Местные власти не повысят тарифы на тепло и горячую воду: Кабмин, "Нафтогаз" и Ассоциация городов подписали меморандум

Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Соответствующее подписание состоялось в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, "в основе этого меморандума договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим".

По его словам, также в меморандуме зафиксирована договоренность о "бесперебойности поставок газа".

Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка местных общин "для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов".

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