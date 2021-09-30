Сообщите Зеленскому, что коррупции в Украине больше, чем в любой стране Евросоюза, - докладчик-аудитор ЕС Партс
Европейский аудитор Юхан Партс (Juhan Parts) уверен, что в Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение Партс, который был ответственен за подготовку отчета Европейской счетной палаты (ЕСП), посвященного поддержке Европейским союзом реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне, высказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина". Как известно, отчет был обнародован 23 сентября.
Он подчеркнул, что в отчете Европейская счетная палата не анализировала деятельность украинских властей, так как занимается исключительно проверкой институций в исполнительных органах Европейского союза, таких, как Европейская комиссия, Европейская служба внешних действий (ЕСВД).
"Наша главная роль направлена на то, чтобы демократия в Европе работала лучше. Идея состоит в том, чтобы улучшить работу ЕС, сделать ее более эффективной, действенной и экономичной… Мы пытаемся рассмотреть основные риски, что и как можно улучшить", - пояснил он суть работы ЕСП.
Говоря о самом докладе, аудитор подчеркнул, что "всем очень хорошо известно, что успешная борьба с коррупцией, установление устойчивого верховенства права абсолютно необходимы для достижения хороших результатов в любой другой области политики".
"Если хотите, понимайте это как своего рода научный факт – верховенство права является фундаментальной основой для достижения успехов во всех других областях. Поэтому мы сосредоточились, в основном, на верховенстве права, а конкретно – на великой коррупции. Это наша логика… Большая коррупция - это когда высокая власть связана с частными интересами", - обозначил он проблематику с точки зрения ЕСП.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о высшей политике, Партс сказал: "О высокой власти, какой бы она ни была. В случае с Украиной речь идет о ситуации так называемого захвата государства. Это эндемик. Ничего нового. Это общепризнанный факт".
По словам аудитора, "именно большая коррупция является причиной так называемой ситуации захвата государства".
"Захват государства" означает, что кто-то, вы называете их олигархами, мы – тоже, или группа людей используют свое положение и различные инструменты - средства массовой информации, политику, управление, государственные предприятия - в своих личных интересах. И главный вопрос, критический вопрос нашего отчета - насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин большой коррупции", - детализировал он.
Отвечая на вопрос о том, сколько стран в ЕС коррумпированы так, как Украина, и в котором содержался посыл на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что легко обвинять Украину в коррупции, так как ни одна страна не является полностью от нее свободной, Партс обратился к источникам в свободном доступе, таким, как Transparency International, Индекс мирового управления, данные МВФ.
"Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС", - считает аудитор.
"Но ваш президент прав - так или иначе коррупция есть везде, но в украинском случае эта ситуация эндемичная. И никто не оспаривает, что это не так – это эндемичная, широко распространенная ситуация, ситуация с захватом государства. И по этому вопросу есть консенсус среди исследователей, международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной - их мнение очень консенсусное", - добавил аудитор.
Резюмируя свой ответ, собеседник агентства сказал: "В этом отношении мой ответ таков: я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием - ВВП на душу населения и индексом коррупции - если вы положите эти два показателя вместе - Украина и ВВП на душу населения - может быть, я ошибаюсь – это около $5 тысяч в год, в Польше – $18 тысяч, в Эстонии – $23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это – результат влияния коррупции. Я думаю, что Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть очень богатой, но эта небольшая группа людей стала настолько богатой, что они смогли взять в заложники всю страну. А Украина должна быть очень богатой страной".
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Сейчас активизировались попытки ввести в Украине накопительную пенсионную систему.
Речь о 4% от фонда оплаты труда всех украинцев, которые хотят "отщипнуть" в накопительные частные пенсионные фонды за счет ставки ЕСВ и подоходного налога.
То есть на кону сумма в 60-70 млрд. грн. или эквивалент 2,5 млрд. дол.
