Зеленский в США договорился с конгрессменами об ознакомительных визитах для обмена опытом в сфере местного самоуправления, - Ермак

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский договорился с представителями американского Конгресса о возможностях проведения ознакомительных визитов по обмену опытом в сфере повышения эффективности местного самоуправления.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в ходе сегодняшнего заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во время визита президента в США состоялась очень конструктивная и плодотворная встреча с представителями американского Конгресса. И президент уже договорился, что первые такие обмены могут состояться именно с США", - заявил Ермак.

Обращаясь к участникам Конгресса Ермак также сказал о необходимости совместного аккумулирования международного опыта и его внедрения на всех уровнях власти, для чего и будут организовываться подобные ознакомительные поездки украинских глав городов и обмен опытом или ноу-хау с целью повышения эффективности местного самоуправления в Украине.

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