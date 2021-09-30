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аудит (361) коррупция (8453) Евросоюз (16683)

Сообщите Зеленскому, что коррупции в Украине больше, чем в любой стране Евросоюза, - докладчик-аудитор ЕС Партс

Сообщите Зеленскому, что коррупции в Украине больше, чем в любой стране Евросоюза, - докладчик-аудитор ЕС Партс

Европейский аудитор Юхан Партс (Juhan Parts) уверен, что в Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение Партс, который был ответственен за подготовку отчета Европейской счетной палаты (ЕСП), посвященного поддержке Европейским союзом реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне, высказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина". Как известно, отчет был обнародован 23 сентября.

Он подчеркнул, что в отчете Европейская счетная палата не анализировала деятельность украинских властей, так как занимается исключительно проверкой институций в исполнительных органах Европейского союза, таких, как Европейская комиссия, Европейская служба внешних действий (ЕСВД).

"Наша главная роль направлена на то, чтобы демократия в Европе работала лучше. Идея состоит в том, чтобы улучшить работу ЕС, сделать ее более эффективной, действенной и экономичной… Мы пытаемся рассмотреть основные риски, что и как можно улучшить", - пояснил он суть работы ЕСП.

Говоря о самом докладе, аудитор подчеркнул, что "всем очень хорошо известно, что успешная борьба с коррупцией, установление устойчивого верховенства права абсолютно необходимы для достижения хороших результатов в любой другой области политики".

"Если хотите, понимайте это как своего рода научный факт – верховенство права является фундаментальной основой для достижения успехов во всех других областях. Поэтому мы сосредоточились, в основном, на верховенстве права, а конкретно – на великой коррупции. Это наша логика… Большая коррупция - это когда высокая власть связана с частными интересами", - обозначил он проблематику с точки зрения ЕСП.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о высшей политике, Партс сказал: "О высокой власти, какой бы она ни была. В случае с Украиной речь идет о ситуации так называемого захвата государства. Это эндемик. Ничего нового. Это общепризнанный факт".

По словам аудитора, "именно большая коррупция является причиной так называемой ситуации захвата государства".

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"Захват государства" означает, что кто-то, вы называете их олигархами, мы – тоже, или группа людей используют свое положение и различные инструменты - средства массовой информации, политику, управление, государственные предприятия - в своих личных интересах. И главный вопрос, критический вопрос нашего отчета - насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин большой коррупции", - детализировал он.

Отвечая на вопрос о том, сколько стран в ЕС коррумпированы так, как Украина, и в котором содержался посыл на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что легко обвинять Украину в коррупции, так как ни одна страна не является полностью от нее свободной, Партс обратился к источникам в свободном доступе, таким, как Transparency International, Индекс мирового управления, данные МВФ.

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"Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС", - считает аудитор.

"Но ваш президент прав - так или иначе коррупция есть везде, но в украинском случае эта ситуация эндемичная. И никто не оспаривает, что это не так – это эндемичная, широко распространенная ситуация, ситуация с захватом государства. И по этому вопросу есть консенсус среди исследователей, международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной - их мнение очень консенсусное", - добавил аудитор.

Резюмируя свой ответ, собеседник агентства сказал: "В этом отношении мой ответ таков: я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием - ВВП на душу населения и индексом коррупции - если вы положите эти два показателя вместе - Украина и ВВП на душу населения - может быть, я ошибаюсь – это около $5 тысяч в год, в Польше – $18 тысяч, в Эстонии – $23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это – результат влияния коррупции. Я думаю, что Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть очень богатой, но эта небольшая группа людей стала настолько богатой, что они смогли взять в заложники всю страну. А Украина должна быть очень богатой страной".
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Топ комментарии
+72
Смачный подсрачник Зеленскому
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30.09.2021 14:30
+47
а ты помнишь чтобы при порохе Украину так макали в дерьмо?
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30.09.2021 14:44
+43
"так называемого" здесь неуместно. Произошел РЕАЛЬНЫЙ захват государства Украина ОПГ во главе с Коломойским и формальным руководителем зеленским.
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30.09.2021 14:32
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навіщо така гучна заява, вони що хочуть щоб ми взялись за вила. невже не можна якось поіншому допомогти нам позбавитись олігархів!?
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30.09.2021 19:59 Ответить
Можно: "Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." - Аль Капоне
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30.09.2021 20:19 Ответить
Ну и как "они" помогут? Приедут вместо украинцев голосовать на выборах всех уровней? Будут стоять у дверей каждого чиновника, чтобы обыватели не пытались "порешать вопросы" с помощью конвертов? Пойдут вместо народа на митинги против несправедливости, организуют забастовки? Выучат вместо нас украинский язык, в конце концов?
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02.10.2021 04:41 Ответить
зеля, не обращай внимание на всякие инсинуации - домой в портянках от версаче поедешь. Тебе и слугам твоим дали добро 73%, мягко говоря, презервативов .
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30.09.2021 20:04 Ответить
Ахахахах))) Смачно нєлоха мокнули в котячий туалет)
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30.09.2021 20:12 Ответить
страна Земазла и подельников
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30.09.2021 20:19 Ответить
ок, передамо!
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30.09.2021 20:19 Ответить
Украинский олигархический строй - это система, в которой нет естественного отбора, как способа ее выживания. Иначе, мы бы уже были свидетелями пожирания младоолигархами этих старперов.
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30.09.2021 20:24 Ответить
Это уже не система, а какая-то помойная яма.
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30.09.2021 21:51 Ответить
только Дэбилы голосовавшие за бениного, малоПИД,,,роского нарко-Дегенерата могли на что-то надеяться,
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30.09.2021 20:58 Ответить
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30.09.2021 21:27 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676&__cft__[0]=AZVRAStkcIpbDTD8bJtDPBEKT__Lw31SowvINHYrnc3tQ-Sr9DHlcHhOUR4YddSY-f1Xdp0dIN90jxiaTmhLYF5zRLklboi2KSkorca4XAsE3DWvEMlgDsS1Iadq3sV3F1g&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Кущ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4328240333922992&id=100002112044676&__cft__[0]=AZVRAStkcIpbDTD8bJtDPBEKT__Lw31SowvINHYrnc3tQ-Sr9DHlcHhOUR4YddSY-f1Xdp0dIN90jxiaTmhLYF5zRLklboi2KSkorca4XAsE3DWvEMlgDsS1Iadq3sV3F1g&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·



