Арахамия направил письмо об отзыве Разумкова не от своего имени, а от фракции "СН", - пресс-секретарь спикера Туний
Письмо от отзыве спикера ВР Дмитрия Разумкова было направлено главой фракции "СН" Давидом Арахамией не от его имени как депутата, а от депутатской фракции.
Об этом заявила пресс-секретарь спикера Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал ВР.
"Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний, в связи с заявлением спикера фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины", - следует из сообщения.
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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+8 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.09.2021 13:50
+8 Михаил Дужик
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+4 Ptyburdukov
показать весь комментарий30.09.2021 13:42
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этот фрукт умный и непотопляемый.
откусит у служек часть депутатов и сделат свою группу
Еще та пресс-секретарь. Мендель нервно курит в сторонке.
"процедура должна быть"
Отто фон Бисмарк
@ian_tanya
·
https://twitter.com/ian_tanya/status/1443514804266745862 1 ч
"Володимир Велике Будівництво вбиває свого спікера" полотно, олія по 85,00
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1443484327182995456 3 ч
В ответ
https://twitter.com/RacursUa @RacursUa
Вся политика Украины строится на поиске и продвижении фриков,которые обслуживают как внутренних так и внешних олигархов-барыг.