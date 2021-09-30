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Евросоюз самостоятельно может составить список украинских олигархов и запретить им въезд, - докладчик-аудитор ЕС Партс

Евросоюз самостоятельно может составить список украинских олигархов и запретить им въезд, - докладчик-аудитор ЕС Партс

Аудиторы Европейской счетной палаты считают, что Европейский союз может сам разработать список украинских олигархов, чтобы ограничить их активность на европейском рынке и запретить въезд в страны-члены ЕС.

Так пояснил в интервью "Интерфакс-Украина" соответствующую рекомендацию отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке Европейским союзом реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией на высоком уровне, докладчик Юхан Партс (Juhan Parts), передает Цензор.НЕТ.

"ЕС должен разработать своего рода модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, включая отмывание денег", - обозначил рекомендацию аудитор.

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Отвечая на вопрос, кто именно должен составить соответствующий список конкретных лиц, Партс отметил, что такое решение принимает Европейский совет.

"Но любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий, где вместе со странами-членами ЕС могут подумать о том, как запретить въезд в ЕС конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением. Немного так, как в США", - пояснил он.

Детализируя это предложение, аудитор подчеркнул, что речь не идет о санкциях.

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"Мы не говорим о санкциях, мы немного скромнее - мы предлагаем, что нужно сделать, чтобы эта антикоррупционная стратегия (Европейского союза) была более эффективной, и мы предлагаем, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства, но, и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей. Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов", - констатировал Партс.

Он отметил, что сам отчет, равно как и рекомендации, непосредственно направлены на то, чтобы найти способы, чтобы "улучшить общее управление и политику".

"Комиссия и ЕС должны рассмотреть этот вид инструмента для более эффективного противодействия коррупции", - добавил европейский аудитор.

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Топ комментарии
+12
А вот этого не надо.
Бо неожиданно окажется, что Порошенко в европейском списке олигархов нет, а любимая бородатая бабушка ЗЕ есть.
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30.09.2021 14:41
+11
Нужно наоборот поскорее доставить одну бородатую бабушку в США.
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30.09.2021 14:38
+9
А ты посмотри, как действуют британцы и американцы. Вход рупь, выход два.

В Британии на Коломоя, например, уже все готово. В Швейцарии, насколько я помню, тоже. Уже даже активы заморожены.
У Ахметова не так давно были проблемы с его офшорами в британской юрисдикции.

Так что в целом по щелчку, золотая карета быстро превращается в тыкву, а вся разница уходит в казну.
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30.09.2021 14:47
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Правила форума Совет форумчан
А зачем Европе не пускать к себе олигархов? Что бы они там не могли оставить свои деньги в казино или инвестировать в чего нибудь за счет Украины? смишно
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30.09.2021 14:36 Ответить
Як можна не допускати господарів до мільярдної нерухомості.
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30.09.2021 14:38 Ответить
Так як це зробили штати з Бєнєй.
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30.09.2021 14:44 Ответить
Как минимум, для того, чтобы потом не бороться с порожденными ими махинациями и коррупцией.
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30.09.2021 14:42 Ответить
А ты посмотри, как действуют британцы и американцы. Вход рупь, выход два.

В Британии на Коломоя, например, уже все готово. В Швейцарии, насколько я помню, тоже. Уже даже активы заморожены.
У Ахметова не так давно были проблемы с его офшорами в британской юрисдикции.

Так что в целом по щелчку, золотая карета быстро превращается в тыкву, а вся разница уходит в казну.
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30.09.2021 14:47 Ответить
а ФIРТАШ?
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30.09.2021 16:44 Ответить
Все просто. Бо біля оцих чортів можна більше загубити чим знайти. Кожен із зних створить ОПГ в Європі яке нанесе більше шкоди в перспективі чим цей чорт привезе бабла.
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30.09.2021 16:11 Ответить
Нема щоб дати накази відповідні спецназу, чи оплатити кіллерів.
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30.09.2021 14:37 Ответить
Нужно наоборот поскорее доставить одну бородатую бабушку в США.
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30.09.2021 14:38 Ответить
а павук-Фирташ?
а глитай Ахметка ?
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30.09.2021 14:40 Ответить
Достаточно хотя-бы начать с бабушки. Остальные притихнут. Фирташ и так из последних сил вцепился зубами в Австрию. Не успевает отстегивать бабло.
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30.09.2021 14:43 Ответить
Ахметов, Коломойский и прочие Пинчуки:
"Спасибо, Вовачка !"

век Парижа не видать
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30.09.2021 14:38 Ответить
Нет. Евросоюзу такую ювелирную работу зеля не поручит. Они не правильно понимают слово олигарх.
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30.09.2021 14:39 Ответить
Вони його взагалі не розуміють, бо не дивляться український зомбоящик. А лише він один правильно інтепретує усе сущє!
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30.09.2021 15:37 Ответить
А вот этого не надо.
Бо неожиданно окажется, что Порошенко в европейском списке олигархов нет, а любимая бородатая бабушка ЗЕ есть.
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30.09.2021 14:41 Ответить
Справа не тільки зашкарубілому з 90-х олігарху Петру Олексієвичу,але і олігархату в цілому...В списку може і не бути багатьох..
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30.09.2021 15:26 Ответить
Да вот ваша проблема какраз в том, кроме дебилов, никто Порошенко олигархом не считает.
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30.09.2021 15:28 Ответить
Ну не знаю,давній друг Петра Олексієвича,Медведчук навіть нафтову трубу від нього отримав в дарунок.
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30.09.2021 15:31 Ответить
И про давнего друга и кума - это тоже фантазии зебилов.

