Евросоюз самостоятельно может составить список украинских олигархов и запретить им въезд, - докладчик-аудитор ЕС Партс
Аудиторы Европейской счетной палаты считают, что Европейский союз может сам разработать список украинских олигархов, чтобы ограничить их активность на европейском рынке и запретить въезд в страны-члены ЕС.
Так пояснил в интервью "Интерфакс-Украина" соответствующую рекомендацию отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке Европейским союзом реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией на высоком уровне, докладчик Юхан Партс (Juhan Parts), передает Цензор.НЕТ.
"ЕС должен разработать своего рода модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, включая отмывание денег", - обозначил рекомендацию аудитор.
Отвечая на вопрос, кто именно должен составить соответствующий список конкретных лиц, Партс отметил, что такое решение принимает Европейский совет.
"Но любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий, где вместе со странами-членами ЕС могут подумать о том, как запретить въезд в ЕС конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением. Немного так, как в США", - пояснил он.
Детализируя это предложение, аудитор подчеркнул, что речь не идет о санкциях.
"Мы не говорим о санкциях, мы немного скромнее - мы предлагаем, что нужно сделать, чтобы эта антикоррупционная стратегия (Европейского союза) была более эффективной, и мы предлагаем, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства, но, и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей. Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов", - констатировал Партс.
Он отметил, что сам отчет, равно как и рекомендации, непосредственно направлены на то, чтобы найти способы, чтобы "улучшить общее управление и политику".
"Комиссия и ЕС должны рассмотреть этот вид инструмента для более эффективного противодействия коррупции", - добавил европейский аудитор.
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В Британии на Коломоя, например, уже все готово. В Швейцарии, насколько я помню, тоже. Уже даже активы заморожены.
У Ахметова не так давно были проблемы с его офшорами в британской юрисдикции.
Так что в целом по щелчку, золотая карета быстро превращается в тыкву, а вся разница уходит в казну.
а глитай Ахметка ?
"Спасибо, Вовачка !"
век Парижа не видать
Бо неожиданно окажется, что Порошенко в европейском списке олигархов нет, а любимая бородатая бабушка ЗЕ есть.
Шоб 2 раза не вставать, про убитого и съеденого брата тоже можешь не писать.
Партія виросла з гуртків «неформалів», перший з яких виник на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 року у середовищі Львівського міського дискусійного клубу. Лідерами цього осередку були https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%94%D1%94%D0%B2&action=edit&redlink=1 Євген Патракєєв і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD Андрій Павлишин . З https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 року об'єднання прихильників соціал-демократичних ідей іменували «Організацією соціал-демократів України».
Установчий з'їзд партії відбувся у травні https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 року. Нова організація отримала ім'я Соціал-демократична партія України (СДПУ) і була зареєстрована 1 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року. Першим головою партії став https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 Андрій Носенко , ідеологом і автором основних документів партії був «політичний редактор» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Вовк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0)#cite_note-:0-2 [2] .
СДПУ була колективним членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного Руху України . На президентських виборах https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року підтримала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB В'ячеслава Чорновола .
Вячеслава Черновола тоже в друзья Медвечука запишешь?