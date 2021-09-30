Законопроект Минфина о контроле оборота алкоголя сработает с точностью наоборот. Продавцы не имеют для этого технических возможностей, - Железняк
Вместо уменьшения объема нелегального алкоголя, Минфин своим нововведением достигнет результата с точностью наоборот. Маленькие супермаркеты вряд ли станут следовать нормам закона. Программное обеспечения для считывания штрих-кодов до сих пор не перепрошито на точках продажи алкоголя. То есть, продавцы не будут иметь для этого технических возможностей.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"История о том, как Минфин планирует усложнить жизни предпринимателям-владельцам продуктовых магазинов, и при чем здесь законопроект №5600. Конец рабочей недели, вы стоите в немалой очереди в супермаркете с одним желанием - как можно скорее попасть домой, накрыть ужин, открыть бутылку вина и насладиться привкусом выходных. Как и каждый в очереди. И здесь неожиданно кассир начинает не только сканировать товар, но и вручную вбивать в ваш чек штрих-код каждой бутылки алкоголя на ленте - тот 10-значный номер на наклейке акциза", - отмечает он.
По словам Железняка, благодаря правительственной идее это наше недалекое будущее. Дело в том, что Минфин решил сделать что-то вроде электронной акцизной марки, чтобы контролировать оборот алкоголя и уменьшать нелегальные продажи.
"Цель вроде бы классная, но реализация, как всегда. В чем проблема. Их на самом деле несколько", - добавил парламентарий.
Далее он подробно останавливается на каждой из проблем.
Проблема №1. Законопроект №5600, который уже на подходе к голосованию во втором чтении, предусматривает, что с 1 января 2022 года в товарных чеках обязательно должен быть штрих-код акцизной марки. Если его не будет - продавца оштрафуют. Также штрафы будут, если кассир будет вводить штрих-код вручную и допустит ошибку. А штраф, на минутку, это 100% стоимости товара. В дополнение к тому, что данный механизм значительно увеличивает время на обслуживание покупателей и нервы этих самых покупателей.
"Окей, законопослушные крупные сетевые супермаркеты хочешь не хочешь, а будут придерживаться новых требований. А вот маленькие супермаркеты у дома, которые и надо контролировать на нелегальную продажу алкоголя, вряд ли будут усложнять жизнь себе и своим клиентам. Поэтому я не удивлюсь, если вместо уменьшения объема нелегального алкоголя, Минфин своим нововведением достигнет результата с точностью до наоборот", - подчеркивает Железняк.
Проблема №2. Чтобы нововведение работало, каждая точка продажи должна быть оснащена сканером, который считывает штрих-код акцизной марки, или кассиры должны вводить код вручную. За последние три месяца операторы РРО должны были сделать апдейт программного обеспечения, перепрошить каждое РРО на каждой точке продажи и перерегистрировать их в налоговой. Дедлайн наступает уже завтра, 1 октября. Пожалуй, не стоит говорить, что сделать этого не успели. То есть даже у тех продавцов, которые хотят соблюдать закон, для этого нет технических возможностей.
"Где-то с год назад мы с Даниилом Гетманцевым, налоговой и представителями рынка алкоголя серьезно работали над вопросом внедрения электронной марки. Но так и не нашли работающий механизм ее ввести - как раз из-за технических проблем реализации процесса ее считывания и внесения в чек. Уверен, цель стоит того, чтобы искать пути ее достижения. Но ни предприниматели, ни потребители не должны в очередной раз стать жертвами любимого подхода правительства "сначала сделаем, а потом подумаем", - резюмировал он.
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наши дегенераты идут четко по кацапской кальке
Первое - чтение штрихкода акцизной марки не проблема.
Второе - РРО в целом перепрошиты.
Ну и, наконец, третье - где торговали палёной водкой, там и продолжат торговать. Сигаретами без акциза, кстате, наверна возле любой станции метра с рук торгуют.
что касается перешивки РРО - перешито примерно 20% от всего количества и около 50% от тех кому это просто необходимо (торговля акцизом). просто не успевают физически.
но к перешивке надо добавить переделку программ учетных. потому что теперь в строке товара должен стоять код акцизной марки. а с этим очень большая проблема.
кроме того так и не решен вопрос по барам кафе и ресторанам - там где продают алкоголь на разлив. там какую акцизную марку тулить в чек?
цель этого нововведения в том чтобы не продать бутылку с той акцизной маркой, которой нет на приходе. кассовые аппараты не ведут учет остатков товара (исключение "Экселио" и "ИКС" но там это больше похоже на геморой). А значит нужна по любому учетная программа в которой будет вестись учет остатка алкоголя и табака в разрезе каждой акцизной марки. и накладные должны быть со списком этих акцизных марок.
кстати, то же самое касается и сигарет. а ну ка просканировать каждую пачку при приходе на магазин.
Ну это пока, разумеется.
передача штрих-кода марки в реестр нужна для того чтобы не торговали акцизом, который не поступал в магазин. а это значит что в реестр будут попадать накладные на отгрузку такого товара на магазин поставщиками, в которых будет указываться перечень марок. а это значит надо где то вести учет какая марка продалась а какая еще нет и стоит на полке. а при приеме товара надо как то проверять верно ли указаны номера акцизных марок в накладной
"с 1 июля 2018 года https://buh.ru/articles/documents/64397/ помарочный учет алкогольной продукции . Закон устанавливает, что федеральные специальные и акцизные марки при выпуске «Госзнаком» https://buh.ru/news/uchet_nalogi/65781/ уже должны содержать двухмерный штрихкод , содержащий уникальный идентификатор ЕГАИС. Соответственно, производители и импортеры алкоголя уже не должны наносить на такую марку сведения из ЕГАИС. При этом требования о помарочном учете относятся к алкогольной продукции, маркированной такими новыми марками."
есть крайне маленькая вероятность что таким образом будут отсеивать фальшивые марки потому как реестр марок выданных производителям есть давно. но выявить фальшивую марку это одно - а вот найти кто именно ее наклеил в этом случаи будет нереально. думаю будет как с ндс - контроль на каждом продавце в цепочке от производителя до конечного покупателя. иначе это пар в гудок
в 90% случаев на кассах стоят фискальные регистраторы а чек формируется на компьютере в разных программах.
последний раз кассу с кнопками я видел на кассе лет 8 назад
Вспомнились времена, когда в магазины отгрузили этих марок, чтоб они сами понаклеили. Чтож, закрылись на пару дней все подряд.
Говорили вот мы этих марок навведём и никакого левого алкоголя не станет
номера напечатанные, наклеенные или хранящиеся в памяти легко меняются, подделываются или уничтожаются вообще. единственный вариант несменяемого аутентичного кода - выбитый на корпусе физически. как на автомобиле или оружии.
Штош, торговля подакцизными всегда была муторным делом, но прибыльным.