Разумков подпишет закон об олигархах и отправит его президенту: Посмотрим, кто действительно хочет, чтобы он заработал

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах и направит его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Разумков заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Законопроект "Об олигархах", он проголосован с нарушением регламента, с нарушением закона, но тем не менее там учтены важные правки, относительно НАПК. Я поддерживаю эти правки. Я сказал, что приложу максимум усилий, для того, чтобы как можно быстрее этот законопроект был подписан в Верховной Раде и направлен президенту", - сказал Разумков.

Он отметил, что подпишет "тот закон, который был проголосован в стенах Верховной Рады и за который отдали голоса 279 народных депутатов", и направит президенту "для того, чтобы потом никто не говорил, что кто-то играет на руку олигархам".

"А потом посмотрим, кто действительно занимает позицию и хочет, чтобы этот закон заработал. Или сейчас будут искать механизмы, чтобы его заблокировать или на уровне ВР или на уровне Офиса Президента", - сказал Разумков.

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Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.