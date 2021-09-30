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Арахамия (984) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

Арахамия направил письмо об отзыве Разумкова не от своего имени, а от фракции "СН", - пресс-секретарь спикера Туний

Арахамия направил письмо об отзыве Разумкова не от своего имени, а от фракции

Письмо от отзыве спикера ВР Дмитрия Разумкова было направлено главой фракции "СН" Давидом Арахамией не от его имени как депутата, а от депутатской фракции.

Об этом заявила пресс-секретарь спикера Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал ВР.

"Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний, в связи с заявлением спикера фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов, - спикер "СН" Палийчук

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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Топ комментарии
+8
Лютий треш полягає в тому, що особа, яка стала громадянином України лише у 2015-му році уже у 2019-му з якогось дива/дурної голови виборців стала вже депутатом парламенту цієї країни, а вже у 2021-му вирішує, хто керуватиме цією країною!!! Ви можете уявити таку ситуацію у США? Можливо у Англії? Чи у Франції? Там право на політичну діяльність на такому рівні отримали б у кращому випадку діти мвюігранта, або внуки. Напевне з ліберальним законодавством України щось не так, коли заїжджі заробітчани сходу починають керувати її рухом.
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30.09.2021 13:50
+8
А в родном Сочи он бы до сих пор пахлаву по пляжам разносил. Украина-страна возможностей.
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30.09.2021 13:54
+4
Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше.(с)
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30.09.2021 13:42
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Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше.(с)
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30.09.2021 13:42 Ответить
Так оно еще и шифроваться пытается.
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30.09.2021 13:44 Ответить
"фрикция анала Вовы пердонула"! (политическая сатира идиома неологизм игра слов)..ну ну хотя Разумков достаточно умный -чтобы потом через 2 года самому выбить табурет из- под ного клоуна с веревкой на шее...
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30.09.2021 13:45 Ответить
Разумков -сбитый летчик без Зе.
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30.09.2021 13:45 Ответить
не думаю.
этот фрукт умный и непотопляемый.
откусит у служек часть депутатов и сделат свою группу
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30.09.2021 13:55 Ответить
Це виглядає ідиотично і добре!!!!! Не хай перегризуть і чим скоріше один одному глотки, і тоді вся ця шобла зелена ЗНИКНЕ!!!!!!!!!!
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30.09.2021 13:46 Ответить
А вот и не подерётесь!
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30.09.2021 13:47 Ответить
Лютий треш полягає в тому, що особа, яка стала громадянином України лише у 2015-му році уже у 2019-му з якогось дива/дурної голови виборців стала вже депутатом парламенту цієї країни, а вже у 2021-му вирішує, хто керуватиме цією країною!!! Ви можете уявити таку ситуацію у США? Можливо у Англії? Чи у Франції? Там право на політичну діяльність на такому рівні отримали б у кращому випадку діти мвюігранта, або внуки. Напевне з ліберальним законодавством України щось не так, коли заїжджі заробітчани сходу починають керувати її рухом.
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30.09.2021 13:50 Ответить
А в родном Сочи он бы до сих пор пахлаву по пляжам разносил. Украина-страна возможностей.
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30.09.2021 13:54 Ответить
Украина - страна расслабленных бакланов, как минимум на 75%
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30.09.2021 13:58 Ответить
https://news.obozrevatel.com/politics/press-sekretar-razumkova-pokazala-video-iz-tesla-na-skorosti-150-kmch.htm
Еще та пресс-секретарь. Мендель нервно курит в сторонке.
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30.09.2021 13:52 Ответить
где подписи как минимум 150 депутатов ?

"процедура должна быть"
 Отто фон Бисмарк
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30.09.2021 13:52 Ответить
розумков продажная шляпа, лёг под ахметова и раздвинул булки. гнать его надо давно от туда.
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30.09.2021 13:53 Ответить
последний взрослый уходит из "детсадовского дурдома"
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30.09.2021 13:56 Ответить
НепоганаТетяна


@ian_tanya

·
https://twitter.com/ian_tanya/status/1443514804266745862 1 ч



"Володимир Велике Будівництво вбиває свого спікера" полотно, олія по 85,00
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30.09.2021 13:59 Ответить
"Володимир Велике Крадівництво"
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30.09.2021 14:10 Ответить
Великий князь криворізький Володимир
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30.09.2021 17:19 Ответить


jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1443484327182995456 3 ч



В ответ
https://twitter.com/RacursUa @RacursUa

Вся политика Украины строится на поиске и продвижении фриков,которые обслуживают как внутренних так и внешних олигархов-барыг.



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30.09.2021 14:17 Ответить
 
 