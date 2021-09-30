Россия шантажирует Европу ценами на газ для запуска "Северного потока - 2", - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина считает, что Россия манипулирует ценами на газ в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации EU Observer.

"Мы можем видеть, что происходит с ценами на газ, которые мы рассматриваем как случай гибридной войны, по сути ... сигнал, который Россия посылает европейским столицам, звучит так:" Мы действительно манипулируем ценами, поэтому вам следует запустить "Северный поток-2" для стабилизации цен". Это четкий нарратив для нас", - подчеркнула Стефанишина.

По словам вице-премьера, цены также формируются на основе политической среды.

Автор публикации отмечает, что цены на газ в Европе с начала года выросли более чем в три раза на фоне низких запасов и глобального роста спроса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе побит очередной рекорд цены на газ - 1100 долларов за 1000 кубометров

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