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Минск (1561) минские соглашения (3225) Трехсторонняя контактная группа (842) Костин (180)

Украинская делегация в ТКГ за возвращение к очному формату, но не в Минске. Готовы рассмотреть другие локации, - Костин

Украинская делегация в ТКГ за возвращение к очному формату, но не в Минске. Готовы рассмотреть другие локации, - Костин

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч, но не в Минске.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть, на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более, никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", - рассказал Костин.

По его словам, в настоящее время уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате очных встреч в Минск нет.

"Единственная наша позиция – должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск, как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская сторона понимает невозможность продолжения работы ТКГ в Минске, - Резников. ВИДЕО

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Какая конфиденциальность когда глава ОПы агент Кремля?
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30.09.2021 13:30 Ответить
Столько городов классных - Братислава, Вена, Будапешт, Бухарест , Кишинёв ( до всех по 1,5 часа лета )
но для раши же все эти города - вражья территория 😀
кругом у кацапов враги 😀
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30.09.2021 13:35 Ответить
- Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет? (с)

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30.09.2021 13:39 Ответить
А шо не подобається в Мінську? Все одно всі там "лепят горбатого", а для Лукашенка був би якийсь стопор. А ну забув, конфорту наші перемовники потребують.
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30.09.2021 13:40 Ответить
 
 