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ВР (27371) отставка (3144) Арахамия (984) Разумков Дмитрий (1520)

Сегодня был разговор с Арахамией. Никаких претензий я не услышал, - Разумков

Сегодня был разговор с Арахамией. Никаких претензий я не услышал, - Разумков

После получения письма от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о запросе на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку спикера ВР Дмитрий Разумков по телефону разговаривал с Арахамией.

Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"С Арахамией был разговор. Претензий я также не услышал... Думаю, главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич", - отметил Разумков.

Он также рассказал, что ряд депутатов уже сообщили ему, что не будут поддерживать данный вопрос.

"Знаю, что есть такие, которые точно подпишут. Трускавец станет для них мотивационным стимулом", - пошутил спикер.

Читайте также: Разумков об инициативе Арахамии по отзыву спикера: Была задача. Давид Георгиевич ее выполнил

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Топ комментарии
+9
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30.09.2021 15:28
+7
Какие могут быть претензии от шестёрки и чушкана?
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30.09.2021 15:30
+7
Павуки в банці. Кушають один одного...)))

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30.09.2021 15:31
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30.09.2021 15:28 Ответить
сцыкливый абхазец просто)
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30.09.2021 16:30 Ответить
30.‎09.‎2021

Вопрос ротации министров отложен Зеленским. Слишком много кандидатур из сопутствующих фракций хотят министерских портфелей, которые им обещали за закон об олигархах. В дерибан должностей уже включена и должность генерального прокурора.
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30.09.2021 15:28 Ответить
Какие могут быть претензии от шестёрки и чушкана?
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30.09.2021 15:30 Ответить
Павуки в банці. Кушають один одного...)))

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30.09.2021 15:31 Ответить
Порешали ?
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30.09.2021 15:31 Ответить
А туалет долго от крови отмывали? Или оппоненты после разговора штаны себе поменяли и все?
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30.09.2021 15:32 Ответить
Мавр сделал своё дело, Мавр должен уйти.
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30.09.2021 15:34 Ответить
начинаю симпатизировать разумкову. из влады, конечно, гэть. но Агрохимия что-то совсем берега попутал.
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30.09.2021 15:34 Ответить
это все игра!!!
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30.09.2021 15:40 Ответить
Претензий нет. А всё равно уволят
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30.09.2021 15:34 Ответить
Кацап, ти не заблукав?
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30.09.2021 15:45 Ответить
Милі сваряться- тільки тішаться...
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30.09.2021 15:41 Ответить
верно - зеленая ЛГБТ тусовка..
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30.09.2021 16:11 Ответить
Один из немногих адекватных людей что пришли с зеленой волной.
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30.09.2021 15:52 Ответить
Останнього адекватна прибрати вочевидь для остаточної узурпації влади! Слухняний голова то шлях для другого терміну Зе і остаточного руйнування економіки та стратегічного курсу України! А свіжі громадяни рфії арахамія і очевидний "козирь" кремля керують цим варварським шоу🤬
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30.09.2021 16:08 Ответить
......................якщо Розумков досі не в курсі, - арагніди - це порожнє місце - прокладка поміж рЄшалами та олігархами (фірташі-бєні).. як такі, ці тварини (ті та інші) - ніщо.. уся їхня сила - це тупість 73%го лохторату, та їх досить багато.. наголосували, дебіли....
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30.09.2021 16:56 Ответить
О чем можно говорить с хламидией?
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30.09.2021 18:05 Ответить
 
 