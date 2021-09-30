В ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов, - спикер "СН" Палийчук

На заседаниях фракции "Слуги народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала спикер "СН" Юлия Палийчук в Telegram.

Вместе с тем, она напомнила, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", - написала Палийчук.

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Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.