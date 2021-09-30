РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5912 посетителей онлайн
Новости
3 688 46
Тарифы на воду (739) Зеленский (19005) Тарифы на отопление (703) тарифы (1790) Тарифы на электроэнергию (2138) Тарифы на газ (351)

До конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут, - Зеленский. ВИДЕО

До конца отопительного сезона коммунальные тарифы для населения в Украине повышаться не будут.

Об этом сегодня на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что цены будут стабильными, несмотря на рост мировых цен на энергоносители.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться. Я считаю, что это большая победа … Люди этого ждали. Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную на сегодня цену – больше тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену … потому я считаю, что это важно, правильно ", - сказал Зеленский.

Читайте также: Подготовка к отопительному сезону на финишной прямой. Тарифы останутся стабильными, - Шмыгаль

Он уточнил, что в ходе сегодняшнего заседания будет подписан соответствующий меморандум между "Нафтогазом Украины", правительством и местными властями. 

"Но это пока латание дыр. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума. Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", - добавил он.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
30.09.2021 13:34
+10
и это недолуге туда же....
показать весь комментарий
30.09.2021 13:33
+10
показать весь комментарий
30.09.2021 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и это недолуге туда же....
показать весь комментарий
30.09.2021 13:33 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 13:34 Ответить
О кочегар Вова слово вставил.... просохло...
показать весь комментарий
30.09.2021 13:38 Ответить
- Мама, он проснулся и не хочет.
- Не трогай ножик, халамидник. Мама сказала: «Ничуть не трогай!».
- Что Вы кричите, мама! Я понимаю слов!
- Нет, вы видели этого идьёта? Иди сыночка за мной.(с)
показать весь комментарий
30.09.2021 13:44 Ответить
За это мы возьмем с вас больше налогов, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:34 Ответить
Ну и цены в магазинах никто не отменял. Инновация, фигли, коммуналку в продуктовых магазинах оплачивать.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:38 Ответить
За рахунок місцевих бюджетів?
показать весь комментарий
30.09.2021 13:35 Ответить
Ти все скинув на місцеву владу, криворогатий поц. Нехай у них голова болить як компенсувати різнию ціни газу.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:36 Ответить
Что значит Повышаться не будут. Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года. 30 ****. 2019. Пацан сказал-пацан сделал.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:37 Ответить
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди ЄрЗе, прислуги уродів та 73/43%зебілів
показать весь комментарий
30.09.2021 13:37 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 13:37 Ответить
ЗЕ-клоуны, верните людям эпоху зубожиння !
показать весь комментарий
30.09.2021 13:52 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 16:28 Ответить
ну трішки не зовсім -- гречка і за порошенка в якийсь момент була більше 30-ти грн... а яйця мали різну динаміку (майже як біток )
Але олія! Мука та мучні вироби -- чітка тенденція виключно на зростання -- гадаю із-за податкових нововведень...
цукор -- було по різному, але зараз він реально все дорожче...
показать весь комментарий
30.09.2021 21:27 Ответить
Ну а після опалювального сезону ціни знизяться в 4 рази.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:38 Ответить
помнится мне год-два назад мандель трындела про то что величайший усилием воли понизил цены на бензин, газ, нефть в мире. удержал валюты минимум трех, а то и четырех стран и развел тучи ногами.
вопрос - сейчас чего случилось с даром?
показать весь комментарий
30.09.2021 13:38 Ответить
Ногами врядли тучи разводил. Иначе при этих манипуляциях все бы увидели руку Бени в его заднице.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:48 Ответить
мана кончилась
показать весь комментарий
30.09.2021 16:47 Ответить
Можете скринить эту новость, зеленое брехло просто не сможет заставить местную власть компенсировать его хотели, у выдоеных на крадивництво местных бюджетов просто нет денег это все компенсировать. Естественно зеленое говно уже очень скоро во всем обвинит местные власти.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:39 Ответить
і Кабмін, також, звинуватить. Будуть наступні відставки
показать весь комментарий
30.09.2021 13:41 Ответить
зеленский планомерно откатывает реформы предыдущей команды, включая децентрализацию.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:42 Ответить
Зелень провалилась на місцевих виборах. Ось воно і дискредитує місцеву владу, а зебіли повірять.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:48 Ответить
Это очередное обещание или тупо прогноз погоды цен на рынке?

