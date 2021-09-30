В Украине можно построить дата-центры для майнинга биткоинов, используя потенциал АЭС, – IT-инвестор Тронь
В Украине есть огромный энергетический потенциал для создания полного цикла добычи и майнинга биткоинов.
Об этом в интервью Bitcoin Magazine рассказал предприниматель, IT-инвестор, основатель международной компании White Rock Management Сергей Тронь.
По его словам, Украина имеет колоссальные избытки генерации электроэнергии, ведь сегодня в нашей стране есть 55 ГВт общей установленной мощности электростанций, из которых в сети, даже в пиковые периоды потребления, в активном использовании находится 20 ГВт. Причина такого положения дел - падение промышленного производства, которое перманентно наблюдается з 1991 года.
"Украина накопила ряд сложнейших задач вокруг атомно-промышленного комплекса, которые привели к низкой эффективности эксплуатации АЭС. Сегодня увеличение доли ВИЭ, параллельно с вынужденным увеличением объема генерации ТЭС для обеспечения суточного балансирования, на фоне падения потребления приводит к вытеснению доли АЭС из энергосистем. КИУМ АЭС Украины в 2020 году составил ~61 %, ориентировочный недовыпуск электроэнергии атомными станциями в 2020 году составил 20,84 ТВт*ч, т.е. эквивалент 3-х блоков ВВЭР-1000", - отметил предприниматель Сергей Тронь. По его словам, Украина фактически не использует энергетический потенциал собственных АЭС.
Инвестор считает, что поскольку развитие промышленности – решение не быстрое и требует значительных инвестиций и ресурсов, то выйти из этой сложной ситуации можно за счет строительства центров обработки данных для добычи биткоинов.
"Ключевая особенность центров обработки данных как потребителя электрической энергии – это значительный объем потребления в режиме 24/7/365 по линейному графику нагрузок. Реализация схемы электроснабжения центра обработки данных непосредственно от атомной генерации позволит обеспечить устойчивые и взаимовыгодные условия кооперации для всех участников: атомные электростанции получат дополнительную возможность для сбыта продукции по конкурентной цене с гарантированным и своевременным расчетом; центр обработки данных – гарантированный и надежный источник электроснабжения; энергосистема Украины разгрузит базовый сегмент рынка, создаст дополнительные возможности в суточном балансировании", - уверен основатель международной компании White Rock Management.
Сергей Тронь также отметил, что строительство и эксплуатация высокотехнологичного, многоцелевого центра обработки данных, источником электроснабжения которого является атомная электростанция, позволяет реализовать проект строительства дата-центра, аналогов которому в Украине не существует.
Напомним, по данным американской аналитической компании Chainalysis, Украина в 2021 году заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивив. По оценкам Минцифры ориентировочный ежедневный оборот криптовалюты в Украине составляет около 1 млрд гривен, а в 2020-м году наша страна вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на Bitcoin. 8 сентября Верховная Рада приняла Закон Украины "Про виртуальные активы", который легализовал криптовалюту в нашей стране.
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Оно умное уедет в штаты с заработанным баблом, а тебе оставит горы отработанного урана "по себестоимости".
Удивительно, что Цензор этого дятла в новостях опубликовал.
китай - вторая в мире держава после штатов
А у нас какой-то ******** предлагает их майнить.
Пока им выгодно. Туда загоняются триллионы долларов, которые можно обнулить. На их место можно "допечатать" столько же и спокойно ими пользоваться.
Криптовалюты это по-сути паралельная финансовая система. При дальнейшем росте в перспективе это ведёт к ликвидации текущих финансовых систем и государств на них основанных. Китайцы решили что им это не надо.
Их политика проста - пусть всё разваливается, но только за пределами Китая. Даже ковид прекрасно лёг в эту политику. Все враги/конкуренты поимели серьёзные проблемы и на время забыли про растущий Китай.
А інвестор не має бажання озвучити наслідки для біткоіна однієї простої дії одного Ілона Маска?
Ілон позбавляється біткоінів і ціна біткоінів дорівнює нулю.
Питання що буде з біткоінів якщо їх зараз скине Маск і перейде в якусь іншу крипту, або хоча б свою випустить?
Сама ідея від "інвестора" побудувати дата центри та майнити за рахунок дешевої електроенергії біткоїни.
Не створити робочі місця, не створювати якісь речі чи тихнології а банально не робити нічого і надіятись що це буде прибутково.
Так ця електроенергія і так прибуткова ( купують по 0.5 продають по 3.4 грн) і майнити нічого не потрібно
А що без майнінгу їх закриють??😂😂😂
Криптовалюты уменьшают легальные обороты денег и соответственно уплату налогов.
В перспективе все вменяемые государства будут как-то решать эту проблему.
Речь конечно не идёт о криминально-тоталитарных бантустанах
краще знизити вартість е/е для заряджання електроавто у нічний час..
менше грошей піде на придбання нафтопродуктів зза поребрика і з Білорусі
Не нужно развивать производство, нужно майнить биткоины...
Инвестор...
Тобто, ідея якщо я вірно зрозумів, полягає в тому, щоб не будувати житло, не випускати ******* авто, засоби зв'язку, ПК, літаки і т п, а вибухати гігавати в х зна що?
Оборудка звичайно сумнівна і ризикована. Біткоін зараз подешевшав десь на 20% і складність "добування" зросла.
Він цю електрику збирається не на освітлення будинку витрачати, а створити велике навантаження на екосферу. Та знову, які податки він збирається платити?
Дурень які ще надлишки ел.енергії коли її в рашки купували півроку тому? Які банки використовують такі витрати енергії для своїх транзакції? На ту енергію яка потрібна для однієї біткоін транзакції можно провести близько 400 000 транзакцій VISA. Дурний криптосектант.
Цей дурень хоч розуміє, якої потужності потрібна ферма і яка має бути інфраструктура аби навантажити хоча б 1 ГВатт? Комп'ютери з відеокартами вже не канають. ******* комплекси для майнингу споживають 10-20 ватт, а черга за чипами, як від Ради до Академмістечка. Я вже не кажу про товщину оптоволокна, яку треба буде прокласти до ферми, аби все це навантажити.
На майнинг одного биткоина надо не меньше 200кВт при этом на месяц работы! Или 6МВт в сутки или 144МВт в час!
Вот твой Гигават это каких то 8 биткоинов в час)))
что то тут не клеится
Ну а серьезно, то избыток у нас на западной Украине, а нехватка на восточной. А перемычки нет. Время от времени подымают этот вопрос и тихонько прикрывают.
Схема озвученная выше - уж больно комуто нравится))
На бумаге Украина владела чуть ли не второй по силе армией в Европе, а по факту ржавым бобиком и 3 автоматами...
То что есть лишнее электричество на бумаге понятно, по факту его либо нет либо его тырят, кто надо и этому, кто надо совсем не надо чистой бухгалтерии...
П.с. Но если у нас так много лишей ядерной электрики, то чего ее не пустить на отопление? Зарыть теплонакопители в землю - ночью греть землю или воду и отапливаться ними ночью и днем?! И не надо нам будет газ!?
Но мв все понимаем, что наша "власть" наша элита не заинтересована в развитии страны и улучшении жизни народа...