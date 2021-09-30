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ВР (27371) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620) Стефанчук Руслан (637)

Разумков о Стефанчуке: Когда выхожу из сессионного зала в туалет, он также может быть и.о. спикера

Разумков о Стефанчуке: Когда выхожу из сессионного зала в туалет, он также может быть и.о. спикера

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков настаивает, что Руслан Стефанчук как заместитель главы парламента должен выполнять те задачи, которые перед ними ставит глава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков сообщил в интервью "Украинской правде".

"То, что касается заместителей, то они должны как раз выполнять те задачи, те поручения, которые перед ними ставит председатель Верховной Рады. А когда они очень хотят, может, как-то попасть в другое кресло, даже письма об этом пишут (Стефанчук обращался в Аппарат ВРУ с вопросами, почему на него не возлагают полномочия председателя ВРУ на время самоизоляции спикера. - Ред.), ну, это уже такая себе история. Почему Руслан Алексеевич считал, что он должен быть исполняющим обязанности председателя Верховной Рады?

А апеллировать к тому, что "его нет"... С таким успехом, когда выхожу в туалет из сессионного зала, он также может быть исполняющим обязанности", - сказал спикер ВР.

На замечание, что Разумков обменивался "шпильками" с первым вицеспикером Русланом Стефанчуком в прямом эфире, председатель Рады сказал, что это не "шпильки", а "рабочие дискуссии".

Разумков считает, что "каждый должен выполнять свою работу", а назначать и.о. спикера на время, когда он находился на самоизоляции, не было необходимости, потому что он не ушел на больничный, и состояние его здоровья позволяло ему выполнять все функции председателя ВР.

Он также добавил, что – как того требует регламент – дал поручение заместителям провести заседание Верховной Рады, когда он отсутствовал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Качура о возможности отзыва Разумкова: Я думаю, что подписи под это есть

Напомним, 10 сентября стало известно, что глава ВР ушел на самоизоляцию из-за того, что тест на COVID-19 показал наличие вируса в организме.

Это было уже второе его заражение, впервые ковидом Разумков болел в ноябре 2020 года.

В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя ВР действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.

Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании президента видеть его на посту председателя парламента распространяет тот, кто в ней заинтересован, и что после этого с него сняли некоторые полномочия.

Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Вместе с тем на согласительном совете 20 сентября спикер рассказал о слухах, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти, и попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию.
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Топ комментарии
+11
По два у вбиральню ходити заборонено - табу.))
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30.09.2021 14:47
+10
норм, опустил жирного, Разумкова не воспринимаю, чьорт ОПЗЖешный, веселит , жаба - гадюку...
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30.09.2021 14:48
+8
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30.09.2021 14:49
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30.09.2021 14:49 Ответить
Больное убогое дегенеративное и ето наше полено в роли президенто..
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30.09.2021 14:51 Ответить
Невже він заслуговує доброго підсрачника?
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30.09.2021 15:45 Ответить
хорошая характеристика
На Стефанчука можно положиться только когда на пописять,
а больше - никак !

но ЗЕбил этот намек не поймет
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30.09.2021 14:50 Ответить
- А ты кто такой, скажи пожалуйста? - А ты кто такой? - Нет, кто ты такой, я спрашиваю?! - А ты кто такой?! кипятился Паниковский(с)
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30.09.2021 14:52 Ответить
Круто! А можно я буду спикером тогда, когда вы оба выйдете в туалет?
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30.09.2021 14:45 Ответить
По два у вбиральню ходити заборонено - табу.))
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30.09.2021 14:47 Ответить
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30.09.2021 15:15 Ответить
Погодите, у них вроде немного другое - табу... или это не для всех?
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30.09.2021 16:31 Ответить
Розумкову треба бути обережнішим з цим Стефанчуком - повертаєшся в зал, а там вже скасовано табу.
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30.09.2021 14:46 Ответить
норм, опустил жирного, Разумкова не воспринимаю, чьорт ОПЗЖешный, веселит , жаба - гадюку...
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30.09.2021 14:48 Ответить
зеленые комедию ломают
заметили . раньше Разумкова отождествляли со всей зеленью . а теперь после недели этого спектакля он вроде как и антипод . вроде и не с ними . попадаются люди которые начали к нему лучше относиться
зуб даю . к очередным выборам 95-ый квартал готовится . запасного кандидата растят
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30.09.2021 14:52 Ответить
и ковид второй раз подхватил как раз на день голосования про олигархов, совпадение? что бы имидж не портить
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30.09.2021 15:15 Ответить
Жабогадюкингом у Бениных холуев абсолютно удовлетворен. Продолжайте в том-же духе.
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30.09.2021 14:56 Ответить
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30.09.2021 15:09 Ответить
а дe гадюка?
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30.09.2021 17:11 Ответить
у кущах ))) тут тільки дві жаби з одного болота )))
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30.09.2021 17:18 Ответить
ага. одна звiльнна з роботи по причин вiдсутноcтi щeплeння. а iнша сожрала госрeзeрв зeрна. гадюка просто здохла вiд заздрощiв
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30.09.2021 18:00 Ответить
От халепа, як завжди, будемо обирати, між" поганим(разумковим) і ще гіршим(стефанчуком)"
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30.09.2021 17:17 Ответить
Ну так не выходи..... Есть памперсы, бутылочки...
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30.09.2021 18:04 Ответить
 
 