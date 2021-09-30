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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Работаем над упрощением процедуры получения украинского паспорта для детей с оккупированных территорий, - Резников

Работаем над упрощением процедуры получения украинского паспорта для детей с оккупированных территорий, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что Украина работает над упрощением процедуры получения украинского паспорта для детей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.

По словам Резникова, одним из важнейших направлений в интеграции переселенцев являются государственные сервисы.

"Кейс Ксении Фроловой - это девушка из Севастополя, которая не могла получить украинский паспорт - подтолкнул нас к идее кардинального упрощения процедуры получения первого паспорта для детей с ВОТ. Мы сейчас над этим работаем. Государство, ориентировано искать решение в интересах людей - это так же элемент уверенности и определенности", - подчеркнул министр.

Резников отметил, что один из элементов реинтеграции молодежи - это образовательные программы.

"В этом году был эксперимент с подготовительными курсами, на которые приехали почти 200 детей. Они получили общежитие и стипендии. Это направление является приоритетом. Ведь эти дети - своеобразный мостик с временно оккупированными территориями. Для них Украина должна стать лучшим вариантом будущего", - подытожил он.

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Топ комментарии
+8
Да нафиг они тут нужны, пусть еду в раису пашут за копейки. Не нужны нам тут эти сепары!!!
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30.09.2021 14:08
+7
Кстати детям пополченцев тоже можно паспорта оформить и льгот с супсидиями, а еще репараций заплатить и извиниться за что нибудь
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30.09.2021 14:11
+5
Одно такое "дитё " на шару училось за счёт украинских налогоплательщиков в вузе и умышленно ссало пьяное на аллею небесной сотни . Может лучше лоботомия?
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30.09.2021 14:25
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Да нафиг они тут нужны, пусть еду в раису пашут за копейки. Не нужны нам тут эти сепары!!!
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30.09.2021 14:08 Ответить
псина кацапская, сиди на жопе ровно на болотах и не лезь к нашим детям украинцам
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30.09.2021 16:24 Ответить
ну вот оно надо???
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30.09.2021 14:08 Ответить
Кстати детям пополченцев тоже можно паспорта оформить и льгот с супсидиями, а еще репараций заплатить и извиниться за что нибудь
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30.09.2021 14:11 Ответить
Они впрочем у нас итак без экзаменов ВУЗы поступают и стипендию государственную получают. Благодаря чему наши ВУЗы скоро на уровне Сорбоны, Оксфорда и Гарварда будут. А если их мальчики будут иметь украинский паспорт, то шмаркля их пошлёт в Вест Поинт (США) за счёт государства учиться.
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30.09.2021 14:26 Ответить
"Дети из Донбасса могли бы стать талантливыми учеными, спортсменами или музыкантами, а стали жертвами этой бессмысленной войны. ", - написал Ермак.
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30.09.2021 14:30 Ответить
Ни в коем случае! Всех родственников врагов народа, до седьмого колена, нужно бы отправлять в Сибирь на лесоповал, но так как у Украины своей тайги нет, то до 2114 года всех потомков нужно расстреливать.
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30.09.2021 16:01 Ответить
Одно такое "дитё " на шару училось за счёт украинских налогоплательщиков в вузе и умышленно ссало пьяное на аллею небесной сотни . Может лучше лоботомия?
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30.09.2021 14:25 Ответить
реинтгрировать детей с ордло в Украину это важный шаг против кацапии
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30.09.2021 15:24 Ответить
100%
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30.09.2021 16:22 Ответить
сам скоро поеду через рашку за паспортом, бо считаю себя украинцем
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30.09.2021 15:25 Ответить
акупанты из рф, а ныне ордло , закрыли границы с Украиной..приходися через кацапию ехать за паспортом Украины
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30.09.2021 16:23 Ответить
сколькож кацапов в чате хочет наших детей из ордло лишить украины. Не дадим, в спам!
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30.09.2021 16:21 Ответить
"И дать ключи от квартиры, где деньги лежат". Интересно, а Грузия не реинтегрирует детей из Абхазии, а Молдова - из Приднестровья?
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30.09.2021 17:01 Ответить
 
 