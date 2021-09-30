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биткойн (16) Тронь Сергей (1)

В Украине можно построить дата-центры для майнинга биткоинов, используя потенциал АЭС, – IT-инвестор Тронь

В Украине можно построить дата-центры для майнинга биткоинов, используя потенциал АЭС, – IT-инвестор Тронь

В Украине есть огромный энергетический потенциал для создания полного цикла добычи и майнинга биткоинов.

Об этом в интервью Bitcoin Magazine рассказал предприниматель, IT-инвестор, основатель международной компании White Rock Management Сергей Тронь.

По его словам, Украина имеет колоссальные избытки генерации электроэнергии, ведь сегодня в нашей стране есть 55 ГВт общей установленной мощности электростанций, из которых в сети, даже в пиковые периоды потребления, в активном использовании находится 20 ГВт. Причина такого положения дел - падение промышленного производства, которое перманентно наблюдается з 1991 года.

"Украина накопила ряд сложнейших задач вокруг атомно-промышленного комплекса, которые привели к низкой эффективности эксплуатации АЭС. Сегодня увеличение доли ВИЭ, параллельно с вынужденным увеличением объема генерации ТЭС для обеспечения суточного балансирования, на фоне падения потребления приводит к вытеснению доли АЭС из энергосистем. КИУМ АЭС Украины в 2020 году составил ~61 %, ориентировочный недовыпуск электроэнергии атомными станциями в 2020 году составил 20,84 ТВт*ч, т.е. эквивалент 3-х блоков ВВЭР-1000", - отметил предприниматель Сергей Тронь. По его словам, Украина фактически не использует энергетический потенциал собственных АЭС.

Инвестор считает, что поскольку развитие промышленности – решение не быстрое и требует значительных инвестиций и ресурсов, то выйти из этой сложной ситуации можно за счет строительства центров обработки данных для добычи биткоинов.

"Ключевая особенность центров обработки данных как потребителя электрической энергии – это значительный объем потребления в режиме 24/7/365 по линейному графику нагрузок. Реализация схемы электроснабжения центра обработки данных непосредственно от атомной генерации позволит обеспечить устойчивые и взаимовыгодные условия кооперации для всех участников: атомные электростанции получат дополнительную возможность для сбыта продукции по конкурентной цене с гарантированным и своевременным расчетом; центр обработки данных – гарантированный и надежный источник электроснабжения; энергосистема Украины разгрузит базовый сегмент рынка, создаст дополнительные возможности в суточном балансировании", - уверен основатель международной компании White Rock Management.

Сергей Тронь также отметил, что строительство и эксплуатация высокотехнологичного, многоцелевого центра обработки данных, источником электроснабжения которого является атомная электростанция, позволяет реализовать проект строительства дата-центра, аналогов которому в Украине не существует.

Напомним, по данным американской аналитической компании Chainalysis, Украина в 2021 году заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивив. По оценкам Минцифры ориентировочный ежедневный оборот криптовалюты в Украине составляет около 1 млрд гривен, а в 2020-м году наша страна вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на Bitcoin. 8 сентября Верховная Рада приняла Закон Украины "Про виртуальные активы", который легализовал криптовалюту в нашей стране.
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Топ комментарии
+10
А чего же эти власти покупают электроэнергию у кацапов?
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30.09.2021 11:36
+7
Буде цікаво коли ця піраміда нарешті рухне.
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30.09.2021 11:39
+6
а китайцы запретили у себя криптовалюту, совсем недавно, - законом
китай - вторая в мире держава после штатов
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30.09.2021 11:36
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Правила форума Совет форумчан
А чего же эти власти покупают электроэнергию у кацапов?
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30.09.2021 11:36 Ответить
Саме правильне запитання. А якщо б дійсно побудували дата центри які б хоч трохи загрузили українські АЕС, то було б дуже добре- підтримка цілої галузі+ податки.
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30.09.2021 11:52 Ответить
Це в ідеалі. На практиці будуть майнити електроенергією з рашки, а населенню будуть веєрні отключєнія і підвищення цін. Дивно, що вони досі не почались, після 2-х років зе ублюдства енергетична галузь лежить.
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30.09.2021 12:00 Ответить
Пусть покупают электроэнергию как все - по рыночной цене, а то они очень умные. Дай мне халяву, чтобы я битки заработал. Уже хватает таких "бизнесменов", которым льготы и халява нужна.

