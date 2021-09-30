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ВР (27371) отставка (3144) Арахамия (984) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков об инициативе Арахамии по отзыву спикера: Была задача. Давид Георгиевич ее выполнил

Разумков об инициативе Арахамии по отзыву спикера: Была задача. Давид Георгиевич ее выполнил

Спикер ВР Дмитрий Разумков намерен отстаивать свою позицию, так как считает, что оснований для его отзыва нет.

Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседания фракции "Слуга народа"( по отзыву спикера ВР. - Ред), на сколько мне известно, не было. У меня действительно нет конфликта. Если его хотят создать, это другой вопрос. У меня не было конфликтных ситуаций ни с фракцией, тем более, меня не пригласили на фракцию чтобы о чем то поговорить, обсудить какие-то конфликты. Думаю просто, что была задача. Давид Георгиевич ее выполнил", - отметил Разумков.

В то же время он не сказал прямо, от кого поступила соответствующая задача. 

"Я не знаю от кого. Я думаю, что это коллективное решение, если не было заседания фракции", - предположил он.

При этом он отметил, что будет отстаивать свою позицию. 

"Если пригласят на фракцию, лично приду. Я думаю, что я смогу ответить на каждый из вопросов", - добавил спикер. 

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Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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Топ комментарии
+11
Арахамия все больше и больше ассоциируется с Чечетовым.
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30.09.2021 15:12
+4
кукла Вова насаженная на орган бабушки Бени... вот кто дает отмашку и да при вводной Дерьмака и онных...
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30.09.2021 15:12
+4
Я не є прихильником Разумкова. Мені цікаво кого слуги призначать наступним? Колю? Марьяну? Третякову? Брагара?... фотаграфа,тамаду...? Правильно сказала Ірина Геращенко, що вони зелені кнопочки.
Прикро і сумно!
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30.09.2021 15:19
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Правила форума Совет форумчан
кукла Вова насаженная на орган бабушки Бени... вот кто дает отмашку и да при вводной Дерьмака и онных...
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30.09.2021 15:12 Ответить
Арахамия все больше и больше ассоциируется с Чечетовым.
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30.09.2021 15:12 Ответить
По уровню сволочизма.
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30.09.2021 15:18 Ответить
- Что сейчас будет! Что я с ним сделаю! - Гражданин, гражданин! - Не трогайте меня! - Здесь не ночной бар... - Что я с ним сделаю! - ...здесь молочное кафе. - Вы не знаете, это море крови! Сейчас будет убийство! взывал к окружающим Паниковский(с)
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30.09.2021 15:20 Ответить
а конец истории будет тот же?
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30.09.2021 15:20 Ответить
Надеюсь, и закончит так же.
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30.09.2021 15:21 Ответить








tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1443527574009917442 1 ч



Драчка внутри "слуг олигархов" набирает обороты. Угробившие закон об олигархах уговорили снять Разумкова Очень логично Успехов вам во взаимном пожирании
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30.09.2021 15:14 Ответить
Если Хламидия ... ой, простите ... Арахамия против Разумкова, то я за Разумкова ))).
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30.09.2021 15:17 Ответить
это второй сезон сериала, развод для лохов
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30.09.2021 15:21 Ответить
Фото с дресированою мавпочкою араХАМієй можна купити окремо.
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30.09.2021 15:17 Ответить
Насыпайте клоунаду... Разумка с Абрахламидией на ринг бы... Коля-насос рефери, какбыдат наук тренер. Корабельная сосна раунды объявляет.
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30.09.2021 15:19 Ответить
Я не є прихильником Разумкова. Мені цікаво кого слуги призначать наступним? Колю? Марьяну? Третякову? Брагара?... фотаграфа,тамаду...? Правильно сказала Ірина Геращенко, що вони зелені кнопочки.
Прикро і сумно!
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30.09.2021 15:19 Ответить
Была задача. Давид Георгиевич её выполнил

Холуи, однако .
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30.09.2021 15:19 Ответить
вопрос, какая именно задача? это многоходовочка от бени

как в фильме, здесь у них лежбище с интересом!

убрать разумкова с должности не просто так, он будет на место преза метить, на всякий случай, если клоуна не выберут на второй срок
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30.09.2021 15:25 Ответить
Зеленая плесень сожрет все на своем пути беспредела. Кто такой Разумков для них - никто. Но это хорошо, еще один критик и враг появится в уродов ...
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30.09.2021 15:30 Ответить
так кто он - трахамония или давид георгиевич?
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30.09.2021 15:59 Ответить
что тут непонятного? все же помнят "случайную встречу" Ара-хамии с Беней на стадионе неделю назад... там ему Беня сказал: "передай привет Разумкову...", это когда Разумков отправил проект "закона об олигархах" в Венецианскую комиссию, вопреки желанию ЗЕленой шоблы... вот этот "привет" и вернулся к Разумкову в виде отставки за непослушание хозяину ЗЕленой куклы - Бене... Теперь еще более четко прорисовывается роль одного олигарха, за которым охотится ФБР, и у которого кроме карманного клоуна, играющего роль "президента", в ВР есть монобыдло, с помощью которого он принимает любые законы, какие он захочет... То есть в руках у одного олигарха теперь сосредоточена и исполнительная и законодательная власть... благодаря тупоголовым личинкам, фактически выбравшим в 2019 Украине авторитаризм под маской зеленого балагана.
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30.09.2021 16:42 Ответить
Господе! Когда этот бардак уже закончится!Когда эти крыс себя сожрут?!!!
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30.09.2021 16:50 Ответить
Меня не пригласили в Трускавец...меня не пригласили на фракцию...мне не задали вопросов...Но если бы задали - о! я бы себя защитил!
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30.09.2021 17:11 Ответить
 
 