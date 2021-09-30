Данилюк ответил Арахамии на слова о "коррупции в ДНК украинцев": "Ложь и идиотизм. Рыба всегда гниет с головы"
Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что коррупция "зашита в ДНК украинцев".
Об этом Данилюк сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Это, Давид, ложь и идиотизм высшей пробы. Во-первых, рыба всегда гниет с головы. Оправдание власти за отсутствие улучшения уровня жизни граждан тем, что это с ними самими что-то не так, - откровенная и примитивная манипуляция.
Коррупция не заложена в ДНК ни одного человека, даже в тех многочисленных "смотрящих", которых офис Ермака посадил на потоки по всей стране. Они воруют, потому что вместо бороться с коррупцией, власть ее возглавила. Потому что закон действует только для тех, кто не может откупиться, - и вас это устраивает, ведь именно поэтому вы, имея все рычаги власти, уже два года не делаете ничего", - подчеркнул Данилюк.
По словам экс-секретаря СНБО, ОСМД создают не для того, чтобы воровать, а для противовеса "насквозь прогнившим коррупцией ЖКХ, чтобы не платить деньги за несуществующие коммунальные услуги".
"Даже эти мелкие служащие на местах, видя безнаказанность властной верхушки, позволяют себе обманывать людей и откровенно над ними издеваться. И вы ничего не делаете. Вы сохранили эту порочную коррупционную круговую поруку и бережно ее защищаете. Я - украинец, и в моей ДНК нет коррупции. Я убежден, что нас, таких украинцев, абсолютное большинство. Вопрос в том, когда у людей, которых мы приводим к власти, хватит воли эту гнилую систему сломать!" - подытожил Данилюк.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что коррупция в ДНК в Украине просто зашита, начиная от ОСМД и до самого верха.
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допанувались !
не ображайте грузінів !
Во первых он стал депутатом , через 4 года после получения украинского гражданства
Во вторых у него есть своя Родина , где идёт агрессиЯ раши - пусть там становится депутатом и учит соотечественников
В третьих ОН НЕУВАЖАЕТ УКРАИНЦЕВ
то эти скоро будут ссать под телекамеры. а чо такова?
самій гадючный район Н-Ю
посмоторите основные ареалы распространения этой фамилии
" Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил https://censor.net/news/3206559/sluga_naroda_arahamiya_v_10_raz_zanizil_stoimost_svoego_novogo_doma_v_deklaratsii_infografika.
Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.
Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.
В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.
Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч."
Калифорния - 55, Техас - 38
Красти чи ні -- це питання виховання, прикладу дорослих (батьків).
Что действительно зашито та это идиотизм в голове АрраХамии
Ну что глотайте очереднй Зе перл или харчек в лицо всей стране
_Конечно, же. Именно так! Но что сейчас происходит на наших глазах? Эти самые бандиты и коррупционеры под лозунги о борьбе с коррупцией... гнобят и давят народ, строят тоталитарный режим! Народ отпора им не даёт и потому они останавливаться в угнетении народа совершенно не намерены!
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ... ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми ... етнічного ... ознаками -караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
щодо симбіозу Давіда Агрохімії і статті ККУ №161
(Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі)?
Отслеживая шовинистские и антисемитские комменты и заявления в Украине, - США и ЕС видят, что Украина отличается от стран Европы, поэтому отказывают в приеме НАТО и ЕС.
Президент Порошенко отстоял независимость Украины, создал с нуля Армию и организовал коалицию ведущих стран мира, но населению это не нужно.
Сто лет назад Симон Петлюра сказал:
"Не бойтесь московских вшей. А бойтесь украинских гнид."
Как в воду тогда смотрел.
"шовинистские и антисемитские комменты" - на то и коменты, и создать их множество можно легко. А вот есть такой - фактический показатель, практически - неконтроллируемый: преступления на бытовой почве.... там "шовинистские и антисемитские" мотивы отсутствуют в Украине, как класс.
Так что, товарищ, Вам с методичками про украинцев-шовинистов и украинцев-антисемитов - домой, за поребрик, учиться, учиться и учиться, как завещал Ленин ))