Оно умное уедет в штаты с заработанным баблом, а тебе оставит горы отработанного урана "по себестоимости".

Удивительно, что Цензор этого дятла в новостях опубликовал.
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30.09.2021 17:30 Ответить
а китайцы запретили у себя криптовалюту, совсем недавно, - законом
китай - вторая в мире держава после штатов
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30.09.2021 11:36 Ответить
Буде цікаво коли ця піраміда нарешті рухне.
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30.09.2021 11:39 Ответить
Неважно когда она рухнет - я к тому времени уже буду миллионером. Биткоин существует уже второй десяток лет. И все время говорят рухнет. А он растет и растет. Кто купил 10 лет назад уже стал миллионером....
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30.09.2021 12:12 Ответить
Кто купил 10 лет назад уже стал миллионером.... Це і зветься фінансова піраміда. А коли стане мільйонером той хто рік, чи два тому вклав добряче грошей на обладнання для майнінгу? Чи коли вони хоча б повернуть своє?
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30.09.2021 12:20 Ответить
Окупается все максимум за год, бывает и за полгода - зависит от курса биткоина. Самая большая пирамида - это государство. Инфляция за всю нашу жизнь забирает у нас 90% наших доходов. Вот потому и при думали умные люди для борьбы с государством биткоин.
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30.09.2021 12:29 Ответить
Зніміть рожеві окуляри. На скільки відсотків збільшилась складність майнінга біткоїна з моменту його появи!? І про яку боротьбу з державою ви кажете, якщо його продають за гроші!?
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30.09.2021 12:44 Ответить
Ну и что, что повысилась сложность добычи. Зарабатывать меньше я не стал - даже больше зарабатываю потому, что биткоин растет. А насчет борьбы с государством - если Вы задаете такие вопросы.... с Вами не о чем говорить.
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30.09.2021 12:54 Ответить
Ну ні так ні. І не забувайте, борцун, що ви тим майнінгом заробляєте, поки що заробляєте, гроші, за електроенергію ви платите також гроші, та витрачаєте потім також гроші. Це так шкодить державі. Хай щастить.
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30.09.2021 13:22 Ответить
Я зарабатываю не деньги, а биткоины, к Вашему сведению. Вам никак не доходит. Деньги я только трачу когда нужно, а не зарабатываю. Сегодня я заработаю 100 баксов в биткоине, а через месяц это уже будет 150-200 баксов. А Вы сегодня заработаете 3000 гр. а через месяц это уже будет 2000гр.
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30.09.2021 13:35 Ответить
Окупаємість 6-10 місяців, так що не переживай за них.
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30.09.2021 12:57 Ответить
Поки що так, а що буде далі... Просто згадайте дев'яності роки, та як розумні люди розбагатіли за рахунок довбнів.
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30.09.2021 13:26 Ответить
Дык, они и пропаганду ********** запретили.
А у нас какой-то ******** предлагает их майнить.
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30.09.2021 11:40 Ответить
Про штати можна свою версію детальніше, бо туди майнери з китаю перебрались в значній мірі))
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30.09.2021 11:43 Ответить
Как только штаты увидят в майнинге проблему для себя - тоже запретят.

Пока им выгодно. Туда загоняются триллионы долларов, которые можно обнулить. На их место можно "допечатать" столько же и спокойно ими пользоваться.
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30.09.2021 11:56 Ответить
Китайцы мыслят логично и на перспективу.

Криптовалюты это по-сути паралельная финансовая система. При дальнейшем росте в перспективе это ведёт к ликвидации текущих финансовых систем и государств на них основанных. Китайцы решили что им это не надо.

