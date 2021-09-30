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Программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг необходимо доработать и принять, - Ермак

Программу

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет о необходимости доработки и принятия общегосударственной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Ермак заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

"Мы строим проект "Здоровая Украина". И это является приоритетом президента и его команды. И чистая питьевая вода является одной из самых важных составляющих качества жизни наших граждан. Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы", - сказал он.

По словам главы ОП, уже более года идут дискуссии вокруг законопроекта об управлении отходами, но результата по-прежнему нет.

"Уже давно назрел переход на правила, которые унифицированы со странами ЕС. Очень важны гарантии для инвесторов относительно поставок мусора на мусороперерабатывающие заводы", - добавил Ермак.

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Топ комментарии
+4
Опять что ли зондируют почву шоб пустить воду в Крысм?
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30.09.2021 14:32
+4
Ермак заговорил о воде. Значит зеленые суки урода готовятся воду в Крым провести под шумок.
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30.09.2021 14:33
+3
Дайте-ка вспомнить, кто у нас монополист по реагентам для очистки воды...

Ах да!!! Все та же бородатая бабушка Коломойский.
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30.09.2021 14:36
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вода будет золотая..
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30.09.2021 14:31 Ответить
Опять что ли зондируют почву шоб пустить воду в Крысм?
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30.09.2021 14:32 Ответить
Ермак заговорил о воде. Значит зеленые суки урода готовятся воду в Крым провести под шумок.
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30.09.2021 14:33 Ответить
В Братиславе , Будапеште , Вене можно спокойно пить воду из под крана - высшие стандарты .
ВУкраине люди себе зарабатывают камни в почках и желчных из-за воды из под крана - столько там солей
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30.09.2021 14:35 Ответить
Дайте-ка вспомнить, кто у нас монополист по реагентам для очистки воды...

Ах да!!! Все та же бородатая бабушка Коломойский.
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30.09.2021 14:36 Ответить
походу звиздец к воде подкрался....
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30.09.2021 14:36 Ответить
Какие молодцы... вы только подумайте, до их прихода никто и подумать не мог, что главные проблемы Украины: полёт на Луну, посадка деревьев, спортивные площадки и питьевая вода!
На следующих выборах я голосую за Зеленского и его команду!
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30.09.2021 14:36 Ответить
Ясное дело вода для украинцев. Надо же под благовидным предлогом дать воду в Крым. Да еще и бабла себе в карман положить.
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30.09.2021 14:42 Ответить
Программу фсб "д'ерьмак" надо обезвредить и посадить.
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30.09.2021 14:51 Ответить
Это демонстрация образа мысли совкового чиновника: вместо того, чтобы создать предпосылки для решения этой проблемы в рамках здоровой рыночной экономики и на деньги инвесторов, совок изобретает какие-то дыбильные, мертворождённые и абсолютно неэффыективные "программы" по имитации деятельности и распилу бюджета.
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30.09.2021 15:19 Ответить
ну если ермак взялся за качество воды то жди беды.если в кране нет воды.....
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30.09.2021 15:28 Ответить
А кто эта .алупа и что входит в её обязанности?
Пусть сортирами и обеспечением их туалетной бумагой занимается. Пля - откуда оно вылезло...
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30.09.2021 15:36 Ответить
 
 