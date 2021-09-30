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Поставки водорода в ЕС позволят укрепить энергобезопасность и экономику Украины, - Кулеба

Поставки водорода в ЕС позволят укрепить энергобезопасность и экономику Украины, - Кулеба

Будущий переход газотранспортной системы (ГТС) Украины на транспортировку водорода в Европу будет политическим проектом. Он поможет Украине занять место России как поставщика энергоресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, поставки зеленого водорода дадут возможность укрепить энергетическую безопасность и экономику Украины.

"Со всех точек зрения развитие водородной энергетики является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально сменить расклад сил в Европе. Например, Украина в отношениях с Германией может занять место России, когда идет речь о поставках газа. И мы не должны рассматривать поставки водорода как исключительно экономический проект, поставки водорода в Евросоюз - это большой политический проект и очень серьезный инструмент европейской интеграции", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных, - Кулеба

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Топ комментарии
+13
А водород уже есть?
Хотя, можно поставлять вместе с кислородом, а они пусть сами разделяют.
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30.09.2021 12:29
+11
Зеленского)
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30.09.2021 12:29
+8
А что этот водород в ЕС производить не могут?? Чего у них нет?? Воды?. Зеленой энергетики?? Чего??
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30.09.2021 12:29
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А что этот водород в ЕС производить не могут?? Чего у них нет?? Воды?. Зеленой энергетики?? Чего??
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30.09.2021 12:29 Ответить
Зеленского)
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30.09.2021 12:29 Ответить
И кулебы...😀
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30.09.2021 12:30 Ответить
а мы производим водород?
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30.09.2021 12:29 Ответить
Ну да, мы же крупнейший в мире производитель водорода)
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30.09.2021 12:30 Ответить
ЗЄлєшобло може виробляти лише метан.
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30.09.2021 13:34 Ответить
Лише в лабораторних обсягах.
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30.09.2021 14:18 Ответить
А водород уже есть?
Хотя, можно поставлять вместе с кислородом, а они пусть сами разделяют.
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30.09.2021 12:29 Ответить
Думаешь у них нет кислорода?
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30.09.2021 12:30 Ответить
Кислород - попутный продукт.
Ты слышал пр ашдвао?
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30.09.2021 12:35 Ответить
Слышал, и ты думаешь, что там нет аш2о?
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30.09.2021 12:52 Ответить

Вопросов больше нет.
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30.09.2021 12:58 Ответить
Правильно. Вода есть, вопросов нет.
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30.09.2021 13:07 Ответить
Можно сразу и аштрио - там водорода больше.
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30.09.2021 17:06 Ответить
и чернобыль тому пример -как капля воды мечется на раскалённой сковороде разлагаясь на кысень та воний
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30.09.2021 15:32 Ответить
Это тема для лохов!!! То же самое, что использовать никому не нужную скоро нашу ГТС для перекачки воздуха из Украины в Германию!!!!!!!!!
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30.09.2021 12:30 Ответить
Хлопать в ладоши в Украине чревато. Может это будут поставки от проросийских олигархов.
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30.09.2021 12:31 Ответить
Дайте порулить ЗЕ и любое прибыльное дело превратится в сплошные убытки.

Нафтогаз и Укрзализныця не дадут соврать.
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30.09.2021 12:31 Ответить
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30.09.2021 12:31 Ответить
Кулеба...впрочем как и все остальные представители зеленого стада большие любители делить шкуру не убитого медведя...
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30.09.2021 12:32 Ответить
А, если шкура даже так не делится, то заявить, шо медведь не тот нынче уже и не очень-то и хотелось.

При этом медведь с недоумением смотрит, как эти ЗЕпиарасты топчутся у берлоги и то снимут штаны, то наденут. 😁
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30.09.2021 12:37 Ответить
просто у нашего водорода теплотворная способность в два раза выше чем у кацапского газа, но мы об этом 30 лет никому не говорим
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30.09.2021 12:33 Ответить
Месторождение украинского водорода для ЕС.
Наша вода содержит больше водорода.

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30.09.2021 12:34 Ответить
_Какого водорода?! Заткнись уже, звездобол! Рассказывает нам тут про Нью-васюки... вообразил что оно умное, а те кому оно свою лапшу на ухи вешает - идиоты. Ты сам, ****, идиот!
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30.09.2021 12:34 Ответить
а технологію вже маєте? а який кпд цього міфічного виробництва? так я прекрасно як хімік розумію перспективи водню як палива, от поки методи отримання і виходи , а також собівартість бажають кращого
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30.09.2021 12:35 Ответить
Эпоха гиперлупов закончилась, началась эпоха производства водорода.
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30.09.2021 12:42 Ответить
Гиперлуп был один. А в СН и ЗЕбанде все такие.