Сразу оговорюсь - концептуально, я за накопительную пенсионную систему.
Но я против, когда правильные идеи использются у нас, чтобы увести страну в неправильном направлении.
В своих статьях, стараюсь не просто критиковать, но и предлагать разумную альтернативу.
За последние годы, мною написано ряд статей, в которых обосновывалась необходимость запуска накопительной пенсионной системы в Украине с опорой на активы в виде земель сельскохозяйственного назначения.
В какой-то мере, нашей стране выпал уникальный исторический шанс в виде возможности совместить пенсионную реформу и земельную.
Еще ни у кого в мире такой возможности не было. Накопительну пенсионную систему вводили уже на фоне перераспределенного рынка земли.
У нас такой шанс еще есть.
Но какими же дятлами нужно быть, чтобы им не воспользоваться.
В моей концепции все просто.
Дайте украинским накопительным пенсионным фондам эксклюзив на покупку земли с/х назначения с дальнейшей сдачей оной в аренду или продажей в долгосрочную ипотеку.
Земля - уникальный актив, который нельзя украсть.
Она защищена от инфляции и девальвации.
А арендная плата и/или процент по земельной ипотеке - наиболее приспособлены для долгосрочного накопления и выплаты пенсий.
Нужно просто с помощью накопительных фондов соединить пенсионные сбережения украинцев с защищенной и долгосрочной земельной рентой.
И что интересно.
Данную модель наши политики на ура воспринимают как элемент предвыборной программы, но полностью игнорируют, находясь при власти.
Для ведения накопительной пенсионной системы нужны предпосылки в виде институциональной готовности экономики.
Должен быть динамичный рост, который, с одной стороны, сформирует в реальном секторе стабильный спрос на длинный финансовый ресурс в виде пенсионнных накоплений.
А с другой, за счет роста ВВП - компенсирует затраты на реализацию реформы (минимум 1,5% ВВП в год).
Понятно, что сейчас, никакой готовности экономики для реализации пенсионной реформы в том в виде, в котором ее предлагают, нет.
Экономика очень медленно растет, новых проектов почти нет, кредитование на нуле, капитальные инвестиции сокращаются (и вовсе не потому, что нет денег).
И вкладывать некуда: только ОВГЗ и иностранные ценные бумаги.
Но в первом случае, ваши пенсионные накопления пойдут на коррупционные схемы "на дорогах", во втором - проспонсируем далеко не бедный запад, при чем с риском влететь в очередной фондовый пузырь на международном рынке.
Зачем тогда "все вот это вот" делают?
Зачем премьер нагнетает страхи о том, что нынешнее молодое поколение украинцев останется без пенсий. Зачем эту же тему педалирует министр финансов?
Неужели, эти люди, которые не способны формировать смыслы в среднесрочной перспективе, вдруг стали футурологами-стратегами, способными заглянуть за горизонт, то есть в 2040 год?
Но, "ларчик ломом открывался".
Перефразируя политолога Белковского:
«Говорят, что у нас, сформировалась экономика зерна.
Недоумок-боксер и его команда уже научились прибирать к рукам киевскую землю http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/19/7068416/ без перекрытия проспекта Бажана, без протестов местных граждан. Еще один урок для тех, кто выбирая боксера, надеется получить честного мэра. Как видим, получили еще одного продажного подлеца.
"За пару штук евро".
але не зробить, бо то поважні люди
https://nv.ua/ukr/world/countries/sergiy-pugachov-rozpoviv-pro-bagatstvo-volodimira-putina-putin-naybagatsha-lyudina-v-rosiji-50186419.html
На уточнююче запитання, чи дійсно Путін підкуповує президентів, Пугачов відповів «звісно».
При цьому він уточнив, що це робить не особисто президент РФ, але це «ідея Путіна, ми це обговорювали».«У Путіна і у Росії путінської є інструмент, проти якого Євросоюз, Америка просто безсилі. Це просто реальні гроші.