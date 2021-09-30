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ВР (27371) Зеленский (19011) олигарх (1011) Разумков Дмитрий (1520) Закон об олигархах (119)

Разумков подпишет закон об олигархах и отправит его президенту: Посмотрим, кто действительно хочет, чтобы он заработал

Разумков подпишет закон об олигархах и отправит его президенту: Посмотрим, кто действительно хочет, чтобы он заработал

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах и направит его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Разумков заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Законопроект "Об олигархах", он проголосован с нарушением регламента, с нарушением закона, но тем не менее там учтены важные правки, относительно НАПК. Я поддерживаю эти правки. Я сказал, что приложу максимум усилий, для того, чтобы как можно быстрее этот законопроект был подписан в Верховной Раде и направлен президенту", - сказал Разумков.

Он отметил, что подпишет "тот закон, который был проголосован в стенах Верховной Рады и за который отдали голоса 279 народных депутатов", и направит президенту "для того, чтобы потом никто не говорил, что кто-то играет на руку олигархам".

"А потом посмотрим, кто действительно занимает позицию и хочет, чтобы этот закон заработал. Или сейчас будут искать механизмы, чтобы его заблокировать или на уровне ВР или на уровне Офиса Президента", - сказал Разумков.

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Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

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Топ комментарии
+13
Циркове шоу триває
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30.09.2021 16:33
+8
а зебилам нравицца.
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30.09.2021 16:43
+7
Насправді він тролить весь той монозброд дуже красиво. Уявіть собі 250 депутатів голосували за, і ніхто не прочитав правку Разумкова. Це говорить про якість наших законотворців, та про їхню функцію в Зе команді. Безмозглі натискачі кнопок! Чимось схоже на Думу при Путіні, чи не так? Парламент, як то кажуть, не місце для дискусій!
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30.09.2021 16:52
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Циркове шоу триває
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30.09.2021 16:33 Ответить
Можешь это писать под каждой новостью.
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30.09.2021 16:40 Ответить
а зебилам нравицца.
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30.09.2021 16:43 Ответить
Им нравицца и они лайкают.
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30.09.2021 16:48 Ответить
Разумков був абсолютно бездіяльним спікером. Верховна Рада це верховний орган влади в Україні, важливіший та потужніший за Президента, а Разумков перетворив Верховну Раду на придаток Слуги Народу і тепер Зеленьский просто відставить Разумкова, щоб той не набирав зайвої популярності перед виборами! Але і в самостійне політичне плавання Разумкову немає з чим йти, він не зробив жодного потужного політичного досягнення! Вся діяльність Разумкова на посту Голови ВРУ це мовчазне та слухняне обслуговування інтересів Слуги народу, а фактично Президента та його найближчого кола. Що зробив Разумков для України? Які досягнення має Разумков як Голова ВРУ? Чим він буде агітувати за себе? Зараз Разумкову потрібно зробити потужний політичний крок, який дасть йому політичну дорогу в майбутнє, від хлопчика на побігеньках у мафії до дорослої політичної фігури! Чи може Разумков, поки він ще Голова ВРУ, згадати що ВРУ це головний орган влади в Україні і вписати своє ім'я в історію? Пропоную Разумкову на вибір варіанти:
- Оголошення Надзвичайного стану через заплановане припинення транзиту газу з росії (Це аналог Воєнного стану, який давно мав ввести Президент).
- Створення при ВРУ Надзвичайної комісії (аналог Ставки Верховного Головнокомандувача, кабміну та РНБОУ, що давно мав створити Президент) з надзвичайними повноваженнями для оперативного управління всіма державними, комунальними та приватними силами та засобами для ліквідації можливих надзвичайних наслідків при аваріях на тепломережах та газогонах!
- Створення Надзвичайних комісій в кожній області (що давно мав зробити Президент) які мають ліквідовувати наслідки припинення газо-теплопостачання.
- Внесення змін в бюджет на 2021-22 роки для надання Надзвичайній комісії в Києві та регіонах фінансування на підготовку ліквідації аварій та газо-тепломережах.
- Розробка та прийняття державної програми біопалива з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переведення котельних з газу на біопаливо, що має дати додаткові замовлення машинобудівним заводам в Україні які виробляють таке обладнання!
- Розробка та прийняття державної програми модернізації ГТС з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переобладнання ГТС на ******* газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів виробництва Заря-Машпроект (Миколаїв) та високооборотисті електродвигуни з локалізацією їх виробництва в Україні, для забезпечення роботи ГТС в реверсі на мінімальних обсягах прокачки газу в умовах відключення російського транзиту газу.
- Розробка та прийняття державної програми створення національної системи моніторингу параметрів комунальних мереж з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на організацію дистанційного моніторингу всіх параметрів газу, води, електрики, теплоносіїв, рівня та температури стічних вод у всіх багатоквартирних будинках, підключених до газових та тепломереж,, водоканалу, електроживлення та фекальної каналізації. Згадаємо аварію на тепломережах в Алчевську 2006 року, коли в результаті аварії на теплоцентралі порвало всі труби опаленні і замерзла навіть каналізація і місто опинилось під загрозою повного замерзання та епідемії і всіх прийшлось евакуйовувати. Такі аварії можуть бути масовими у разі відключення газу і можуть нанести шкоди більше ніж масована ядерна атака.
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30.09.2021 16:41 Ответить
Спикером он был талантливым. Только что толку от этого ? Более талантливым спикером был бы Муссолини, он когда то был марксистом и председателем социалистической партии Италии.
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30.09.2021 17:43 Ответить
"слуги" нагнули жабокого ломбадника.
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30.09.2021 16:35 Ответить
Тебе нагнули скоріше, і всіх своїх виборців!
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30.09.2021 16:44 Ответить
Ти про кого зараз пишеш?
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30.09.2021 16:47 Ответить
Що це у вас так прапорці міняються?
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30.09.2021 16:54 Ответить
Я про те, що, як виявилося, серед неадекватів і пристосуванців, Разумков виявився самим адекватним! Але на цьому його кар'єра закінчується. Від тої маячні, що монозбрід наприймав, пересічному українцю не буде жодної користі, скоріше буде гірше!
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30.09.2021 17:01 Ответить
Згоден, коли Разумкова припекло, то став божим одуванчиком.
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30.09.2021 17:19 Ответить
Разумков просто осторожен в словах и поступках Земразь мелкая пакостная вошь навозная мстительная потвора она не простила Разумкову его самостоятельность мнений в вопросе- санкции РНБО объявлявших олигархами и вводивших санкции (я не сторонник того -чтобы то- что есть в Украине-норма)- но я противник того чтобы порядок типа и условно говоря наводить методами беззакония произвола профанации беря на вооружение ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ а не закон ведь Зе мразь доиграется в то что целесообразно будет просто военным упраз0днить его и поделить на атомы... и НАРОД это поддержит потому что как бы вы не орали и не кричали но тлетворное понимание свободы превратилось в вакханалию произвол чиновников судов полиции президента нардепов проституток и прочей швали -что присосались к корыту бюджет Украины ее недра леса поля горы моря и реки и парки... нас держат за скотобазу на убой...
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30.09.2021 17:23 Ответить
Короче, насрать что приняли с нарушениями, я подпишу и тогда меня возможно не отгонят от корыта!
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30.09.2021 16:36 Ответить
Так, а він до чого? Що та свиня Стефанчук протягувала з порушеннями цей закон, тільки б поскоріше, доки Разумков на лікарняному. А тепер Разумков виходить і каже, а я візьму і підпишу те лайно, що ви наприймали. А тепер думайТЕ ви, що з цим лайном робити. Тепер Зеленському доведеться ветувати свій, так активно розпіарений, закон про олігархів!
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30.09.2021 16:42 Ответить
Я уверен, что зеленский закон подпишет.
Подмахнет, так, сказать.
Оно наплевало на Конституцию и Законы.
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30.09.2021 17:11 Ответить
Подмахнет и внесут изменения другим законом. Это всегда работает.
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30.09.2021 18:56 Ответить
Во, возню устроили! Со стороны, наверное, смешно должно быть. Однако, мне не смешно, отчего-то. точно тут ранее кто-то коротко и точно написал: КУБЛО.
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30.09.2021 16:37 Ответить
Кодло!
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30.09.2021 20:45 Ответить
а совість де подів лупоокий,будь принциповим до кінця,якщо не голосував за це,сцикотно,виженуть з головування ВР
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30.09.2021 16:37 Ответить
Якщо бути об'єктивним, то він сказав, що підтримує цей закон, бо там врахована його поправка по НАЗК.
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30.09.2021 16:46 Ответить
підтримують на голосуванні голосом,а сказати то бла бла бла,хитрий жид
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30.09.2021 19:53 Ответить
"Посмотрим, ху из ху"

