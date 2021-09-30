Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты с "российским Крымом", - Нацсовет по ТРВ
Национальный совет признал, что телеканал "ДОМ" нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"В отношении телеканала применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинского территории страной-агрессором", - говорится в сообщении.
Карта России с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и городом Севастополем - демонстрировалась в эфире телеканала "ДОМ" 5 июля 2021 в начале и в конце передачи "Русский дневник".
Тогда в пресс-службе телеканала заявили, что источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности. Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно.
Кроме того, ранее "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами.
Пожалуйста, подождите...
Это заставит другие телеканалы следить за своим трафиком и не будет сепаратистских поползновений!!!
Так буде швидко, якісно і зрозуміло.
І взагалі в Україні будинок, а не дом!
Редактор програми й усі хто причетний до створення має отримати 5 років МІНІМУМ в'язниці за пропоганду сепаратизму!!! Що це бл#дь за "Закони" ?!!! Як Ви з такими "Законами" зібралися відбитися від рашисстов й зберегти країну?!!!
Хто зареєстрував цю назву каналу?
Можете собі уявити, щоб в рфії назвали канал українською?