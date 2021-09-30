РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6102 посетителя онлайн
Новости
2 300 26
выборы (22665) приговор (1176) Саркози (155) финансирование (1771) Франция (3348)

Саркози приговорен к году заключения, экс-президент Франции будет отбывать срок под домашним арестом

Саркози приговорен к году заключения, экс-президент Франции будет отбывать срок под домашним арестом

Французский суд в четверг приговорил бывшего президента страны Николя Саркози к году заключения по обвинению в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года.

Об этом сообщает France 24, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным телеканала, срок он будет отбывать под домашним арестом и под контролем электронных средств слежения.

"Николя Саркози знал о максимальной законной сумме расходов (на президентскую кампанию), при этом его дважды предупреждали о перерасходах, однако он продолжал действовать, как и прежде", - заявила судья Каролин Вигье, обосновывая обвинение в суде.

Она отметила, что кампания 2012 года была не первой для Саркози, поэтому на тот момент он уже хорошо разбирался в соответствующем законодательстве.

Уголовный суд Парижа в июне завершил рассмотрение дела о предполагаемых нарушениях при финансировании предвыборной кампании 2012 года экс-президента Франции Николя Саркози.

Фигурантами дела являются Саркози и еще 13 человек.

Прокуратура требовала приговорить бывшего главу государства к году тюрьмы, включая шесть месяцев условного тюремного заключения. Также бывшему президенту грозил штраф в 3750 евро. Сторона защиты призывала суд оправдать Саркози.

Судебный процесс, прозванный во Франции делом "Бигмалион", касается предвыборной кампании 2012 года, по итогам которого Саркози не смог добиться переизбрания и проиграл выборы Франсуа Олланду.

Саркози пытался через Конституционный совет Франции добиться прекращения этого дела, однако в 2019 году этот суд отверг аргумент экс-президента, рассчитывавшего воспользоваться юридическим правилом "non bis in idem", которое предполагает, что нельзя быть наказанным два раза за одно и то же преступление.

Читайте также: Прокуратура Франции хочет посадить Саркози на полгода

Речь о том, что бывший глава французского государства полагал, что он уже наказан Конституционным советом в 2013 году, когда его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более чем 363 тыс. евро, которые он должен был возместить в казну.

