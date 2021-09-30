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отставка (3144) увольнение (2648) Бутусов Юрий (4242) Разумков Дмитрий (1520) Венедиктова (726) Офис Президента (1774)

ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова, - Бутусов

ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова, - Бутусов

Офис Президента планирует уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову. После увольнения Разумкова организуют сбор голосов.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"По данным источников Цензор.НЕТ, Офис Президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер", - говорится в сообщении.

Читайте: ВСК по делу "вагнеровцев" вызывает Бутусова на заслушивание из-за его поста: "Будем разбираться. Пришло время ответственности"

По словам журналиста, также ожидается замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место Офис обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова - советника главы ОП, главы Нацсовета по инвестициям, главы Набсовета "Укроборонпрома", главы конкурсной комиссии по избранию главы БЭБ.

Бутусов отметил, что провести сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова "Слуги народа" собираются на выездном заседании в Трускавце.

"Глава ОП Андрей Ермак сбивает и дискредитирует Разумкова, который был первым номером партийного списка Слуг народа на выборах, чтобы в предверии выборов полный контроль над партией и фракцией захватил именно офис.

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Под вопросом также замена ряда министров и глав облгосдаминистраций, которые не являются самостоятельными и не конфликтуют с Ермаком, но их должности нужны для торговли в парламенте, чтобы договориться с группами, несогласными с увольнением Разумкова и Венедиктовой, и чтобы одновременно завести новых, согласных на все депутатов", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что "Слуг народа" собирают в Трускавце, чтобы "успокоить лояльных депутатов, что чистка не коснется их самих; чтобы подкупить всех колеблющихся; чтобы запугать всех не согласных".

"Для этого на месте будут собраны вместе с офисом силовики, министры, с целью обещать должности, раздачу средств из фондов Кабмина на нужные предприятия, или решение личных материальных и нематериальных проблем", - подытожил он.

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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Топ комментарии
+23
Бенедиктовна не справилась с очень ответсвенным заданием, не смогла посадить Порошенко!!!!
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30.09.2021 14:19
+15
Ага, аж 58 уголовных дел было заведено просто так, от нехрен делать. Правда они в итоге оказались откровенным тупым трешем, но это от "обилия" ума у зеленого недоумка.

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30.09.2021 14:25
+12
Вот и я не понял. Она же была классической "чегоизволите?". Вариант один: Ермак хочет своего человека поставить.
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30.09.2021 14:19
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и это не такой дрим тим зесрани тупой ышо тупее
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30.09.2021 14:15 Ответить
- Мне никогда не добиться от вас то, чего добился друг моего детства Коля Остенбакен от подруги моего же детства польской красавицы Инги Заёнц: он добился от нее любви. (с)
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30.09.2021 14:24 Ответить
Венедиктова пусте місце, вона не реалізувала і 1% потенціалу Генпрокуратури!
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30.09.2021 14:45 Ответить
акже ожидается замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место Офис обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова

"пропала хата"
проф.Прєображенський

завтра іду знімати гроші з банку.
треба робити "закрутки"
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30.09.2021 15:16 Ответить
А что Бенедиктовна ? Слишком рьяно проталкивала линию партии ?
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30.09.2021 14:15 Ответить
Вот и я не понял. Она же была классической "чегоизволите?". Вариант один: Ермак хочет своего человека поставить.
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30.09.2021 14:19 Ответить
Бенедиктовна не справилась с очень ответсвенным заданием, не смогла посадить Порошенко!!!!
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30.09.2021 14:19 Ответить
". А чому джо зовуть невловимим? А нахрен він кому потрібний, щоб його ловити."
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30.09.2021 14:22 Ответить
Ага, аж 58 уголовных дел было заведено просто так, от нехрен делать. Правда они в итоге оказались откровенным тупым трешем, но это от "обилия" ума у зеленого недоумка.

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30.09.2021 14:25 Ответить
Уже три за два с половиной года и не смогло. Ждем четвертого.
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30.09.2021 14:22 Ответить
Наступний також не справиться, бо добре розуміє, що залишилося два коротких-прекоротких рочки правління малоросів, а там прийдеться відповідати. А складу злочину там немає і за цим слідкують різна спецслужби, звичайнно закордонні і частина своїх, які розуміють, що твориться і чекають повернення на службу. На мою думку зелені щурі почнуть розбігатися через рік, а можливо вже і по весні.
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30.09.2021 14:47 Ответить
Это было бы чудесно, но нельзя недооценивать зермачное дерьмо. Ермак не зря меняет всех на ключевых постах на своих ставленников, особенно в силовом и административном блоках - чтобы админресурс на выборах сработал, как ему требуется.
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30.09.2021 15:23 Ответить
Навіть "вбивцю" для бидла Стерненка не змогла "у будь якому разі" притягти...
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30.09.2021 17:27 Ответить
Не слишком синхронно колебалась с линией партии.Была на 100% своим прокурором,но следующий должен быть на 140% своим.
Где же Ирка теперь харчеваться будет?И с дачи придется сьехать.
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30.09.2021 14:28 Ответить
в премьеры пойдет
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30.09.2021 14:40 Ответить
Угу..Элегантное решение.И с переездом можно не заморачиваться.
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30.09.2021 14:42 Ответить
Не говори ерунды!

