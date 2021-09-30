Для решения проблем с питьевой водой необходимо подготовить изменения в бюджет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки изменений к бюджету для решения проблем с питьевой водой в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны решать вопросы по питьевой воде во всей стране. И, если обсуждать изменения к бюджету ... мы не можем изменять его постоянно, это сложные решения и договоренности с депутатским корпусом … Но хватает проблем с питьевой водой. Потому я думаю, что мы единоразово должны подготовить эти изменения к бюджету и быстро реализовать", - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, с местными властями необходимо начать обсуждать вопросы строительства мусороперерабатывающих заводов.

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