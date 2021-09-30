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Венгрия (1832) Газ (9402) дипломатия (1454) НАТО (8632) Кулеба Дмитрий (2880) Виктор Орбан (426)

Кулеба об отношениях с Венгрией: Мы готовы дружить и искать решения. Но если бить по нам, мы всегда будем бить в ответ

Кулеба об отношениях с Венгрией: Мы готовы дружить и искать решения. Но если бить по нам, мы всегда будем бить в ответ

Украина готова и стремится к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, но с полным уважением к позиции Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Готовы и стремимся к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, которые полностью будут учитывать национальные интересы обеих стран", - сказал Кулеба.

При этом относительно заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о продолжении блокирования продвижения Украины в НАТО министр отметил, что "никакой новости премьер-министр Обран не озвучил", поскольку Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством в Украине.

"Я всегда придерживался, и буду придерживаться очень простой линии: я за дружбу, я за сотрудничество, мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить, мы готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатически, безусловно. Мы за позитив, за конструктив, но с полным уважением к позиции Украины, и мы готовы уважать позиции других стран ", - подчеркнул Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия обещает блокировать вступление Украины в НАТО из-за критики газового соглашения с РФ

Министр отметил, что в отношениях с Венгрией очень важно "не путать грешное с праведным".

"Газ – это грешное, а защита национальных меньшинств, обеспечение прав украинской громады в Венгрии, венгерской в Украине – это праведное. Потому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав национальный меньшинств", - пояснил глава МИД.

Кулеба указал, что на этом треке есть серьезные достижения, поскольку недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросам образования, где был подписан протокол и было устранено несколько недоразумений, обеспокоенностей венгерской стороны.

Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.

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Топ комментарии
+6
В ответ надо бить в разы сильней ,чем ударили или просто пытались ударить тебя ,чтобы подобного желания больше никогда ни возникало .
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30.09.2021 11:37
+2
С нетерпением ждем ответки ( удара) на заключение Венгрией 15 летнего контракта с РФ в обход Украины , по более длинному транспортному коридору. Как говорится, слово не воробей.. При чем ответ должен быть соответствующий, и ощутимый и сроком на те же 15 лет. А это в нашей ситуации только - вопросы по Закарпатью ( язык, второе гражданство, образование, флаги, памятники, особые связи, и т.д все должно быть на уровне любого другого региона Украины , не каких особенностей и послаблений. )
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30.09.2021 12:37
+1
Венгрия имеет давнюю традицию... История Венгрии накануне второй мировой и потом...
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30.09.2021 11:36
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Венгрия имеет давнюю традицию... История Венгрии накануне второй мировой и потом...
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30.09.2021 11:36 Ответить
В ответ надо бить в разы сильней ,чем ударили или просто пытались ударить тебя ,чтобы подобного желания больше никогда ни возникало .
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30.09.2021 11:37 Ответить
Бита не выросла еще... и не вырастит.
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30.09.2021 11:37 Ответить
Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ.

Да-да. Шо там, помидоры из Венгрии не импортируем? А то бы влупили сейчас бульдозерами.
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30.09.2021 11:38 Ответить
К сожалению наше вот это - "бить в ответ" никто уже не принимает всерьёз...
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30.09.2021 11:38 Ответить
пока что вы по старой еврейской традиции вторую щеку по обыкновению подсталяете во всем....
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30.09.2021 11:40 Ответить
зеленые долпоепы могут только видосики снимать для имитации окуительной деятельности. По факту они уже просрали только за последний месяц сп-2 и транзит газа в венгрию. Побед на международной арене у них за два года вообще нет
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30.09.2021 11:42 Ответить
цікаво, як саме ми б'ємо по Угорщині або тій самій Росії???
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30.09.2021 11:44 Ответить
Любой человек и любое государство всегда думает в первую очередь о себе и это нормально.. немцы хотят денег, венгры хотят денег вот и мутят с россиянами по газовым транзитам не на зло Украине а в пользу себя.
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30.09.2021 11:44 Ответить
мы всегда будем бить в ответ.-Мы это кукарекающий Кулеба и четыредыуклонист-пианист Зеленский.
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30.09.2021 11:54 Ответить
Прям как Путен говорит.
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30.09.2021 11:55 Ответить
Так может уже пора бить, а не сотрясать воздух? Конкретика где, пан Кулеба? Меньше слов , больше дела.
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30.09.2021 12:02 Ответить
Намекнул ,что готовы встать раком,только надо определиться в цене.
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30.09.2021 12:10 Ответить
Орбан читает по бумажке, все что прислали из кремля. Так что не чему удивляться. Единственная страна в Европе, которая добровольно поддержала немецкий фашизм и воевала на их стороне.
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30.09.2021 12:28 Ответить
С нетерпением ждем ответки ( удара) на заключение Венгрией 15 летнего контракта с РФ в обход Украины , по более длинному транспортному коридору. Как говорится, слово не воробей.. При чем ответ должен быть соответствующий, и ощутимый и сроком на те же 15 лет. А это в нашей ситуации только - вопросы по Закарпатью ( язык, второе гражданство, образование, флаги, памятники, особые связи, и т.д все должно быть на уровне любого другого региона Украины , не каких особенностей и послаблений. )
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30.09.2021 12:37 Ответить
Миром движут ИНТЕРЕСЫ! Интеллект г.Кулебы диктует ему не мыслить, но лишь "бить"...Прискорбно...
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30.09.2021 12:49 Ответить
Йой! А куди ж подівались конторські щурі із «єтат парашенка пасоріт нас са фсємі сасєдяміііііі!!!!!»?
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30.09.2021 12:56 Ответить
и желательно прямо по орбановскому иПальнику бить......
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03.10.2021 19:35 Ответить
 
 