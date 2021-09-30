Бутусов по представлению НАБУ назначен в конкурсную комиссию по отбору главы АРМА (обновлено)

Кабмин утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина № 1176-р от 29 сентября.

Согласно распоряжению, в состав конкурсной комиссии вошли:

- Юрий Бутусов - главный редактор Цензор.НЕТ;

- Зураб Адеишвили - советник генпрокурора;

- Сергей Вернидубов - глава адвокатского объединения "Вернидубов и партнеры";

- Михаил Иваненко - управляющий партнер адвокатского объединения "Конвента Лиґал";

- Иван Лищина - советник министра юстиции;

- Томас Файерстоун - партнер Вашингтонского офиса компании "Baker & McKenzie LLP";

- Елена Яра - декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования.

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"Это работа временная, общественная, никакой оплаты, выдачи удостоверений и привилегий не предполагает", - отметил Бутусов в Фейсбуке.