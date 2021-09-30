До конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут, - Зеленский. ВИДЕО
До конца отопительного сезона коммунальные тарифы для населения в Украине повышаться не будут.
Об этом сегодня на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что цены будут стабильными, несмотря на рост мировых цен на энергоносители.
"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться. Я считаю, что это большая победа … Люди этого ждали. Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную на сегодня цену – больше тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену … потому я считаю, что это важно, правильно ", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что в ходе сегодняшнего заседания будет подписан соответствующий меморандум между "Нафтогазом Украины", правительством и местными властями.
"Но это пока латание дыр. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума. Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
- Не трогай ножик, халамидник. Мама сказала: «Ничуть не трогай!».
- Что Вы кричите, мама! Я понимаю слов!
- Нет, вы видели этого идьёта? Иди сыночка за мной.(с)
Але олія! Мука та мучні вироби -- чітка тенденція виключно на зростання -- гадаю із-за податкових нововведень...
цукор -- було по різному, але зараз він реально все дорожче...
вопрос - сейчас чего случилось с даром?
погодыцен на рынке?
Как-то вспомнилось знаменитое "Зима не будет".
«Надра України обіцяє погасити заборгованість усім робітникам «Полтаванафтогазгеології» звільнених через банкрутство підприємства.
Керівництво ПрАТ «НАК «Надра України» нещодавно саме повідомило про своє рішення взяти на себе усі боргові зобов'язення ДП «Полтаванафтогазгеологія» перед колишніми робітниками. Вперше про це рішення заявив начальник правління Компанії Тарас Кузьмич. Наразі відомо про те, що вже розпочаті виплати компенсації боргів по зарплаті підприємства збанкрутілого кілька років тому (а саме у 2011 році).
«З початку поточного року, наша компанія провела виплати заборгованості підприємства на суму майже 0,7 млн. гривень. До кінця березня 2021 року плануємо
укласти близько 40 контрактів по остаточній компенсації боргу, та проведенням розрахунків» - наголосив керуючий Компанією.
Ці фінансові зобов'язання визначались реєстром грошових вимог кредиторів, а саме по погашенню заборгованості по заробітної плати яке було ухвалене та затверджене господарським судом Полтавської області від 22.04.2011 року.
Як повідомили у НАК компенсація заборгованості триває за рахунок особистих коштів Компанії.
Нагадаємо, за минулий рік у компанії «Надра України» змогли компенсувати всі податкові борги дочірніх фірм компанії по єдиному соціальному внеску, які формувались за минулі роки та частково погасили борг перед Пенсійним фондом по пільгових пенсіях.
Сентябрь 2021: "До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться", - сказал Зеленский.
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