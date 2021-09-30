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алкоголь (1644) ВР (27371) Минфин (1549) Гетманцев (408) Железняк Ярослав (407)

Законопроект Минфина о контроле оборота алкоголя сработает с точностью наоборот. Продавцы не имеют для этого технических возможностей, - Железняк

Законопроект Минфина о контроле оборота алкоголя сработает с точностью наоборот. Продавцы не имеют для этого технических возможностей, - Железняк

Вместо уменьшения объема нелегального алкоголя, Минфин своим нововведением достигнет результата с точностью наоборот. Маленькие супермаркеты вряд ли станут следовать нормам закона. Программное обеспечения для считывания штрих-кодов до сих пор не перепрошито на точках продажи алкоголя. То есть, продавцы не будут иметь для этого технических возможностей.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"История о том, как Минфин планирует усложнить жизни предпринимателям-владельцам продуктовых магазинов, и при чем здесь законопроект №5600. Конец рабочей недели, вы стоите в немалой очереди в супермаркете с одним желанием - как можно скорее попасть домой, накрыть ужин, открыть бутылку вина и насладиться привкусом выходных. Как и каждый в очереди. И здесь неожиданно кассир начинает не только сканировать товар, но и вручную вбивать в ваш чек штрих-код каждой бутылки алкоголя на ленте - тот 10-значный номер на наклейке акциза", - отмечает он.

По словам Железняка, благодаря правительственной идее это наше недалекое будущее. Дело в том, что Минфин решил сделать что-то вроде электронной акцизной марки, чтобы контролировать оборот алкоголя и уменьшать нелегальные продажи.

"Цель вроде бы классная, но реализация, как всегда. В чем проблема. Их на самом деле несколько", - добавил парламентарий.

Далее он подробно останавливается на каждой из проблем. 

Проблема №1. Законопроект №5600, который уже на подходе к голосованию во втором чтении, предусматривает, что с 1 января 2022 года в товарных чеках обязательно должен быть штрих-код акцизной марки. Если его не будет - продавца оштрафуют. Также штрафы будут, если кассир будет вводить штрих-код вручную и допустит ошибку. А штраф, на минутку, это 100% стоимости товара. В дополнение к тому, что данный механизм значительно увеличивает время на обслуживание покупателей и нервы этих самых покупателей.

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"Окей, законопослушные крупные сетевые супермаркеты хочешь не хочешь, а будут придерживаться новых требований. А вот маленькие супермаркеты у дома, которые и надо контролировать на нелегальную продажу алкоголя, вряд ли будут усложнять жизнь себе и своим клиентам. Поэтому я не удивлюсь, если вместо уменьшения объема нелегального алкоголя, Минфин своим нововведением достигнет результата с точностью до наоборот", - подчеркивает Железняк. 

Проблема №2. Чтобы нововведение работало, каждая точка продажи должна быть оснащена сканером, который считывает штрих-код акцизной марки, или кассиры должны вводить код вручную. За последние три месяца операторы РРО должны были сделать апдейт программного обеспечения, перепрошить каждое РРО на каждой точке продажи и перерегистрировать их в налоговой. Дедлайн наступает уже завтра, 1 октября. Пожалуй, не стоит говорить, что сделать этого не успели. То есть даже у тех продавцов, которые хотят соблюдать закон, для этого нет технических возможностей.

"Где-то с год назад мы с Даниилом Гетманцевым, налоговой и представителями рынка алкоголя серьезно работали над вопросом внедрения электронной марки. Но так и не нашли работающий механизм ее ввести - как раз из-за технических проблем реализации процесса ее считывания и внесения в чек. Уверен, цель стоит того, чтобы искать пути ее достижения. Но ни предприниматели, ни потребители не должны в очередной раз стать жертвами любимого подхода правительства "сначала сделаем, а потом подумаем", - резюмировал он.

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Топ комментарии
+2
в кацапии ввели учет акцизных марок на кассах два года назад
наши дегенераты идут четко по кацапской кальке
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30.09.2021 11:15
+1
У меня есть другая инфа.
Первое - чтение штрихкода акцизной марки не проблема.
Второе - РРО в целом перепрошиты.

