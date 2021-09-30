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Газ (9402) Европа (1614) россия (92987) Северный поток (1443) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Россия шантажирует Европу ценами на газ для запуска "Северного потока - 2", - вице-премьер Стефанишина

Россия шантажирует Европу ценами на газ для запуска

Вице-премьер Ольга Стефанишина считает, что Россия манипулирует ценами на газ в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации EU Observer.

"Мы можем видеть, что происходит с ценами на газ, которые мы рассматриваем как случай гибридной войны, по сути ... сигнал, который Россия посылает европейским столицам, звучит так:" Мы действительно манипулируем ценами, поэтому вам следует запустить "Северный поток-2" для стабилизации цен". Это четкий нарратив для нас", - подчеркнула Стефанишина.

По словам вице-премьера, цены также формируются на основе политической среды.

Автор публикации отмечает, что цены на газ в Европе с начала года выросли более чем в три раза на фоне низких запасов и глобального роста спроса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе побит очередной рекорд цены на газ - 1100 долларов за 1000 кубометров

Читайте на "Цензор.НЕТ": В хранилищах Европы низкий уровень запасов газа. Призываем РФ направить дополнительные поставки через Украину, - посол США в Москве Салливан

Автор: 
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Топ комментарии
+6
Европа полностью недееспособна ,там нет реальных лидеров ,всё очень сильно напоминает конец 30х годов .
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30.09.2021 13:05
+3
Может хватит нести эту чушь, на рынок ЕС оказывает влияние рынок в Азии и пока там цена не упадет ничего не изменится.
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30.09.2021 13:16
+2
Даже Ваня Сулима уже понял это и высказал. Чего Стефанишина так протормозила?
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30.09.2021 13:05
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Европа полностью недееспособна ,там нет реальных лидеров ,всё очень сильно напоминает конец 30х годов .
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30.09.2021 13:05 Ответить
Это потому что зажрались за сытые послевоенные годы, и никак не могут переключиться на новые вызовы мирового порядка. Для них это рано, или поздно, хреново закончится, если не очнутся.
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30.09.2021 14:31 Ответить
Даже Ваня Сулима уже понял это и высказал. Чего Стефанишина так протормозила?
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30.09.2021 13:05 Ответить
Жители ДНР с радостью встретили очередной подарок "русскавага мира" Донбассу.. Цены ⬆️

Куриное филе - 345 руб. за кг. в Москве 250−270 руб.
Картофель - 60 руб. за кг (в Москве - от 25 руб.).
Яйца - 95 руб. за десяток (в Москве - от 50 руб.).
Куры - 200 руб. за кг (в Москве 160).
Растительное масло - 125 руб. за л (оптовая цена), в Москве - 110 руб.

ЗЫ.. для сравнения 20 рублей это примерно 8 грн..
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30.09.2021 13:09 Ответить
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30.09.2021 13:41 Ответить
Обычная работа спекулянтов с отдельными товарами, например в Украине гречка существенно дороже.
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30.09.2021 13:26 Ответить
желаем победы холодильнику над телевизором !
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30.09.2021 13:27 Ответить
Может хватит нести эту чушь, на рынок ЕС оказывает влияние рынок в Азии и пока там цена не упадет ничего не изменится.
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30.09.2021 13:16 Ответить
"Попри те що ФРН і США домовилися не запроваджувати нових санкцій проти газопроводу "Північний потік - 2", ціни на газ не знизилися, а навпаки - ще більше зросли. Це пов'язано із тим, що наприкінці липня "Газпром" скоротив, а в перших числах серпня частково припинив закачування газу в свої європейські ПСГ", - незалежний берлінський експерт газового ринку Німеччини і ЄС Гайко Ломанн (Heiko Lohmann). https://www.dw.com/uk/ryzykovana-hra-hazpromu-z-napivporozhnimy-hazoskhovyshchamy-v-yevropi/a-58765830