Сейчас активизировались попытки ввести в Украине накопительную пенсионную систему.

Речь о 4% от фонда оплаты труда всех украинцев, которые хотят "отщипнуть" в накопительные частные пенсионные фонды за счет ставки ЕСВ и подоходного налога.


То есть на кону сумма в 60-70 млрд. грн. или эквивалент 2,5 млрд. дол.

Сразу оговорюсь - концептуально, я за накопительную пенсионную систему.

Но я против, когда правильные идеи использются у нас, чтобы увести страну в неправильном направлении.

В своих статьях, стараюсь не просто критиковать, но и предлагать разумную альтернативу.

За последние годы, мною написано ряд статей, в которых обосновывалась необходимость запуска накопительной пенсионной системы в Украине с опорой на активы в виде земель сельскохозяйственного назначения.

В какой-то мере, нашей стране выпал уникальный исторический шанс в виде возможности совместить пенсионную реформу и земельную.

Еще ни у кого в мире такой возможности не было. Накопительну пенсионную систему вводили уже на фоне перераспределенного рынка земли.

У нас такой шанс еще есть.

Но какими же дятлами нужно быть, чтобы им не воспользоваться.

В моей концепции все просто.

Дайте украинским накопительным пенсионным фондам эксклюзив на покупку земли с/х назначения с дальнейшей сдачей оной в аренду или продажей в долгосрочную ипотеку.

Земля - уникальный актив, который нельзя украсть.

Она защищена от инфляции и девальвации.

А арендная плата и/или процент по земельной ипотеке - наиболее приспособлены для долгосрочного накопления и выплаты пенсий.

Нужно просто с помощью накопительных фондов соединить пенсионные сбережения украинцев с защищенной и долгосрочной земельной рентой.

И что интересно.

Данную модель наши политики на ура воспринимают как элемент предвыборной программы, но полностью игнорируют, находясь при власти.

Для ведения накопительной пенсионной системы нужны предпосылки в виде институциональной готовности экономики.

Должен быть динамичный рост, который, с одной стороны, сформирует в реальном секторе стабильный спрос на длинный финансовый ресурс в виде пенсионнных накоплений.

А с другой, за счет роста ВВП - компенсирует затраты на реализацию реформы (минимум 1,5% ВВП в год).

Понятно, что сейчас, никакой готовности экономики для реализации пенсионной реформы в том в виде, в котором ее предлагают, нет.

Экономика очень медленно растет, новых проектов почти нет, кредитование на нуле, капитальные инвестиции сокращаются (и вовсе не потому, что нет денег).

И вкладывать некуда: только ОВГЗ и иностранные ценные бумаги.

Но в первом случае, ваши пенсионные накопления пойдут на коррупционные схемы "на дорогах", во втором - проспонсируем далеко не бедный запад, при чем с риском влететь в очередной фондовый пузырь на международном рынке.

Зачем тогда "все вот это вот" делают?

Зачем премьер нагнетает страхи о том, что нынешнее молодое поколение украинцев останется без пенсий. Зачем эту же тему педалирует министр финансов?

Неужели, эти люди, которые не способны формировать смыслы в среднесрочной перспективе, вдруг стали футурологами-стратегами, способными заглянуть за горизонт, то есть в 2040 год?

Но, "ларчик ломом открывался".

