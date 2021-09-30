Разумков об инициативе Арахамии по отзыву спикера: Была задача. Давид Георгиевич ее выполнил

Спикер ВР Дмитрий Разумков намерен отстаивать свою позицию, так как считает, что оснований для его отзыва нет.

Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседания фракции "Слуга народа"( по отзыву спикера ВР. - Ред), на сколько мне известно, не было. У меня действительно нет конфликта. Если его хотят создать, это другой вопрос. У меня не было конфликтных ситуаций ни с фракцией, тем более, меня не пригласили на фракцию чтобы о чем то поговорить, обсудить какие-то конфликты. Думаю просто, что была задача. Давид Георгиевич ее выполнил", - отметил Разумков.

В то же время он не сказал прямо, от кого поступила соответствующая задача.

"Я не знаю от кого. Я думаю, что это коллективное решение, если не было заседания фракции", - предположил он.

При этом он отметил, что будет отстаивать свою позицию.

"Если пригласят на фракцию, лично приду. Я думаю, что я смогу ответить на каждый из вопросов", - добавил спикер.

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Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.