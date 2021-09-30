Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине набрала свыше 18,5 тыс. подписей

За десять дней с момента опубликования петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов российских артистов на территории Украины набрала свыше 18,5 тыс. голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр электронных петиций.

По данным на 30 сентября собрано уже 18 537 голосов из 25 000 необходимых.

Как сообщалось, в петиции Кондратюк просит президента Зеленского запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора - России до возвращения оккупированного Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами.

Продюсер отметил, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты, актеры на самом деле не несут никакой культуры.

"Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и хотим победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны", - подчеркнул продюсер.

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Российские артисты раскритиковали инициативу Кондратюка.

В частности, Михаил Шуфутинский заявил, что для него до сих пор нет разницы, где артист выступал и выступает сейчас, поскольку "основная часть вменяемых людей находится вне политики".

Российский певец Лев Лещенко заявил, что его не тянет в Украину "пока там такая власть".

Юрий Лоза считает, что Украина просто боится, что "русские могут быть обаятельными и привлекательными".

Певец Николай Расторгуев, поддержавший оккупацию Крыма Россией сказал: "Да пошли они все. Вот мой комментарий. Мне абсолютно все равно. Пусть они у себя работают на Галичине. И сюда пусть не приезжают".