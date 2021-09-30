В Украине существует угроза отката реформ в сфере борьбы с коррупцией, - докладчик-аудитор ЕС Партс
Аудиторы Европейской счетной палаты считают, что в настоящее время в Украине существуют риски отката в сфере реформ, в частности тех, которые направлены на борьбу в сфере коррупции, и Европейский союз при предоставлении любой помощи должен четко прописывать условия, выполнение которых направлено на искоренение этого явления.
Об этом, комментируя отчет Европейской счетной палаты (ЕСП), посвященный поддержке Европейским союзом реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне, сказал в интервью "Интерфакс-Украина" основной докладчик, аудитор Юхан Партс (Juhan Parts), передает Цензор.НЕТ. Отчет был обнародован 23 сентября.
"Чтобы улучшить ситуацию в Украине (в сфере борьбы с коррупцией. - Ред.) ЕС использовал множество проектов, таких, например, как безвизовый диалог, программа макрофинансовой помощи. Я думаю, что наиболее важным является то, как эти проекты не только дают какой-то результат, но и каким-то образом влияют на общую ситуацию. Названием нашего отчета – "Уменьшение великой коррупции в Украине: несколько инициатив ЕС, но результат все равно недостаточен" сказано, наверное, все: со стороны ЕС есть много инициатив, но результат пока недостаточен", - озвучил общую оценку эффективности поддержки ЕС аудитор.
Партс считает, что "главная проблема для ЕС – быть более направленным на истинную причину проблемы".
"Это то, на что мы в основном обращаем внимание. В нашем отчете есть рекомендации в отношении своего рода всеобъемлющего способа как сосредоточить внимание на этих коренных причинах такого рода коррупции, которая, как мы сказали, представляет собой захват государства", - отметил он.
При этом аудитор перечислил и основные рекомендации. В частности, он назвал необходимость для ЕС переосмыслить "стратегическую стратегию".
"В настоящее время ЕС делает много - коррупция всегда стоит на повестке дня. В рамках различных проектов, политического диалога с украинским правительством ЕС устанавливал свои условия, но они не были достаточно хорошо нацелены… Это вопрос номер один - стратегия должна быть сосредоточена на масштабной коррупции и коренных причинах этой ситуации", - назвал Партс первый пункт.
Далее аудитор отметил необходимость функционирования в Украине "честной конкуренции" и "создание хорошо функционирующего рынка".
"В сфере антимонопольной деятельности есть много проектов, но результаты пока не очень значимы. К тому же существует риск того, что это все легко можно будет развернуть назад. Честная конкуренция, антимонопольная деятельность, продвижение инвестиций значительно ослабят силу корыстных интересов", - убежден Партс.
При этом он считает важным для ЕС продолжать поддерживать гражданское общество и независимые СМИ.
"Также мы сосредоточили наше внимание на всех этих правоохранительных, судебных, антикоррупционных специальных учреждениях и на том, что там еще нужно сделать. Во-первых, с точки зрения ЕС, а мы всегда говорим с точки зрения ЕС, у нас есть серьезные сомнения в том, насколько эффективным является результат вложений ЕС в наращивание потенциала украинских институтов. Риск здесь заключается в том, что в ситуации, когда коррупция захватила государство, проекты по подготовке специалистов, проведению соответствующего обучения, предоставление технологий, - все это окажет очень краткосрочное воздействие", - сказал он.
При этом аудитор выразил убеждение, что ЕС "может быть жестче в плане установления условий, не важно, какую бы поддержку он не предоставлял, чтобы быть уверенным, что эта техническая помощь или передача знаний действительно осуществляется, что со стороны Украины есть готовность и твердая приверженность достичь поставленной цели".
"Зачем обучать прокуроров, если они все еще продолжают работать в той же самой системе и придерживаются той же культуры? Очень сложно это изменить. Есть много проектов, много денег, но, в конце концов, это не влияет на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Партс.
Отвечая на вопрос, удалось ли аудиторам определить основной элемент "великой коррупции", собеседник агентства сказал: "Мы не следователи, мы не занимаемся уголовным расследованием, мы смотрим в целом на различные данные, показатели, которые описывают ситуацию с коррупцией, начиная с международных "сторожевых собак", МВФ, самой Комиссии, каков масштаб, который описывает ситуацию с коррупцией и ее причины. Нет сомнений в том, что коррупция в Украине широко распространена".
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И здравствуй остановка всего, дефицит, деньги по цене туалетной бумаги.
Країна, в якій на ранок можна прокинутися "олігархом", як Курченко. Чи швидко перетворитися з "олігарха" в ніщо, як Коломойський чи Медведчук, за замовчуванням не може вважатися олігархічною. Тому що, олігарх це людина з великими статками та з визначним впливом на політичну ситуацію. Він за замовчуванням не здатен впливати на свою ліквідацію, якщо він не втратив здорового глузду.
Той політичний стан, який має Україна зветься бюрократією. Тут чиновник відповідного рівня визначає бути тобі "олігархом" чи ні. Ті, кого нам видають за "олігархів" насправді є фінансовими розпорядниками вищих посадових осіб в державі. Ці "олігархи" отримали власність виключно на умовах розподілення прибутків. Вони не керують прийняттям політичних ріень, а навпаки купують політичне рішення у бюрократичного апарату без якого вони втратять статки. Підіть попробуйте розпочати якусь дрібну справу і на вас одразу наїде купа держ посадовців, які будуть реально вирішувати успішність вашого бізнесу. Це, потрібно чітко розуміти.
Власністю бюрократії, є сама держава. Вона отримує свої прибутки від експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни. Бюрократія сидить на матеріально фінансових потоках і керує їх розподілом в суспільстві. Не підприємці чи "олігархи" успадковують керівні посади, а державні чиновники. І це, теж необхідно розуміти, якщо ви маєте надію щось змінити в країні.
Бо, перетворити бюрократичну країну в демократичну можливо тільки створивши потужні соціально-політичні рухи, партії та профспілки, які здатні впливати на адміністративну систему країни. Коли посади розподіляються не шляхом хабарів, а змін політичних сил.
Чим показова ситуація з приходом до влади зеленських? Тим що, вперше за десятиліття в верхніх ешалонах влади трапилася не ротація всім відомих персонажів, а з'явилися "неочікувані люди". Більшість з яких ніколи не займала вищих бюрократичних посад. Система дала збій. Я зараз не збираюся обговорювати якість цих "неочікуваних людей" бо, вони не є представниками реальної партії, вони не прошли відповідний шлях ідеологічної партійної фільтрації. Не відбулося ні реального ідеологічного формування, ні висування кандидатур, які мають бути в партійній системі. Але, це вже щось.
Так все реформы уже два года как прекратились, откатились и помножены зеленой плесенью на ноль!
До Европы долго доходит...