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Зеленский (19011) вода (918)

Для решения проблем с питьевой водой необходимо подготовить изменения в бюджет, - Зеленский

Для решения проблем с питьевой водой необходимо подготовить изменения в бюджет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки изменений к бюджету для решения проблем с питьевой водой в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны решать вопросы по питьевой воде во всей стране. И, если обсуждать изменения к бюджету ... мы не можем изменять его постоянно, это сложные решения и договоренности с депутатским корпусом … Но хватает проблем с питьевой водой. Потому я думаю, что мы единоразово должны подготовить эти изменения к бюджету и быстро реализовать", - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, с местными властями необходимо начать обсуждать вопросы строительства мусороперерабатывающих заводов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в США договорился с конгрессменами об ознакомительных визитах для обмена опытом в сфере местного самоуправления, - Ермак

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Топ комментарии
+11
Нужно просто перестать пить
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30.09.2021 15:24
+7
Главное пилить бабки под лозунгом "велике", что конкретно -- ему фиолетово.
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30.09.2021 15:46
+5
А еще на свежий воздух нужно скинуться. Он видно по сказке про Чипполино учился.
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30.09.2021 15:28
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О,проснулось.
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30.09.2021 15:22 Ответить
Главное пилить бабки под лозунгом "велике", что конкретно -- ему фиолетово.
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30.09.2021 15:46 Ответить
Нужно просто перестать пить
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30.09.2021 15:24 Ответить
Реву треба запитати.
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30.09.2021 15:29 Ответить
У тебя обезвоживание?
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30.09.2021 15:34 Ответить
Переймаємось моїм здоров'ям чи просто мазу за Реву тягнемо?
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30.09.2021 16:03 Ответить
Обезвоживание является одной из причин бреда.
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30.09.2021 16:25 Ответить
У мене хочя б зневоднення.
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30.09.2021 16:42 Ответить
Думаешь от этого легче? Бред - это бред безотносительно причин. Этих причин много, обезвоживание - только одна из них
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30.09.2021 16:48 Ответить
запомните, зелебобики, вас будут стричь как овец по причине питьевой воды. Губит злядей не пиво, губит злядей вода.
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30.09.2021 15:25 Ответить
Почему "будут"? Обижаете, уже тарифы с конца лета подняли почти в полтора раза. Незачем откладывать на завтра то, что содрать с нарида можно уже сегодня.
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30.09.2021 15:49 Ответить
О, ще один розпил намічається.
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30.09.2021 15:26 Ответить
Ну ясно. Заводик который хлор выпускал для хлорирования питьевой воды бене принадлежит.
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30.09.2021 15:26 Ответить
Именно!!!

Мы говорим ЗЕ - понимаем Коломойский.
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30.09.2021 15:31 Ответить
А еще на свежий воздух нужно скинуться. Он видно по сказке про Чипполино учился.
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30.09.2021 15:28 Ответить
Думаю, программа "Свежий воздух для украинцев" по доставке свежего воздуха в каждое домохозяйство уже готовится где-то в зермачных мозговых недрах.
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30.09.2021 15:36 Ответить
Даааа... Дяде Бене для решения проблем нужны изменения в бюджете.
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30.09.2021 15:30 Ответить
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30.09.2021 15:34 Ответить
Ги...Ги...обовязково потрібно....особливо враховуєчи те що беня став монополистом по хлору та іншим домішкам якими очищають воду...Так що в бюджете йому отслинявять...
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30.09.2021 15:35 Ответить
цуко! до тебя никаких проблем не было!
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30.09.2021 15:37 Ответить
... и еще возьми под личный контроль, тогда точно капец
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30.09.2021 15:40 Ответить
А почему сразу не учли при принятии бюджета? Не до воды было?
Главное было не забыть университет Зеленского и фонд его жены, а также увеличение расходов на содержание самого президента и его офиса.
Какая там вода?
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30.09.2021 15:42 Ответить
Надо профинансировать получение дигидрогена монооксида в промышленных масштабах, для решения проблемы с водой!
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30.09.2021 15:43 Ответить
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30.09.2021 15:46 Ответить
Дигидрогена монооксид очень опасное вещество! Его запрещать нужно!

Химикат используется для следующих целей:

-В производстве как растворитель и хладагент
-В ядерных реакторах
-В производстве пенопласта
-В огнетушителях
-В химических и биологических лабораториях
-В производстве пестицидов
-В искусственных пищевых добавках
-Химикат является основной составляющей кислотных дождей
-Способствует эрозии почвы
-Ускоряет коррозию и вредит большинству электроприборов
-Длительный контакт с химикатом в его твёрдой форме приводит к серьёзным повреждениям кожи человека
-Контакт с газообразной формой химиката приводит к сильным ожогам
-Вдыхание даже небольшого количества химиката грозит смертельным исходом
-Химикат обнаружен в злокачественных опухолях, нарывах, язвах и прочих болезненных изменениях тела
-Химикат развивает зависимость; жертвам при воздержании от потребления химиката грозит смерть в течение 168 часов
-Ни один известный очиститель не способен полностью очистить воду от этого химиката

Несмотря на эти опасности, химикат активно и безнаказанно используется в индустрии. Многие корпорации ежедневно получают тонны химиката через специально проложенные подземные трубопроводы. Люди, работающие с химикатом, как правило, не получают спецодежды и инструктажа. Отработанный химикат тоннами выливается в реки и моря.