Ну и, наконец, третье - где торговали палёной водкой, там и продолжат торговать. Сигаретами без акциза, кстате, наверна возле любой станции метра с рук торгуют.
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30.09.2021 11:16
+1
проблема не в считывании а в том что надо вести учет всего алкоголя в разрезе акцизной марки. т.е. каждая бутылка отдельно при приходе сканируется

что касается перешивки РРО - перешито примерно 20% от всего количества и около 50% от тех кому это просто необходимо (торговля акцизом). просто не успевают физически.
но к перешивке надо добавить переделку программ учетных. потому что теперь в строке товара должен стоять код акцизной марки. а с этим очень большая проблема.

кроме того так и не решен вопрос по барам кафе и ресторанам - там где продают алкоголь на разлив. там какую акцизную марку тулить в чек?
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30.09.2021 11:23
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в кацапии ввели учет акцизных марок на кассах два года назад
наши дегенераты идут четко по кацапской кальке
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30.09.2021 11:15 Ответить
У меня есть другая инфа.
Первое - чтение штрихкода акцизной марки не проблема.
Второе - РРО в целом перепрошиты.

Ну и, наконец, третье - где торговали палёной водкой, там и продолжат торговать. Сигаретами без акциза, кстате, наверна возле любой станции метра с рук торгуют.
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30.09.2021 11:16 Ответить
проблема не в считывании а в том что надо вести учет всего алкоголя в разрезе акцизной марки. т.е. каждая бутылка отдельно при приходе сканируется

что касается перешивки РРО - перешито примерно 20% от всего количества и около 50% от тех кому это просто необходимо (торговля акцизом). просто не успевают физически.
но к перешивке надо добавить переделку программ учетных. потому что теперь в строке товара должен стоять код акцизной марки. а с этим очень большая проблема.

кроме того так и не решен вопрос по барам кафе и ресторанам - там где продают алкоголь на разлив. там какую акцизную марку тулить в чек?
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30.09.2021 11:23 Ответить
Про учётные программы не понял или не знаю. Приходные накладные в разрезе марок нужно делать? Ну поздравляю всех канечна если так.
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30.09.2021 11:35 Ответить
поясню про учетные программы
цель этого нововведения в том чтобы не продать бутылку с той акцизной маркой, которой нет на приходе. кассовые аппараты не ведут учет остатков товара (исключение "Экселио" и "ИКС" но там это больше похоже на геморой). А значит нужна по любому учетная программа в которой будет вестись учет остатка алкоголя и табака в разрезе каждой акцизной марки. и накладные должны быть со списком этих акцизных марок.

кстати, то же самое касается и сигарет. а ну ка просканировать каждую пачку при приходе на магазин.
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30.09.2021 11:43 Ответить
Пока что я не вижу связи между передачей штрихкода кассой и необходимостью вести учёт в разрезе марок.
Ну это пока, разумеется.
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30.09.2021 11:50 Ответить
мда....
передача штрих-кода марки в реестр нужна для того чтобы не торговали акцизом, который не поступал в магазин. а это значит что в реестр будут попадать накладные на отгрузку такого товара на магазин поставщиками, в которых будет указываться перечень марок. а это значит надо где то вести учет какая марка продалась а какая еще нет и стоит на полке. а при приеме товара надо как то проверять верно ли указаны номера акцизных марок в накладной

