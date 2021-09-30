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олигарх (1011) Турчинов (3236)

Турчинов рассказал об истинной цели власти во время "борьбы с олигархами"

Турчинов рассказал об истинной цели власти во время

Так называемая "борьба" зеленой власти с олигархами совпадает с методами, которые были использованы в РФ во время первого срока президентства Путина для зачистки информационного и политического пространства.

Об этом в эфире "Прямой" сказал исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины в 2014 году, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.


"Вспомните первый срок Путина на посту, когда он также объявил о борьбе с олигархами: Березовский, Гусинский, Ходорковский, - те, кто мешали монополизации его власти в РФ, у кого были информационные ресурсы и не хотели на него работать, были вынуждены уехать из России или были брошены в тюрьму", - отметил руководитель Центрального штаба ЕС.


Турчинов напомнил, что такая политика Путина привела не к исчезновению олигархов в России, а "исключительно, к построению авторитарной власти, фактически - диктатуры". "Вместе с тем, Путин и его окружение стали крупнейшими олигархами не только в России, но, пожалуй, во всем мире", - добавил он. Экс-спикер парламента акцентировал, что любой олигархат базируется на экономических монополиях и коррумпированной власти, "но в Украине нынешняя власть с этим бороться не собирается".


"Этот фарс, который они называют законом о борьбе с олигархами, выполняет совсем другие задачи - это борьба с политическими оппонентами и попытка установить полный контроль над средствами массовой информации", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+16
Пока нарид буде избирать как в 2010 и в 2019 -- он будет так жить.

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30.09.2021 14:36
+13
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30.09.2021 14:34
+11
Земля вращается вокруг солнца, а Украина вращается вокруг Коломойского, гражданина Израиля. Закон об олигархах.Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21. История закона.Для Порошенко нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко. /Суета с Медведчуком. Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами. 19.06.20.Медведчук Коломойскому стал не нужен./Возня с КС. Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. 18 апреля 2019 г . Новый КС статью 13. "Земля объект права собственности Украинского народа " растолкует правильно. Украинский народ-это Коломойский.
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30.09.2021 14:26
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тут один нюанс..сможет ли зеленский усидеть 50 лет
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30.09.2021 14:25 Ответить
Зеледент сидит на кресле пока жива бородатая бабушка.
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30.09.2021 14:27 Ответить
- Интересный вы человек, Александр Иваныч! Все у вас в порядке! Удивительно! С таким счастьем - и на свободе! (с)
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30.09.2021 14:28 Ответить
История любит повторяться но виде фарса кстати бабий Яр № 2 в скором времени ожидается я не пророк но анализ 100 летней давности Истории показывает вот так зеленая плотва беспредельничала в нищей и голодной после военной Германии породив национал-социализм а коммуняки итальяшки породили фашизм еще в 1927 году и если История любит повторяться в виде трагизма и фарса то И Холокост № 2 на подходе видимо..не могут евреи и сделать для себя выводы не могут они согласно Библии даже с Богом нарушили Договор но обвинили во всех грехах своих....самого Бога и закрепили это кровью распятого ими жде сына Божьего Иисуса Христа.. наплевав- прости меня грешного... в очи Богу за то что он их освободил из рабства и кормил их 53 года..... как говорят грубо свинота неблагодарная- а не народец с гнильцой... отсюда проповедование нациками евреями атеизма-мол Бога нет и новых веяний и новых мерзостей и пакостей ЛГБТ и прочее... чтобы людей увести от ВЕРЫ МОВЫ И ПОНИМАНИЯ КТО ТВОЙ РОД... РОДИНА.. ЭТНОС...
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30.09.2021 14:40 Ответить
авторитарствовать с "хлебом и зрелищами" можно если под задницей есть черная жижа и с нее можно немножко отстегивать пиплу хлебушка.

без хлебушка "зрелища" становятся очень скучными
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30.09.2021 14:33 Ответить
Где именно в Северной Корее нефть?
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30.09.2021 16:01 Ответить
а это делается НЕ поз Зе )) , а под того, кто будет ПОСЛЕ Зе
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30.09.2021 14:47 Ответить
Земля вращается вокруг солнца, а Украина вращается вокруг Коломойского, гражданина Израиля. Закон об олигархах.Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21. История закона.Для Порошенко нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. Зеленский пообещал посадить Порошенко. /Суета с Медведчуком. Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами. 19.06.20.Медведчук Коломойскому стал не нужен./Возня с КС. Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. 18 апреля 2019 г . Новый КС статью 13. "Земля объект права собственности Украинского народа " растолкует правильно. Украинский народ-это Коломойский.
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30.09.2021 14:26 Ответить
Как же вы проморгали их технологии на выборах?
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30.09.2021 14:26 Ответить
Неначе світ клином зійшовся на одному татаринові і десятку прихильників Великого Ізраїлю.
Права алігархів порушуються.!!! А тридцять років знущатися над українським народом?
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30.09.2021 14:26 Ответить
Пока нарид буде избирать как в 2010 и в 2019 -- он будет так жить.

