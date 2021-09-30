Лукашенко: В случае конфликта ВС РФ поддержат Беларусь. Я не пугаю, а просто напоминаю
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Россия поддержит Беларусь в случае вооруженного конфликта. Он также отметил, что Москва и Минск практически создали единую армию на западном направлении.
Об этом белорусский диктатор заявил в на интервью телеканалу CNN, выдержки которого приводит "Белта", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Минск уже давно является форпостом Союзного государства и на западном направлении уже создана единая армия России и Беларуси.
"Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - добавил Лукашенко.
Он также уточнил, что пока разговоры о "форпосте" на западной границе РФ безосновательны. Но в случае необходимости Россия и Беларусь создадут его в течение месяца.
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а "врємя" настанєт, коли болота замерзнуть і газ прикрутять, - і ще не все натирене до Еміратів завезено..?
сепаратистская народная республика - БНР
(Луке следует вспомнить кому принадлежат Брест-Литовский и Полесье)
Кто ж мог предположить, что из этого неуклюжего колхозника вылупится кровавый ублюдок...
Галина и Александр Лукашенко. 1970-е.
Единственным правильным, хоть и радикальным, ответом на блокировку двух немецких каналов RT было бы давить бульдозерами немецкие Мерседесы, ввозимые в Россию. Всё остальное - пустое сотрясание воздуха!
Это обычный клоун, которому кацапы разрешают пока гавкать.
Та коли на роботі /навчанні , між друзів , по сусідям і т.п. - обговорювали ці вибори - стався конфуз
Майже ніхто не признавався , що він та його родина голосовала за Луку !!!
І виникла підозра , що білорусів просто най.бали
А пізніше масові акції це підтвердили
А про что бредит єтот поц вообще не ясно.