"с 1 июля 2018 года https://buh.ru/articles/documents/64397/ помарочный учет алкогольной продукции . Закон устанавливает, что федеральные специальные и акцизные марки при выпуске «Госзнаком» https://buh.ru/news/uchet_nalogi/65781/ уже должны содержать двухмерный штрихкод , содержащий уникальный идентификатор ЕГАИС. Соответственно, производители и импортеры алкоголя уже не должны наносить на такую марку сведения из ЕГАИС. При этом требования о помарочном учете относятся к алкогольной продукции, маркированной такими новыми марками."
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30.09.2021 11:56 Ответить
последний абзац - кацапстан
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30.09.2021 11:57 Ответить
Ну так я про то же - пока не нужно. Пока.
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30.09.2021 12:06 Ответить
ну это "пока" ровно до принятия 5600. там "уже"
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30.09.2021 12:08 Ответить
Ого, да, зашибись - походу каждую бутылочку теперь отдельно надо учитывать по штрихкоду акциза, программит его в кассу и продавать по нему же.
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30.09.2021 12:20 Ответить
Хотя нет, можно толковать что программировать марку не надо, а значит и про учёт тоже ничего
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30.09.2021 12:30 Ответить
попробуй пояснить передачу номеров марок в реестр кроме как контроль продажи только того акцизного товара который поступал в магазин по накладным
есть крайне маленькая вероятность что таким образом будут отсеивать фальшивые марки потому как реестр марок выданных производителям есть давно. но выявить фальшивую марку это одно - а вот найти кто именно ее наклеил в этом случаи будет нереально. думаю будет как с ндс - контроль на каждом продавце в цепочке от производителя до конечного покупателя. иначе это пар в гудок
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30.09.2021 12:38 Ответить
номер марки в чеке указывается. как это "не надо программировать"?
в 90% случаев на кассах стоят фискальные регистраторы а чек формируется на компьютере в разных программах.
последний раз кассу с кнопками я видел на кассе лет 8 назад
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30.09.2021 12:41 Ответить
А проверять при приёме да, очень весёлое занятие.
Вспомнились времена, когда в магазины отгрузили этих марок, чтоб они сами понаклеили. Чтож, закрылись на пару дней все подряд.

Говорили вот мы этих марок навведём и никакого левого алкоголя не станет
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30.09.2021 12:10 Ответить
По сути, это учет по серийным номерам. Но одно дело вести учет серийных номеров для автомобиля, телевизора, мобильника, и другое - для алкоголя.
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30.09.2021 12:12 Ответить
на мое памяти три раза пытались ввести учет телефонов по IMEI. три раза провал. и не потому что серого импорта много - это понятно. потому что меняется номер на раз-два и хрен чего докажешь.
номера напечатанные, наклеенные или хранящиеся в памяти легко меняются, подделываются или уничтожаются вообще. единственный вариант несменяемого аутентичного кода - выбитый на корпусе физически. как на автомобиле или оружии.
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30.09.2021 12:40 Ответить
Особенность Зеленых - абсолютное незнание истории вопросов, в которые они лезут.
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30.09.2021 15:36 Ответить
захочуть - будуть
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30.09.2021 11:47 Ответить
Короче п"зда бухгалтерам
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30.09.2021 11:49 Ответить
Пока нет, но уже близко Бухгалтерам то не особо, а вот на приёме товара каждую пачку сигарет из сотни - другой отмечать в накладной будет весело

Штош, торговля подакцизными всегда была муторным делом, но прибыльным.
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30.09.2021 11:53 Ответить
Геморрой уже лет 10 тому назад достиг тех пределов, когда многие магазины отказались от алкоголя - и не жалеют.
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30.09.2021 12:10 Ответить
кладовщикам и товароведам. переучет на складе превратится в очень веселый квест
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30.09.2021 11:57 Ответить
Зелена банда уже ввела такі податки що власники невеличких магазинів змушені повністю відмовитись від легальної торгівля цигарками і спиртним. Наприклад, в тому селі де маю дачу в цьому році з прилавку зникли сигарети і спиртне, але з під прилавку торгівля продовжується і в селі зявилось декілька точок де можна купити ці товари в будь який час доби і значно дешевше ніж в магазині. Стали масово гнати самогон і робити вино, чого раніше ніхто не робив. Село невеличке - 270 хат. Який сенс платити драконівський податок з магазину маючи обіг десь на 30 пляшок горілки і 50 пляшок пива в день? З цигарками ще простіше. Люди перейшли на тютюн який продають "склянками". "Склянка" - 30 гривень. Рік тому я придбав машинку для набивки цигарок і тепер куріння обходиться мені не 3000 гривень щомісяця а 600 гривень (гільзи + турецький тютюн) але взагалі без податків в бюджет. А як може бути інакше якщо "скажений прінтер" друкує дурацькі закони? Тепер ми стали купувати "з рук" у перевірених продавців дешевше ті продукти харчування які раніше купували в супермаркеті - "свій до свого по своє"...
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30.09.2021 12:52 Ответить
Цей фантазер нехай краще ділиться своїми фантазіями про те, як він буде заробляти в політиці далі після рейдерства Голосу.
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30.09.2021 13:51 Ответить
 
 