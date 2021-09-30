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Саммит Украина-ЕС принесет новые шаги в сфере интеграции во внутренний рынок Евросоюза, - Кулеба

Саммит Украина-ЕС принесет новые шаги в сфере интеграции во внутренний рынок Евросоюза, - Кулеба

Саммит Украина-ЕС, который состоится 12 октября, принесет новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Он принесет нам новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, продвижение на треке промышленного безвиза и укрепление партнерства в сфере энергетики. Это будет важное событие, мы к нему активно готовимся, осталось ждать недолго", - сказал глава МИД.

Кроме того, по словам Кулебы, в октябре в Киеве пройдет форум Association exchange при участии чиновников Украины, Грузии и Молдовы.

Глава МИД также отметил, что в начале октября в Украину приедет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я хочу расширять географию украинской дипломатии, и этом занимаюсь, потому приму Мевлюта не в Киеве, как это традиционно происходит, а в городе Львове... Львов мы выбрали не случайно, выбор пал на этот чудесный, прекрасный украинский город, потому что он является ведущим туристическим, промышленным, транспортным, культурным и IT-хабом в Украине, и мы, в частности, хотим представить возможности Львова для турецких инвесторов", - подчеркнул министр.

Также в начале октября Кулеба примет участие в Варшавском форуме по безопасности. Состоится встреча министров Люблинского треугольника.

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главное эти ШАГИ не про,,.е...ать
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30.09.2021 16:13 Ответить
Я не знаю дипломатического этикета, но принимать министра иностранных дел практически союзного государства не в столице Украины... Задолбали уже зелебобики своим Трускавцом... Кулеба, когда тебя встретят не в Анкаре, а в провинции Турции, расскажешь об ощущениях...
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30.09.2021 16:14 Ответить
Кулеба....просто піди...збережи ті крихти людського що залишилось.........бо добазікаєшся до страти
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30.09.2021 16:18 Ответить
Честно уже устал от єтих спич попугаев Кулебі дятла Арахамии и прочей Зе лобуді несут такую пургу
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30.09.2021 16:21 Ответить
Не думаю, что ЕС на внутреннем рынке нужны наши Коломойские, Фирташи и Ахметовы.

Такша шагать Кулебе, как всегда, на месте.
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30.09.2021 16:21 Ответить
Саммит Украина-ЕС принесет новые шаги. -Тобто копійки . 1 шаг -три гроша.



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30.09.2021 16:24 Ответить
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30.09.2021 16:33 Ответить
Не той тепер Страсбург, Рейн річка не та
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30.09.2021 16:49 Ответить
"Львов мы выбрали не случайно, выбор пал на этот чудесный, прекрасный украинский город, потому что он является ведущим туристическим"

Ну да вместе с одессой ,больше всех обслуживают туристов во всех отношениях....
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30.09.2021 17:01 Ответить
 
 