Разумков подпишет закон об олигархах и отправит его президенту: Посмотрим, кто действительно хочет, чтобы он заработал
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах и направит его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом Разумков заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Законопроект "Об олигархах", он проголосован с нарушением регламента, с нарушением закона, но тем не менее там учтены важные правки, относительно НАПК. Я поддерживаю эти правки. Я сказал, что приложу максимум усилий, для того, чтобы как можно быстрее этот законопроект был подписан в Верховной Раде и направлен президенту", - сказал Разумков.
Он отметил, что подпишет "тот закон, который был проголосован в стенах Верховной Рады и за который отдали голоса 279 народных депутатов", и направит президенту "для того, чтобы потом никто не говорил, что кто-то играет на руку олигархам".
"А потом посмотрим, кто действительно занимает позицию и хочет, чтобы этот закон заработал. Или сейчас будут искать механизмы, чтобы его заблокировать или на уровне ВР или на уровне Офиса Президента", - сказал Разумков.
Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.
После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.
После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.
Пожалуйста, подождите...
- Оголошення Надзвичайного стану через заплановане припинення транзиту газу з росії (Це аналог Воєнного стану, який давно мав ввести Президент).
- Створення при ВРУ Надзвичайної комісії (аналог Ставки Верховного Головнокомандувача, кабміну та РНБОУ, що давно мав створити Президент) з надзвичайними повноваженнями для оперативного управління всіма державними, комунальними та приватними силами та засобами для ліквідації можливих надзвичайних наслідків при аваріях на тепломережах та газогонах!
- Створення Надзвичайних комісій в кожній області (що давно мав зробити Президент) які мають ліквідовувати наслідки припинення газо-теплопостачання.
- Внесення змін в бюджет на 2021-22 роки для надання Надзвичайній комісії в Києві та регіонах фінансування на підготовку ліквідації аварій та газо-тепломережах.
- Розробка та прийняття державної програми біопалива з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переведення котельних з газу на біопаливо, що має дати додаткові замовлення машинобудівним заводам в Україні які виробляють таке обладнання!
- Розробка та прийняття державної програми модернізації ГТС з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на переобладнання ГТС на ******* газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів виробництва Заря-Машпроект (Миколаїв) та високооборотисті електродвигуни з локалізацією їх виробництва в Україні, для забезпечення роботи ГТС в реверсі на мінімальних обсягах прокачки газу в умовах відключення російського транзиту газу.
- Розробка та прийняття державної програми створення національної системи моніторингу параметрів комунальних мереж з внесенням змін в бюджет 2021-22 роки на організацію дистанційного моніторингу всіх параметрів газу, води, електрики, теплоносіїв, рівня та температури стічних вод у всіх багатоквартирних будинках, підключених до газових та тепломереж,, водоканалу, електроживлення та фекальної каналізації. Згадаємо аварію на тепломережах в Алчевську 2006 року, коли в результаті аварії на теплоцентралі порвало всі труби опаленні і замерзла навіть каналізація і місто опинилось під загрозою повного замерзання та епідемії і всіх прийшлось евакуйовувати. Такі аварії можуть бути масовими у разі відключення газу і можуть нанести шкоди більше ніж масована ядерна атака.
Подмахнет, так, сказать.
Оно наплевало на Конституцию и Законы.
у бедосика два варианта
1. подписать этот трэш и получить по шапке как из ЕС так и из КС и олигархи выходят сухими из всех вод а клоун показывает всем что он клоун
2. вернуть в ВР ветировав закон и тогда уже у ВР два варианта
2.1 преодолеть вето конституционным большинством
2.2 проголосовать другой законопроект
потому как если я не ошибаюсь ветированый закон по которому вето не преодолено не может быть вынесен для повторного рассмотрения
Маленьке уточнення: Якщо ВР подолає президентське "в это", то закон вступить в дію без підпису президента. Або ВР враховує зауваження преза та переголосовує.
в законе две взаимоисключающие статьи. он отбивается на раз даже в ОАСКе у вовка