https://www.dw.com/uk/defitsyt-hazu-v-yevropi-koly-nimtsi-pochnut-merznuty-i-skilky-pereplachuvatymut/a-59287217 Дефіцит газу в Європі: коли німці почнуть мерзнути і скільки переплачуватимуть? Найбільше в Німеччині та ЄС газосховище Rehden, яке належить "Газпрому", заповнене лише на 5 відсотків.
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30.09.2021 13:35 Ответить
поток ещё не заработал а уже окупается
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30.09.2021 13:47 Ответить
Но сами европейцы молчат и воспринимают это даже без обеспокоенности.
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30.09.2021 13:19 Ответить
Який там шантаж? Меркель же сказала, що Північний потік - 2 - це комерційний проект. Нехай радіють.
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30.09.2021 13:21 Ответить
Ну так запропонуйте газ зі своїх сховищ. Ви ж кажете, що у вас достатньо. І ціна зараз вже гарна.
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30.09.2021 13:36 Ответить
Это не шантаж а рынок в действии.
Или ЕС потакает шантажистам.
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30.09.2021 13:37 Ответить
хоть ктото в теме а то шантаж шантаж, в чем шантаж то? все действующие контракты кацапы выполняют,даже чуть сверху дают, а так все верно у них есть сп2 хотите еще больше берите по новому газопроводу, американцы вообще весь газ в азию отправили ,а их даже не вспоминает никто.
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30.09.2021 23:47 Ответить
Чтобы продлить шантаж и установить заоблачные цены на газ , кацапам нужно умножить на ноль нашу ГТС и запустить СП2 ... а это можно сделать только одним способом - полномасштабная война в Украине ... я уже говорил что следующий месяц решающий...
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30.09.2021 13:38 Ответить
А если ничего не произойдёт, назовёшь новую дату?
Помню как мы миллениум ждали
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30.09.2021 14:02 Ответить
я бы сам очень хотел чтобы этого не произошло, но пазл складывается именно так и тут спорить можно только в дате а то что это произойдет - это как роды у женщины которая беременна войной и когда она родит никто точно не знает - но она разродится на все 1000%... и еще - как можно предсказать непредсказуемых в кремле идиотов?!
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30.09.2021 14:10 Ответить
Будет выкидыш,а не роды.Или внутренне кровотечение, которое приведёт к смерти или матери или плода.Я думаю,полномасштабная война будет не в Украине,а в Рашке.Когда мордоармия,получив в зубы в Украине, повернёт штыки во внутрь,то есть в Рашку.
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30.09.2021 14:39 Ответить
вы такой смешной , чем вы в зубы давать собрались? начнем с того что половина украины ватная, дальше идем, вы думаете они пехотой чтоли пойдут? да у них солнцепеки, артилерия, все дальнобольнее чем у нас, и гораздо больше количеством, авиацию сравние , у них самолетов как гавна да половина старье но и нового много, они за тот год 102 самолета сдали в армию,а мы за тот год два советских летака отреставрировали, пво наше сразу снесут оно древнее как гавно мамонта, крылатые ракеты калибр забыли ? 2000 км вообщето дальность , да ракетоносцам даже из порта не надо выходить они достанут со стоянки до куда хочешь.
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30.09.2021 23:56 Ответить
ПРАВИЛЬНО ПИШЕШЬ, ***** УЖЕ НИЧЕГО НЕ СДЕРЖИВАЕТ, а ********** раверещит шо биндеры сами взорвали трубу в трех местах сразу, гражданская война она такая лютая
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30.09.2021 14:30 Ответить
Где наш украинский газ?! Если его покупать даже по европейским ценам, то выгодней чем с раши.
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30.09.2021 13:39 Ответить
Не думаю що, в ЄС здивовані ростом цін. Є там ще якась мулька про яку не бажають розповідати. Можливо це, пов'язано з планами Давосу побудувати нове "світле майбутнє" для людства. І те, що зараз робиться з світовою економікою слугує підтвердженням. Можливо, ерефія допомагає владі Німеччини придавити дрібне виробництво на користь великих виробників.
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30.09.2021 14:40 Ответить
Вы казлы закачали в госхранилище по летним ценам? Теперь сольете людям по зимним. Бизнес уродцев
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01.10.2021 12:35 Ответить
 
 