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30.09.2021 14:36 Ответить
_Нет никаких выборов! Есть напёрстки, в которые бандиты разводят народ. СМИ - владеют олигархи, экономикой и государством - владеют олигархи, законы пишут - такие как нужно олигархам их содержанки в Раде, и все кандидаты на т. н. выборах - представляют олигархов! Про какие ты вообще выборы сказки рассказываешь?!
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30.09.2021 16:05 Ответить
Выбор есть всегда.
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30.09.2021 16:24 Ответить
Ну конечно нет.
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30.09.2021 16:48 Ответить
Притча

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01.10.2021 00:03 Ответить
Цензор есть ли какая то инфа по поводу Путина и Эрдогана в Сочи? РосСМИ пишут что турки начали выводить войска из Идлиба иными словами сливают.
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30.09.2021 14:28 Ответить
Боротьба З олігархами, а не проти.
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30.09.2021 14:28 Ответить
Зеля ж ************, ось і методи від *****.
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30.09.2021 14:29 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXGqCNiKBTAfY8f203S-uqQw9h6IHokdxHHf519EDg3eK6FGHwE_a0U4z3G___Py5JURARO7InM-MONN3cVwTUzOewSOcy0Tv5u9vL6me-thIVOBkYKBEUFpuQWkj_lGbA&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXGqCNiKBTAfY8f203S-uqQw9h6IHokdxHHf519EDg3eK6FGHwE_a0U4z3G___Py5JURARO7InM-MONN3cVwTUzOewSOcy0Tv5u9vL6me-thIVOBkYKBEUFpuQWkj_lGbA&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 58 мин. ·



На прошлой сессионной неделе нас пичкали низкопробным шоу «Зеленский борется с олигархами».

На следующей неделе нас ждёт балаган «Собери подписные листы за отставку Разумкова».

Главное - отвлечь внимание от тарифов и цен.

Хотя наш народ любит зрелища))))
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30.09.2021 14:29 Ответить
Этому товарищу в пору памятник в Крыму ставить , а он вместо позировать скульптору свое ФЕ ещё где то вставляет
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30.09.2021 14:31 Ответить
Над Петюнєй хмари ходять хмуро?
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30.09.2021 14:34 Ответить
Зебіли продовжують "ківити". Невгамовні.
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30.09.2021 14:36 Ответить
Огидно дивитися на епічну битву різних кланів за бабло.
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30.09.2021 14:41 Ответить
Коли обирали беніного кловани, чим думали?
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30.09.2021 14:46 Ответить
Проблема не у кловані, а у системі, яка може видати кандидата на будь який смак, але результат буде той самий.
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30.09.2021 14:53 Ответить
Проблема у відсутності мізків.
Проблема в тому, люди не вірять реальності, а вірять ворожій пропаганді по телевізору .
І не прозповідайте про боротьбу олігархів, "вони всі однакові". Не варто.
Бо різниця між Порохом з Пастором та ВАЗеленським з ветеренаром така, як між небом і землею.
Перші створювали, другі знищують.
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30.09.2021 15:17 Ответить
Ну якщо ви свято вірите у це, то я не буду навіть намагатись переконувати у тому, що все дещо простіше і в той самий час складніше.
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30.09.2021 15:26 Ответить
Та не соромтесь, переконуйте. Лише фактами, будьте ласкаві.
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30.09.2021 15:27 Ответить
По факту, фактів немає. Бувайте.
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30.09.2021 16:38 Ответить
Факти у відкритому доступі? В такому випадку ви їх з легкістю приведете.
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30.09.2021 17:08 Ответить
Насправді це не малий кушман роботи. Показників чимало. ВВП, рівень легкості ведення бізнесу, прямі інвестиції на душу населення, доступність медицини, тривалість життя, міграційні показники,податкове навантаження, довіра до органів влади, кількість виправдовувальних вироків у судах, рівень корупції, екологічні показники, тощо.
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30.09.2021 18:09 Ответить
Ну от і дайте порівняльну характеристику того що було з тим, що стало. Всього то 8 воєнних років.
Можете почати з ВВП.
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30.09.2021 18:34 Ответить
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову.
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30.09.2021 20:46 Ответить
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30.09.2021 14:34 Ответить
Новий бронекатер "Гюрза-М", виготовлений на заводі "Кузня на рибальському", спустили на воду

