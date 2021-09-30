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Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине набрала свыше 18,5 тыс. подписей

Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине набрала свыше 18,5 тыс. подписей

За десять дней с момента опубликования петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов российских артистов на территории Украины набрала свыше 18,5 тыс. голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр электронных петиций.

По данным на 30 сентября собрано уже 18 537 голосов из 25 000 необходимых.

Как сообщалось, в петиции Кондратюк просит президента Зеленского запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора - России до возвращения оккупированного Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами.

Продюсер отметил, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты, актеры на самом деле не несут никакой культуры.

"Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и хотим победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны", - подчеркнул продюсер.

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Российские артисты раскритиковали инициативу Кондратюка.

В частности, Михаил Шуфутинский заявил, что для него до сих пор нет разницы, где артист выступал и выступает сейчас, поскольку "основная часть вменяемых людей находится вне политики".

Российский певец Лев Лещенко заявил, что его не тянет в Украину "пока там такая власть".

Юрий Лоза считает, что Украина просто боится, что "русские могут быть обаятельными и привлекательными".

Певец Николай Расторгуев, поддержавший оккупацию Крыма Россией сказал: "Да пошли они все. Вот мой комментарий. Мне абсолютно все равно. Пусть они у себя работают на Галичине. И сюда пусть не приезжают".

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Топ комментарии
+15
дайте ссылку на петицию . а тоже подпишусь
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30.09.2021 11:25
+5
https://petition.president.gov.ua/petition/123500?fbclid=IwAR3mLdWb4T0D7ftssxXLYytyd1OhjN8qWWVsjyKzG6XZqAddI9WanJhRszk
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30.09.2021 11:34
+5
Ау патріоти! Активніше підписуємося!
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30.09.2021 11:35
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дайте ссылку на петицию . а тоже подпишусь
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30.09.2021 11:25 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/123500?fbclid=IwAR3mLdWb4T0D7ftssxXLYytyd1OhjN8qWWVsjyKzG6XZqAddI9WanJhRszk
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30.09.2021 11:34 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/123500
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30.09.2021 11:35 Ответить
о . нашел https://petition.president.gov.ua/petition/123500
и оставил голос
да . каких там только нет . иногда капец забавные
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30.09.2021 11:37 Ответить
но есть и вполне здравые
https://petition.president.gov.ua/petition/120084
https://petition.president.gov.ua/petition/123572
https://petition.president.gov.ua/petition/123506
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30.09.2021 11:43 Ответить
А як Вам ця?
https://petition.president.gov.ua/petition/123604
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30.09.2021 11:51 Ответить
не дошел еще . обязательно отдам свой голос
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30.09.2021 11:53 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/123500?fbclid=IwAR3mLdWb4T0D7ftssxXLYytyd1OhjN8qWWVsjyKzG6XZqAddI9WanJhRszk Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора - Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами.
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30.09.2021 11:34 Ответить
Ау патріоти! Активніше підписуємося!
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30.09.2021 11:35 Ответить
Та вже давно підписався.
Ще цю мою б підтримали, з тієї ж сфери:
https://petition.president.gov.ua/petition/123604
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30.09.2021 11:49 Ответить
А нашим артистам можно будет в рф ездить?
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30.09.2021 11:36 Ответить
можно, но желательно с концами
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30.09.2021 11:49 Ответить
One way ticket
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30.09.2021 12:01 Ответить
Толку от этих петиций, если главклоун сам торгует в парашии сериалами? Пока это жлобское чмо во власти, до тех пор тут будет свободный вьезд свинособакам. Вспомним, чем закончились петиции по увольнению рыгов татарова и фашиста дерьмака.
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30.09.2021 11:38 Ответить
+1 подписал!!!
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30.09.2021 11:52 Ответить
Сколько против Ермака раз петиции набирали, и шо, зе говорил что ему насрать. То же ждет и эту, увы
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30.09.2021 11:58 Ответить
О. автор дебільних пісень расторгуй. не здохло ще, падло
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30.09.2021 12:01 Ответить
Оно ***** хитрое, уже много лет живет в Германии, а в ********* деньжат срубить приезжает. А лапти верят какой он патриот.
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30.09.2021 13:28 Ответить
підпишусь обов'язково !
бо пам'ятаю, що за усміхненими рилами пореченкових та кіркорових -
завжди проглядаються перекошені рила гіві та моторол з ножем, та автоматом, знятим з запобіжника ...
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30.09.2021 12:03 Ответить
Після того, як Поця ветува першу петицію, яка набрала навіть більше від необхідної кількість голосів, я в ці ігри не граю.
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30.09.2021 12:11 Ответить
Желание подписать эту петицию привело меня к необходимости установить себе на телефон MOBILE ID... А я и не знал
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30.09.2021 12:25 Ответить
Кондрат молодец. Поддерживаю.
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30.09.2021 12:25 Ответить
Не будем пассивными, активнее подписываем петицию. Я лично подписал и поддерживаю
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30.09.2021 13:09 Ответить
с нынешним ************ все эти петиции до ср..ки
Об увольнении татарова бысро набрали 25000
Клоун ей подтерся
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30.09.2021 13:13 Ответить
 
 