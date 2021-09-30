Подписные листы об отзыве спикера уже в Аппарате ВР, - пресс-секретарь Разумкова Туний
Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь спикера ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.
"Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту", - добавила она.
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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Менше неділі тому вони клялись, що під разумкова ніхто не риє. Збрехали, як і ЗАВЖДИ,