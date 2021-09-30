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Зеленский (19011) Конгресс США (1206) местное самоуправление (251) США (24808) Ермак Андрей (1240)

Зеленский в США договорился с конгрессменами об ознакомительных визитах для обмена опытом в сфере местного самоуправления, - Ермак

Зеленский в США договорился с конгрессменами об ознакомительных визитах для обмена опытом в сфере местного самоуправления, - Ермак

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможностях проведения ознакомительных визитов по обмену опытом в сфере повышения эффективности местного самоуправления.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в ходе сегодняшнего заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во время визита президента в США состоялась очень конструктивная и плодотворная встреча с представителями американского Конгресса. И президент уже договорился, что первые такие обмены могут состояться именно с США", - заявил Ермак.

Обращаясь к участникам Конгресса Ермак также сказал о необходимости совместного аккумулирования международного опыта и его внедрения на всех уровнях власти, для чего и будут организовываться подобные ознакомительные поездки украинских глав городов и обмен опытом или ноу-хау с целью повышения эффективности местного самоуправления в Украине.

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Топ комментарии
+10
да бл.. вы их научите
как на строительстве дорог бабло пилить отдавая контракты своим фирмам, как выбить украинскую фирму из тендера на строительство аэропорта и отдать контракт друзьям из турции в два раза дороже бюджетных денег
как продать маски за границу а потом заставлять людей шить их самостоятельно из тряпочек.
как просрать международную поддержку.
вы многое успели за 2 года с небольшим
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30.09.2021 14:55
+8
Если говорит ЗЕ, ОП и особенно Ермак - то стопудовое вранье.

Ждем известий о том, что конгресмены США первый раз про это слышат.
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30.09.2021 14:56
+5
да уж . мы американцев научим
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30.09.2021 14:54
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да уж . мы американцев научим
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30.09.2021 14:54 Ответить
- Поезжайте в Киев, и все! - Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите. И все! Поезжайте и спросите. - Ну и что? - Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура!(с)
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30.09.2021 15:05 Ответить
не волнуйся так, дерьмак, зеленьский твой сам похвастается )))
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30.09.2021 14:54 Ответить
Шта?
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30.09.2021 14:54 Ответить
Опять Ермак!
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30.09.2021 14:54 Ответить
да бл.. вы их научите
как на строительстве дорог бабло пилить отдавая контракты своим фирмам, как выбить украинскую фирму из тендера на строительство аэропорта и отдать контракт друзьям из турции в два раза дороже бюджетных денег
как продать маски за границу а потом заставлять людей шить их самостоятельно из тряпочек.
как просрать международную поддержку.
вы многое успели за 2 года с небольшим
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30.09.2021 14:55 Ответить
Ой блін, а це ж скільки бабла з наших кишень на ті їхні екскурсії і прийоми. Та задовбали вже виродки!
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30.09.2021 14:55 Ответить
Если говорит ЗЕ, ОП и особенно Ермак - то стопудовое вранье.

Ждем известий о том, что конгресмены США первый раз про это слышат.
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30.09.2021 14:56 Ответить
Опыт мошенников ? США это все и так знают.
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30.09.2021 14:56 Ответить
завхоз сцаря слово молвит на московии титул был такой постельничий как раз сему покемону подходит
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30.09.2021 14:57 Ответить
Долго же они думали, что бы такое придумать о чем и с кем там членограй договаривался.
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30.09.2021 14:57 Ответить
Когда об этом сообщает Ермак, то стаёт сразу вопрос: Какую муть сейчас задумали наши корупционеры? Её будет возглавлять сам Ермак, или его брат ?
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30.09.2021 14:58 Ответить
Та ні, Ви що. Брат Єрмака простий кадровик, який підбирає кадри, а керівна роль у старшенького, у начальника Володі.
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30.09.2021 15:50 Ответить
Піпец....Раніше "державним туризмом" займався лише Зеля, тепер ним буде займатися вся зелена Шобла... Лише останній візит Найвеличнішого "поп#здєть" коштував державі біля одного мільйона долларів ... Ну що ж, "гуляйтє барины - холопы всё оплатят"....
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30.09.2021 15:01 Ответить
И то правильно. Накуя, например Филатова (мэра Днепра), который семимильными шагами пилит городской бюджет и со своим корешом- Корбаном застроил каждый кв.см. Днепра многоэтажками, ставить в стойло? Намного интереснее в США с конгресменами общаться. И приятно и люди интеллигентные.
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30.09.2021 15:01 Ответить
Что только не придумает зелешобла чтобы бородатую бабушку зеледента от американской тюрьмы отмазать.
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30.09.2021 15:02 Ответить
Под моим чутким руководством и конролем
президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможностях проведения ознакомительных визитов Экскурсии начнутся посесещием Окружного суда и знакомством с судьей Вовком. Чтоб знали..
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30.09.2021 15:04 Ответить
о, да! конгрессмены могут многое почерпнуть об откатах в сфере местного самоуправления.
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30.09.2021 15:06 Ответить
Мини-диктаторик опять имитирует бурную деятельность, чтобы потом петь о пэрэмогах на дыпломатычному фронти.
Но хлеще обосрамсов чем при встрече с Бидоном или выступления в ООН уже всё равно не будет.
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30.09.2021 15:06 Ответить
Имитация бурной деятельности продолжается.
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30.09.2021 15:08 Ответить
Зачем?
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30.09.2021 15:10 Ответить
Вначале нужно объединить Украинский народ ,который мог во власть выбирать не случайных людей , а потом
обмениваться опытом в сфере местного самоуправления,правда смешно ,ну что может нормального предложить представители советского народа Украины?
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30.09.2021 15:10 Ответить
представители советского народа Украины, у которых нет свого государства(ссср распалось в 1991г)
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30.09.2021 15:11 Ответить
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30.09.2021 15:12 Ответить
А чому не з Абхазією? Там Арахамія все знає і все вирішить. Може привести нових ліц для керування країною.
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30.09.2021 15:41 Ответить
сплюнь. а то и правда притянет
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30.09.2021 17:59 Ответить
ммммм.........тиризм за рахунок держави..........дякуємо зебіли, дякуємо
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30.09.2021 15:46 Ответить
Завхоз, твоя справа меняти туалетний папір в жОПє, а не видавати себе за людину яка все вирішує!!!! скоро ти сядеш, як що не встигнеш втекти!!!! ЧМО!!!!!!!!
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30.09.2021 16:17 Ответить
 
 