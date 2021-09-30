Турчинов рассказал об истинной цели власти во время "борьбы с олигархами"

Так называемая "борьба" зеленой власти с олигархами совпадает с методами, которые были использованы в РФ во время первого срока президентства Путина для зачистки информационного и политического пространства.

Об этом в эфире "Прямой" сказал исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины в 2014 году, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.



"Вспомните первый срок Путина на посту, когда он также объявил о борьбе с олигархами: Березовский, Гусинский, Ходорковский, - те, кто мешали монополизации его власти в РФ, у кого были информационные ресурсы и не хотели на него работать, были вынуждены уехать из России или были брошены в тюрьму", - отметил руководитель Центрального штаба ЕС.



Турчинов напомнил, что такая политика Путина привела не к исчезновению олигархов в России, а "исключительно, к построению авторитарной власти, фактически - диктатуры". "Вместе с тем, Путин и его окружение стали крупнейшими олигархами не только в России, но, пожалуй, во всем мире", - добавил он. Экс-спикер парламента акцентировал, что любой олигархат базируется на экономических монополиях и коррумпированной власти, "но в Украине нынешняя власть с этим бороться не собирается".



"Этот фарс, который они называют законом о борьбе с олигархами, выполняет совсем другие задачи - это борьба с политическими оппонентами и попытка установить полный контроль над средствами массовой информации", - резюмировал он.