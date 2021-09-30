Арахамия направил письмо об отзыве Разумкова не от своего имени, а от фракции "СН", - пресс-секретарь спикера Туний

Письмо от отзыве спикера ВР Дмитрия Разумкова было направлено главой фракции "СН" Давидом Арахамией не от его имени как депутата, а от депутатской фракции.

Об этом заявила пресс-секретарь спикера Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал ВР.

"Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний, в связи с заявлением спикера фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов, - спикер "СН" Палийчук

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.