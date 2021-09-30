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Государственный телеканал "Дом" получил предупреждение за показ карты с "российским Крымом", - Нацсовет по ТРВ

Государственный телеканал

Национальный совет признал, что телеканал "ДОМ" нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В отношении телеканала применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинского территории страной-агрессором", - говорится в сообщении.

Карта России с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и городом Севастополем - демонстрировалась в эфире телеканала "ДОМ" 5 июля 2021 в начале и в конце передачи "Русский дневник".

Тогда в пресс-службе телеканала заявили, что источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности. Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно.

Кроме того, ранее "Дом" получил предупреждение за то, что назвал националистов радикалами.

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Топ комментарии
+12
Государственный!!! плять телеканал!!! показал плять!!! карту плять!!! с рассейским Крымом!!! - это ДНО ДНИЩЕ!!!!
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30.09.2021 14:00
+11
Все это не канал Дом , это канал КЛОЗЕТ и точка.
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30.09.2021 13:53
+6
Мне больше даже жалко свои деньги поскольку я налогоплотильщик.. я плачу зар плату бездарям которые свои материалы под бухлом выпускают и даже не проверяют то что они постят.
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30.09.2021 13:59
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Акакаяразница? Мудрой недонарид этого не заметит.
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30.09.2021 13:52 Ответить
Каков поп , таков приход ! Рыба гниет с головы !Какой 🤢🤡👃🏻🎹😈🐲 членограй , такие и аналы !
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30.09.2021 17:14 Ответить
Все это не канал Дом , это канал КЛОЗЕТ и точка.
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30.09.2021 13:53 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
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30.09.2021 13:59 Ответить
Мне больше даже жалко свои деньги поскольку я налогоплотильщик.. я плачу зар плату бездарям которые свои материалы под бухлом выпускают и даже не проверяют то что они постят.
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30.09.2021 13:59 Ответить
это заигрывание перед ****** и бздунярство зедерьмачья !
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30.09.2021 17:18 Ответить
нет, это как раз обычное раздолбайство.. они скопипастили карту России с какого то вероятно российского источника и не разглядели маленькую точку на ней под названием Крым.
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30.09.2021 18:18 Ответить
Государственный!!! плять телеканал!!! показал плять!!! карту плять!!! с рассейским Крымом!!! - это ДНО ДНИЩЕ!!!!
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30.09.2021 14:00 Ответить
Это не днище, а зелёный сброд...
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01.10.2021 08:08 Ответить
Абы это не было тысячное китайское предупреждение. Следующим шагом при повторном показе или каком-либо другом нарушении со стороны "Дома" должно быть лишение лицензии!!!
Это заставит другие телеканалы следить за своим трафиком и не будет сепаратистских поползновений!!!
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30.09.2021 14:03 Ответить
А получать должен в табло,желательно табуреткой,желательно железной.
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30.09.2021 14:06 Ответить
никаких предупреждений за антиукраинскую деятельность... тем более, что там мундель выступала...
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30.09.2021 14:17 Ответить
Може краще відразу закрити свинарник? Понвістю ліквідувати. Ну щоб інші свині-сторонниги руцкага мира зрозуміли.
Так буде швидко, якісно і зрозуміло.
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30.09.2021 14:43 Ответить
Ага. І Крим відразу повернеться...
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30.09.2021 19:11 Ответить
Кацапы за такое шьют госизмену. И им проще с врагами.
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30.09.2021 14:58 Ответить
Менделі в фаворі на цьому парашному домові!
І взагалі в Україні будинок, а не дом!
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30.09.2021 15:21 Ответить
А хто створив цей каканал? І вони вимагають щоб інші країни дотримувалися чогось не зрозумілого для них самих?
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30.09.2021 15:22 Ответить
Яке на хутлера попередження?!
Редактор програми й усі хто причетний до створення має отримати 5 років МІНІМУМ в'язниці за пропоганду сепаратизму!!! Що це бл#дь за "Закони" ?!!! Як Ви з такими "Законами" зібралися відбитися від рашисстов й зберегти країну?!!!
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30.09.2021 15:28 Ответить
Для чого взагалі цей канал потрібний,? тим більше за кошти платнитків податків ,його майже ніхто не дивится , а сепарів переконати невже хтось вірить в цю маячню ?
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30.09.2021 15:34 Ответить
В россии за это тюрьма.
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30.09.2021 15:48 Ответить
Вот это номер. Канал, который должен доносить проукраинскую позицию, сам участвует в пропаганде. Давайте туда еще Сивохо, Шуфрича и Бойко с Медведчуком посадим вести передачи. И пропагандонов с закрытых каналов, ведь "они наши люди"
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30.09.2021 15:59 Ответить
Хто примудрився назвати український державний канал російським словом?
Хто зареєстрував цю назву каналу?
Можете собі уявити, щоб в рфії назвали канал українською?
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30.09.2021 16:48 Ответить
...закони не діють...у нас не влада...а на жаль клоуни на сцені...
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13.01.2022 17:51 Ответить
 
 