В ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов, - спикер "СН" Палийчук
На заседаниях фракции "Слуги народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала спикер "СН" Юлия Палийчук в Telegram.
Вместе с тем, она напомнила, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.
"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", - написала Палийчук.
Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".
Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.
Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.
Пожалуйста, подождите...
ГолосСлуга Країни".. только непубличное... или публичное, но не для всех...
Примерно хватит ли на постройку пару амбулаторий
Дятлы, начните:
- с букваря - для фотографов, продавцов ламината и т.п. сброда...
- с Конституции - для ОП и его завхозного кодла...
- с Уголовного кодекса - для всех членов партии "Слуг с района"...
Суспільний телеканал "UA: Перший" показав піар-фільм Офісу президента про урочистості з нагоди Дня Незалежності. В наглядраді суспільного мовника визнають, що стрічка має рекламний характер
https://bykvu.com/ua/bukvy/ua-pershij-pokazav-piar-film-ofisu-prezidenta-reakcija-nagljadradi/
Так ось цей план не змогли розшукати журналісти у владних структурах . навіть МЗС не зміг його знайти - отака дурілка від вовоЕрмаквіщини
ЗЕЛЕЕЕЕЕНИЙ ТУМАН ПАХОЖ НА ОБМАН, ЗЕЛЬОНИЙ ТУМАААН С БАБЛОМ НА ОМАН!!!