Шоб 2 раза не вставать, про убитого и съеденого брата тоже можешь не писать.
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30.09.2021 15:33 Ответить
В 1998 році Петро Олексієвич з Медведчуком заснували партію СДПУО,вони давні друзі і соратники-це чистісіньика правда Герхард.
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30.09.2021 15:36 Ответить
Соціал-демократична партія України (об'єднана) - українська політична партія. Створена в 1990 році під назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Соціал-демократична партія України, ******* назва - з 1996 року.
Партія виросла з гуртків «неформалів», перший з яких виник на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 року у середовищі Львівського міського дискусійного клубу. Лідерами цього осередку були https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%94%D1%94%D0%B2&action=edit&redlink=1 Євген Патракєєв і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD Андрій Павлишин . З https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 року об'єднання прихильників соціал-демократичних ідей іменували «Організацією соціал-демократів України».

Установчий з'їзд партії відбувся у травні https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 року. Нова організація отримала ім'я Соціал-демократична партія України (СДПУ) і була зареєстрована 1 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року. Першим головою партії став https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 Андрій Носенко , ідеологом і автором основних документів партії був «політичний редактор» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Вовк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0)#cite_note-:0-2 [2] .

СДПУ була колективним членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного Руху України . На президентських виборах https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року підтримала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB В'ячеслава Чорновола .

Вячеслава Черновола тоже в друзья Медвечука запишешь?
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30.09.2021 15:40 Ответить
У 1998 році Порошенко вступив у СДПУ(о), того ж року балотувався від цієї партії до Верховної Ради, посівши в партійному списку 11-ме місце. Щоправда, мандат народного депутата Петро Олексійович здобув по «мажоритарці», але як висуванець все тих же ж Медведчука й Ко. У наступному Порошенко ввійшов у парламентську фракцію СДПУ(о) та став членом Політбюро СДПУ(о), продовживши боротьбу за народне щастя пліч-о-пліч з такими гігантами соціал-демократичної думки (об'єднаної), як Григорій Михайлович Суркіс, Ігор Олександрович Плужніков, Нестор Іванович Шуфрич, Олександр Олексійович Зінченко.
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30.09.2021 15:47 Ответить
Не плутай Герхард СДПУ і Медведчуківську СДПУ(О).
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30.09.2021 15:57 Ответить
Перечитай еще раз статью про СДПУ(о), зебил.
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30.09.2021 16:03 Ответить
Ви плутаєте СДПУ з СДПУ (о). В народі оце "о" перекладалось як "обрізаних" бо з 8 лідерів Політради СДПУ(о) всі були жидами тобто "обрізаними".
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02.10.2021 13:51 Ответить
Пиши в Вики.
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02.10.2021 16:55 Ответить
Допоможіть, панове, Ваві, розібратися з олігархами, бо воно- ніяк.
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30.09.2021 14:43 Ответить
Так то лучше. США ваще прекрасно составят.
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30.09.2021 14:47 Ответить
За что такие напасти на бедного Бубочку? Она же хотела только Пороха подставить,а ЕС всех его кормильцев в черный список загнать хочет,а Порох ему точно бабло не отстегнет.Как же дальше жить бледнозеленой сопле?
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30.09.2021 14:49 Ответить
Главный олегарх Украины Леонид Данилыч после Майдана "Украина без Кучмы" в 2000 году стал не рукопожатным в странах ЕС....
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30.09.2021 14:52 Ответить
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30.09.2021 14:53 Ответить
73 % говорите? Ну ну...этьо вы реанимировали банду Кучмы....ВЫ сами...стадо баранов
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30.09.2021 14:57 Ответить
Все кто угодно лишь бы не Порошенко.... в следующий раз кукарекайте за Верку Сердючку...
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30.09.2021 14:59 Ответить
Та ні, вже Притулу будуть тулити.
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30.09.2021 17:27 Ответить
так в ЕС быстрее составят этот список, что бы Зеля с СНБО не мучились...
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30.09.2021 15:07 Ответить
Так через три роки у цей список можуть потрапити новенькі, прості і не зампямовані, чесні-пресесні олігрхи, як Володя, Єрмачила, Татарило та інші. Оце буде поворт і вже ніхто не зможе відкликати цей список.
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30.09.2021 15:19 Ответить
Давно пора. А пока ЕС может сделать одно доброе дело для Украины - передать по экстрадиции олигарха Фирташа из Австрии американскому правосудию. То, что творится в Австрии с Фирташем, когда его защищает в суде бывший министр юстиции Австрии, а канцлер страны летает на его самолете, это что не коррупция в ЕС?.
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30.09.2021 15:42 Ответить
Давно пора, делайте хоть что-то, чтобы это ворье чувствовало себя нехорошо!
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30.09.2021 15:51 Ответить
Да как они смеют так поступать без выводов венецианской комиссии?
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30.09.2021 16:10 Ответить
Было бы очень желательно,но слабо верится.
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30.09.2021 16:42 Ответить
Та далі стурбованості справа не рухатиметься.
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30.09.2021 17:30 Ответить
 
 