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армия РФ (18001) Беларусь (7764) Лукашенко (3539) россия (92990)

Лукашенко: В случае конфликта ВС РФ поддержат Беларусь. Я не пугаю, а просто напоминаю

Лукашенко: В случае конфликта ВС РФ поддержат Беларусь. Я не пугаю, а просто напоминаю

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Россия поддержит Беларусь в случае вооруженного конфликта. Он также отметил, что Москва и Минск практически создали единую армию на западном направлении.

Об этом белорусский диктатор заявил в на интервью телеканалу CNN, выдержки которого приводит "Белта", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Минск уже давно является форпостом Союзного государства и на западном направлении уже создана единая армия России и Беларуси.

"Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - добавил Лукашенко.

Он также уточнил, что пока разговоры о "форпосте" на западной границе РФ безосновательны. Но в случае необходимости Россия и Беларусь создадут его в течение месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о заявлениях Лукашенко: У нас появляется 1 тыс. км угрозы. ВИДЕО

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Топ комментарии
+53
Всё никак не пойму, кто на Бульбофюрера собрался напасть, кто на Минск хочет покусится и поработить беларусов? Признавайтесь!
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30.09.2021 17:02
+43
Как они зае...ли....В совке все шпионы и нападение Америки пугали. Та же пластинка сумасшедшего дома.
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30.09.2021 17:03
+26
ТЁТЯ РОЗА




Единственным правильным, хоть и радикальным, ответом на блокировку двух немецких каналов RT было бы давить бульдозерами немецкие Мерседесы, ввозимые в Россию. Всё остальное - пустое сотрясание воздуха!
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30.09.2021 17:15
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Всё никак не пойму, кто на Бульбофюрера собрался напасть, кто на Минск хочет покусится и поработить беларусов? Признавайтесь!
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30.09.2021 17:02 Ответить
Кто-кто, КОЛОРАДЫ! Картоха опасносте!
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30.09.2021 17:10 Ответить
Україна давно має позбутись лукашенка та встановити в Білорусі проукраїнську владу. Шкода що Семенченка арештували і взагалі згорнули всю підготовку до ліквідації лукашенка. російські ЗРК на кордоні України блокують весь повітряний простір над Західною Україною і унеможливлюють поставки зброї та *********** в Україну з країн НАТО повітряним шляхом. Тому питання усунення лукашенка в Білорусі це одне з ключових питань яке має вирішити Україна для стримування російської агресії. Ми не можемо перемогти путіна на фронті, але ми можемо перемогти путіна в Білорусі і цим потрібно активно займатись, готувати зміну, яка візьме владу після ліквідації лукашенка. А українські війська мають бути готові підтримати нову білоруську владу силою зброї і витиснити російські війська з території Білорусі. На фронті воює багато білоруських патріотів, які мають стати рушійною силою змін в Білорусі.
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30.09.2021 18:55 Ответить
что ты куришь?
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30.09.2021 22:25 Ответить
Так колоради якщо нападуть то зі сходу, а не з заходу.
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01.10.2021 17:01 Ответить
Галантерейщик и кардинал - ЭТО СИЛА!!!
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30.09.2021 17:18 Ответить
Бульбофюрер опасносте! Срочно вызывайте штурмовиков империи!)
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30.09.2021 19:01 Ответить
очевидно их исконный враг Вейшнория . давно на свободных беларусов и москалей зуб имеет
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30.09.2021 17:32 Ответить
А с кем конфликтовать собрался бульбофюрер не уточнил?
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30.09.2021 17:03 Ответить
Со всеми! )))
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01.10.2021 10:45 Ответить
Как они зае...ли....В совке все шпионы и нападение Америки пугали. Та же пластинка сумасшедшего дома.
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30.09.2021 17:03 Ответить
нє "в случає", а "во врємя"
а "врємя" настанєт, коли болота замерзнуть і газ прикрутять, - і ще не все натирене до Еміратів завезено..?
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30.09.2021 17:06 Ответить
на севере Украины появился еще одна
сепаратистская народная республика - БНР
(Луке следует вспомнить кому принадлежат Брест-Литовский и Полесье)
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30.09.2021 17:07 Ответить
Олег Кавун@watermelonONK



Кто ж мог предположить, что из этого неуклюжего колхозника вылупится кровавый ублюдок...
Галина и Александр Лукашенко. 1970-е.

