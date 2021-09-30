Разумков о Стефанчуке: Когда выхожу из сессионного зала в туалет, он также может быть и.о. спикера

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков настаивает, что Руслан Стефанчук как заместитель главы парламента должен выполнять те задачи, которые перед ними ставит глава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Разумков сообщил в интервью "Украинской правде".

"То, что касается заместителей, то они должны как раз выполнять те задачи, те поручения, которые перед ними ставит председатель Верховной Рады. А когда они очень хотят, может, как-то попасть в другое кресло, даже письма об этом пишут (Стефанчук обращался в Аппарат ВРУ с вопросами, почему на него не возлагают полномочия председателя ВРУ на время самоизоляции спикера. - Ред.), ну, это уже такая себе история. Почему Руслан Алексеевич считал, что он должен быть исполняющим обязанности председателя Верховной Рады?

А апеллировать к тому, что "его нет"... С таким успехом, когда выхожу в туалет из сессионного зала, он также может быть исполняющим обязанности", - сказал спикер ВР.

На замечание, что Разумков обменивался "шпильками" с первым вицеспикером Русланом Стефанчуком в прямом эфире, председатель Рады сказал, что это не "шпильки", а "рабочие дискуссии".

Разумков считает, что "каждый должен выполнять свою работу", а назначать и.о. спикера на время, когда он находился на самоизоляции, не было необходимости, потому что он не ушел на больничный, и состояние его здоровья позволяло ему выполнять все функции председателя ВР.

Он также добавил, что – как того требует регламент – дал поручение заместителям провести заседание Верховной Рады, когда он отсутствовал.

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Напомним, 10 сентября стало известно, что глава ВР ушел на самоизоляцию из-за того, что тест на COVID-19 показал наличие вируса в организме.

Это было уже второе его заражение, впервые ковидом Разумков болел в ноябре 2020 года.

В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя ВР действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.

Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании президента видеть его на посту председателя парламента распространяет тот, кто в ней заинтересован, и что после этого с него сняли некоторые полномочия.

Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Вместе с тем на согласительном совете 20 сентября спикер рассказал о слухах, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти, и попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию.