В предвыборной программе Зеленский говорил об одном президентском сроке, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал возможность второго президентского срока Владимира Зеленского.
Об этом Разумков заявил в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.
"В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно", - отметил спикер Рады.
"Человек, когда попадает во власть ... Мы сейчас не о президенте Зеленском, а в целом, берем какого-то гипотетического президента. Гипотетический президент где-то внутри своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке. Любое обдумывание идеи о следующем, оно отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком. Потому что ты думаешь о том, как надо улучшить свой рейтинг, как надо его сохранить, как надо умножить, что надо "продать", в хорошем смысле этого слова, людям для того, чтобы тебя снова выбрали.
Поэтому получается, что у государства есть не 5 лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а 3", - добавил Разумков.
Напомним, на президентских выборах в 2019 Зеленский обещал, что баллотируется на один срок.
Пожалуйста, подождите...
Посади свинью за стол -- она и ноги на стол.
+ Аппетит приходит во время еды.
В Предвыборной Программе Бубочке много ХЕРЬНИ НАПИСАЛИ!
И что?
Зе-тыпилы тому ДО СИХ ПОР ВЕРЯТ.
Як ми до цього ставимося? Як до війни жаб і мишей.
Разумков , як перший номер списку , разом із Зеленським несе повну відповідальність за весь цей треш ,який вони привели в Раду.
Немає ніякої партії « Слуга народу», бо в них немає команди, програми і ідеології.
Є збіговисько випадкових людей, об'єднаних виключно ненавистю до нашої політичної команди, оббріхуванням Порошенка і маніпуляціями, на яких і зараз вони будують свою політику. Але цементує цю бригаду олігархічна програма 20-30-50. Можливо, за відставку Разумкова випишуть додаткову премію.
Під час виборчої кампанії 19 року Разумков взяв на себе ключову публічну роль, такого віце- президента, презентуючи Зеленського. Перемога Зеленського- це консенсус олігархів і їх олігархічних каналів, але Дмитро був голосом цієі кампанії.
Та віддаю йому належне - ставши спікером ВР, він намагався зберегти бодай мінімальну незалежність від Банкової. До нашої фракції , особливо напочатку роботи парламенту цього скликання, він був упереджений - коментував, любив нагадував про роботу попередніх скликань. Але все ж опозиція мала слово.
Різницю зі Стефанчуком ми всі вже відчули. І це ламання парламенту через коліно дуже подобається Банковій.
Разумкова звільняють фактично за створення політичного іміджу. Бо серед слуг не повинно бути політиків, там мають бути кнопочки. Для цього їх і набрали.
І саме в цьому величезна ментальна, світоглядна і інтелектуальна прірва між нашою командою і їх збіговиськом. Бо в «ЄС» об'єднані яскраві політики. Навколо сильного лідера і ідеології.
Ми не голосували за призначення Разумкова, то ж і за відставку не голосуватимемо. В війні жаб і мишей участі не беремо. Наш бій- це бій за Україну!
Ирина Геращенко
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
И да. У тебя шансов на булаву- ноль. Запомни это.
Нет, не жмут. Ибо их нет
Вступил на государственный пост- перестал быть бизнесменом. В отличие от Пэдро, открывающего оффшоры во время котлов, и делающего свой "бизнес" на государстве.
И да, напомню также, что бизнес Зе никах не был связан с государственными потоками. Это медиапродукт, который он продавал владельцу канала, на котором он транслировался.