До конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут, - Зеленский. ВИДЕО

До конца отопительного сезона коммунальные тарифы для населения в Украине повышаться не будут.

Об этом сегодня на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что цены будут стабильными, несмотря на рост мировых цен на энергоносители.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться. Я считаю, что это большая победа … Люди этого ждали. Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную на сегодня цену – больше тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену … потому я считаю, что это важно, правильно ", - сказал Зеленский.

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Он уточнил, что в ходе сегодняшнего заседания будет подписан соответствующий меморандум между "Нафтогазом Украины", правительством и местными властями.

"Но это пока латание дыр. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума. Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", - добавил он.