Программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг необходимо доработать и принять, - Ермак
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет о необходимости доработки и принятия общегосударственной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Ермак заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей.
"Мы строим проект "Здоровая Украина". И это является приоритетом президента и его команды. И чистая питьевая вода является одной из самых важных составляющих качества жизни наших граждан. Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы", - сказал он.
По словам главы ОП, уже более года идут дискуссии вокруг законопроекта об управлении отходами, но результата по-прежнему нет.
"Уже давно назрел переход на правила, которые унифицированы со странами ЕС. Очень важны гарантии для инвесторов относительно поставок мусора на мусороперерабатывающие заводы", - добавил Ермак.
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ВУкраине люди себе зарабатывают камни в почках и желчных из-за воды из под крана - столько там солей
Ах да!!! Все та же бородатая бабушка Коломойский.
На следующих выборах я голосую за Зеленского и его команду!
Пусть сортирами и обеспечением их туалетной бумагой занимается. Пля - откуда оно вылезло...