Перефразируя политолога Белковского:

«Говорят, что у нас, сформировалась экономика зерна.
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30.09.2021 22:08 Ответить
Группа граждан, проживающих у киевской ст.метро Осокорки отправила в ряд киевских посольств Европы материалы о том, как коррумпированная киевская власть незаконно распродает землю, принадлежащую общине. Драма. Акт 1. Территория вблизи станции метро огораживается забором с буквой "М", типа - "метрополитен". Нет ни паспорта стройки, ни ответственных. По запросам депутатов КГГА отписывается: меняют трубы канализации. Акт 2. Проходит много месяцев, изредка какое-то ковыряние. Забор на месте. Акт 3. Появляется строительная техника, роют котлован, забивают многометровые сваи. Наконец, появляется паспорт объекта. О! Какая неожиданность! Тут, оказывается, - все за тем же забором - возводится очередной "Торгово-розважальный центр". Нет и не было ни общественных слушаний, ни протестов. А зачем? Все порешал тот самый "Виталя".

Недоумок-боксер и его команда уже научились прибирать к рукам киевскую землю http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/19/7068416/ без перекрытия проспекта Бажана, без протестов местных граждан. Еще один урок для тех, кто выбирая боксера, надеется получить честного мэра. Как видим, получили еще одного продажного подлеца.
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30.09.2021 22:16 Ответить
вот видно сразу люди помочь хотят , помочь нашим деребанить народное, должна быть богатая...бла, бла-бла
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30.09.2021 22:25 Ответить
Деревнят мусора, их пора законно отстреливать или будет поздно
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30.09.2021 23:01 Ответить
Дело не в масштабах к кому либо, а в масштабах страны: все судьи, прокуроры, вся фискальная служба…Слов нет! Мою Родину захватили уроды, с украденными у нас с вами средствами! Люди-Подумайте, это уже далеко не кино.
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30.09.2021 22:52 Ответить
да-да-да...большой привет Шредеру в Газпроме и очень скоро Меркель - там же...а еще привет Саркози с уголовным делом о коррупции, привет Лепен которая в открытую собирает бабло РФ.. Ну, это же ведь не топ-политики, верно?)) Никто не скрывает что у нас ж..па с этим делом, но и в ЕС этого хватает.
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30.09.2021 23:04 Ответить
"Обязательно и всенепременно сообщим Зеленскому" - услужливо ответили Европейскому докладчику-аудитору Юхану Партсу те, кому он заявил о масштабах коррупции в Украине, и, как бы невзначай, добавили:
"За пару штук евро".
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01.10.2021 00:16 Ответить
А ще Партс сказав що ЄС може створити чорний список українських олігархів яким буде обмежено або заборонено вїзд в ЄС
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01.10.2021 01:08 Ответить
може
але не зробить, бо то поважні люди
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04.10.2021 14:11 Ответить
Вопрос в том , что Зеленского выбрали только с одной целью - провести реформы ,которые остановились при Порошенко , побороть коррупцию , с которой Порошенко боролся чисто декларативно , все таки построить правовое государство , которое Порошенко строил только на бумаге! И вот эта цель похерена им как и предыдущим президентом! Может хватит уже вешать нам лапшу на уши! Может пошел уже на**!
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01.10.2021 02:27 Ответить
А если быть честными, то украинцев тупо поставили перед выбором между чумой и холерой
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01.10.2021 04:48 Ответить
Знов брехня . Найбільше просякнута корупцією - німчура та італійці . Наші президенти і прем'єри не працюють на Московії в Газпромі після виходу на пенсію .
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01.10.2021 07:18 Ответить
КАКОЙ ПОЗОР ПРЕЗИДЕНТУ !!!
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01.10.2021 09:52 Ответить
зеленский долбит в омане, чхал он на лохов
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01.10.2021 11:14 Ответить
А Шредер і Фійон - то не корупція?
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01.10.2021 11:23 Ответить
Чия б, як то кажуть, корова... Або, як казав Пушкін: "в чужой ***** соломинку ты видишь, а у себя не видишь и бревна". Ми корумповані від бідності і десятилітть і столітть війн і рабства. А от чого корумпований гнилий наскрізь Захід?
https://nv.ua/ukr/world/countries/sergiy-pugachov-rozpoviv-pro-bagatstvo-volodimira-putina-putin-naybagatsha-lyudina-v-rosiji-50186419.html
На уточнююче запитання, чи дійсно Путін підкуповує президентів, Пугачов відповів «звісно».
При цьому він уточнив, що це робить не особисто президент РФ, але це «ідея Путіна, ми це обговорювали».«У Путіна і у Росії путінської є інструмент, проти якого Євросоюз, Америка просто безсилі. Це просто реальні гроші.
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01.10.2021 11:35 Ответить
В Евросоюзе и США коррупция просто узаконена и называется лоббизм.
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02.10.2021 10:58 Ответить
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