Мы призываем население проявить сознательность и протестовать против дальнейшего использования этого опасного химиката.
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30.09.2021 16:03 Ответить
Зе-власть может стать приговором для Украины - эксперт
30 сентября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/09/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83.html#respond Комментарии: 0



ВСЕ УЖЕ ПОБЫЛИ ПРЕЗИДЕНТАМИ? ТЕПЕРЬ ПОБУДЬТЕ МИЛЛИОНЕРАМИ!


Правительственные чиновники, депутаты и многочисленные пропагандисты от власти активно разгоняют два тезиса, порожденные воспаленным офисом президента.

Такую информацию около часа назад https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 привел в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.

А именно:

1. Средняя зарплата по стране растет, словно флюс. И уже совсем скоро украинцы ощутят благодать, и главной проблемой станет поиск возможности хоть как-то потратить эти деньжища, потому что все нужное давно куплено, а деньги остались.

- https://www.economics-prorok.com/2021/09/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83.html Зарплата будет как в Европе уже в следующем году: стоит ли верить обещаниям Кабмина Шмыгаля

2. Рост коммунальных тарифов - это злобные проделки местных властей, а центральная власть не имеет к этому никакейшего отношения. Наоборот, она настаивает на стабильности тарифов, но у нее, разумеется, не хватает полномочий, чтобы поставить на место жадных мэров.

На самом деле любой экономист (даже среди «Слуг» такие имеются) объяснит, что рассуждения о росте средней з/п в отрыве от реальной покупательной способности - это профанация и очковтирательство наподобие омоложения от уринотерапии. То есть, важно не насколько увеличилась зарплата, а насколько больше коммунальных услуг, еды, одежды, лекарств, бензина и прочих необходимых для жизни вещей работник может за нее приобрети.

Для этого существует, например, такой показатели как индекс потребительских цен и другие. Но подобная статистика, если она у нас вообще ведется, является гостайной покруче инфы о том, кто сдал спецоперацию с «вагнеровцами».

Что касается коммуналки, то тарифы определяет цена на электроэнергию, газ и прочие углеводороды. Цену на электричество формирует Нацкомиссия НКРЕКП, подчиненная президенту Украины и подотчетная Верховной Раде.

А ценой на газ и прочие углеводороды занимается «Нафтогаз», который находится в введении Кабмина и которым напрямую командует офис президента. В этих структурах власть за наш счет наваривает огромные деньги, которые кладутся в личные карманы.

Никакие мэры к этому никакого отношения не имеют, они получают от этих структур директивные цены. Сейчас мэры через свою ассоциацию пытаются договориться с центром, чтобы не допустить стремительного роста тарифов. Если не договорятся, то мэрам просто придется объяснять горожанам, что это не они, а именно Киев своими неэффективными действиями обеспечивает тарифный геноцид.

У мэров есть СМИ, есть доверие граждан, чтобы убедить их, что вовсе не они рулят поставками энергоносителей в страну, изобретением «реверсов» и «дюссельдорфов +», а также добычей украинского газа.

В целом наша власть, неспособная мыслить не только стратегически, а и тактически, пытается рефлекторно уйти от опасности народного возмущения. Поэтому тупо пытается втюхать, что живем мы все лучше и лучше, а если и есть какие-то случайные трудности, то виновны в этом исключительные посторонние злые силы, вроде кремлевского имперства, украинского олигархата или местного самоуправления.

- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80.html Зеленский - приговор украинскому народу

Но в итоге получится, что власть еще больше потеряет авторитет и доверие украинцев, а местное самоуправление вынуждено будет противостоять центру, как уже было во время карантина, только сейчас картина выйдет тотальнее. Страна встанет на растяжку.

Шоубиз - это, конечно, не приговор его деятелям. Главное, чтобы он не стал приговором для Украины.
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30.09.2021 16:13 Ответить
Слушаешь Зе и понимаешь чувак ни в чем не рубит ему что подготовили то по бумажке прочитал и все а окружение под себя все лепит крутят его как ціган на солнце
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30.09.2021 16:26 Ответить
Зеля начнёт решать этот вопрос с Крыма. У него в квартире некачественная вода и не всегда бывает.
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30.09.2021 18:07 Ответить
Так надо просто все трубы изнутри посеребрить))
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30.09.2021 18:49 Ответить
Скажіть вже Вові нарешті, що воно дебіл, може людина не в курсі?
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30.09.2021 19:16 Ответить
 
 