Но это решение было принято до выяснения весной 2014 года системы оформления с помощью пиар-агентства "Бигмалион" подложных счетов для прикрытия перерасхода на многочисленные агитационные митинги в рамках избирательной кампании Саркози около 20 млн евро. Счета оформлялись на якобы проводимые президентской партией UMP ("Союз за народное движение") мероприятия.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Домашний арест - это прямо таки приглашение нарушать закон.
Саркози будет выходить к ужину в смокинге, изысканно питаться, спать в комфорте, плавать в бассейне, кататься на велосипеде по дорожкам поместья, пойoбывая молоденьких домработниц по углам. Или на крыше пентхауса.
Это совсем не то, что ходить в робе, терпеть обыски, кланяться надзирателю, жрать баланду, гулять по тюремному двору, ждать в очереди сходить на парашу и чутко спать на нарах, улавливая шорох приближающегося соседа по камере со стояком.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:33
+3
Неплохо было бы калошу меркельшу проверить
показать весь комментарий
30.09.2021 13:20
+2
Саркозя підарешт.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неплохо было бы калошу меркельшу проверить
показать весь комментарий
30.09.2021 13:20 Ответить
старую гебешную проститутку трогать не будут
показать весь комментарий
30.09.2021 13:21 Ответить
Саркозя підарешт.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:22 Ответить
Хорошо, что не підрахуй)
показать весь комментарий
30.09.2021 13:36 Ответить
І це вони нам щось белькочуть про корупцію...
показать весь комментарий
30.09.2021 13:22 Ответить
Может наших нужно "прогнать" через французский суд?
показать весь комментарий
30.09.2021 13:23 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 13:25 Ответить
Годик позагорает на своей вилле у басейна, суровое наказание.))
показать весь комментарий
30.09.2021 13:28 Ответить
когда зеленская шобла ответит за всю ту грязь, которую они лили из телевизора в головы пересичных? Что там с "порошенко убил брата", например? Если никто не ответит - на следующих выборах будет ещё больше грязи вылито.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:28 Ответить
Этому чудику дали всего 1 год. Другие "слуги" так легко не отделаются...
показать весь комментарий
30.09.2021 13:29 Ответить
вот бы бубочке так свезло)
показать весь комментарий
30.09.2021 13:30 Ответить
Домашний арест - это прямо таки приглашение нарушать закон.
Саркози будет выходить к ужину в смокинге, изысканно питаться, спать в комфорте, плавать в бассейне, кататься на велосипеде по дорожкам поместья, пойoбывая молоденьких домработниц по углам. Или на крыше пентхауса.
Это совсем не то, что ходить в робе, терпеть обыски, кланяться надзирателю, жрать баланду, гулять по тюремному двору, ждать в очереди сходить на парашу и чутко спать на нарах, улавливая шорох приближающегося соседа по камере со стояком.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:33 Ответить
Так. Всім треба признати, що світова еліта вже сформувалась і їм нічого не загрожує взагалі.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:48 Ответить
домашній арешт лише для затурканого офісного планктону не в'язниця. а для людини такого рангу це катастрофа. тут все: і втрата репутації, і грошей з консультування і викладання, і взагалі подальшого політичного життя. Може, як людина честі, врешті решт і вкоротить собі віку як самурай
показать весь комментарий
30.09.2021 15:19 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 15:51 Ответить
Саркози корешался с путиным - это человек чести? Он этнический еврей - вы видели, чтобы еврей стрелялся из моральных соображений ? Я таких не видел. Они смеются с понятий "честь", "совесть", "благородство", "служение обществу". Они служат только своему народу.
показать весь комментарий
30.09.2021 15:53 Ответить
Тю! У нас майбутній, на той час, президент дістававготівку від Китаю через українських бариг, дружини мера Москви і китайських бізнесменів. Так він і продовжує приймати хабарі через фейковий «продаж картин» свого сина-наркомана і нічого! Преса мовчить, а деми як мурахи розбирають країну на запчастини.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:47 Ответить
Класс! - развязал войну в Ливии, погибло куча аборигенов, фрунцузский спецок застрелил Каддафи - и всего годик отдыха дома. при том шо Каддафи как раз и башлял Сракозявке(!)
чем такое позорище("суд" ) - лучше ваще без суда - просто максимально раструбить это шоб руки не подавал никто кроме Зеленского и Путина) ну еще и Бульбокопателя.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:50 Ответить
а от нічого башляти усіляким хворим недоміркам
показать весь комментарий
30.09.2021 14:41 Ответить
Позорище!
показать весь комментарий
30.09.2021 14:11 Ответить
_Чем большей властью обличён какой-либо бюрократ или политикан - тем больший ущерб наносят обществу его преступления! Соответственно, их ответственность за преступления должна быть гораздо большей и строгой, чем у людей не обличённых властью. Пока ход мысли ясен, не сложно? Ну так вот, а на деле именно те, преступления кого наиболее опасны для общества - пользуются либо крайне снисходительным отношением к совершённым ими преступлениям, либо вообще полной безнаказанностью! Это антинародная, бандитская в своей основе система!
показать весь комментарий
30.09.2021 15:49 Ответить
Хороший, годный кейс!

У европолитиков должно-таки однажды сойтись дважды-два о том, что кто ручкается с х%%лом - плохо заканчивает: Саркози, Берлускони, Кадафи, Мугабе, Чавес... Ялынкович вконце-концов...

Только баранам типа Штрёдеров, Меркелей, Земанов и прочих Зеленских это не доходит
показать весь комментарий
30.09.2021 17:49 Ответить
глобальная французская проституция....
показать весь комментарий
03.10.2021 19:43 Ответить
 
 