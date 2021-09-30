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Шмыгаль представил план из 5 шагов для стабилизации тарифов и прохождения отопительного сезона

Шмыгаль представил план из 5 шагов для стабилизации тарифов и прохождения отопительного сезона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил правительственный план для стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он состоит из пяти шагов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общество. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году", - отметил глава правительства.

Среди шагов: 

- фиксированная цена на газ, благодаря годовым продуктам цена для большинства украинцев составит не более 8 гривен за кубометр;
- изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года;
- с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт/час, для остальных - останется неизменной;
- для стабильного прохождения зимы накоплено почти 19 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах;
- меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предоставит субвенцию громадам на неповышение тарифов, - Шмыгаль

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где деньги, Зин ?
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30.09.2021 14:03 Ответить
У тебя в кармане
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30.09.2021 14:06 Ответить
Пока что
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30.09.2021 14:51 Ответить
Підвищилась ціна електроенергії для промпідприємств, підвищилась мінімальна заробітня платня, підвищились ціни на витратні матеріали, запасні частини, труби, бензин та дизпаливо. Як ціна на опалення може залишитись на минулому рівні? Запропоновані 5 кроків уряду абсолютно не покривають всіх витрат підприємств теплокомуненерго, а це означає що будуть аварійні зупинки опалення під час зими і підприємства теплокомуненерго не будуть мати обігових коштів щоб оперативно усувати наслідки аварій та модернізувати тепломережі! Шмигаль абсолютно не передбачив механізм компенсації місцевим бюджетам та підприємствам теплокомуненерго збільшених витрат на роботу тепломереж в цьому опалювальному сезоні та підготовці до наступного опалювального сезону! Кабмін виявився неспроможним розробити реальні механізми компенсацій, міністри виявились ідіотами, а Шмигаль бездарним керівником! Потрібно видати місцевим бюджетам право випускати державні облігації місцевого займу під державні гарантї на кілька мільярдів гривень, щоб покрити всі витрати пов'язані з опалювальним періодом.
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30.09.2021 14:53 Ответить
Тот факт, что это предложил Шмыгаль - уже настораживает. После его предложений жди катаклизмов.
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30.09.2021 14:05 Ответить
вы не правы..попытка летом с мая поиграть в рынок по свету и у них всех зашморг затянулся причем натурально даже Ахметову и прочим бонзам стало трудно дышать с отоплением вообще прелесть нет я мечтаю например- чтобы в минус 10 мороза в Одессе наступил Армагеддон пропало отопление от слова вообще думаю за неделю все котельные будут просто спилены и взорваны и монополька закончится а в Киеве просто их выбросят из кабинетов... поймите мы еще не имели КОММУНАЛЬНОГО МАЙДАНА А ОН переплюнет все и вступление в Ес и безвиз и прочее.. а + бонусом рост на продукты цен... цена растет на глазах на все... причем спекулятивный наглый со словами о реформах ваших заботимся..цинизм просто перепрыгнул 1000% терпения народа...
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30.09.2021 14:16 Ответить
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30.09.2021 14:20 Ответить
21 століття... тільки одна європейська країна з урядом нездар видає людям пенсії нижче прожиткового мінімуму.
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30.09.2021 14:59 Ответить
 
 