Поставки водорода в ЕС позволят укрепить энергобезопасность и экономику Украины, - Кулеба

Будущий переход газотранспортной системы (ГТС) Украины на транспортировку водорода в Европу будет политическим проектом. Он поможет Украине занять место России как поставщика энергоресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, поставки зеленого водорода дадут возможность укрепить энергетическую безопасность и экономику Украины.

"Со всех точек зрения развитие водородной энергетики является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально сменить расклад сил в Европе. Например, Украина в отношениях с Германией может занять место России, когда идет речь о поставках газа. И мы не должны рассматривать поставки водорода как исключительно экономический проект, поставки водорода в Евросоюз - это большой политический проект и очень серьезный инструмент европейской интеграции", - добавил Кулеба.

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