100% была Рябошапка! А Венедиктова - 150%

Следующая цифра - 200%!
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30.09.2021 17:54 Ответить
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01.10.2021 11:04 Ответить
я так понимаю, эти были недостаточно достойными, да?
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30.09.2021 14:15 Ответить
Бутусова - в розвідники на окуповану територію!!!!!!!!!!!!!
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30.09.2021 14:17 Ответить
Такі як він потрібні в тилу.
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30.09.2021 14:23 Ответить
Портнову закупить вазелину и приготовиться....
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30.09.2021 14:18 Ответить
я как юрист уже не понимаю чем там принтер Рада занимается я уже перестаю понимать кто и где принимает законы и Постановы и приказы которые вроде как ниже Конституции но выше по факту я уже ничего не понимаю и не хочу понимать процесс метастазирования правоОхренительно судовой системы настолько глубок- что там только кремация поможет...
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30.09.2021 14:20 Ответить
мафия
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30.09.2021 14:20 Ответить
Разбродом и шатаниями в стане зеленой пошести абсолютно удовлетворен. Продолжайте в том-же духе.
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30.09.2021 14:21 Ответить
Татарова в генпрокуроры. Гулять так гулять.
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30.09.2021 14:21 Ответить
Не подсказывайте! Вы же знаете, что у нас глупости нет предела!
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30.09.2021 14:33 Ответить
ни одного уголовного дела против Порошенко не завершено приговором..
за такое можно попасть в "порохоботы"!
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30.09.2021 14:22 Ответить
Да и Байдена не привлекла.Предала,ведьма,идеалы партии и лично *********** Зели.
Богдан,принимай пополнение.
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30.09.2021 14:35 Ответить
И шо?

Новый барыгу посадит?!

дырку вам от бублика!
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30.09.2021 14:22 Ответить
А у нас Офис ПреЗЕдента не подоху@л со своими полномочиями? Может, они и судей будут назначать, и Законы принимать, и терр. общинами управлять?! И на кой нам тогда вся вертикаль власти?! ИБО НЕХЕР! У нас Офис ПреЗЕдента и швец, и жнец, и на дуде игрец!
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30.09.2021 14:31 Ответить
А СБУ уже опричниками стали.
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30.09.2021 14:35 Ответить
Бутусова опять будут визивать!
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30.09.2021 14:31 Ответить
Да. До сегодняшнего дня это была Государственная Тайна!
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30.09.2021 14:36 Ответить
Потрібно генпрокурором проставити вченого Ківу і крапка, а спікером Венрховної Ради депутата-анала Яременко. Порядок і дисципліна будуть на високому рівні, бо якщо хтось буде шалити, то один запропонує в нужник, а другий анал.
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30.09.2021 14:42 Ответить
Обратно на Рябошапка?)
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30.09.2021 14:48 Ответить
адвокат и кандидат наук кива уже готов в генпрокуроры
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30.09.2021 14:53 Ответить
СМИ - Олег Кипер во времена президентства Виктора Януковича работал заместителем начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

После Революции Достоинства 23 октября 2014 года Олег Кипер был уволен из органов прокуратуры по люстрации.

11 сентября 2019 года Окружной административный суд города Киева решил, что люстрация была применена к прокурору Киперу безосновательно, так как не была доказана его причастность к узурпации власти президентом Януковичем.

В итоге суд постановил восстановить Кипера на должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры и выплатить ему 805 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул. Кроме того, суд обязал исключить его из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции.
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30.09.2021 14:54 Ответить
Беня требует выполнение своего приказа посадить порошенко. Вот он и крутит кадрами с помощью петрушки
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30.09.2021 15:03 Ответить
Ирка оказалась не бабой Да?
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30.09.2021 15:59 Ответить
круговорот говна во власти
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30.09.2021 17:01 Ответить
Будуть змінювати очко око государеве? Не туди дивилась?https://bykvu.com/ua/mysli/oko-hosudarevo-yly-rossyia-holovnoho-mozha/
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30.09.2021 19:16 Ответить
 
 