Кулеба провел переговоры с Маасом: "Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений Украины и ФРГ.

"Дмитрий Кулеба убежден, что Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, развитии экономического сотрудничества", - сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также Кулеба выразил благодарность Маасу за усилия по организации встречи Нормандского формата на уровне министров.

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"Министр поблагодарил немецкого коллегу за его высказывания к 80-й годовщине начала массовых расстрелов в Бабьем Яру и его призыв сохранить память об этом страшном нацистской преступление", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кулеба также поздравил Мааса с успешным результатом на выборах.