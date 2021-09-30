Зеленский в США договорился с конгрессменами об ознакомительных визитах для обмена опытом в сфере местного самоуправления, - Ермак
В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможностях проведения ознакомительных визитов по обмену опытом в сфере повышения эффективности местного самоуправления.
Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в ходе сегодняшнего заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Во время визита президента в США состоялась очень конструктивная и плодотворная встреча с представителями американского Конгресса. И президент уже договорился, что первые такие обмены могут состояться именно с США", - заявил Ермак.
Обращаясь к участникам Конгресса Ермак также сказал о необходимости совместного аккумулирования международного опыта и его внедрения на всех уровнях власти, для чего и будут организовываться подобные ознакомительные поездки украинских глав городов и обмен опытом или ноу-хау с целью повышения эффективности местного самоуправления в Украине.
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как на строительстве дорог бабло пилить отдавая контракты своим фирмам, как выбить украинскую фирму из тендера на строительство аэропорта и отдать контракт друзьям из турции в два раза дороже бюджетных денег
как продать маски за границу а потом заставлять людей шить их самостоятельно из тряпочек.
как просрать международную поддержку.
вы многое успели за 2 года с небольшим
Ждем известий о том, что конгресмены США первый раз про это слышат.
президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможностях проведения ознакомительных визитов Экскурсии начнутся посесещием Окружного суда и знакомством с судьей Вовком. Чтоб знали..
Но хлеще обосрамсов чем при встрече с Бидоном или выступления в ООН уже всё равно не будет.
обмениваться опытом в сфере местного самоуправления,правда смешно ,ну что может нормального предложить представители советского народа Украины?