Встреча Эрдогана и Путина не повлияет на украинско-турецкие отношения, - замглавы ОП Сибига

Отношения Украины с Турцией не следует рассматривать только через призму России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турецкой Республике (2016-2021 гг.) Андрей Сибига.

"Не надо рассматривать украинско-турецкие отношения в треугольнике Украина - Россия - Турция, и не надо их демонизировать. Второе. Что такое сегодня украинско-турецкие отношения, и какую позицию занимает Турция в этих отношениях и в развитии нашего стратегического партнерства? Турция неизменно, твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Твердо и неизменно не признает незаконную аннексию Крыма. И я не имею никаких сомнений, что так и будет. Это очень важно", - подчеркнул он.

По словам замглавы ОП, украинско-турецкие отношения "пребывают на наивысшей точке своей динамики".

"Мы можем говорить о том, что сегодня украинско-турецкие отношения пребывают на наивысшей точке своей динамики... Последние выборы в Госдуму Российской Федерации. Турция не признала их результатов. Последнее выступление президента Эрдогана на 76-й сессии Генассамблеи ООН - очень четкие твердые заявления в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, непризнание оккупации Крыма", - добавил Сибига.

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