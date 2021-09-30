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Нацсовет по ТРВ обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за языка вражды

Нацсовет по ТРВ обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу "НАШ" (ООО "НАШ 365") в связи с тем, что лицензиат не только не устранил нарушения законодательства, зафиксированные регулятором ранее и не уплатил штрафы на сумму в более 228 тыс. грн, но и допустил новые нарушения по распространению высказываний, содержащих язык вражды.

Как сообщается на сайте Нацсовета, данное решение принято на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мониторинг вещания за 22 июня 2021 года зафиксировал в эфире лицензиата прямую трансляцию передачи "Важное" (с повторами 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года), где обсуждалась 80-я годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз. Ведущими передачи были Ангелина Пичик и Максим Назаров, а гостем - народный депутат Украины VII и VIII созывов Евгений Мураев.

По данным регулятора, Мураев утверждал, что сейчас идет геноцид и война против украинского народа как части славянского мира со стороны стран ЕС.

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"Вот несколько цитат из его высказываний: "Работают абсолютно все механизмы, работают абсолютно все технологии. И, к сожалению, власть как настоящий коллаборант, является проводником этой антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа"; "Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают рабочую силу. То есть еще раз говорю – другая форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Чорновол, через Парасюкив, Гаврылюкив, через Третьякову, Потураева и всех остальных, через Зеленского… Друзья, еще раз… война просто поменяла форму. И наша власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу страну"; "…Потому что они являются инструментом коллективного запада", - процитировал Нацсовет Мураева.

Регулятор отмечает, что эти и другие высказывания Евгения Мураева не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельных лиц, сформировать стереотипный образ стран ЕС и народов, входящих в него, как "исторически латентного врага". При этом ведущие передачи никак не отреагировали в прямом эфире на слова гостя о факте существования геноцида.

"Зрителям не было предоставлено объяснений и не приведено достоверных фактов. Не было принято никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды, не было подано альтернативной точки зрения по такому чувствительному для национальной безопасности Украины вопросу", - подчеркнули в Нацсовете.

В сообщении говорится, что повторные трансляции передачи были без изменений и модификаций. По мнению регулятора, это указывает на редакционную политику телеканала, которая "парадоксальным образом сходится с пропагандистской позицией страны-агрессора".

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Таким образом, Нацсовет признал, что ООО "НАШ 365" нарушил абз. 4 ч. 2 ст. 6, п. а), б) и в) ч. 1 ст. 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании". Также выявлено разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года.

Кроме того, как отмечено в сообщении, вещатель не выполнил п.6 решения Национального совета от 28 апреля 2021 года № 483, п.1 распоряжения от 30 апреля 2021 года № 17/760 об устранении нарушений законодательства и п. 5 решения от 28 апреля 2021 года № 484, п. 1 распоряжения от 30 апреля 2021 года № 17/759 об устранении нарушений законодательства. Поэтому регулятор, руководствуясь пунктом в) ч. 5 ст. 37 и ч. 13 ст. 72 закона Украины "О телевидении и радиовещании", обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

Помимо этого, Нацсовет рассмотрел также результаты внеплановой невыездной проверки "Макси-ТВ" (ООО "НАША ПРАГА", Киев), где также 22 июня 2021 года было зафиксировано прямую трансляцию этой самой передачи "Важное" с теми же ведущими и гостем студии Евгением Мураев и ее повторы 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года. Регулятор признал, что это юридическое лицо допустил таких же нарушений норм законодательства, как и ООО "НАШ 365".

"Руководствуясь ч. 8 ст. 72 закона Украины "О телевидении и радиовещании", Национальный совет применил к ООО "НАША ПРАГА" санкцию "взыскание штрафа" в сумме 119,5 тыс. грн, что составляет 25% размера лицензионного сбора. Общество должно уплатить эти средства в гобюджет в течение месяца. Также вещателя обязано со дня вступления в силу этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства", - отметил регулятор.

Кроме того, Нацсовет назначил обоим лицензиатам - ООО "НАШ 365" и ООО "НАША ПРАГА" - внеплановые безвыездные проверки на обращение Уполномоченного по защите государственного языка. Будет проверено, выполняют эти юридические лица, которые транслируют одинаковые передачи, нормы закона Украины "О телевидении и радиовещании" относительно обязательной доли государственной языка в эфире в определенные законом промежутки времени.