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30.09.2021 16:39 Ответить
А зря, всеравно тебя снимут, Дима. Хотя бы маленькую пакость сделал уродам. Это даже не пакость - закон принят с нарушениями. Полное право не подписать, показать свои принципы. А так получается ты согласен с уродами и поддерживаешь их. Некрасиво уходишь....
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30.09.2021 16:39 Ответить
на самом деле он все по красоте делает. он ставит зе вилку.
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30.09.2021 16:43 Ответить
Не нравится когда зебилов наёывыют их же методами?
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30.09.2021 16:48 Ответить
Насправді він тролить весь той монозброд дуже красиво. Уявіть собі 250 депутатів голосували за, і ніхто не прочитав правку Разумкова. Це говорить про якість наших законотворців, та про їхню функцію в Зе команді. Безмозглі натискачі кнопок! Чимось схоже на Думу при Путіні, чи не так? Парламент, як то кажуть, не місце для дискусій!
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30.09.2021 16:52 Ответить
тут есть нюанс
у бедосика два варианта
1. подписать этот трэш и получить по шапке как из ЕС так и из КС и олигархи выходят сухими из всех вод а клоун показывает всем что он клоун
2. вернуть в ВР ветировав закон и тогда уже у ВР два варианта
2.1 преодолеть вето конституционным большинством
2.2 проголосовать другой законопроект
потому как если я не ошибаюсь ветированый закон по которому вето не преодолено не может быть вынесен для повторного рассмотрения
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30.09.2021 16:42 Ответить
Те, що всі вони обісрались з цим законом - беззаперечно.
Маленьке уточнення: Якщо ВР подолає президентське "в это", то закон вступить в дію без підпису президента. Або ВР враховує зауваження преза та переголосовує.
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30.09.2021 16:47 Ответить
верно. и мы возвращаемся к пункту № 1
в законе две взаимоисключающие статьи. он отбивается на раз даже в ОАСКе у вовка
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30.09.2021 16:50 Ответить
Та подписывай уже! Хватит выделываться как подстреленный в индийском фильме - падай и не двигайся, а то подпишу-не подпишу
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30.09.2021 16:52 Ответить
Этот закон работать не будет. А на каком этапе его остановят надо посмотреть. Венецианскую комиссию он не пройдёт- это точно.
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30.09.2021 17:40 Ответить
Интересно Зеля успеет посадить барыгу и Бутусова в тюрьму до того как Венецианская комиссия забракует закон ?
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30.09.2021 17:50 Ответить
А він щось вирішує?
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30.09.2021 22:11 Ответить
димасик сделал дело, димасик может уходить.
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30.09.2021 18:07 Ответить
 
 