Подписные листы об отзыве спикера уже в Аппарате ВР, - пресс-секретарь Разумкова Туний

Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь спикера ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.

"Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту", - добавила она.

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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