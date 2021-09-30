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Германия (6725) Кулеба Дмитрий (2880) Маас (213)

Кулеба провел переговоры с Маасом: "Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции"

Кулеба провел переговоры с Маасом:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений Украины и ФРГ.

"Дмитрий Кулеба убежден, что Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, развитии экономического сотрудничества", - сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также Кулеба выразил благодарность Маасу за усилия по организации встречи Нормандского формата на уровне министров.

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"Министр поблагодарил немецкого коллегу за его высказывания к 80-й годовщине начала массовых расстрелов в Бабьем Яру и его призыв сохранить память об этом страшном нацистской преступление", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кулеба также поздравил Мааса с успешным результатом на выборах.

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Топ комментарии
+4
С такими надёжными партнёрами и врагов не надо...
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30.09.2021 16:33
+3
За словами Ющенка, на саміті він разом з президентами інших країн йшов до Саркозі та Меркель. Французький лідер кудись пішов, а канцлерка залишилася. Меркель аргументувала, що ПДЧ Україні дати не можуть, оскільки у 2008-му лише третина українців підтримувала вступ в НАТО.

"Я їй кажу: коли я вступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО, зараз 31%. Це третина, але удвічі більше за два роки. Коли ви приймали Іспанію в повноправні члени НАТО, там 17% населення підтримували цей проєкт", - розповів Ющенко, додавши, що досі вважає слабкими та неприйнятними аргументи Меркель.
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30.09.2021 16:22
+2
Дуже смішно. Надійний партнер який смокче в кацапів,та проти вступу України до ЄС та НАТО.
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30.09.2021 16:50
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За словами Ющенка, на саміті він разом з президентами інших країн йшов до Саркозі та Меркель. Французький лідер кудись пішов, а канцлерка залишилася. Меркель аргументувала, що ПДЧ Україні дати не можуть, оскільки у 2008-му лише третина українців підтримувала вступ в НАТО.

"Я їй кажу: коли я вступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО, зараз 31%. Це третина, але удвічі більше за два роки. Коли ви приймали Іспанію в повноправні члени НАТО, там 17% населення підтримували цей проєкт", - розповів Ющенко, додавши, що досі вважає слабкими та неприйнятними аргументи Меркель.
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30.09.2021 16:22 Ответить
А, кроме хотелки, ничего больше не надо?

А можно так деньги в банке получать? Хочу и все тут. Пофиг на платежеспособность, кредитную историю, отсутствие судимостей.
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30.09.2021 16:25 Ответить
Та- да, тільки більшим та багатшим партнером вони вважають Московію.
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30.09.2021 16:23 Ответить
Звучит как то сомнительно . Стойкое ощущение, что кто-то вступил в гуано и топчется, топчется , делая вид что все зашибись
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30.09.2021 16:26 Ответить
да да начинайте рыть траншею под СП3, баба меркель со шрёдером не возражает, к новому году как раз цена 2000 уе за 1000 кубов кацапского пердежа.
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30.09.2021 16:28 Ответить
С такими надёжными партнёрами и врагов не надо...
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30.09.2021 16:33 Ответить
Дуже смішно. Надійний партнер який смокче в кацапів,та проти вступу України до ЄС та НАТО.
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30.09.2021 16:50 Ответить
Вбережи мене Боже від таких друзів,а зі своїми ворогами я і сам впораюсь.
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30.09.2021 17:12 Ответить
Как Германия может оставаться надежным партнёром , если таковым никогда не являлась? Ты что городиш ? Немцы , а особенно Меркель всегда были против .
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30.09.2021 18:09 Ответить
ага. озабочену лубов і не жодного патрона. шоб недайбо не підстрелили закадичного партньора.
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30.09.2021 18:41 Ответить
 
 