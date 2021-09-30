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Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера: Сегодня коллеги их получат

Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера: Сегодня коллеги их получат

Спикер ВР Дмитрий Разумков направил Аппарату парламента письмо для выдачи подписных листов по отзыву председателя Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал ВР.

"Подчеркивается, что Разумков расписал соответствующий документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Председатель Парламента отметил, что не будет медлить с процессом, и сегодня коллеги получат подписные листы для сбора подписей", - следует из сообщения.

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Читайте также: Арахамия направил письмо об отзыве Разумкова не от своего имени, а от фракции "СН", - пресс-секретарь спикера Туний

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Топ комментарии
+5
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30.09.2021 14:12
+2
Я так понимаю, что спикером хотят зделать свинюрчука зеленского?
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30.09.2021 14:10
+2
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30.09.2021 14:23
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Я так понимаю, что спикером хотят зделать свинюрчука зеленского?
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30.09.2021 14:10 Ответить
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30.09.2021 14:12 Ответить
ВИЖЕНУТЬСТАРУ РИГОПАДЛЮКУ...ОБЕРУТЬ НОВУ РИГОПАДЛЮКУ.
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30.09.2021 14:15 Ответить
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30.09.2021 14:23 Ответить
Один из не многих, кто не держится за кресло в этом шапито)
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30.09.2021 14:15 Ответить
просто рівень його ІQ дозволяє йому зрозуміти, що в такому випадку "чим раніше - тим краще". Більше можливостей на наступну виборчу кампанію.
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30.09.2021 14:25 Ответить
С IQ у него полный порядок. Больше чем суммарный по "слугам")))
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30.09.2021 14:27 Ответить
Драка внутри "слуг олигархов" набирает обороты. Угробившие закон об олигархах уговорили снять Разумкова .. Очень логично .. Успехов вам во взаимном пожирании !!! (с)
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30.09.2021 14:17 Ответить
Він мріє як і Гройсман створити власну партію. Гройсман забрав у Петра 5% голосів, Рязюмков забере у Зєлі 5% голосів. Вийде фіфті-фіфті.
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30.09.2021 14:18 Ответить
ні, файф-файф
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30.09.2021 15:50 Ответить
То есть:
Если бы Разумов не распорядился, его бы и снять НЕ МОГЛИ?!!
Ох..енное у нас Законодательство!
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30.09.2021 14:20 Ответить
Нічого нового: автократам не потрібне навіть вільнодумство у власних хоромах (за опозиційність - навіть не йдеться). Прогонять Разумкова.

До речі, диктатори у власних "партіях" придумують "троцкізм", "уклонізм", "шпіонізм", тощо - і все для того, щоб знищити будь-яку навіть ймовірну загрозу власному пануванню. Так що попереду - ще багато цікавого буде... Відсидка і засудження Насіння і сабаківців - це тільки початок. І Разумкову також потрібно бути готовим...
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30.09.2021 14:23 Ответить
Среди этого стада состоящего из воров пива по супермаркетам, безмозглых марьян, корабельных сосок, свадебных фотографов и прочего сброда, молодой региАнал Разумков выглядит Спинозой и Декартом. Почуял в воздухе аромат горящих шин, поэтому так спокойно уходят.
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30.09.2021 14:29 Ответить
Готель «Ріксос»

Це не скромні вам «бариги»,

Волонтери-молодці:

Їсти й пить зібрались «Слуги»

У славетнім Трускавці.

Наминають всмак тефтелі,

Вимагаючи млинці,

В олігарховім готелі

З олігархами борці.

Їм хмільний підносять трунок,

Від якого мрії - ввись…

- Це за чий бенкет рахунок?

- На комірне подивись!

Лектор вийшов: "Лохонули

Ми краян, немов котят.

Із тарифами їх «взули» -

Продають нехай щенят!

Піднялась Зелена поросль!

Вина, «бабки» та понти!

«Наши мамы любят скорость»,

******* грошики брати.

П'єм з народу кров, як воші,

Мов грабуєм чужину.

Тендер геть! Ми «пилим» гроші

На дороги й на війну.

То ж крадіть, не будьте діти!

ДБР змовчить на се.

Є умова: лиш любіте

Коломойського і ЗЕ!"
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30.09.2021 14:37 Ответить
 
 