Их политика проста - пусть всё разваливается, но только за пределами Китая. Даже ковид прекрасно лёг в эту политику. Все враги/конкуренты поимели серьёзные проблемы и на время забыли про растущий Китай.
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30.09.2021 11:47 Ответить
Після заборони кріптовалюти в Китаї, ринок просів аж на 5%. А ціни на обладнання взагалі зросли . Біток міцний горішок.
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30.09.2021 12:06 Ответить
с зельоньіми м@даками дохєра настроишь.....
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30.09.2021 11:36 Ответить
Ттупой Тронь , Китай уже запретил биткоины, США тоже не в восторге, кому ты собираешься их впаривать , может лучше Рионкосмет вернуть ,или МММ
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30.09.2021 11:40 Ответить
Весело дивитися за ікспердами, які взагалі не розуміють про що говорять. . Для початку почитай Вікіпедію, що таке кріптовалюта.
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30.09.2021 12:09 Ответить
Просто пирамида, новый уровень рионкосмет.
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30.09.2021 12:28 Ответить
Не знаю, но осуждаю.
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30.09.2021 13:09 Ответить
Во во, так а зачем тогда рассуждаете о том о чем не знаете? Начните с простого и давнего экономического понятия как деньги. Постепенно изучая их связь с обеспеченностью товаром и тд. А болтать в чашечке какой то бессмысленный раствор и считать что он вечно будет обмениваться на товары и услуги просто вечно живущий идиотизм жадности. Ну правда производителям комп и эл энергии это приносит пользу не зависимо от того когда развалится пирамида.
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30.09.2021 16:24 Ответить
Не знаю, это о тебе было. Алень ты. Блокчейн это система защиты информации от подделок, которую невозможно взломать, за это платят криптовалютой. Но тебе все это бессмысленный раствор, который ты, видимо, колотишь на работе каждый день, потому что на большее мозгов нету.
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30.09.2021 18:13 Ответить
Да памяти у людей меньше чем у курицы. На сезон облапошивания только и хватает. Кто что то в пирамидах подделывал? Бумажки ммм, растворчик рион космета и тд. То что это раскручивается не в одной стране ни как не меняет сущности этой пирамиды и то что вы вкладываете деньги не в бессмысленные бумажки или растворчики, а в бессмысленное оборудование и программы, то же не меняет сущности этой пирамиды.
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30.09.2021 18:57 Ответить
Мдеее! Оце інвестор!!! Використовувати електроенергію щоб майнити віртуал!!!
А інвестор не має бажання озвучити наслідки для біткоіна однієї простої дії одного Ілона Маска?
Ілон позбавляється біткоінів і ціна біткоінів дорівнює нулю.
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30.09.2021 11:42 Ответить
Хороший ноль! Хочу еще таких нолей! За 4 года я намайнил на квартиру и машину. Вложил 4000 баксов, всего 7 видеокарт. И не нужно ехать пахать на буржуев. Еще пару лет и за биткоины можно будет расплачиваться в сурермаркете. Если конечно америкосы не задавят. Даже диктатор Лукашенко признал биткоин...
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30.09.2021 11:56 Ответить
Півтора року назад біткоін коштував 7 к Дол. Перед тим 24 к. Ілон Маск вклався в біткоін ціна за 50 к перевалила.
Питання що буде з біткоінів якщо їх зараз скине Маск і перейде в якусь іншу крипту, або хоча б свою випустить?
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30.09.2021 12:04 Ответить
Да ничего не будет. Маск купил не так много биткоинов - на 2 или около этого млрд. Упадет биткоин на 10-15%. Но через неделю снова поднимется. Цены прыгаюют из-за спекулянтов - продал дороже - купил дешевле. Таким способом из одного биткоина за год можно сделать два. Но это нелегко, нужно много опыта и умение
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30.09.2021 12:21 Ответить
Це на побутовому рівні в ці ігри можна гратись.
Сама ідея від "інвестора" побудувати дата центри та майнити за рахунок дешевої електроенергії біткоїни.
Не створити робочі місця, не створювати якісь речі чи тихнології а банально не робити нічого і надіятись що це буде прибутково.
Так ця електроенергія і так прибуткова ( купують по 0.5 продають по 3.4 грн) і майнити нічого не потрібно
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30.09.2021 12:43 Ответить
А на АЕС не робочі місця, чи ті ж самі датацентри самі себе обслуговують?
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30.09.2021 13:00 Ответить
А хіба розмова йде про побудову нових АЕС?
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30.09.2021 13:07 Ответить
Мова йде про не закриття діючих
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30.09.2021 13:24 Ответить
😂😂😂. Давненько так не сміявся.
А що без майнінгу їх закриють??😂😂😂
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30.09.2021 13:51 Ответить
Китай взагалі заборонив біткоїни, і нічого, 5% корекція. Хто такий Ілон Маск?
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30.09.2021 13:11 Ответить
Ну всякая бандитня конечно же в восторге от криптовалют. И деньги, которые там крутятся где-то на 90% криминальные.

