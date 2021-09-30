"Крымская платформа" развенчала миф РФ о том, что вопрос оккупированного Крыма решен, - Джапарова
Благодаря "Крымской платформе" Россия не в состоянии сегодня продвигать миф, что ситуация с оккупированным Крымом не подлежит обсуждению, а следовательно и деоккупации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы МИД Эмине Джапарова.
"С этого года нам удалось вывести и вернуть тему Крыма в международную повестку дня вопреки очень сложным условиям - вопросам Афганистана, Беларуси, других локальных проблем. Та инициатива, которую мы реализовали, "Крымская платформа", показала, что тот миф, который Россия активно пытается продать, что вопрос Крыма решен, и точка, - это миф", - подчеркнула замминистра.
По словам Джапаровой, МИД формирует контактную сеть "Крымской платформы", что позволит улучшить координацию определенных задач.
"Мы работаем над тем, чтобы каждая страна, присутствовавшая на саммите, определила ответственное лицо. Большинство из 46 стран уже определилось. Мы определили пять приоритетов международной политики: вопрос безопасности и милитаризации, вопрос санкций, вопрос преодоления экологических и экономических последствий и права человека. Мы хотим найти страны, которые возьмут лидерство в том или ином сегменте. Также мы хотим основать форум "Крымской платформы" по безопасности, который будет посвящен Черноморскому региону", - добавила замглавы МИД.
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всегда задаюсь вопросом : как же эти генетические лицемеры воспитывают своих детей, постоянно говоря им "не укради", или положи на место - это -чужое...
но ворованое - ещё никому и никогда счастья не принесло, потому что всегда изнутри человека гложет и разъедает мысль , что всё оно, что вокруг - временное и когда-то за ним обязательно придут хозяева !
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