Как-то вспомнилось знаменитое "Зима не будет".
показать весь комментарий
30.09.2021 13:41 Ответить
ЭтоС Сергей, тупо ссык-ссык перед угрозой тарифного Майдана.
показать весь комментарий
30.09.2021 14:09 Ответить
раз ЗЕбеня сказал нет - значит 100% будет подорожание.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:41 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 13:42 Ответить
мелкая, брехливая, трусливая, хамовитая, тупая,(ничего незабыл?) зеленая мерзость
показать весь комментарий
30.09.2021 13:46 Ответить
не ну не бред !? Нефтегаз предлагает купить газ теплокомунэнерго за 24 тыс.грв.(было 7 тыс.грв.) - и нам его будут продавать эти твари себе в убыток !?
показать весь комментарий
30.09.2021 13:49 Ответить
Тарас Кузьмич


«Надра України обіцяє погасити заборгованість усім робітникам «Полтаванафтогазгеології» звільнених через банкрутство підприємства.

Керівництво ПрАТ «НАК «Надра України» нещодавно саме повідомило про своє рішення взяти на себе усі боргові зобов'язення ДП «Полтаванафтогазгеологія» перед колишніми робітниками. Вперше про це рішення заявив начальник правління Компанії Тарас Кузьмич. Наразі відомо про те, що вже розпочаті виплати компенсації боргів по зарплаті підприємства збанкрутілого кілька років тому (а саме у 2011 році).

«З початку поточного року, наша компанія провела виплати заборгованості підприємства на суму майже 0,7 млн. гривень. До кінця березня 2021 року плануємо

укласти близько 40 контрактів по остаточній компенсації боргу, та проведенням розрахунків» - наголосив керуючий Компанією.

Ці фінансові зобов'язання визначались реєстром грошових вимог кредиторів, а саме по погашенню заборгованості по заробітної плати яке було ухвалене та затверджене господарським судом Полтавської області від 22.04.2011 року.

Як повідомили у НАК компенсація заборгованості триває за рахунок особистих коштів Компанії.

Нагадаємо, за минулий рік у компанії «Надра України» змогли компенсувати всі податкові борги дочірніх фірм компанії по єдиному соціальному внеску, які формувались за минулі роки та частково погасили борг перед Пенсійним фондом по пільгових пенсіях.
показать весь комментарий
30.09.2021 13:57 Ответить
і найцікавіше що Зе лох знов повірить, а потім клястиме баригу
показать весь комментарий
30.09.2021 13:57 Ответить
Сентябрь 2019: "Мы нашли интересное решение, которое позволит вдвое снизить тарифы на отопление", - сказал Зеленский.
Сентябрь 2021: "До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться", - сказал Зеленский.
Найдите разницу. (Болдом выделено случайно, ошибка при наборе текста).
показать весь комментарий
30.09.2021 14:00 Ответить
Свежо предание,да верится с трудом...
показать весь комментарий
30.09.2021 14:07 Ответить
Нужно развивать экономику, строить фабрики, заводы, основывать фермерские хозяйства. А вместо этого наладили производство тупых сосок с огромными сиськами и губами, и гендеров из серии "я себя так вижу".
показать весь комментарий
30.09.2021 14:18 Ответить
А за чєй Щєт банкЄт, позвольтьЄ АсвЄдаміЦЦА?
показать весь комментарий
30.09.2021 14:20 Ответить
Ха -Ха- Ха А у нас почему то повышаются..и мы в Украине( при чем на все сразу мусор, жек, вода, тепло. в зависимости от вида услуги от 35 до 95%.) По новостям то у нас все конечно " хорошо", почти как "чемпионство по борьбе с ковидом", а по факту " маемо що маемо".
показать весь комментарий
30.09.2021 14:40 Ответить
Это дело можно нужно отметить!
показать весь комментарий
30.09.2021 15:02 Ответить
УЖЕ ПОВЫСИЛИСЬ!!! ещё неделю назад нас предупредили по местным СМИ!
показать весь комментарий
30.09.2021 15:02 Ответить
ЗЕ-власть просто возмет разницу в цене в виде новых налогов.
показать весь комментарий
30.09.2021 15:26 Ответить
Вважаю, що головне це те, що ми вигнали януковоща та тепер вiльнi !!! Кооозацькооого роодууу!
показать весь комментарий
30.09.2021 16:33 Ответить
Значить зростуть 100%. А взагалі нагадайте йому, що воно обіцяло тарифи знизити.
показать весь комментарий
30.09.2021 17:12 Ответить
От *****...
показать весь комментарий
30.09.2021 17:13 Ответить
До 1 января они дотянут. И даже вероятно до 1 марта выкачав из хранилищ весь газ. А вот что потом делать если цена не упадет ? Скорее всего газ дешевле 500 долларов уже не будет, слишком много *пустых* долларов и евро напечатали во время карантинов и Азия не собираеться снижать аппетиты.
показать весь комментарий
30.09.2021 18:48 Ответить
Щас зелюки обоссутся от счастья
показать весь комментарий
30.09.2021 19:31 Ответить
Зеленський. ВIДЕО
показать весь комментарий
30.09.2021 21:28 Ответить
 
 