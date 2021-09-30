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Крым (26001) Джапарова (174) Крымская платформа (307)

"Крымская платформа" развенчала миф РФ о том, что вопрос оккупированного Крыма решен, - Джапарова

Благодаря "Крымской платформе" Россия не в состоянии сегодня продвигать миф, что ситуация с оккупированным Крымом не подлежит обсуждению, а следовательно и деоккупации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы МИД Эмине Джапарова.

"С этого года нам удалось вывести и вернуть тему Крыма в международную повестку дня вопреки очень сложным условиям - вопросам Афганистана, Беларуси, других локальных проблем. Та инициатива, которую мы реализовали, "Крымская платформа", показала, что тот миф, который Россия активно пытается продать, что вопрос Крыма решен, и точка, - это миф", - подчеркнула замминистра.

По словам Джапаровой, МИД формирует контактную сеть "Крымской платформы", что позволит улучшить координацию определенных задач.

"Мы работаем над тем, чтобы каждая страна, присутствовавшая на саммите, определила ответственное лицо. Большинство из 46 стран уже определилось. Мы определили пять приоритетов международной политики: вопрос безопасности и милитаризации, вопрос санкций, вопрос преодоления экологических и экономических последствий и права человека. Мы хотим найти страны, которые возьмут лидерство в том или ином сегменте. Также мы хотим основать форум "Крымской платформы" по безопасности, который будет посвящен Черноморскому региону", - добавила замглавы МИД.

Также читайте: Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины, - Джапарова

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Кулеба к вопросу Крыма не имеет вообще никакого отношения.. хоть он есть, хоть его нет в открытую никто Крым не признает но тайком как Сименс ради выгоды будут торговать.
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30.09.2021 12:42 Ответить
То есть Джапаров.
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30.09.2021 12:44 Ответить
лживые, кровожадные кацапы до сих пор и вправду думают, что можно начать счастливую новую жизнь пользуясь тем что не твоё ...,
всегда задаюсь вопросом : как же эти генетические лицемеры воспитывают своих детей, постоянно говоря им "не укради", или положи на место - это -чужое...
но ворованое - ещё никому и никогда счастья не принесло, потому что всегда изнутри человека гложет и разъедает мысль , что всё оно, что вокруг - временное и когда-то за ним обязательно придут хозяева !
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30.09.2021 12:46 Ответить
Це про Крим також, але з мрією про те, коли наші українські розслидувачі почнуть активніше розкривати дєлішкі нашої владної ЗЕотари
Подарок на день рождения командиру Петрова и Боширова

https://sliv.top/2021/0
9/29/podarok-na-den-rozhdeniya-komandiru-petrova-i-boshirova/
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30.09.2021 12:51 Ответить
https://sliv.top/2021/09/29/podarok-na-den-rozhdeniya-komandiru-petrova-i-boshirova/ https://sliv.top/2021/09/29/podarok-na-den-rozhdeniya-komandiru-petrova-i-boshirova/

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30.09.2021 12:52 Ответить
Что-то, как-то всё заглохло после платформы. Шуму в преддверии больше было. Результатов ноль.
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30.09.2021 13:59 Ответить
 
 