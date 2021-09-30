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В ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов, - спикер "СН" Палийчук

В ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов, - спикер

На заседаниях фракции "Слуги народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала спикер "СН" Юлия Палийчук в Telegram.

Вместе с тем, она напомнила, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", - написала Палийчук.

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Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.
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Топ комментарии
+4
Опять чипы в голову будут вставлять вместо мозгов.
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30.09.2021 12:04
+4
Може би Трускавець і столицею вже зробили 🙄? Що це за виїзні засідання? І чого завжди там? Хворіють? ***** як ще довго до виборів, якщо вони ще будуть. Хоча не факт що і після виборів щось зміниться, зебілів вистачає і зараз 😩
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30.09.2021 12:06
+4
На то, чтобы что-то обсуждать ума много не надо!
Дятлы, начните:
- с букваря - для фотографов, продавцов ламината и т.п. сброда...
- с Конституции - для ОП и его завхозного кодла...
- с Уголовного кодекса - для всех членов партии "Слуг с района"...
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30.09.2021 12:36
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Опять чипы в голову будут вставлять вместо мозгов.
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30.09.2021 12:04 Ответить
От би їх усіх там .....
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30.09.2021 12:18 Ответить
Чипы нельзя им головы вставлять. Будут тарахтеть при движении головой и создавать отвлекающий шум.
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30.09.2021 12:19 Ответить
Ну хот что-то, тоже неплохо.
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30.09.2021 12:44 Ответить
Очередное шоу по типу "ГолосСлуга Країни".. только непубличное... или публичное, но не для всех...
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30.09.2021 12:06 Ответить
Може би Трускавець і столицею вже зробили 🙄? Що це за виїзні засідання? І чого завжди там? Хворіють? ***** як ще довго до виборів, якщо вони ще будуть. Хоча не факт що і після виборів щось зміниться, зебілів вистачає і зараз 😩
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30.09.2021 12:06 Ответить
у них еще и "спикер" свой есть? всех сосен пристроили или еще остались неокученные?
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30.09.2021 12:07 Ответить
Обновлять прошивку будут.
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30.09.2021 12:08 Ответить
уйдет эта власть-недоразумение как пена и вместе с ней исчезнут все эти ничтожества и лузеры по жизни при власти... не стоят они быть в новостях ну никак
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30.09.2021 12:14 Ответить
Чому в Трускавці, а не поближче до фронту? В Славянску, наприклад, чи в Маріуполі, чи в Бердянську...- поближче до фронту... І в якості культурної програми посєщєніє лінії фронту... Чому від фронту в протилежну сторону... До чого вже радянські профсоюзи і партєйні були вельможні і то...
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30.09.2021 12:15 Ответить
Як каже Президент північного сусіда, "перетрахивать" мізки будуть. Голосів за відставку Разумкова, напевне, не вистачає. Ось і завезуть подалі від Києва, закриють десь і ручки до пальців приліплять - підписуй!
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30.09.2021 12:20 Ответить
Опять Трускавец Зебилы да , слуги просто поикалываються с вас 💩
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30.09.2021 12:30 Ответить
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30.09.2021 12:31 Ответить
А чей счёт поехали
Примерно хватит ли на постройку пару амбулаторий
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30.09.2021 12:32 Ответить
Ну, так поехали за выданную олигархами премию за принятый Закон про олигархов !
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30.09.2021 12:38 Ответить
На то, чтобы что-то обсуждать ума много не надо!
Дятлы, начните:
- с букваря - для фотографов, продавцов ламината и т.п. сброда...
- с Конституции - для ОП и его завхозного кодла...
- с Уголовного кодекса - для всех членов партии "Слуг с района"...
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30.09.2021 12:36 Ответить
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30.09.2021 12:39 Ответить
Раньше такие организмы, как в СН, в Глевахе и на Фрунзе 103 собирали.
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30.09.2021 12:42 Ответить
«UA: Перший» показав піар-фільм Офісу президента: реакція наглядради

Суспільний телеканал "UA: Перший" показав піар-фільм Офісу президента про урочистості з нагоди Дня Незалежності. В наглядраді суспільного мовника визнають, що стрічка має рекламний характер

https://bykvu.com/ua/bukvy/ua-pershij-pokazav-piar-film-ofisu-prezidenta-reakcija-nagljadradi/
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30.09.2021 12:56 Ответить
Зеленський представив в США план "трансформації" України за 277 мільярдів доларів

Так ось цей план не змогли розшукати журналісти у владних структурах . навіть МЗС не зміг його знайти - отака дурілка від вовоЕрмаквіщини
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30.09.2021 13:02 Ответить
Немає також програми ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТО , яке як піаракція висить на усіх парканах України - є лиш бюджетний статті у КАБМІНІ на виділення грошей на капітальні ремонти доріг ...

ЗЕЛЕЕЕЕЕНИЙ ТУМАН ПАХОЖ НА ОБМАН, ЗЕЛЬОНИЙ ТУМАААН С БАБЛОМ НА ОМАН!!!
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30.09.2021 13:06 Ответить
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30.09.2021 13:27 Ответить
Когда то был один студент калинарного техникума, сейчас 400 выпускников трускавецких курсов.
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30.09.2021 13:34 Ответить
 
 