Криптовалюты уменьшают легальные обороты денег и соответственно уплату налогов.

В перспективе все вменяемые государства будут как-то решать эту проблему.

Речь конечно не идёт о криминально-тоталитарных бантустанах
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30.09.2021 12:05 Ответить
ПРОЖЕКТ, у, ч. 1. ірон . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC Задум , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%80 намір , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD план , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%94 має https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 точного https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F обгрунтування .
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30.09.2021 11:43 Ответить
ПНХ! Руки прочь от АЭС, ублюдки!
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30.09.2021 11:46 Ответить
Смішні печерні люди в коментарях, напевне до тепер тільки готівкою користуються,дивно що смартфонів не бояться)))
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30.09.2021 11:46 Ответить
Говорил мой тесть, когда втихаря от тещи вьухал все семейные сбережения в украинский дом селенга.
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30.09.2021 12:02 Ответить
Ти ж навіть не розумієш що таке майнінг,про що ти говориш????
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30.09.2021 12:56 Ответить
Теперь стало ясно какая аудитория у цензора. Не думаю, что одни пенсионеры. С таким народом - догоним и перегоним только Африку. Кстати - а я пенсионер и похоже больше впереди от молодых...
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30.09.2021 12:03 Ответить
тупенька пропозиція..
краще знизити вартість е/е для заряджання електроавто у нічний час..

менше грошей піде на придбання нафтопродуктів зза поребрика і з Білорусі
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30.09.2021 11:47 Ответить
Все на майнинг, станем биткоиными миллионерами.
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30.09.2021 11:49 Ответить
Дитя диджитализации блин.
Не нужно развивать производство, нужно майнить биткоины...
Инвестор...
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30.09.2021 11:49 Ответить
Як це заважає розвитку промисловості?
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30.09.2021 11:53 Ответить
😀 це іншими словами називається гріти небо. Я не знаю яка собівартість одиниці цієї валюти, але вона думаю немаленька. А будь яка платіжна одиниця повинна мати копійчані собівартість. Не плутати з номіналом. І взагалі грошові одиниці це компетенція держав, а не інвесторів). Інакше буде як в кіно 'бєрі, бєрі, я сєбє єщьо нарісую
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30.09.2021 12:00 Ответить
Панове, буду вдячний якщо хтось перекладе на зрозумілу мову цей текст, який не хотілося би назвати одним словом.
Тобто, ідея якщо я вірно зрозумів, полягає в тому, щоб не будувати житло, не випускати ******* авто, засоби зв'язку, ПК, літаки і т п, а вибухати гігавати в х зна що?
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30.09.2021 11:54 Ответить
Именно.
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30.09.2021 12:13 Ответить
Даний інвестор пропонує задіяти великі і незадіяні потужності атомних станцій для майнінгу криптовалюти. Криптовалюти швидко продати, поки є лохи і спекулянти. На виручені кошти купити все, що ви перерахували.

