Кулеба за реалистичное взвешивание шансов Украины на вступление в ЕС: Там непростые времена. Не тот уже Брюссель и река Эльба не та
Украине следует реально взвешивать свои возможности на вступление в Европейский союз. ЕС сегодня переживает не лучшие времена.
Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь - не тот уже Брюссель и река Эльба не та … Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами. Верить в лучшее - что получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас", - отметил Кулеба.
По его словам, переговорный процесс идет, но на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а конкретные экономические результаты.
Пожалуйста, подождите...
Украине надо НАТО, ЕЭС, чтобы быть подальше от рузькэ быдла.
А ЕС - это для старых бюрократов.
Вот Албания и Македония ювелком. Украина курит ЗЕ.
Но Кулеба - продуманная нэрпа и прекрасно понимает, что за такие речи можно и тепленького места лишиться. Вова честных не любит. А Ермак уничтожает.
2016 рік
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 17 листопада - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2 Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) ухвалив рішення про те, що Україна виконала всі критерії візової лібералізації й її громадяни отримають право на безвізові подорожі до ЄС, щойно Євросоюз схвалить так званий «механізм призупинення безвізу».
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 7 грудня - прийнято рішення інституцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейського Союзу про спільне бачення механізму призупинення безвізу.
Посли країн-членів ЄС схвалили необхідне рішення, а вранці 8 грудня до них приєднався профільний комітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Європарламенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-6 [6] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 15 грудня - рішення саміту ЄС про те, що Україна виконала всі критерії візової лібералізації. Всі глави держав-членів Європейського Союзу підписали його.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 17 травня - в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким запроваджується безвізовий режим для громадян Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-17 [17] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 22 травня - рішення опубліковано в офіційному віснику ЄСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-18 [18] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 11 червня 2017 - через 20 днів після опублікування - початок дії безвізу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-19 [19]
До речі, те, як ЄС легко погодилися на нову ціну на газ говорить про плановість цього процесу. Можна тільки уявити, скільки дрібних підприємців не витримають такої ціни. До того ж, криза з дальньобійниками в Великобританії. Аби такого не передбачити треба бути ідіотом. І так все іде одне до одного. ООН вже оголосило про надходження глобальної кризи.