Россия третий день подряд бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: за день умерли 867 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 888 случаев, это максимальное значение с конца июля, число умерших достигло нового антирекорд - скончавшегося 867 пациентов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс, это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
Накануне сообщалось о 22 430 случаях заражения. Данные на утро четверга соотносятся с 24-26 июля, когда в РФ начинался постепенный спад заболеваемости после резкого всплеска в начале месяца из-за распространения штамма "дельта".
Начавшаяся со второй половины сентября тенденция к росту продолжается во всех крупных городах и агломерации. В Москве за сутки выявлено 3998 новых заболевших, это максимальное значение с 20-х чисел июля, в Санкт-Петербурге - 2077, в Московской области - 1216.
Смертность начала расти на прошлой неделе: в пятницу, 24 сентября, сообщалось в 828 умерших, во вторник, 28 сентября, - в 852 скончавшихся, накануне - в 857.
Больше всего смертей в Москве - 62, в Санкт-Петербурге - 56, в Свердловской области - 43.
Всего в России за время Пандемия записанно 7 млн 511 тыс. 026 случаев коронавирусной инфекции, 207255 умерших и 6 млн 672 тыс. 767 выписанных, в том числе 18 826 выписаны за последние сутки.
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А старухе с косой насрать на престиж кацапской вакцины и уверенность кацапов, шо тм ничего не сделается.
даже нужно
наверное, на "Новичке" настояна.
В городе Гай Оренбургской области России в ночь на четверг, 30 сентября, неизвестный зарубил топором трех девушек и поджег квартиру, сообщает издание https://www.ural56.ru/news/669883/ Урал56.Ру .
Отмечается, что погибшие были студентками медицинского колледжа. По предварительным данным, убийца устроил пожар, чтобы замести следы. В квартире было найдено множество бутылок, вероятно накануне была вечеринка.
Два трупа обнаружили в квартире пожарные, которые приехали ликвидировать ЧП. Еще одно тело находилось во дворе. У всех погибших признаки насильственной смерти, травмы схожие.