Оборудка звичайно сумнівна і ризикована. Біткоін зараз подешевшав десь на 20% і складність "добування" зросла.
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30.09.2021 12:17 Ответить
😀 дякую
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30.09.2021 12:20 Ответить
А чи пропанує данний інвестор утилізацію ядерних відходів за свій рахунок? Та які податки він збирається платити?
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30.09.2021 13:22 Ответить
Задовбали ці шмайнери котрі готові усю планету загадити зараді своїх шиткоїнів.

Він цю електрику збирається не на освітлення будинку витрачати, а створити велике навантаження на екосферу. Та знову, які податки він збирається платити?
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30.09.2021 13:31 Ответить
Дурна кріптошлюха ти взагалі читав кто такий той тронь? Вам кріптодибілам всякий покидйок скаже "я за кріптовалюти" так ви біжете перед ним ноги розсовувати.

Дурень які ще надлишки ел.енергії коли її в рашки купували півроку тому? Які банки використовують такі витрати енергії для своїх транзакції? На ту енергію яка потрібна для однієї біткоін транзакції можно провести близько 400 000 транзакцій VISA. Дурний криптосектант.
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30.09.2021 14:18 Ответить
Пытаешься врать криптошлюха. Тупые криптосектанты считают что это просто тайна оккультная этот блокчейн.
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30.09.2021 18:33 Ответить
Был уже такой эксперт-инвестор с какой-то "Black Cat Ring Watch Castle ltd". Предлагал построить гигантскую солнечную электростанцию продавать государству кВатт по "зеленому тарифу" за 5 грн, покупать по 1,20 за кВатт электроэнергию с АЭС чтобы майнить Bitcoin. Еще обещал за несколько сотен миллионов долларов построить хранилище для ядерных отходов.
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30.09.2021 11:56 Ответить
В нас скоро перестануть працювати ці АЕС, потрібно нові блоки добудовувати. Я бачу такі айтішниики також з шапіто - 95.Він точно в ядерній енергетиці не розбирається. Зараз взагалі таких дужк мало.
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30.09.2021 11:57 Ответить
Кличте Дубілкта, втого вже були квантумні технології, цей бачу не кращий. Нехваталися, того що зараз модно і розповідають казочки.
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30.09.2021 12:00 Ответить
Спеціально подивився, хто такий цей Тронь і пишуть не хороші речі про нього.
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30.09.2021 12:05 Ответить
поздно всрались, беня давно свои заводы переделал под фермы, электроэнергию ему ЕГО центр энерго продаёт по 50 копеек за квт, так шо клоун на лисапеде не разрешит, только беня рулит в этой сфере.
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30.09.2021 12:11 Ответить
Скажи мені, хто такий Сатоши Накамото,і я скажу, кто ти.
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30.09.2021 12:12 Ответить
прикольно. давайте построим АЭС для майнинга биткойнов и подождём лет 500, пока она окупится.
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30.09.2021 12:23 Ответить
Відновлення економічного потенціалу не розглядається взагалі. А ось сумнівними речами зайнятися так- нема проблем.
Цей дурень хоч розуміє, якої потужності потрібна ферма і яка має бути інфраструктура аби навантажити хоча б 1 ГВатт? Комп'ютери з відеокартами вже не канають. ******* комплекси для майнингу споживають 10-20 ватт, а черга за чипами, як від Ради до Академмістечка. Я вже не кажу про товщину оптоволокна, яку треба буде прокласти до ферми, аби все це навантажити.
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30.09.2021 12:24 Ответить
Краще вже побудувати завод з виготовлення чипів, а ГВатти витрачати на плавку кремнію.
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30.09.2021 12:29 Ответить
В нас це зараз не можливо. Це дуже технологічно.
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30.09.2021 12:34 Ответить
От неправда.
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30.09.2021 13:25 Ответить
Правда.
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30.09.2021 14:15 Ответить
Неправда.
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30.09.2021 14:19 Ответить
А ну розгорнуто поясніть.
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30.09.2021 14:24 Ответить
В нього на це "інвестиційного ума" не вистачає.
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30.09.2021 12:52 Ответить
Дай ссылку на такие майнеры по 20Вт)))
На майнинг одного биткоина надо не меньше 200кВт при этом на месяц работы! Или 6МВт в сутки или 144МВт в час!
Вот твой Гигават это каких то 8 биткоинов в час)))
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30.09.2021 15:07 Ответить
а не проще сбросить ядрёную бимбу и сразу появится куча биткоинофф
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30.09.2021 12:31 Ответить
и вообще, непонятно как мы имея избыток генерации электричества импортируем его из-за бугра
что то тут не клеится
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30.09.2021 12:34 Ответить
Ну так нашу дешовую мы продаем в Европу, а у РФ покупаем дорогую. А разницу покрывает народ. Это давно отработанная схема)))