Тут уже даже не до смеха. Реально за остатки коллективного разума украинцев становится страшно - 2,5 года уже жрут это зеленое говно и до сих пор не наелись.
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30.09.2021 12:47 Ответить
- Жора! Поставляйте водород!
- Так водорода ж нету!
- Жора, вы поставляйте, водород будет!
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30.09.2021 12:43 Ответить
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30.09.2021 12:43 Ответить
водород чей поставлять собрались, пдболы?
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30.09.2021 12:43 Ответить
Плять, кто-нибудь, дайте уже Кулебе учебник по химии за 6-й класс. Где написано, что водород - это агрессивный газ, разъедающий металл. И от нашей газотранспортной системы через несколько месяцев одни дыры останутся. Правда есть вариант: можно обшить кевларом. 3000 км? Легко! Делов-то на пару десятков млрд.$ и пару лет работы. Это если китайцы делать будут. А если наши ... "Велике будівництво" - покажется мелким мошенничеством.
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30.09.2021 12:45 Ответить
они как будто специально несут такую чушь шоб мона было сказать: ну вы посмотрите, я же невменяемый, не садите меня)
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30.09.2021 12:49 Ответить
Не, это они все на Вову работают. Вова любит красивые заявления.
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30.09.2021 12:51 Ответить
Метал водень не роз'їдає, а проникає в нього (дифузія). Від цього метал стає крикхим. І це відбувається при високому тиску чи температурі.
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30.09.2021 13:11 Ответить
Будем транспортировать в растворе водород-палладий...
На выходе получим:
Народу оксид водорода
Вовочке палладий в Израиль
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30.09.2021 22:49 Ответить
Carrying hydrogen in steel pipelines does not lead to https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_embrittlement hydrogen embrittlement . Hydrogen is typically stored in steel cylinders without problems. Coal gas (also known as town gas) is 50% hydrogen and was carried in cast-iron pipes for half a century without any embrittlement issues.
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30.09.2021 13:17 Ответить
Steel with an ultimate https://en.wikipedia.org/wiki/Tensile_strength tensile strength of less than 1000 MPa (~145,000 psi) or hardness of less than 32 https://en.wikipedia.org/wiki/Hardness_comparison HRC is not generally considered susceptible to hydrogen embrittlement.

А параметры стали для газопроводов ты изучил?
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30.09.2021 17:36 Ответить
Думаєте там сталь найвищого готунку?Тому що пише. що is not considered.






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30.09.2021 18:34 Ответить
Я не знаю, какая там сталь. А охрупчивание зависит от её сорта.
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01.10.2021 11:06 Ответить
Так що не тягніть сюди все. що кацапи пишуть. Перевірте спочатку.
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30.09.2021 13:18 Ответить
ты с фтором не перепутал??? по моему перепутал...
Водород восстанавливает металлы из окислов....в тоже время он просачивается сквозь кристаллическую решетку...
другое дело он может "растворятся в ряде металов" даже в платиноидах и как он повлияет на механические свойства материала трубы это уже другой вопрос...
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30.09.2021 22:46 Ответить
Ну от чому про такі речі в нас як не клоуни всілякі розказують то, в кращому випадку, дипломати. Але ніхто ж них уяви не має, як той водень добути, як зберігати, транспортувати. Мало того, для він взагалі потрібен. І ні один виробничник, інженер чи вчений. Чи їх тепер ні про що вже запитувати не треба? Все в 95-му кварталі вирішується?
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30.09.2021 12:50 Ответить
Електроліз води.
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30.09.2021 12:52 Ответить
Ну і? Технології, виробничі та енергетичні потужності, сховища для зберігання, умови трнспортування... Де СПЕЦІАЛІСТИ, які всім цим займуться? Вчені, інженери... Чи два електроди в банку з водою? Електроліз, блін...
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30.09.2021 12:57 Ответить
Если бы это было так просто и здорово, электролиз воды проводился бы у каждой плиты и каждого котла в каждой деревне. Электролиз до сих пор не выгоден из-за чрезвычайной энергоемкости.
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30.09.2021 13:00 Ответить
Из Википедии...
На 2019 год в мире потребляется 75 млн тонн водорода, в основном в нефтепереработке и производстве аммиака. Из них более 3/4 производится из природного газа, для чего расходуется более 205 млрд м3 газа.[6] Почти все остальное получают из угля. Около 0,1 % (~100 тыс. тонн) вырабатывается электролизом. При производстве водорода в атмосферу поступает ~830 млн тонн CO2. Себестоимость водорода из природного газа оценивается в 1,5-3 доллара за 1 кг.
То есть мы будем у себя загрязнять атмосферу и производить водород для ЕС из природного газа и угля, они же голубых кровей, а мы черная кость.
А электролизом лучше уже по месту производить, электричество есть везде. Прожект трускавецких прохфесоров.
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30.09.2021 15:46 Ответить
Пропонуєте брати воду з річок і переробляти в водень за допомогою АЕС?Так і до локального Плюка на території України недалеко.
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30.09.2021 12:51 Ответить
Кокаин. Только кокаин может заставить серых, убогих людей так фонтанировать прогрессивными идеями. И пофиг, что это ничем не подкрепленный наркотический бред, зато звучит как здорово! Кстати, пусть потерпят с водородом. До него мы миллиард деревьев сажаем в землю и модуль на Луну.
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30.09.2021 12:58 Ответить
Скажут слушающим их ДЛББам что на Луне посадили, натурально.
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30.09.2021 13:05 Ответить
лохів розводять... аж гай шумить
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30.09.2021 13:17 Ответить
Откровенно и глумливо ссут в очи. Сссуки...
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30.09.2021 13:18 Ответить
К примеру, предлагают вакцинироваться...
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30.09.2021 13:56 Ответить
Можливо і це. Зараз тільки накопичується інформація про смертність від ковідла серед вакцинованих. Тому деякі активно закликають до третьої дози, а потім буде четверта і п'ята...
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30.09.2021 14:01 Ответить
ну є особи яким воно не потрібно...до того і ковід видумана болячка...не віриш мені? спитай у братів ....
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30.09.2021 14:04 Ответить
Что бы что-то поставить, это надо произвести. И теоретически мы могли бы его производить, но для этого нужна энергетика, причем востанавливаемая, жечь уголь и делать водород - тупость. Есть вариант развития атомной энергетики, но шансов нет. Так как воровать на ней тяжело и всю отрасль загоняют в кризис ( почитайте подробней что происходит, это просто дичь ). Про ветряки и солнечные батарей смысла говорить нет, не те мощности.
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30.09.2021 13:21 Ответить
..может Кулеба-гуманитарий и уж совсем тупорылая зелёная Ылита фюрера Зели не в курсе, что через обычную газовую трубу водород просачивается как через очень плотное, но всё же, сИто.. и переделывать придётся почти всё..?
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30.09.2021 13:37 Ответить
Більше того, він входить між молекулярною решіткою металу послаблюючи сам метал.
Якби водень був настільки привабливим то, німці з євреями вже давно робили б на ньому гешефт.
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30.09.2021 13:58 Ответить
Чудікі
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30.09.2021 13:54 Ответить
Я так зрозумів що, Кулеба у нас докторував з питань гідролізу? Хтось враховував економічну складову розчеплення води на водень та кисень? Є ще метод добування воднью з природного газу в паровій бані але там потрібен сам природній газ. Тож, для нас це, не той шлях. А ось кількість електроєнергії, яка витрачається на розчеплення води поки що, перевищує кількість енергії, яку отримують з споживання водню. Чому богата Німеччина, яка дуріє від екології надає перевагу природньому газу, а не добуванню водню? Тому що, наразі це, збитковий процес і вигода від екології не покриває витрати від виробництва.
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30.09.2021 13:55 Ответить
ЗІ: якось витратив трохи часу аби довести з розрахунками електрикам на роботі безглуздість добування водню в домашніх умовах для опалення.

