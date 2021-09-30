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Новые дорожные знаки и разметка: Кабмин изменил Правила дорожного движения

Новые дорожные знаки и разметка: Кабмин изменил Правила дорожного движения

В среду, 29 сентября, правительство Украины одобрило проект изменений в Правила дорожного движения. Документ подготовило Мининфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Часть нововведений связана с велосипедистами: дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Кроме того, детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.

Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилой зоны, пешеходной дорожки, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрета движения транспортных средств и т.д.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На дорогах Украины заработают еще 20 камер для фиксации нарушений ПДД

Какие новые знаки появятся в Правилах дорожного движения:

  • 1.41 "Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий"
  • 3.44 и 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено"
  • 4.15 "Конец дорожки для велосипедистов"
  • 4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"
  • 4.21 "Движение с использованием цепей противоскольжения"
  • 4.22 "Конец участка движение с использованием цепей противоскольжения"
  • 4.23 "Дорога для совмещенного движения автомобилей и велосипедов"
  • 4.24. "Конец дороги для совместного движения автомобилей и велосипедов"

Вводится и новая разметка для обозначения "лежащего полицейского", выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.

Изменения в Правила дорожного движения вступают в силу с момента официальной публикации постановления Кабмина, кроме тех случаев, когда иные сроки указаны в самом документе.

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Топ комментарии
+8
Рехворма!
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30.09.2021 12:34
+7
А когда введут запрещающий знак "73%" на зелёном фоне с оленем ?
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30.09.2021 12:52
+6
Теперь зеледент на велик наконец-то пересядет
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30.09.2021 12:36
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Рехворма!
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30.09.2021 12:34 Ответить
Ну ахренеть! Теперь заживём!
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30.09.2021 12:35 Ответить
Теперь зеледент на велик наконец-то пересядет
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30.09.2021 12:36 Ответить
фик там. он подаренный лисапет в музей сдал.
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30.09.2021 12:47 Ответить
Что за дурак текст печатал?
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30.09.2021 12:37 Ответить
А. Гончаренко для Телеграму, а репост з РБК. Вчіться читати.
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30.09.2021 12:48 Ответить
а что с ним не так? "лежащий полицейский" - сложности перевода.
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30.09.2021 12:56 Ответить
"П'яний поліцейський"
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30.09.2021 14:53 Ответить
"Змінити» і припустимо «доповнити» різні речі. Геній журналістики продовжує карколомну кар'єру на Цензорі.
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30.09.2021 12:46 Ответить
То почитайте оригінал там ще більше перлів від А Гончаренко.
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30.09.2021 12:49 Ответить
лишилося взнати хто з депутатів має сертифікат на виготовлення дорожних знаків
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30.09.2021 12:46 Ответить
а еще с 2022 года вводится обязательный техосмотр личного транспорта.
точнее возвращается но с более жесткими требованиями
евробляхи - не пройдут
авто после аварии если изменилась геометрия кузова - не пройдут
авто со сквозной ржавчиной - не пройдут
авто с переделкой конструкции - не пройдут
подробнее по ссылке
https://glavcom.ua/techno/auto/obovyazkoviy-tehoglyad-povertajetsya-nazvano-avtomobili-yaki-yogo-ne-proydut-787121.html
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30.09.2021 12:47 Ответить
а геометрию кузова инспектор будет проверять на глаз. он у него будет сертифицирован.
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30.09.2021 12:49 Ответить
Ні, визначені МВС техсервіси.
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30.09.2021 12:55 Ответить
нет. как и раньше - сертифицированные сто
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30.09.2021 12:55 Ответить
как раньше - это определять на глаз. по крайней мере при переоформлении авто. испытано на собственной шкуре.
а "сертифицированные СТО" будут "как раньше" выдавать техталоны за гривни через своих людей клиенту.
зато удобно. время не теряешь - вайбером скинул инфу, на следующий день получил техталон.
(сарказм)
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30.09.2021 13:02 Ответить
будут. 100% будут. открывается старая кормушка для решал и стошников
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30.09.2021 13:05 Ответить
Під "кришей" МВС
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30.09.2021 14:55 Ответить
не совсем под крышей но за хороший кэш за сертификацию
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30.09.2021 14:56 Ответить
"Криша" одноразового використання
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30.09.2021 15:00 Ответить
ниякого техогляду ще нихто не вводить.
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30.09.2021 12:50 Ответить
ты плохо понимаешь печатный текст?
я даже ссылку привел. мало?
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30.09.2021 12:56 Ответить
29 сентября, правительство Украины одобрило проект изменений в Правила дорожного движения.
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30.09.2021 12:56 Ответить
Вы врете. Пока ничего такого нет.

Главком ссылается на ек.правду, а в ек.правде написано: " Через рік техогляд може стати обов'язковим".
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30.09.2021 13:02 Ответить
еще один тупой
"пока ничего такого нет" - ясенхер потому что сейчас 2021 а планируют ввести в 2022
"может стать" - там же написано почему именно он может стать обязательным - условия ассоциации с ЕС.
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30.09.2021 13:04 Ответить
не..тупой тут пока только ты.https://www.epravda.com.ua/publications/2021/09/27/678180/
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30.09.2021 13:53 Ответить
юра. ты пытаешься скушать то что я выкакал
я никогда не выкладываю левую информацию и готов отвечать за то что печатаю

по твоей ссылке написано

До вересня 2022 року року проходження технічного огляду в Україні стане обов'язковим для всіх. Якою буде процедура та які автівки мають найбільший ризик його не пройти.
.....
Підписавши у 2014 році угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася повернути технічний огляд (ТО) для всіх власників автомобілів. Ця вимога міститься в 40-й та 45-й директивах ЄС.

