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30.09.2021 11:18 Ответить
Не удивлюсь что телеканалы еще и заплатили Дерьмаку за показ этого эпического кино.
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30.09.2021 11:20 Ответить
"удивительного праздника тридцатилетия" - це, звичайно, вже Отар Довженко (автор критичного матеріалу) загнув...
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30.09.2021 11:21 Ответить
Ермак начал свою предвыборную агитацию? Оно -- наш новый ПЕРзидент???
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30.09.2021 11:25 Ответить
Не приведи Господь!
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30.09.2021 11:46 Ответить
Наше быдло, посмотрев этот рекламный фильм, на следующих выборах отдадут страну Дерьмаку, а значит, кремлёвской крысе....
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30.09.2021 11:25 Ответить
як би дерьмак не пижився, всеодно залишиться дерьмаком і зрадником
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30.09.2021 11:26 Ответить
Мне про этих ублюдков уже просто противно что-либо читать, смотреть и слушать !
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30.09.2021 11:29 Ответить
Владимир Зеленский в фильме - на вторых ролях.

Музыкальное сопровождение. Игра на рояле.
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30.09.2021 11:29 Ответить
посмотрел случайно фильм этот... мерзчайшее зрелище... день святой, а зрелище с рассказами предателей, мерзотнейшее...
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30.09.2021 11:50 Ответить
ПУТИНСКИЕ «КОЗЫРИ» В УКРАИНЕ

4 Мая, 2020, 14:21 glavcom.ua

Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО

Расчехление министром иностранных дел РФ кремлевского агента в Украине Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») беспрецедентно в дипломатической практике. Если не вспоминать, конечно, времена «социалистического лагеря», когда Москва назначала угодных ей политиков в соседних странах, а неугодные выбрасывались из окон или отправлялись на виселицу. (Оба примера взяты из политической истории послевоенной Чехословакии, «освобождённой» маршалом И.Коневым.) Видимо, наш Риббентроп был уверен, что усилиями предателей Коломойского и Ермака, обладающих неограниченным влиянием на президента страны, Украина уже доведена до лагерной кондиции.

30 апреля на online-конференции «нормандской четверки» ему пришлось испытать некоторое разочарование. Центральная заготовка суперагента «Козыря» - протокол о создании консультативного совета ОРДЛО-Украина - была, по существу, отправлена в архив. И это хорошая новость.

Кремль стремится форсированно реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности». Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.

При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.

Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО.

ОРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры «Новороссии».

Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.

Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации. 10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти. Надеюсь, этого уже никогда не произойдет.

Другая хорошая новость - состоявшийся 17 апреля разговор советника президента США по национальной безопасности О'Брайена с Патрушевым-Рязанским.

По сведениям моих источников в Вашингтоне, новый дворянин Патрушев был предупрежден, что в случае попыток Кремля аннексии Украины и/или Беларуси США примут в ответ жесткие (не военные, разумеется) меры. Имелись в виду такие возможные акции, как нефтяное эмбарго, замораживание активов путинской «элиты» на территории США (беглый русский триллион). Трампы приходят и уходят. А американское deep state остается.

По сведениям моих источников в Москве, предупреждение Роберта О'Брайена произвело серьезное впечатление практически на всех членов мобилизационной группы. За одним исключением. Верховный Обнуленыш по-прежнему нацелен на окончательное решение украинского вопроса. До последнего своего вздоха во власти и в жизни не оставит он Украину в покое. И он уверен в своих «козырях», список которых не исчерпывается Ермаком и Коломойским.

Джерело: Каспаров.ру https://glavcom.ua/ru/think/putinskie-kozyri-v-ukraine-677654.html
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30.09.2021 11:58 Ответить
 
 