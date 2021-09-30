Пиар-фильм про Ермака и День Независимости показали все телеканалы олигархов и Общественное ТВ, - "Детектор медиа"
Суть фильма сводится к тому, что главными создателями удивительного праздника тридцатилетия Независимости были глава Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Владимир Зеленский в фильме - на вторых ролях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
"Есть отрывки трогательных речей президента, чья роль в этом фильме чисто декоративная - нигде нет свидетельств, что он был причастен к идее и подготовке праздника. ... Но все начинается с Ермака и Тимошенко, и дальше зрителям периодически напоминают, что именно они стоят за грандиозной задумкой праздника. ... Этот фильм - продукт пиар-службы, а следовательно пиар. Это пиар по форме и содержанию. Он не имеет ничего общего ни с документалистикой, ни с беспристрастным освещением ситуации. Он снят специально для улучшения имиджа даже не президента, а Офиса Президента", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что "олигархические телеканалы приняли предложение показать фильм - все в один день, 24 сентября, через месяц после праздника - именно тогда, когда Верховная Рада приняла закон о деолигархизации".
"Предположение, что телеканалы действовали в интересах своей аудитории, не выдерживает критики. Если бы это было так, каждый из центральных телеканалов, которые конкурируют между собой, пытался бы снять свой фильм о закулисье праздника. Ведь каждый из этих каналов имеет свою сильную команду теледокументалистов, свою целевую аудиторию, свои подходы к программированию, свой стиль. Решение взять в эфир пафосный, рекламный по содержанию и форме продукт, который будут показывать все конкуренты в тот же день, противоречит логике телебизнеса.
Но прекрасно вписывается в логику медиаобслуживания, которая помогает своим владельцам продемонстрировать власти их способность быть полезными. Готовность дружить и договариваться", - подытожил автор.
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Бигус идет по отдельному прейскуранту.
Главное - талант к кунилингусу.
Не. Ну должны ж были олигархи как-то ответить на борьбу ЗЕ с ними.
Вот и попиарили олигархи ЗЕ на своих каналах. Так они наверное выразили свое безмерное уважение к непримиримому противнику.
Какой еще борьбы с олигархами вам не хватает?
не . ему конечно иногда дают порулить . когда хорошо себя ведет . вот эти все супер программы про миллиард деревьев и про спорт-площадки это он . это его максимальный уровень
А от хоровод гундяївців показували.
Нинішні пішли ще далі - показують рекламу ОПи, як так і треба.
І ніде не свербить недорогеньким, двохсотдоларовим журноповіям.
Музыкальное сопровождение. Игра на рояле.
4 Мая, 2020, 14:21 glavcom.ua
Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО
Расчехление министром иностранных дел РФ кремлевского агента в Украине Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») беспрецедентно в дипломатической практике. Если не вспоминать, конечно, времена «социалистического лагеря», когда Москва назначала угодных ей политиков в соседних странах, а неугодные выбрасывались из окон или отправлялись на виселицу. (Оба примера взяты из политической истории послевоенной Чехословакии, «освобождённой» маршалом И.Коневым.) Видимо, наш Риббентроп был уверен, что усилиями предателей Коломойского и Ермака, обладающих неограниченным влиянием на президента страны, Украина уже доведена до лагерной кондиции.
30 апреля на online-конференции «нормандской четверки» ему пришлось испытать некоторое разочарование. Центральная заготовка суперагента «Козыря» - протокол о создании консультативного совета ОРДЛО-Украина - была, по существу, отправлена в архив. И это хорошая новость.
Кремль стремится форсированно реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности». Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.
При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.
Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО.
ОРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры «Новороссии».
Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.
Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации. 10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти. Надеюсь, этого уже никогда не произойдет.
Другая хорошая новость - состоявшийся 17 апреля разговор советника президента США по национальной безопасности О'Брайена с Патрушевым-Рязанским.
По сведениям моих источников в Вашингтоне, новый дворянин Патрушев был предупрежден, что в случае попыток Кремля аннексии Украины и/или Беларуси США примут в ответ жесткие (не военные, разумеется) меры. Имелись в виду такие возможные акции, как нефтяное эмбарго, замораживание активов путинской «элиты» на территории США (беглый русский триллион). Трампы приходят и уходят. А американское deep state остается.
По сведениям моих источников в Москве, предупреждение Роберта О'Брайена произвело серьезное впечатление практически на всех членов мобилизационной группы. За одним исключением. Верховный Обнуленыш по-прежнему нацелен на окончательное решение украинского вопроса. До последнего своего вздоха во власти и в жизни не оставит он Украину в покое. И он уверен в своих «козырях», список которых не исчерпывается Ермаком и Коломойским.
Джерело: Каспаров.ру https://glavcom.ua/ru/think/putinskie-kozyri-v-ukraine-677654.html