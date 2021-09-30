Турчинов рассказал об истинной цели власти во время "борьбы с олигархами"
Так называемая "борьба" зеленой власти с олигархами совпадает с методами, которые были использованы в РФ во время первого срока президентства Путина для зачистки информационного и политического пространства.
Об этом в эфире "Прямой" сказал исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины в 2014 году, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.
"Вспомните первый срок Путина на посту, когда он также объявил о борьбе с олигархами: Березовский, Гусинский, Ходорковский, - те, кто мешали монополизации его власти в РФ, у кого были информационные ресурсы и не хотели на него работать, были вынуждены уехать из России или были брошены в тюрьму", - отметил руководитель Центрального штаба ЕС.
Турчинов напомнил, что такая политика Путина привела не к исчезновению олигархов в России, а "исключительно, к построению авторитарной власти, фактически - диктатуры". "Вместе с тем, Путин и его окружение стали крупнейшими олигархами не только в России, но, пожалуй, во всем мире", - добавил он. Экс-спикер парламента акцентировал, что любой олигархат базируется на экономических монополиях и коррумпированной власти, "но в Украине нынешняя власть с этим бороться не собирается".
"Этот фарс, который они называют законом о борьбе с олигархами, выполняет совсем другие задачи - это борьба с политическими оппонентами и попытка установить полный контроль над средствами массовой информации", - резюмировал он.
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без хлебушка "зрелища" становятся очень скучными
Права алігархів порушуються.!!! А тридцять років знущатися над українським народом?
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 58 мин. ·
На прошлой сессионной неделе нас пичкали низкопробным шоу «Зеленский борется с олигархами».
На следующей неделе нас ждёт балаган «Собери подписные листы за отставку Разумкова».
Главное - отвлечь внимание от тарифов и цен.
Хотя наш народ любит зрелища))))
Проблема в тому, люди не вірять реальності, а вірять ворожій пропаганді по телевізору .
І не прозповідайте про боротьбу олігархів, "вони всі однакові". Не варто.
Бо різниця між Порохом з Пастором та ВАЗеленським з ветеренаром така, як між небом і землею.
Перші створювали, другі знищують.
Можете почати з ВВП.
https://www.youtube.com/watch?v=OYrJkcz1h0Q
Все прекрасно понимают "зачем и для чего" принимается этот закон. На самом деле, это и не так уж и важно. Важно, что это точно не для борьбы с олигархами.
Намного интереснее что с этим всем делать? И если не рассматривать новый Майдан, то остаются только выборы. И судя по рейтингам у Зе есть все шансы. Пэтя сильно отстает, но, типа, второй по рейтингам. Так вот вместо анализа "почему народ послал меня нах" и что я делаю/сделаю чтобы такого не произошло вновь, происходят стандартные танцы с бубнами "посмотрите как сосед обсирается". Вопросы вроде как и не к Турчинову, но он же, типа, правая рука, друг и товарищ был у Пэти.
Но то что у клоуна нет реального конкурента - это пугает.
За 187 частей и соединений
За назначение предателя Березовского ком. ВМС Украины и за
сданные 70 боевых вымпелов ...
Как и.о. президента 01 марта 2014 года не дал боевой приказ Украинской Армии и Флоту .
Проср......л все и
теперь 8 лет спустя поет песни о будущем .