https://www.youtube.com/watch?v=OYrJkcz1h0Q
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30.09.2021 14:35 Ответить
Вот такие посты и пугают больше всего!
Все прекрасно понимают "зачем и для чего" принимается этот закон. На самом деле, это и не так уж и важно. Важно, что это точно не для борьбы с олигархами.
Намного интереснее что с этим всем делать? И если не рассматривать новый Майдан, то остаются только выборы. И судя по рейтингам у Зе есть все шансы. Пэтя сильно отстает, но, типа, второй по рейтингам. Так вот вместо анализа "почему народ послал меня нах" и что я делаю/сделаю чтобы такого не произошло вновь, происходят стандартные танцы с бубнами "посмотрите как сосед обсирается". Вопросы вроде как и не к Турчинову, но он же, типа, правая рука, друг и товарищ был у Пэти.
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30.09.2021 14:37 Ответить
Если бы у Петра были мозги, а не жажда власти, то могли бы договориться уже выставить одного кандидата, типа, Зеркаль против клоуна, но хочется самому быть президентом (с его то антирейтингом). Он так и будет вечно второй или третий Думаю, даже у Пастора больше шансов стать президентом, чем у Порошенко, если тот не будет баллотироваться
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30.09.2021 14:51 Ответить
Мозги-то у Пэти есть. Проблема в том, что он не государственник-реформатор в котором так нуждается Украина, а банальный барыга с амбициями.
Но то что у клоуна нет реального конкурента - это пугает.
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30.09.2021 14:57 Ответить
поподробней о барыге с амбициями. что не так делал Петр.иксперд хренов
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30.09.2021 15:24 Ответить
Сорян, но правила форума нарушать не могу.
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30.09.2021 16:09 Ответить
а, че так, срать у тебя выходит норм
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30.09.2021 20:33 Ответить
"Че так" - это в смысле почему я не нарушаю правила форума?
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01.10.2021 14:17 Ответить
Таки, да
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30.09.2021 14:43 Ответить
Звичайно, Косоворотка все робить під копірку, але до чого б вони не доторкнулися виходить зелена какашка. Так і тут. Головне, щоб не повторили трюк з будинками і іншими "цяцьками", які творили ФСБ.
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30.09.2021 14:45 Ответить
А ;обстріл; машини Шефіра?
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30.09.2021 14:52 Ответить
Машину то вони самі обстіряли десь в кущах, коли в ній нікого не було і зробили інсценіровку. А от в будинках живуть люди.
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30.09.2021 15:25 Ответить
Ну,батенька...А кто тебе мешал в свое время сделать все правильно ? Ведь не сделал. А мог.
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30.09.2021 14:55 Ответить
"ЗЕленая Олигархия" - во всех смыслах
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30.09.2021 15:15 Ответить
Дякую, пастор
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30.09.2021 15:32 Ответить
Зелигархический режим
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30.09.2021 16:07 Ответить
Тоже мне удивили. Никто не сомневается, что эту мелкую макаку хотят там придержать по дольше нужные люди, и тем более никто не сомневается, что себе любимому на будущее палки в колеса совать не будет.
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30.09.2021 17:35 Ответить
ПУсть за сданный Крым ответит ...
За 187 частей и соединений
За назначение предателя Березовского ком. ВМС Украины и за
сданные 70 боевых вымпелов ...
Как и.о. президента 01 марта 2014 года не дал боевой приказ Украинской Армии и Флоту .
Проср......л все и
теперь 8 лет спустя поет песни о будущем .
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04.10.2021 19:44 Ответить
А что мешает Валентинычу, как баптистскому диакону, злыгаться с экс-пономарём УПЦ МП, а теперича - с Томосоносцем ПЦУ Лексеичем и кадилами межконфессионально отмудохать жидёнка ЗЕлёносопельного БлаЗЕня до кровавых соплей? А будет возражать - сказать, мол такая Мицва от ихнего Машиаха.
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07.10.2021 15:18 Ответить
 
 