читать надо не только заголовки
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30.09.2021 14:51 Ответить
видишь ли...если бы у тебя был ум,то ты бы им смог думать. но его у тебя нет,вероятно при зачатии не вложили.

а в ссылке написано,что четыре раза пробовали ввести,и в том числе два раза при ЗЕлёных и никак. а потому что слишком много желающих на это корыто с деньгами.

и не введут и в пятый раз,потому как негде проходить осмотр. нет баз для этого,а условия должны быть антикоррупционными. должны стоять камеры,вся информация должна быть в электронном виде и должна сохраняться. где взять к весне 2022 это всё?

ну разве только "великим техоглядом"...

але дерева вже повисаджували? а на 2022 заплановано космичне розкрадання...

так что ты пока мечтай...
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30.09.2021 15:06 Ответить
видишь ли мой туповатый собеседник
все твои фантазии на тему "негде проходить осмотр" глупы потому что еще при яныке были сертифицированные сто. обычные сто которые за кеш получили сертификат от мрэо
точно так же глупо выглядит твое "условия должны быть антикоррупционными" и тезис про камеры. причин две
1. "антикоррупционный" и "власть зеленых" это понятия из непересекающихся вселенных
2. кто эти камеры смотреть будет?
3. хранение информации в электронном виде? господи - реестр прав есть, реестр техпаспортов есть. реестр страховок автогражданки есть. что мешает в говно-дию воткнуть еще реестр техосмотров?
это кормушка. кормушка для зеленых. у них в 22 году дедлайн по возврату ТО. или прощай ассоциация
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30.09.2021 15:16 Ответить
ну я не ошибся,мозг в комплект при твоём зачатии,не входил.

а теперь попробуй понять своей извилиной,что разделяет нижнюю часть тела на правую и левую булки,что дедлайн ЗЕлёным по хер. они делают то что хотят их хозяева. так они поменяли состав Нафтогаза,хотя вся Европа была против...так они забили плотно на судебную реформу,хотя и США и ЕС требует...так он забили на закон об олигархах...

и забъют и сейчас на якобы дедлайн...
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30.09.2021 18:27 Ответить
пшел нах. надоел своей тупость. свои претензии влажные отправляй на банковую.
я ни слова не сказал пох им или нет. я написал то что они обязаны сделать. и скорее всего будут вынуждены сделать. тем более что это им принесет дополнительные деньги
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30.09.2021 18:33 Ответить
Аааа, "планируют".... зеленые? ну-ну. Тогда я спокоен. Они себе поход в уборную запланировать не могут.
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30.09.2021 17:12 Ответить
всё таки страна движется по пути дичайшего идиотизма...

возьмите Японию-там если ты сел на велосипед,то должен ехать по дороге,вместе с машинами. не взирая на то,сколько тебе лет. по правилам Японии,велосипедисту запрещено ездить по тротуару,запрещено ехать выпившим или пьяным...

Такая маленькая страна,но как то обходятся без велосипедных дорожек...
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30.09.2021 12:47 Ответить
только в Японии умеют ездить на велосипедах пьяными.
в остальных странах с велосипедов падают, бо не справляется вестибулярный аппарат.
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30.09.2021 12:53 Ответить
беда в том,что пьяными пока попадаются русские туристы...хотя это для вас не беда,это ваше кредо)))
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30.09.2021 13:56 Ответить
..а в такой большой стране как Украина по тротуарам перемещаются перебежками пешеходы, иногда велосипедисты-"убийцы" и конечно же розкошуют автомобили, и катаясь и паркуясь, где хотят и как хотят, да так, что зачастую коляска с ребёнком не может пройти так, чтобы не выйти на проезжую часть, где авто авто "уже законно" летают "на бреющем"..
но для жлоба-зебила во всём виноваты алкоголики-пешеходы и велосипедисты, средняя скорость которого в городе как ни крути 10-15км/час - проверено многолетней и многотысячекилометровой практикой..(
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30.09.2021 13:31 Ответить
Насмішив.Вони звичайно повинні.Але...вони клали великий з прибором не гірше за нас.https://www.youtube.com/watch?v=TnOKgWoQgpU
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30.09.2021 14:01 Ответить
А электроскутеры разные? Не, не заметили?
И вообще, накуя вносить изменения в правила, которые никто не соблюдает? Очередная видимость бурной деятельности, вместо работы.
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30.09.2021 12:50 Ответить
А когда введут запрещающий знак "73%" на зелёном фоне с оленем ?
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30.09.2021 12:52 Ответить
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30.09.2021 13:20 Ответить
велосипеды уже не актуальны. счас кортежи из броневиков в трэде.
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30.09.2021 12:59 Ответить
а дорожный знак "уступи дорогу пьяному депутату" будет ?
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30.09.2021 13:00 Ответить
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30.09.2021 13:02 Ответить
Електросамокати, гіроскутери, моноколісники стали нарешті транспортом, чи ще юридично як підошви шльопанців?
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30.09.2021 13:14 Ответить
Ну, може це підштовхне українців якщо не до створення власних реальних партій то, хоч до створення реальних профспілок.
Поки що, більш-менш активними були євробляхери, а зараз можуть підтянутися і таксисти з перевізниками.
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30.09.2021 13:43 Ответить
это требует денег и немалых. уже "фильтр" гопота с банковой себе сделала.
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30.09.2021 22:32 Ответить
у нас нет велосипедных дорожек.
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30.09.2021 22:31 Ответить
 
 