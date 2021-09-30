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Россия третий день подряд бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: за день умерли 867 человек

Россия третий день подряд бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: за день умерли 867 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 888 случаев, это максимальное значение с конца июля, число умерших достигло нового антирекорд - скончавшегося 867 пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс, это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Накануне сообщалось о 22 430 случаях заражения. Данные на утро четверга соотносятся с 24-26 июля, когда в РФ начинался постепенный спад заболеваемости после резкого всплеска в начале месяца из-за распространения штамма "дельта".

Начавшаяся со второй половины сентября тенденция к росту продолжается во всех крупных городах и агломерации. В Москве за сутки выявлено 3998 новых заболевших, это максимальное значение с 20-х чисел июля, в Санкт-Петербурге - 2077, в Московской области - 1216.

Смертность начала расти на прошлой неделе: в пятницу, 24 сентября, сообщалось в 828 умерших, во вторник, 28 сентября, - в 852 скончавшихся, накануне - в 857.

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Больше всего смертей в Москве - 62, в Санкт-Петербурге - 56, в Свердловской области - 43.

Всего в России за время Пандемия записанно 7 млн ​​511 тыс. 026 случаев коронавирусной инфекции, 207255 умерших и 6 млн 672 тыс. 767 выписанных, в том числе 18 826 выписаны за последние сутки.
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Топ комментарии
+7
Так держать, козломордые!
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30.09.2021 12:34
+6
Скрепно.
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30.09.2021 12:27
+5
какая удивительная вакцина "Спутник V"!
наверное, на "Новичке" настояна.
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30.09.2021 12:41
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Скрепно.
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30.09.2021 12:27 Ответить
как бальзам на душу
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30.09.2021 13:05 Ответить
Яркий пример смелых и безрассудных.

А старухе с косой насрать на престиж кацапской вакцины и уверенность кацапов, шо тм ничего не сделается.
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30.09.2021 12:28 Ответить
Бабы нарожают )) Делов то )) Всем хорошего настроения.
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30.09.2021 12:29 Ответить
Так держать, козломордые!
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30.09.2021 12:34 Ответить
Бабам приготуватись до рожанія !
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30.09.2021 12:35 Ответить
У них выбары прошли и куча непроколотых.
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30.09.2021 12:36 Ответить
хорошо, но можно больше.

даже нужно
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30.09.2021 12:39 Ответить
какая удивительная вакцина "Спутник V"!
наверное, на "Новичке" настояна.
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30.09.2021 12:41 Ответить
На 160 млн., Малувато...
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30.09.2021 12:42 Ответить
каких 160? смеетесь
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30.09.2021 14:18 Ответить
У животных все по прежнему

В городе Гай Оренбургской области России в ночь на четверг, 30 сентября, неизвестный зарубил топором трех девушек и поджег квартиру, сообщает издание https://www.ural56.ru/news/669883/ Урал56.Ру .

Отмечается, что погибшие были студентками медицинского колледжа. По предварительным данным, убийца устроил пожар, чтобы замести следы. В квартире было найдено множество бутылок, вероятно накануне была вечеринка.

Два трупа обнаружили в квартире пожарные, которые приехали ликвидировать ЧП. Еще одно тело находилось во дворе. У всех погибших признаки насильственной смерти, травмы схожие.
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30.09.2021 12:43 Ответить
Чистая Достоевщина-предмет гордость москалей.
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30.09.2021 14:08 Ответить
эммм... та чему удивляться? вот вам мисс ДНР 2021. хрен топором отмашешься от такой "красоты".
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30.09.2021 14:30 Ответить
И это в " величайшей, просветленной, скрепоносной, первейшей державе планеты Земля", в стране" первой" "создавшей самую лучшую вакцину в свете" ( которые они пытались всучить кому только могли и Словакии и Венгрии, и Аргентине и Бразилии и даже с подачи Медведчука и Украине) Что то тут не вяжется. Или вакцина дерьмо ( ну это в принципе миром признано), либо на россиян она действует как " боярышник" или "подмененная моча олимпийцев", ну а может силенок запустить ее в производство нет ( не даром по этому вопросу обращались во Францию, Германию и даже в Харьков) поставки делают скажем в Зимбабве а своим холопам не хватает Ведь как известно в Раше что не делай получается все равно автомат Калашникова.
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30.09.2021 12:46 Ответить
Желаю Рассии новых побед и новых рекордов в этом деле😍
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30.09.2021 12:48 Ответить
Та какой КОВИД? Какая смертность? Тут Кулеба собрался водород по ГТС запускать, а вы отвлекаете всякой ерундой.
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30.09.2021 12:54 Ответить
Эту цифру умножить на 3 и будет реальное количество смертей на рфии. Фуфломицин Спутничок им в помощь.
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30.09.2021 12:55 Ответить
Вообще насрать,пусть хоть в 10 раз больше умрёт каждый день.
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30.09.2021 12:57 Ответить
Пусть сдохнут все кацапы. Без исключения. Хорошие от ковида, плохие от проказы. Главное поскорее.
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30.09.2021 13:03 Ответить
а тех кто не сдохнут медведи и волки доедят
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30.09.2021 13:08 Ответить
Ну не знаю даже. Я бы зверей таким дерьмом не кормил. Они-то в чем виноваты?
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30.09.2021 13:14 Ответить
а у зверей должок... за пожары в тайге
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30.09.2021 13:18 Ответить
Хоть тут ковід на нашому боці.
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30.09.2021 13:25 Ответить
Шо спутнег -животворящий творит.
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30.09.2021 13:28 Ответить
Чем больше сдохнут в параше, тем меньше их придёт на Донбасс.
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30.09.2021 13:33 Ответить
 
 