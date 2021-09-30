Данилюк ответил Арахамии на слова о "коррупции в ДНК украинцев": "Ложь и идиотизм. Рыба всегда гниет с головы"

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что коррупция "зашита в ДНК украинцев".

Об этом Данилюк сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это, Давид, ложь и идиотизм высшей пробы. Во-первых, рыба всегда гниет с головы. Оправдание власти за отсутствие улучшения уровня жизни граждан тем, что это с ними самими что-то не так, - откровенная и примитивная манипуляция.



Коррупция не заложена в ДНК ни одного человека, даже в тех многочисленных "смотрящих", которых офис Ермака посадил на потоки по всей стране. Они воруют, потому что вместо бороться с коррупцией, власть ее возглавила. Потому что закон действует только для тех, кто не может откупиться, - и вас это устраивает, ведь именно поэтому вы, имея все рычаги власти, уже два года не делаете ничего", - подчеркнул Данилюк.

По словам экс-секретаря СНБО, ОСМД создают не для того, чтобы воровать, а для противовеса "насквозь прогнившим коррупцией ЖКХ, чтобы не платить деньги за несуществующие коммунальные услуги".

"Даже эти мелкие служащие на местах, видя безнаказанность властной верхушки, позволяют себе обманывать людей и откровенно над ними издеваться. И вы ничего не делаете. Вы сохранили эту порочную коррупционную круговую поруку и бережно ее защищаете. Я - украинец, и в моей ДНК нет коррупции. Я убежден, что нас, таких украинцев, абсолютное большинство. Вопрос в том, когда у людей, которых мы приводим к власти, хватит воли эту гнилую систему сломать!" - подытожил Данилюк.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррупция в ДНК в Украине просто зашита, начиная от ОСМД и до самого верха.

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