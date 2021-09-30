ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова, - Бутусов
Офис Президента планирует уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову. После увольнения Разумкова организуют сбор голосов.
Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.
"По данным источников Цензор.НЕТ, Офис Президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер", - говорится в сообщении.
По словам журналиста, также ожидается замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место Офис обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова - советника главы ОП, главы Нацсовета по инвестициям, главы Набсовета "Укроборонпрома", главы конкурсной комиссии по избранию главы БЭБ.
Бутусов отметил, что провести сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова "Слуги народа" собираются на выездном заседании в Трускавце.
"Глава ОП Андрей Ермак сбивает и дискредитирует Разумкова, который был первым номером партийного списка Слуг народа на выборах, чтобы в предверии выборов полный контроль над партией и фракцией захватил именно офис.
Под вопросом также замена ряда министров и глав облгосдаминистраций, которые не являются самостоятельными и не конфликтуют с Ермаком, но их должности нужны для торговли в парламенте, чтобы договориться с группами, несогласными с увольнением Разумкова и Венедиктовой, и чтобы одновременно завести новых, согласных на все депутатов", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.
Журналист отметил, что "Слуг народа" собирают в Трускавце, чтобы "успокоить лояльных депутатов, что чистка не коснется их самих; чтобы подкупить всех колеблющихся; чтобы запугать всех не согласных".
"Для этого на месте будут собраны вместе с офисом силовики, министры, с целью обещать должности, раздачу средств из фондов Кабмина на нужные предприятия, или решение личных материальных и нематериальных проблем", - подытожил он.
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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"пропала хата"
проф.Прєображенський
завтра іду знімати гроші з банку.
треба робити "закрутки"
Где же Ирка теперь харчеваться будет?И с дачи придется сьехать.
100% была Рябошапка! А Венедиктова - 150%
Следующая цифра - 200%!
за такое можно попасть в "порохоботы"!
Богдан,принимай пополнение.
Новый барыгу посадит?!
дырку вам от бублика!
После Революции Достоинства 23 октября 2014 года Олег Кипер был уволен из органов прокуратуры по люстрации.
11 сентября 2019 года Окружной административный суд города Киева решил, что люстрация была применена к прокурору Киперу безосновательно, так как не была доказана его причастность к узурпации власти президентом Януковичем.
В итоге суд постановил восстановить Кипера на должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры и выплатить ему 805 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул. Кроме того, суд обязал исключить его из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции.
очкооко государеве? Не туди дивилась?https://bykvu.com/ua/mysli/oko-hosudarevo-yly-rossyia-holovnoho-mozha/