Россия шантажирует Европу ценами на газ для запуска "Северного потока - 2", - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер Ольга Стефанишина считает, что Россия манипулирует ценами на газ в Европе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации EU Observer.
"Мы можем видеть, что происходит с ценами на газ, которые мы рассматриваем как случай гибридной войны, по сути ... сигнал, который Россия посылает европейским столицам, звучит так:" Мы действительно манипулируем ценами, поэтому вам следует запустить "Северный поток-2" для стабилизации цен". Это четкий нарратив для нас", - подчеркнула Стефанишина.
По словам вице-премьера, цены также формируются на основе политической среды.
Автор публикации отмечает, что цены на газ в Европе с начала года выросли более чем в три раза на фоне низких запасов и глобального роста спроса.
Напомним, ранее сообщалось, что в Европе побит очередной рекорд цены на газ - 1100 долларов за 1000 кубометров
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Куриное филе - 345 руб. за кг. в Москве 250−270 руб.
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Куры - 200 руб. за кг (в Москве 160).
Растительное масло - 125 руб. за л (оптовая цена), в Москве - 110 руб.
ЗЫ.. для сравнения 20 рублей это примерно 8 грн..
https://www.dw.com/uk/defitsyt-hazu-v-yevropi-koly-nimtsi-pochnut-merznuty-i-skilky-pereplachuvatymut/a-59287217 Дефіцит газу в Європі: коли німці почнуть мерзнути і скільки переплачуватимуть? Найбільше в Німеччині та ЄС газосховище Rehden, яке належить "Газпрому", заповнене лише на 5 відсотків.
Или ЕС потакает шантажистам.
Помню как мы миллениум ждали