Ну а серьезно, то избыток у нас на западной Украине, а нехватка на восточной. А перемычки нет. Время от времени подымают этот вопрос и тихонько прикрывают.
Схема озвученная выше - уж больно комуто нравится))
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30.09.2021 15:02 Ответить
Глубочайший спад суточного потребления. АЭС не могут генерировать больше уровня минимального спада, их нельзя быстро разгонять и глушить, а когда начинается пик потребления, не хватает других источников генерации чтоб перекрыть разницу между пиком и спадом.
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30.09.2021 18:22 Ответить
Ну конечно ,станки CNC , или 3d печать ,это же мозги нужны
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30.09.2021 12:36 Ответить
когда вы уже сдохнете все? лохотронщики
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30.09.2021 12:53 Ответить
Жидівська логіка гешефту - прямий шлях до Голодомору.
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30.09.2021 12:58 Ответить
Нет! Нет"! - "Тронь в пальто" не халявщик. Он "партнер" Бені...
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30.09.2021 13:04 Ответить
Бандит донецький. Декілька кримінальних справ. Намагався залізти ще в уряд гончарука самокатного. Зараз намагається прикинутися IT бізнесменом, та стати новим обличям бубочки.
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30.09.2021 13:47 Ответить
У меня на даче в ЛЮБОЙ дождь вырубается электрика. На дачах, а еще в нескольких близлежащих селах. Можно вместо майнинга трех биткоинов починить линию ЭП?
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30.09.2021 13:09 Ответить
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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30.09.2021 13:26 Ответить
Эх мои дорогие стратеги! Не забывайте, что одно дело на бумаге видеть миллиарды и совсем другое в натуре!
На бумаге Украина владела чуть ли не второй по силе армией в Европе, а по факту ржавым бобиком и 3 автоматами...
То что есть лишнее электричество на бумаге понятно, по факту его либо нет либо его тырят, кто надо и этому, кто надо совсем не надо чистой бухгалтерии...

П.с. Но если у нас так много лишей ядерной электрики, то чего ее не пустить на отопление? Зарыть теплонакопители в землю - ночью греть землю или воду и отапливаться ними ночью и днем?! И не надо нам будет газ!?
Но мв все понимаем, что наша "власть" наша элита не заинтересована в развитии страны и улучшении жизни народа...
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30.09.2021 14:58 Ответить
Если снять просто НДС на панели и ветряки Украина будет на 2м месте в Европе и 4м месте в мире по потенциально добычи эл энергии. И это все не только в крипту а и водород то гебисты захлебнутся в своём дерьме а Европа пусть просто подпишет 20% рынка водорода Украине вместо подачек и 3,14здежу по кацапопотокам ,это где то 70-80 млрд дол из зеленого солнца и ветра просто с каждой хаты. Но понятно что это ротшильдам смерть..
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02.10.2021 09:21 Ответить
Да и Ахметив был монополистом по углю а стал по зеленой энергии из этого же угля через свой монопольный ДТЭК, при этом никому не дает подключится мразь, нужнатонна придуманных справок!это только у нас тупых гоев так можно (((
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02.10.2021 09:26 Ответить
 
 