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30.09.2021 17:16 Ответить
Галя девочка вполне была, но связалась с 3,14дарасом
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30.09.2021 17:20 Ответить
Судя по всему ей реально страшно,что он её обнял))
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30.09.2021 17:52 Ответить
Да, да, да.... Армяне подтвердят.
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30.09.2021 17:08 Ответить
Можно посетовать, что нас окружают долб@@бы - пуйло, колхозный фюрер, всякие сийряты! Но оказывается оказалось этого мало и по приколу население Украины решило окружить себя долбо@бами изнутри и привели к власти слуг.
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30.09.2021 17:14 Ответить
ТЁТЯ РОЗА




Единственным правильным, хоть и радикальным, ответом на блокировку двух немецких каналов RT было бы давить бульдозерами немецкие Мерседесы, ввозимые в Россию. Всё остальное - пустое сотрясание воздуха!
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30.09.2021 17:15 Ответить
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30.09.2021 17:35 Ответить
Армению уже поддержали
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30.09.2021 17:15 Ответить
"Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия." - ОПГ
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30.09.2021 17:16 Ответить
бяларасєйська армія це злоякісна пухлина у твоїй москальській довбешці...
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30.09.2021 19:44 Ответить
Спасибо. Я и не догадывался, что вы идиот
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30.09.2021 19:45 Ответить
Нема за що))) ти ж олігофрен...)))
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30.09.2021 19:56 Ответить
Интересная у вас подпись.
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30.09.2021 22:42 Ответить
как эта манечка называется в психиатрии когда людям всё время снится что на них нападают?
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30.09.2021 17:20 Ответить
Тут говорит говорящая голова *****...вполне возможен провокационный обстрел со стороны бсср в качестве подготовки к широкомасштабному вторжению...и естественно если ответка будет ***** прийдет спасать
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30.09.2021 17:26 Ответить
Jesli budet konflikt s NATO tut nikto nebudet smotret kakije tam vojska,paprostu ix unictozit , tut nekakaja raska nepomozet emu daze jesli i xoteli eto zdelat
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30.09.2021 17:41 Ответить
С таким партнерами как германия что-то сомневаюсь... только если будут задеты интересы сша напрямую...
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30.09.2021 17:43 Ответить
Tak tut i budet imeno zadeti amerikanskije vojska kotoryje i jest tut i drugyje NATO soldati takze.On javno neponimajet cem xocet imet delo i kogo pugajet
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30.09.2021 17:49 Ответить
Nemci u nas oni kak bi rukovodit NATOo vojskami ix udarnaja grupirovka zdes.Oni govoriat sto budet vojevat sluce vojni.Nemci k nam xoroso smotrit vydelili dengi na infrostrukturu dlia soldat 100mln,posle dvux let ecio 150mln evro dast.Prakticeski vsia texnika voruzenyje sto jest u nix armiji ,to i nam prodali ili podarili.Vot francuzami ja nedoveriaju,a nemci oni budet vojevat
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30.09.2021 18:10 Ответить
З ким немци будуть воевать? З російською армією? Не смішіть, вони трубу вже побудували і тепер будуть залежні від рашки. Дружба і жвачка.
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30.09.2021 19:45 Ответить
Budet nemci vojevat jesli oni uze zdes,kto dumajet sto nemci neumejet vojevat ocen osybajetsia
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30.09.2021 19:54 Ответить
А яка ваша роля (що ви можете, скажімо, якщо німці ... передумають)?
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30.09.2021 20:27 Ответить
Nasi konecno budet vojevat sovmesno s nemcami i drugimi NATO soldatami.Tut vsio jasno
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30.09.2021 21:10 Ответить
Подякуйте тіхановській за російські війська на кордоні. Через вашу дурну політику і Україна страждає. Знімайте санкції негайно, бо НАТО вам не допоможе, і нам також.
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30.09.2021 19:40 Ответить
Sankciji tolko budet usiliatsia uze 5 paket gotovit za nelegalov na sej raz.Budet davit dalse ego.Nebudet tut s Nato stranami Belorus ili raska vojevat im eto ne po zubam
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30.09.2021 19:52 Ответить
Ви давите не Луку, а білоруський народ, і налаштовуєте білорусів проти Заходу. Помоліться Богу.
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30.09.2021 20:08 Ответить
A vy cytajete normalno kogda nelegalov vtalkyvajet nam?I za eto dolzno nebyt reakciji?
