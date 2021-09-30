Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера: Сегодня коллеги их получат
Спикер ВР Дмитрий Разумков направил Аппарату парламента письмо для выдачи подписных листов по отзыву председателя Верховной Рады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал ВР.
"Подчеркивается, что Разумков расписал соответствующий документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Председатель Парламента отметил, что не будет медлить с процессом, и сегодня коллеги получат подписные листы для сбора подписей", - следует из сообщения.
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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+5 Шимус
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Если бы Разумов не распорядился, его бы и снять НЕ МОГЛИ?!!
Ох..енное у нас Законодательство!
До речі, диктатори у власних "партіях" придумують "троцкізм", "уклонізм", "шпіонізм", тощо - і все для того, щоб знищити будь-яку навіть ймовірну загрозу власному пануванню. Так що попереду - ще багато цікавого буде... Відсидка і засудження Насіння і сабаківців - це тільки початок. І Разумкову також потрібно бути готовим...
Це не скромні вам «бариги»,
Волонтери-молодці:
Їсти й пить зібрались «Слуги»
У славетнім Трускавці.
Наминають всмак тефтелі,
Вимагаючи млинці,
В олігарховім готелі
З олігархами борці.
Їм хмільний підносять трунок,
Від якого мрії - ввись…
- Це за чий бенкет рахунок?
- На комірне подивись!
Лектор вийшов: "Лохонули
Ми краян, немов котят.
Із тарифами їх «взули» -
Продають нехай щенят!
Піднялась Зелена поросль!
Вина, «бабки» та понти!
«Наши мамы любят скорость»,
******* грошики брати.
П'єм з народу кров, як воші,
Мов грабуєм чужину.
Тендер геть! Ми «пилим» гроші
На дороги й на війну.
То ж крадіть, не будьте діти!
ДБР змовчить на се.
Є умова: лиш любіте
Коломойського і ЗЕ!"