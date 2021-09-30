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Законопроект о конституционной процедуре готов к принятию в Раде: это аналог процессуального кодекса для КС, - "слуга народа" Костин

Законопроект о конституционной процедуре готов к принятию в Раде: это аналог процессуального кодекса для КС, -

Законопроект о конституционной процедуре готов к принятию в Верховной Раде, он станет одним из способов вывода Конституционного Суда (КС) из кризиса, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин ("СН").

"В парламенте уже готов к принятию законопроект про конституционную процедуру (законопроект о конституционном производстве). Это аналог процессуального кодекса для Конституционного Суда", - заявил Костин в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "предыдущая реформа дала КС такой объём автономности и независимости, который, сыграл с ним злую шутку".

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"КС не является частью судебной системы, но, по большому счёту, он тоже принимает решения в определённом судебном процессе. И, если для всей остальной судебной системы есть закон, который устанавливает процедуру рассмотрения дел, например, уголовный кодекс - материальное право и уголовный процессуальный кодекс – процессуальное право, то у Конституционного Суда есть Конституция, как материальный закон, а вот процедура рассмотрения дел, в соответствии с предыдущей реформой, была полностью отдана на дискрецию, на откуп самим судьям Конституционного Суда. Они сами принимали регламент о том, как им рассматривать эти дела. И это как раз и создавало ситуацию, когда докладчиками по делу становились определенные судья КС по непонятным правилам. Ряд процессов в КС переводились из письменной в устную форму по непонятным критериям", - сказал он.

По словам Костина, закон о конституционной процедуре станет новым процессуальным кодексом для КС. "Законодатель, то есть народ, принимает сейчас на себя ответственность за то, чтобы отрегулировать конституционный процесс", - добавил Костин.

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Идёт дальнейший захват власти институтом президента. Тогда переименовывайте в Конституции госустройство страны- президентская республика.
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30.09.2021 13:46 Ответить
проблема в том что Зеленский как собака гоняющаяся за своим хвостом чтобы захватить ВЛАСТЬ надо иметь мозги а в этом аспекте там так туго как во вселенной с воздухом... как юрист скажу на первый взгляд крамольную вещь НАДО ОТМЕНИТЬ ПРЕКРАТИТЬ действие Конституции 1996 года....и да страна не останется без Конституции вступит в работу Конституция 1978 года УССР-Украины--там есть и Совет Министров и Президент и Рада...но там нет КСУ и нет РНБО... и просто неспеша за год-два через совещательные референдумы собрания съезды обсуждать проект Конституции постатейно по разделам направляя в общество предварительные тексты давая сроки для изменений согласований убирания текстовых орфографических и правовых политических несуразностей и противоречий...
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30.09.2021 13:50 Ответить
"Законодатель, то есть народ, принимает сейчас на себя ответственность за то, чтобы отрегулировать конституционный процесс", - добавил Костин.
Ануж поясни, костін, як народ буде це робити? Чи від імені народа, моностадо з деьмаком, портовим та ВАЗеленським будуть чинити "правосуддя"?

Куди б пліснява не засунула своє мерзенне рило, всюди руйнація. Узурпація продовжується. Провладні зебіли позбавляють країну цивілізованого майбутнього.
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30.09.2021 13:59 Ответить
 
 