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Топ комментарии
+12
ДАВНО пора ,сколько можно терпеть эту прокацапскую клоаку а паскуду Мураева на НАРЫ ,да и ведущих туда-же !!!
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30.09.2021 16:08
+11
с таёжных ибеней задроченной паРаши -
вылазит некий "Наш"- в котором все - не наши ...
из-за него война и ... что несёт он нам ?
- ещё одну войну, кровь, хаос, ложь и срам !
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30.09.2021 16:13
+11
Мураев своими кацапскими плакатами по Украине (даже в Закарпатье) « это наша земля» достал всех . Гнать из Украины этих оккупантов
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30.09.2021 16:34
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Російська мова - мова ворожнечі.
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30.09.2021 16:07 Ответить
... Неважно, был ли инцедент или не был, а в итоге в глазах Цивилизованного Мира перебранки и игнор султановых жён... Господа, будьте выше или в дурдом опять успокоительное не завезли?
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30.09.2021 16:07 Ответить
цивилизованный Мир почти весь куплен и перекуплен давно ханом Московии путиным
- остались верные принципам не многие - такие как Великобритания, Латвия, Польша и еще возможно пару стран..
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30.09.2021 16:10 Ответить
ДАВНО пора ,сколько можно терпеть эту прокацапскую клоаку а паскуду Мураева на НАРЫ ,да и ведущих туда-же !!!
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30.09.2021 16:08 Ответить
Давно час.
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30.09.2021 16:10 Ответить
с таёжных ибеней задроченной паРаши -
вылазит некий "Наш"- в котором все - не наши ...
из-за него война и ... что несёт он нам ?
- ещё одну войну, кровь, хаос, ложь и срам !
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30.09.2021 16:13 Ответить
Правильно! Закрыть ВСЕ каналы! Нечего знать правду рабам. Оставить только Прямокривой Пэтин. Только он покажет как нужно Родину любить....
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30.09.2021 16:16 Ответить
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30.09.2021 16:17 Ответить
Только собираются подать в суд. Слишком долго с с этим каналом возятся. РНБО, СБУ ау!
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30.09.2021 16:17 Ответить
я не розумію, чому канал російською, зе думає що на Донбасі не знають української, чи знов пахне русифікацією.....
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30.09.2021 16:24 Ответить
З глузду з'їхали! Без 228 тис. кількість бордів власника про "Ето наша зємля!"штук на 100 скоротиться.
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30.09.2021 16:27 Ответить
Мураев своими кацапскими плакатами по Украине (даже в Закарпатье) « это наша земля» достал всех . Гнать из Украины этих оккупантов
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30.09.2021 16:34 Ответить
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30.09.2021 16:37 Ответить
никаких моральных принципов у этого сраного рашиста , позорно маскирующегося под украинского патриота , и на это спокойно смотрят эсбэушники , у нас демократия типа...
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30.09.2021 17:15 Ответить
Не в Израиле, а в Украине ? Не фига себе!
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30.09.2021 23:08 Ответить
Вражеский канал. Закрыть нахрен. Хозяину госизмену. Все просто.Если захотеть.
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30.09.2021 16:41 Ответить
Этот телеканал вредный, его нужно закрыть.

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30.09.2021 16:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=elAQcSHB3Ko пёс с ними
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30.09.2021 16:55 Ответить
сериал "скоты"
транслируется на "говно+говно"

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30.09.2021 16:55 Ответить
той чьорт мурав'їний має бути схоплен і розстрілян як ворог КРАЇНИ!
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30.09.2021 16:58 Ответить
Тільки рейтинг "їхньому" накрутять з цими судами.
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30.09.2021 17:21 Ответить
Мої знайомі, які мліли від Толі Шарія, тепер у захваті від Жені Мураєва. (((
Прикро, що це досить молоді люди.(((
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30.09.2021 17:34 Ответить
Не захоплююсь зеленою владою, але навіть ці зелені проти євгєнія мураєва божі одуванчики!
По дорозі з відпочинку нарахувала 16 бордів з "нашою землею". Деякі правда ****** фарбою.
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30.09.2021 17:32 Ответить
та закройте уже это болото сепарское . там уже и шуфрич в доляшке акций..... и заодно интер ещё закрыть и порядок....((
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30.09.2021 17:33 Ответить
Не стоит радоваться. Прямой будет следующим.
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30.09.2021 18:58 Ответить
А вот это правильно! Российским помойкам в Украине не место!
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30.09.2021 19:08 Ответить
Ці пропагандони переселяться на інші канали
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30.09.2021 19:37 Ответить
 
 