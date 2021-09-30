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евроинтеграция (2122) Евросоюз (16683) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба за реалистичное взвешивание шансов Украины на вступление в ЕС: Там непростые времена. Не тот уже Брюссель и река Эльба не та

Кулеба за реалистичное взвешивание шансов Украины на вступление в ЕС: Там непростые времена. Не тот уже Брюссель и река Эльба не та

Украине следует реально взвешивать свои возможности на вступление в Европейский союз. ЕС сегодня переживает не лучшие времена.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь - не тот уже Брюссель и река Эльба не та … Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами. Верить в лучшее - что получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас", - отметил Кулеба.

По его словам, переговорный процесс идет, но на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а конкретные экономические результаты.

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Топ комментарии
+8
Плохому танцору всегда что то мешает.
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30.09.2021 11:49
+7
Рузьким вонючкам он не нужен.

Украине надо НАТО, ЕЭС, чтобы быть подальше от рузькэ быдла.
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30.09.2021 11:55
+6
так продавайте все свои дома и замки в ЕС ублюдки и покупайте в Китаях и Рашках , а дачи в Казахстане и монголии. Уже готовят к развороту ,так как при автокритии ЕС покажет жопу ,а не вступление этим ублюдкам. Украина будет в ЕС , если надо ,то без вас.
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30.09.2021 11:56
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Правила форума Совет форумчан
Плохому танцору всегда что то мешает.
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30.09.2021 11:49 Ответить
С каждым днём становится видно, что нас там не ждут. Да и нужен ли нам такой "союз"?🤔
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30.09.2021 11:50 Ответить
Рузьким вонючкам он не нужен.

Украине надо НАТО, ЕЭС, чтобы быть подальше от рузькэ быдла.
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30.09.2021 11:55 Ответить
Согласен с НАТО , зачем союз с проститутками не понятен. Чтобы быть подальше от руського быдла надо иметь мозги.
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30.09.2021 12:05 Ответить
Нечего на зеркало (ЕС) пенять, коли рожа крива. Кому нужна страна, где 75% тупого быдла, избравшего президентом клоуна олигарха
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30.09.2021 11:58 Ответить
абсолютно верно. бюрократия и старческий маразм - мы только из етого гов на вышли
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30.09.2021 11:52 Ответить
Вот Китай и Роися - это самое то. Свежо и бодро.

А ЕС - это для старых бюрократов.
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30.09.2021 12:16 Ответить
Кулеба, говори прямо - ЕС Украине не светит.
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30.09.2021 11:53 Ответить
Украина туда и не идет.
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30.09.2021 11:55 Ответить
Вот река в Ростове - самое то, и ширина та, и глубина.
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30.09.2021 11:54 Ответить
Для Кулеби... Ну-у, як то кажуть - Дай Боже батька на м'ясо старий та ситий...
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30.09.2021 12:01 Ответить
Схоже на те...(((
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30.09.2021 12:01 Ответить
так продавайте все свои дома и замки в ЕС ублюдки и покупайте в Китаях и Рашках , а дачи в Казахстане и монголии. Уже готовят к развороту ,так как при автокритии ЕС покажет жопу ,а не вступление этим ублюдкам. Украина будет в ЕС , если надо ,то без вас.
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30.09.2021 11:56 Ответить
А Казахстану нафиг они нужны? Пусть в свою Якутию и едут.
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30.09.2021 13:00 Ответить
Відмазки від КУЛЄБИ, а ось Порошенко з командою давали реальні результати.
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30.09.2021 11:57 Ответить
Наверное, при нем Украина стала членом ЕС или кандидатом на вступление? А может, Украина стала членом НАТО, ну на крайний случай получила ПДЧ? Реальными результатами Порошенко я считаю только 2 безвиз и Томос. Остальное все игра, рассчитанная на сектантов.
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30.09.2021 12:02 Ответить
вы же не золотая рыбка? Армия - не? освобождение 75% оккупированной территории - не? децентрализация - не? первый этап реформы медицины - семейные врачи - не? патрульная полиция -не? Банковская реформа - не? и так далее - нельзя отрицать очевидное - да англичане Черчиля после войны не выбрали - то же было ))
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30.09.2021 12:12 Ответить
Какой там Черчилль?! При Порошенко с парламентской трибуны проукраинских политиков за яйца стаскивали, а кум ***** в международной группе интересы Украины защищал. Или Садовому с Семинихиным проблемы создавались, но таким как Гепа или Труханов им зелёный свет. Вот и все реХВормы сошли на нет.
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30.09.2021 12:31 Ответить
Їді вон, ванючій кацап-водкі нєт!
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30.09.2021 12:48 Ответить
Та й Україна, на превеликий жаль, не та. (((
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30.09.2021 12:00 Ответить
Та ні ! Україна є , і буде !!! Згинуть наші вороженьки , як роса на сонці !!!
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30.09.2021 12:04 Ответить
Что мешало с лета 2014 года по лето 2019 Евросоюзу и НАТО определится в своих отношениях с Украиной?
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30.09.2021 12:04 Ответить
Так определилиь же.