Більше того, років тридцять+ пропагую серед знайомих, які мають хату на селі раціональність побудови біогенераторів. Лайно і органічне сміття це, єдинне що, у нас ************* успішно і регулярно. Порівнянно з виробництвом водню затрати сміховинні. Але, жоден з усієї маси народу, навіть не відірвав дупу аби вивчити це питання. Всі питання давно вивчені і застосовуються вже більше ніж півсторіччя. Але це, не гіперлупи.
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30.09.2021 14:15 Ответить
а хранить его как? Зато какая сразу кормушка для пожарного инспектора
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30.09.2021 22:55 Ответить
Кулеба, твоя задача и задача Нафтогаза, сделать из ПГХ подушку безопасности для ЕС.Каким образом?В нашем ПГХ должен храниться как в банке газ стран НАТО,на случай форсмажора и шантажа Московии.
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30.09.2021 14:15 Ответить
Давно існують працюючі і перевіренні проекти видобутку метану, який складає 97% природнього газу, з біологічних відходів, включно з переробкою каналізаційних стоків. В багатьох розвинених країнах побудовані подібні комплекси.
У нас не знають що робити з відходами тваринництва, місцеві постійно входять в конфлікт з великими фермами. Там мільйони кубометрів метану та десятки тон пастиризованого компосту. Додайте туди відходи харчової промисловості та листя, яке збирають у містах і матимете ще більше.
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30.09.2021 14:34 Ответить
А шо там в ЕС нету дефицита воды, мож всё-таки воду им продавать.
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30.09.2021 15:51 Ответить
Атом водорода - самый МАЛЕНЬКИЙ в мире. В кубометре газа водорода того водорода - кот наплакал!
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30.09.2021 17:38 Ответить
Предлагаю новый ЗЕ проект производство сероводорода...
опускаем на дно черного моря трубы на глубину более 200м и выкачиваем сероводород...поставляем его в промышленные печи там горит и выделяет сернистый газ...сернистый газ смешиваем с водой и производим серную кислоту ...
получаем и топливо и продукт...
Какой я умный ***** копать....буду баллотироватьсяв на пост президента...
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30.09.2021 21:54 Ответить
Можно еще накупить много много гандонов, покрасить их в ЗЕленый цвет, надуть водородом и использовать в предвыборной компании...
успех гарантирован
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30.09.2021 22:52 Ответить
Я в этом ничего не понимаю. Но мне надо что то вякнуть. Вот что я вижу в коментах. И от куда столько Порошенко. Я не сторонник зеленского
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21.10.2021 13:04 Ответить
давно пора
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12.03.2022 18:48 Ответить
 
 