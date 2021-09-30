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COVID-реанимация больницы им. Мечникова в Днепре заполнена: Противники вакцинации - основной контингент. ВИДЕО
COVID-реанимация Днепропетровской областной больницы им. Мечникова заполнена больными. Они все не привиты от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.
"СOVID-реанимация Мечникова заполнена. Самое страшное то, что все больные - люди, которые не получили вакцину. Противники вакцинации являются сегодня нашим основным контингентом и, к счастью, из 15 тяжелобольных людей нам удалось спасти всех", - отметил врач.
По словам Рыженко, старый хирургический корпус и другие отделения больницы отдают под лечения тяжелых больных COVID-19.
Топ комментарии
+18 Александр Глазков
показать весь комментарий30.09.2021 13:35
+11 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий30.09.2021 13:37
+9 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий30.09.2021 13:32
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Система Семашко - это финансирование здрваоохранения из бюджета страны. Но в Совке она приняла уродливые формы, когда сраные простыни по 10 раз медсестры пересчитывали, чтобы кто-то не украл (причем, даже в кожно-венерических отделениях) и этот сизифов труд щедро оплачивало государство. А лекрство посложнее аспирина хер достанешь. Тогда за заграничные лекарства бешеные деньги отдавали.
Э - эффективность))
Нюанс. Пациенту грубо говоря никто не мешал обратиться в местное отделение КГБ на предмет того, почему простыни в больнице не меняют или там лекарств нет - там врач что, шпион или вор? Но делали такое редко. Хотя иногда делали а потому врачей иногда судили.
Население Японии в 2017 году уже достигло исторического максимума в 128 млн человек и начало сокращаться. Согласно прогнозу, к концу века оно составит менее 53 млн.
Италию за тот же период ждет не менее резкое сокращение: с 61млн до 28 млн.
К 2100 году должно вдвое сократиться население 23 стран. Среди них, в частности, Испания, Португалия, Таиланд и Южная Корея.
https://www.bbc.com/russian/features-53417388
И кто в этом минусе виноват? Опять Супрун?
Это как с растениями. Не поливать их (аналогия с бедностью) - плохо, засохнут. Поливать черезчур много (аналогия с современным потребл...) - сгниют.
Важен баланс.
Но ковид - фигня.
Из-за глобального потепления уже тает вечная мерзлота в Канаде и РФ. А что ТАМ, подо льдом находится... одним Богам известно да и то не до конца...
Разучились бороться, а население Земли растет.
Сегодня людей на Земле больше, чем когда бы то ни было - это факт. Население земного шара - 7,7 млрд человек. Оно растет и уплотняется.
За последние тридцать лет вспышки вирусов в мире стали происходить чаще. Эпидемии инфекционных заболеваний, подобных тем, какие вызывает новый китайский коронавирус, становятся обыденностью. Но почему?
https://www.bbc.com/russian/features-51295555
Вот Вам и ответ.
И странно, знаете ли, что при отсутствии вакцины против Эболы - мы от нее не передохли. И даже не заразились сопоставимо например с корью или ковид.
САРС... помню-помню... страшная эпидемия, от которой мы все должны были умереть, от которой тётя Юля завозила то ли Тамифлю то ли Терафлю без сертификации и проверки...
Разводняк не более того. Один из 2000 штаммов гриппа распиарили для получения выгоды.
Рад также, что мы на "ты" теперь.
Ты очень сильно ошибаешься, если думаешь так. Напротив окон квартиры, в которой я жил есть областная детская больница. Она принимает пациентов как из области, так и из города.
Кроме того, согласно действующей нормативной документации - в реанимации прописка вообще не важна. Более того, учитывая тяжесть пострадавшего (безотносительно болезни), наличия свободных мест, скорости, с которой надо доставить больного в реанимацию (ты же понимаешь, что счет может быть на секунды?) - больного доставляют или в больницу где есть нужное для реанимации оборудование / врачи (так моя дочь, например лежала не в районной а в городской больнице с пневмонией - просто потому что осложнения от лекарств пошли на желчный пузырь а в районной ни оборудования ни специалистов, а по аллергии - лечилась вообще в областной... киевской, хотя мы прописаны вааще в Запорожье), наличия мест... и состояния пациента.
И интенсивное - интенсивному рознь. К примеру, в одной из киевских больниц в свое время (прошлой весной) была ситуация. В наличии вроде 30 или около того мест. Из них с ИВЛ - 10. Исправных 8. Занято ... та все заняты. Причем не ковидными, ИВЛ используется не только при реанимации с ковид...
Вот и выходит на бумаге 30 а на деле ноль.
Еще раз. Думай сам. Не позволяй думать за себя - никому. Даже если этот кто-то - скажем министр.
А это вообще пассаж:Противники вакцинации являются сегодня нашим основным контингентом и, к счастью, из 15 тяжелобольных людей нам удалось спасти всех", - отметил врач.
Но товаришЧ скромно умалчивает...сколько тех..и сколько других...
Вот вам данные, можете изучать: https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/