Вот Албания и Македония ювелком. Украина курит ЗЕ.
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30.09.2021 12:14 Ответить
С лета 2014 по осень 2018 ни о каком президентстве Зе не могло идти и речи, так, что не надо все на клоуна сваливать. Напомню, отношение к Украине у ЕС и США с самого начала предвзятое. Это у есть много подтверждений начиная от отклонений просьбы быть главным союзником США вне НАТО в 2014 году и заканчивая всякими формулами штангенциркуля в 2016 году. Никакого клоуна и в помине не было.
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30.09.2021 12:27 Ответить
С лета 2014 по осень 2018 была подписана Евроассоциация, безвиз и определена перспектива, которую ЗЕ просрал с первых же шагов.
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30.09.2021 14:30 Ответить
Вот только про перспективу, пожалуйста, не надо. В свое время будапештский меморандум тоже выглядел как очень перспективная бумажка итог сей перспективы всем известен. А для Украины, при Порошенко нашими "партнёрами" была ещё в 2016 году определена "перспектива" формулы Штайнмайера. США тоже перспективно Украину послали с обращением к Обаме в 2014 году, а потом и конгрессу в 2017, выбрав Тунис и Бразилию.
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30.09.2021 14:45 Ответить
Какой мерзкий тип! ФУ!
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30.09.2021 12:07 Ответить
Если бы Кулеба нашел в себе силы и вытащил бы свой язык из жопы Зеленского, то мы бы услышали другое. Например о том, что ценности в Европе не изменились и Европа по-прежнему не желает видеть в своих рядах страну погрязшую в коррупции, договорняках и предательстве национальных интересов. Или о том, что в Европе рулят очень не глупые люди и улыбаясь тебе в лицо они, тем не менее, прекрасно понимают где реформы, а где их имитация для замыливания глаз.
Но Кулеба - продуманная нэрпа и прекрасно понимает, что за такие речи можно и тепленького места лишиться. Вова честных не любит. А Ермак уничтожает.
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30.09.2021 12:09 Ответить
Тем не менее, лучше жить в Брюсселе, чем в Киеве.
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30.09.2021 12:13 Ответить
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30.09.2021 12:14 Ответить
Накінець-то висловив точку зору Косовротки, що не та Європа, не той Париж і нас там ніхто не чакає. Ось воно що. Що, йдемо в сторону Китая си Московії?
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30.09.2021 12:16 Ответить
а чому ні? Гейропейців на коліна танками разом поставимо. Вони тальки по гейпарадах ходять, за батьківщину воювати не будуть. З якогось афгану втікли
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30.09.2021 12:37 Ответить
Українці нікого не збираються ставити на коліна, ми вільна нація з тисячолітньою історією і культурою і поважаємо кожний народ, який живе і розвивається. Це орда як тільки набирає жирку, так лізе комусь нав'язувати свою "дружбу" у вигляді концтабору. Так, в Європі ходять на гейпарадах відкрито, бо в кожній країні є такі люди і їх буває до 10%. Такі є і в арабських і мусульманських країнах і на московії є. Але на Московії вони довбають одне одного в нужниках, тюрмах і армії і, вони реальні підоRасти, бо свої відхилення переносят на тих, хто цієї проблеми не має та нав'язує свою точку зору іншим.
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30.09.2021 13:44 Ответить
И это правда. Вступление в ЕС и НАТО по сути это "морковка перед ослом". Углублять отношения надо, напоминать о нашем желании вступления тоже.. Но на ближайшие 15-20 лет это по сути максимум. Поэтому МИД смело может послать на три буквы Венгрию ( особенно после ее 15 летнего контракта в обход Украины) в вопросах второго гражданства, языка, образования, флагов, памятников , особых статусов и связей... и т.д. Потому что ее угрозы блокировки вступления Украины в ЕС и НАТО грош цена в базарный день. Есть такое ощущение что скоро по самой Венгрии может встать вопрос о ее целесообразности присутствия в этих организациях ( никогда не говори никогда).
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30.09.2021 12:16 Ответить
Да и вы не те, какие были в сериале и перед выборами
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30.09.2021 12:17 Ответить
"Ганчірка" отримала нову методичку від очільника жОПи.
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30.09.2021 12:18 Ответить
А вообще эти заявления тот же бред, которым кормят стадо в России. Хотя сами покупают дома и открывают счета в ЕС
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30.09.2021 12:20 Ответить
Тут приводят пример Албании и Сев. Македонии, но вы учтите они маленькие территории ВВП у них на много больше чем в Украине. Европа рассматривает Нас как сырьевой придаток
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30.09.2021 12:24 Ответить
Не тот уже Брюссель и река Эльба не та... Коррупция... Экспорт коррупции... Восточный экспрес - всеми видами транспорта... Скоро и трубопроводным мощный поток - СП 2...
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30.09.2021 12:28 Ответить
нинішній толерастичний дло збочень гейропейський ес нам точно не потрібен.
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30.09.2021 12:29 Ответить
Вам - це кому? Убогому стаду з-за порєбрика?
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30.09.2021 12:34 Ответить
нам це нормальним українцям. Хочете в єс то валіть з нашої землі. Хоча всерівно ми на танках в єс приїдемо.
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30.09.2021 12:39 Ответить
Хто про що, а «нармальні украінці» про пітарасів)
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30.09.2021 12:52 Ответить
У вас вже зовсім погано з головою від бояришника? Хочете кудись їхати на танках - їдьте в гості до свого царя путіна.
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30.09.2021 15:50 Ответить
Навіть шкода Кулебу - уже й він отупів поруч з ЗЕленими.
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30.09.2021 12:33 Ответить
Нагадування для дерьмакової підстилки.

