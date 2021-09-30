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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: к производству приобщили два тома доказательств защиты Антоненко - заседания перенесли на 18 октября

Дело Шеремета: к производству приобщили два тома доказательств защиты Антоненко - заседания перенесли на 18 октября

Шевченковский райсуд Киева отложил рассмотрение дела в убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении трех обвиняемых - Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко - на 18 октября.

Об этом объявила председательствующий судья Оксана Голуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Откладывается судебное разбирательство на 18 октября на 11:00", - сообщила Голуб.

Во время этого заседания суд приобщил к материалам судебного дела два тома доказательств от адвоката Антоненко - Дмитрия Кругового.

По словам защитника, один из этих томов доказательств является точной копией одного из томов материалов органа досудебного расследования, который был открыт защите Антоненко в порядке статьи 290 УПК.

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Как уточнил Круговой, в другом томе доказательств, который защита Антоненко представила в суд, содержатся доказательства, которые были получены на стадии судебного разбирательства, и ряд других материалов.

Со своей стороны прокурор попросил предоставить ему достаточное время для ознакомления с этими материалами, а также с теми, которые защитники обвиняемых представляли для приобщения к материалам судебного дела на прошлом заседании.

Представитель обвинения отметил, что с доказательствами защиты, представленными в суд на прошлом заседании, он в полной мере, по состоянию на четверг, еще не успел достаточно ознакомиться.

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Отдельно председательствующий судья уточнила, что следующие судебные заседания по этому делу запланированы после 18 октября также на 19, 20, 21 октября - все на 11:00.

На прошлом заседании суд приобщил ряд материалов в качестве доказательств стороны защиты от адвокатов всех трех обвиняемых к материалам судебного дела.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

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Вот который месяц читаю всякую дребедень про это "дело Шеремета" и продолжаю удивляться кому этот - прости господи, что про неживого - чел у нас тут, в Украине, был нужен. Кому он интересен? С кем он тут "боролся" своими кацапо-кремлевскими методами и вооруженный тамошними методичками. И все четче вырисовуется фигура его неудачной полюбовницы Притулы. Которая сношается исключительно с чужими мужьями. Такой вот изврат у бабенки. А ей, похоже, смущаются это сказать, чтобы не попасть под графу "перешкоджання роботі журналістів". И свое издание она превратила в откровенно желтый листок. Может быть хватит высасывать трагедию, особенно государственного масштаба, оттуда, где ее и не было. Антоненко, понятно, вообще не причем. Я сразу это понял, когда Притулу увидел. Вряд ли он столько выпьет...
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30.09.2021 16:22 Ответить
 
 