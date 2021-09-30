Бутусов по представлению НАБУ назначен в конкурсную комиссию по отбору главы АРМА (обновлено)
Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина № 1176-р от 29 сентября.
Согласно распоряжению, в состав конкурсной комиссии вошли:
- Юрий Бутусов - главный редактор Цензор.НЕТ;
- Зураб Адеишвили - советник генпрокурора;
- Сергей Вернидубов - глава адвокатского объединения "Вернидубов и партнеры";
- Михаил Иваненко - управляющий партнер адвокатского объединения "Конвента Лиґал";
- Иван Лищина - советник министра юстиции;
- Томас Файерстоун - партнер Вашингтонского офиса компании "Baker & McKenzie LLP";
- Елена Яра - декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования.
"Это работа временная, общественная, никакой оплаты, выдачи удостоверений и привилегий не предполагает", - отметил Бутусов в Фейсбуке.
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Юра, это была атака не на абстрактный сайт, это была атака на нас, каждого читателя Цензора, и на демократию
Ваше молчание это правильно ?
Я зовсім не впевнений, що в Юри можуть бути докази цілеспрямовної атаки саме з відомих кабінетів на Банковій. Можливо, вони у нього з'являться, а може і ні.
2. одразу після інформації Бутусова про допит Бурби
совпадєніє ?
не думаю !
чому СБУ не розслідує ДОС атаку: адреси, явки.... ? Подоляк
Походу это агентство будет искать активы зекоМанды?!
А… в волчьей стае… очутился
И в этой стае… надо жить-
Их маску надобно носить,
Но не обязан с ними выть,
А лишь, в стороночке стоять,
Чтоб ярым вОлчищем не стать…
И… человеком будь внутри
На мир по доброму смотри…)
Плодять чиновників за наші гроші.. А толку з них пшик.
По данным New York Times, Файерстоуна неудачно пытались завербовать российские спецслужбы
Как стало известно, 5 мая из России был выслан американский адвокат Томас Файерстоун, проработавший два срока юридическим советником посольства США в Москве.
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"Том знал российские законы лучше, чем 99,9% российских юристов, - говорит его однофамилец Джемисон Файерстоун, на чью аудиторскую фирму Firestone Duncan работал покойный Сергей Магнитский. - Он много сделал по линии борьбы с коррупцией в России, он был одним из самых видных экспертов по корпоративному рейдерству и по тому, как российские суды и юриспруденция используются в преступных целях".
В 2009 году Томас Файерстоун и тогдашний американский посол в Москве Джон Байерли встретились с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным с тем, чтобы посетовать на условия содержания Магнитского в тюрьме, но их претензии были отвергнуты.