2016 рік

https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 17 листопада - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2 Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) ухвалив рішення про те, що Україна виконала всі критерії візової лібералізації й її громадяни отримають право на безвізові подорожі до ЄС, щойно Євросоюз схвалить так званий «механізм призупинення безвізу».

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 7 грудня - прийнято рішення інституцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейського Союзу про спільне бачення механізму призупинення безвізу.

Посли країн-членів ЄС схвалили необхідне рішення, а вранці 8 грудня до них приєднався профільний комітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Європарламенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-6 [6] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 15 грудня - рішення саміту ЄС про те, що Україна виконала всі критерії візової лібералізації. Всі глави держав-членів Європейського Союзу підписали його.

...

https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 17 травня - в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким запроваджується безвізовий режим для громадян Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-17 [17] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 22 травня - рішення опубліковано в офіційному віснику ЄСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-18 [18] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 11 червня 2017 - через 20 днів після опублікування - початок дії безвізу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-19 [19]
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30.09.2021 12:35 Ответить
ЄС та США на разі реально переживають не найкращі часи. Члени Давоського форуму взялися перебудовувати світ під чергове "світле майбутнє", а для цього їм треба зламати дрібні та середні бізнеси аби не плуталися під ногами. То ж, їм зараз не до України.
До речі, те, як ЄС легко погодилися на нову ціну на газ говорить про плановість цього процесу. Можна тільки уявити, скільки дрібних підприємців не витримають такої ціни. До того ж, криза з дальньобійниками в Великобританії. Аби такого не передбачити треба бути ідіотом. І так все іде одне до одного. ООН вже оголосило про надходження глобальної кризи.
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30.09.2021 12:41 Ответить
Пан повністю правий. Поки ми туди збирались воно згнило. Повірте людині,що живе тут 25 років і може порівняти Европу до і після. Нам точно туди вже не треба. Ісламізовано та гейропизовано. Маєм самі себе боронити від двох сусідів- на Сході і на Заході.
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30.09.2021 13:24 Ответить
кУлєба, це ти не допрацьовуєш,бо тобі єрмак воно же завхоз, такої задачи не ставить, а сам ти слабак щось подібне висловити!!!!!!!
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30.09.2021 13:54 Ответить
 
 