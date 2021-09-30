Шмыгаль представил план из 5 шагов для стабилизации тарифов и прохождения отопительного сезона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил правительственный план для стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он состоит из пяти шагов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общество. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году", - отметил глава правительства.

Среди шагов:



- фиксированная цена на газ, благодаря годовым продуктам цена для большинства украинцев составит не более 8 гривен за кубометр;

- изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года;

- с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт/час, для остальных - останется неизменной;

- для стабильного прохождения зимы накоплено почти 19 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах;

- меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.

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