Поставки водорода в ЕС позволят укрепить энергобезопасность и экономику Украины, - Кулеба
Будущий переход газотранспортной системы (ГТС) Украины на транспортировку водорода в Европу будет политическим проектом. Он поможет Украине занять место России как поставщика энергоресурсов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, поставки зеленого водорода дадут возможность укрепить энергетическую безопасность и экономику Украины.
"Со всех точек зрения развитие водородной энергетики является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально сменить расклад сил в Европе. Например, Украина в отношениях с Германией может занять место России, когда идет речь о поставках газа. И мы не должны рассматривать поставки водорода как исключительно экономический проект, поставки водорода в Евросоюз - это большой политический проект и очень серьезный инструмент европейской интеграции", - добавил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Хотя, можно поставлять вместе с кислородом, а они пусть сами разделяют.
Ты слышал пр ашдвао?
Вопросов больше нет.
Нафтогаз и Укрзализныця не дадут соврать.
При этом медведь с недоумением смотрит, как эти ЗЕпиарасты топчутся у берлоги и то снимут штаны, то наденут. 😁
Наша вода содержит больше водорода.
Тут уже даже не до смеха. Реально за остатки коллективного разума украинцев становится страшно - 2,5 года уже жрут это зеленое говно и до сих пор не наелись.
- Так водорода ж нету!
- Жора, вы поставляйте, водород будет!
На выходе получим:
Народу оксид водорода
Вовочке палладий в Израиль
А параметры стали для газопроводов ты изучил?
Водород восстанавливает металлы из окислов....в тоже время он просачивается сквозь кристаллическую решетку...
другое дело он может "растворятся в ряде металов" даже в платиноидах и как он повлияет на механические свойства материала трубы это уже другой вопрос...
На 2019 год в мире потребляется 75 млн тонн водорода, в основном в нефтепереработке и производстве аммиака. Из них более 3/4 производится из природного газа, для чего расходуется более 205 млрд м3 газа.[6] Почти все остальное получают из угля. Около 0,1 % (~100 тыс. тонн) вырабатывается электролизом. При производстве водорода в атмосферу поступает ~830 млн тонн CO2. Себестоимость водорода из природного газа оценивается в 1,5-3 доллара за 1 кг.
То есть мы будем у себя загрязнять атмосферу и производить водород для ЕС из природного газа и угля, они же голубых кровей, а мы черная кость.
А электролизом лучше уже по месту производить, электричество есть везде. Прожект трускавецких прохфесоров.
братів
Якби водень був настільки привабливим то, німці з євреями вже давно робили б на ньому гешефт.
Більше того, років тридцять+ пропагую серед знайомих, які мають хату на селі раціональність побудови біогенераторів. Лайно і органічне сміття це, єдинне що, у нас ************* успішно і регулярно. Порівнянно з виробництвом водню затрати сміховинні. Але, жоден з усієї маси народу, навіть не відірвав дупу аби вивчити це питання. Всі питання давно вивчені і застосовуються вже більше ніж півсторіччя. Але це, не гіперлупи.
У нас не знають що робити з відходами тваринництва, місцеві постійно входять в конфлікт з великими фермами. Там мільйони кубометрів метану та десятки тон пастиризованого компосту. Додайте туди відходи харчової промисловості та листя, яке збирають у містах і матимете ще більше.
опускаем на дно черного моря трубы на глубину более 200м и выкачиваем сероводород...поставляем его в промышленные печи там горит и выделяет сернистый газ...сернистый газ смешиваем с водой и производим серную кислоту ...
получаем и топливо и продукт...
Какой я умный ***** копать....буду баллотироватьсяв на пост президента...
успех гарантирован