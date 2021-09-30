Новые дорожные знаки и разметка: Кабмин изменил Правила дорожного движения
В среду, 29 сентября, правительство Украины одобрило проект изменений в Правила дорожного движения. Документ подготовило Мининфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Часть нововведений связана с велосипедистами: дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Кроме того, детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.
Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилой зоны, пешеходной дорожки, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрета движения транспортных средств и т.д.
Какие новые знаки появятся в Правилах дорожного движения:
- 1.41 "Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий"
- 3.44 и 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено"
- 4.15 "Конец дорожки для велосипедистов"
- 4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"
- 4.21 "Движение с использованием цепей противоскольжения"
- 4.22 "Конец участка движение с использованием цепей противоскольжения"
- 4.23 "Дорога для совмещенного движения автомобилей и велосипедов"
- 4.24. "Конец дороги для совместного движения автомобилей и велосипедов"
Вводится и новая разметка для обозначения "лежащего полицейского", выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.
Изменения в Правила дорожного движения вступают в силу с момента официальной публикации постановления Кабмина, кроме тех случаев, когда иные сроки указаны в самом документе.
Пожалуйста, подождите...
точнее возвращается но с более жесткими требованиями
евробляхи - не пройдут
авто после аварии если изменилась геометрия кузова - не пройдут
авто со сквозной ржавчиной - не пройдут
авто с переделкой конструкции - не пройдут
подробнее по ссылке
https://glavcom.ua/techno/auto/obovyazkoviy-tehoglyad-povertajetsya-nazvano-avtomobili-yaki-yogo-ne-proydut-787121.html
а "сертифицированные СТО" будут "как раньше" выдавать техталоны за гривни через своих людей клиенту.
зато удобно. время не теряешь - вайбером скинул инфу, на следующий день получил техталон.
(сарказм)
я даже ссылку привел. мало?
Главком ссылается на ек.правду, а в ек.правде написано: " Через рік техогляд може стати обов'язковим".
"пока ничего такого нет" - ясенхер потому что сейчас 2021 а планируют ввести в 2022
"может стать" - там же написано почему именно он может стать обязательным - условия ассоциации с ЕС.
я никогда не выкладываю левую информацию и готов отвечать за то что печатаю
по твоей ссылке написано
До вересня 2022 року року проходження технічного огляду в Україні стане обов'язковим для всіх. Якою буде процедура та які автівки мають найбільший ризик його не пройти.
.....
Підписавши у 2014 році угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася повернути технічний огляд (ТО) для всіх власників автомобілів. Ця вимога міститься в 40-й та 45-й директивах ЄС.
читать надо не только заголовки
а в ссылке написано,что четыре раза пробовали ввести,и в том числе два раза при ЗЕлёных и никак. а потому что слишком много желающих на это корыто с деньгами.
и не введут и в пятый раз,потому как негде проходить осмотр. нет баз для этого,а условия должны быть антикоррупционными. должны стоять камеры,вся информация должна быть в электронном виде и должна сохраняться. где взять к весне 2022 это всё?
ну разве только "великим техоглядом"...
але дерева вже повисаджували? а на 2022 заплановано космичне розкрадання...
так что ты пока мечтай...
все твои фантазии на тему "негде проходить осмотр" глупы потому что еще при яныке были сертифицированные сто. обычные сто которые за кеш получили сертификат от мрэо
точно так же глупо выглядит твое "условия должны быть антикоррупционными" и тезис про камеры. причин две
1. "антикоррупционный" и "власть зеленых" это понятия из непересекающихся вселенных
2. кто эти камеры смотреть будет?
3. хранение информации в электронном виде? господи - реестр прав есть, реестр техпаспортов есть. реестр страховок автогражданки есть. что мешает в говно-дию воткнуть еще реестр техосмотров?
это кормушка. кормушка для зеленых. у них в 22 году дедлайн по возврату ТО. или прощай ассоциация
а теперь попробуй понять своей извилиной,что разделяет нижнюю часть тела на правую и левую булки,что дедлайн ЗЕлёным по хер. они делают то что хотят их хозяева. так они поменяли состав Нафтогаза,хотя вся Европа была против...так они забили плотно на судебную реформу,хотя и США и ЕС требует...так он забили на закон об олигархах...
и забъют и сейчас на якобы дедлайн...
я ни слова не сказал пох им или нет. я написал то что они обязаны сделать. и скорее всего будут вынуждены сделать. тем более что это им принесет дополнительные деньги
возьмите Японию-там если ты сел на велосипед,то должен ехать по дороге,вместе с машинами. не взирая на то,сколько тебе лет. по правилам Японии,велосипедисту запрещено ездить по тротуару,запрещено ехать выпившим или пьяным...
Такая маленькая страна,но как то обходятся без велосипедных дорожек...
в остальных странах с велосипедов падают, бо не справляется вестибулярный аппарат.
но для жлоба-зебила во всём виноваты алкоголики-пешеходы и велосипедисты, средняя скорость которого в городе как ни крути 10-15км/час - проверено многолетней и многотысячекилометровой практикой..(
И вообще, накуя вносить изменения в правила, которые никто не соблюдает? Очередная видимость бурной деятельности, вместо работы.
Поки що, більш-менш активними були євробляхери, а зараз можуть підтянутися і таксисти з перевізниками.