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30.09.2021 20:22 Ответить
.....не кормите лукатроля...... оНо же явно смердит....
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30.09.2021 20:29 Ответить
Йди нах разом з "білоруським народом", ферштейн зи?
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30.09.2021 22:37 Ответить
А вы? Ковровые бомбардировки это рашкинская фишка... И они сразу расхерячат вас, чтобы потом в этом обвинить других... Лугандон ничему не научил?
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30.09.2021 21:08 Ответить
A vy uvereni sto ostanites zyvymi.
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30.09.2021 20:46 Ответить
А российские пропагандоны скажут, что Украина первой спровоцировала конфликт и будет всеобщий одобрямс!
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30.09.2021 18:44 Ответить
манич преследования на фоне мании величия до добра не приведет... !!! (****** проверено !!!))
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30.09.2021 17:21 Ответить
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30.09.2021 17:22 Ответить
лучше синяки под глазами, чем швабра в заднице, как в спецназе под Хабаровском
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30.09.2021 22:15 Ответить
Лукашенко уже обделался!
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30.09.2021 17:24 Ответить
Задохни, падла фашистская!
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30.09.2021 17:28 Ответить
Уважаемый, не напрягайтесь....
Это обычный клоун, которому кацапы разрешают пока гавкать.
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30.09.2021 18:48 Ответить
Не разрешают, а дают команду "голос" или команду "фас"
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30.09.2021 20:31 Ответить
Правильно. Это я не подумал сказал
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30.09.2021 22:17 Ответить
При любому конфлікті з західом, московити кидають територію Біларусі і тікають в свої болота.
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30.09.2021 17:29 Ответить
И ждут пока придёт зима.Бо зима,основной союзник москалей
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30.09.2021 18:14 Ответить
Не москалей, а свинособак, да и не союзник, замерзло их тоже дохрена
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30.09.2021 19:04 Ответить
Это усатое чепушило реально думает,что кого-то испугало своими сказками? Так никто его дурацких разглагольствований и не слышал,кроме его подсосников))
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30.09.2021 17:49 Ответить
Но на самом деле будет как с Арменией. Серьёзный противник и Россия сольётся.
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30.09.2021 17:57 Ответить
Идиот
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30.09.2021 18:05 Ответить
На него Уганда собралась нападать? Или ЦАР‽
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30.09.2021 18:06 Ответить
да кому ты нужно, плешивое шизофреническое жЫвотное?
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30.09.2021 18:21 Ответить
Картофельный диктатор самозванец решил в войнушки поиграть, только всё это для него печально закончится
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30.09.2021 18:42 Ответить
Він не "самозванец", бо більшість білорусів за нього проголосували, і ЦВК оголосила результат. Бо 26 років народ був задоволений економічно і соціально, поки російські провокатори вирішили змусити Луку до союзу.
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30.09.2021 19:56 Ответить
ЦВК - оголосила ...
Та коли на роботі /навчанні , між друзів , по сусідям і т.п. - обговорювали ці вибори - стався конфуз
Майже ніхто не признавався , що він та його родина голосовала за Луку !!!
І виникла підозра , що білорусів просто най.бали
А пізніше масові акції це підтвердили
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30.09.2021 21:23 Ответить
Можна в вас запитати, звідки ця інформація? Ви ж не були на виборчих дільницях, і свічку не тримали. В інтернеті багато чого пишуть. А от я не вірю що білоруси задоволені політикою Лукашенка
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30.09.2021 21:24 Ответить
"братом" пужаєть а коли НАТО себе захищає-то "калєктівньій запат" ох і бульбараст
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30.09.2021 18:47 Ответить
Кому ты нужен придурок!
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30.09.2021 18:47 Ответить
Когда в в 2020 году, после выборов президента в Беларуси начались массовые акции протеста, я до последнего надеялся что Белорусы вынесут Лукашенко вперёд ногами. Это послужило бы примером для россиян, как нужно поступить с путлером, но к сожалению, белорусы испугались ОМОНовцев и всё затихло...
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30.09.2021 19:00 Ответить
На масові протести виходила тільки проросійська п'ята колона, щоб полякати Луку і підштовхнути до інтеграції.
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30.09.2021 20:00 Ответить
В мене однокласник мешкає у Мінську. Я з ним часто по вайберу спілкуюсь. Він був на мітингу проти лукашенка. Так от, він росію терпіти не може, і майже всі хто виходили на мітинг - також. І він стверджує що вибори у Білорусі були сфальсифіковані
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30.09.2021 21:37 Ответить
Армению уже поддержали.
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30.09.2021 19:25 Ответить
Бульбенфюрер, правда в тому, що у випадку конфлікту армія Білорусі буде допомагати кацапам тримати кордон з Афганом на півдні Таджикістану. Тільки твої солдати про це ще не знають.
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30.09.2021 19:34 Ответить
Кто нападать собирается? Без рашки баця ни посрать ни подтереться не может...
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30.09.2021 19:36 Ответить
Конфликт у тебя в голове, Саня. Называется синдром Дауна.
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30.09.2021 19:49 Ответить
Неуловимый Джо.
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30.09.2021 19:56 Ответить
Что то мне подсказывает, шо этот п..ид...ар, готовит провокацию против Украины. А потом, со слезами и соплями, - вова, меня уже ногами бьют. ПАМАГИ...
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30.09.2021 20:09 Ответить
неужели немцы опять на Беларусь попрут как в 1941...
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30.09.2021 20:22 Ответить
Нажаль, такі як Гітлер з"являються раз на 1000 років... Нікуди німці поки що не попруть.
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30.09.2021 20:35 Ответить
Все йде по *********** плану. Недобульбомаршал (РБ почала вже закуповувати картоплю в України!) заляканий кремльльбядським пацюком до обдєлання, злетів із розуму і готовий на все,навіть на велику війну, заради утримання влади в РБ у своїх руках. Ну а далі, за планом *****,-парочка провокацій організованих кремлем на Україно-Білоруському кордоні (щось на кшталт Фінляндії із боку СРСР , або Польші,також 1939 року зі сторони Германії) і великий тир-пир розпочнеться, у якому козломордія за спиною РБ буде правити бал. Увесь світ, у такому випадку,буде тикати пальцями у сторону РБ,як країни, що розв"язала війну проти України і усі "шишаки",звісно ж,посипляться на неї, а жабокрикія (московія) залишиться ніби-то й у сторонці. Мол, і я-не я і хата не моя. Ну,загалом -то, все як завжди. Нічого нового ні ********* ні КДБстан (пробачте мені,сябри, але,на жаль ваша, чудова країна РБ перетворилась у КДБ) видумати вже не спроможні. А нам потрібно готуватись, готуватись і готуватись.
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30.09.2021 20:37 Ответить
Хм. Он забыл сказать о том,что в любом конфликте с РФ, беларусов погонять на убой,а расеяне будут сзади,как заградотряды,прячась за женщинами и детьми Беларуси!
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30.09.2021 20:40 Ответить
КДБ-країна дебільного бацьки
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30.09.2021 20:42 Ответить
пикейные жилеты, не
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30.09.2021 20:55 Ответить
В случае конфликта РБ с кем либо РФ оккупирует беларусь под видом "асвабадітелей" и сделает беларусь своей холуйной колонией.
А про что бредит єтот поц вообще не ясно.
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30.09.2021 21:21 Ответить
а она разве еще таковой не является?
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30.09.2021 22:44 Ответить
Я вижу такой сценарий развития событий. Армия усатого самозванца обстреляет территорию Украины, с целью спровоцировать Украину на ответный удар. Тут и у страны балалайки появится основание вмешаться в конфликт, ввести свои воиска
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30.09.2021 21:32 Ответить
Да кому ты, убогий нужен! Ха-ха-ха. Лижи дальше жопу своем ху_лу.
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30.09.2021 21:36 Ответить
ОРДЛО даже уже знает как это
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30.09.2021 22:18 Ответить
На картофельное *****, так же как и на классическое *****, похоже тоже невидимые пиндосы нападают.
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30.09.2021 22:43 Ответить
Може Ліхтенштейн надумав ?
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30.09.2021 22:57 Ответить
Щось бульбофюлер багато чого собі в голові собі намалював
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30.09.2021 23:06 Ответить
Ну какой у цыгана может быть конфликт ? Только с народом. И Московия уже поддерживает его. Наверное половина силовиков в Белоруссии родом из Тамбова и Барнаула.
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01.10.2021 09:20 Ответить
 
 