Лукашенко: В случае конфликта ВС РФ поддержат Беларусь. Я не пугаю, а просто напоминаю

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Россия поддержит Беларусь в случае вооруженного конфликта. Он также отметил, что Москва и Минск практически создали единую армию на западном направлении.

Об этом белорусский диктатор заявил в на интервью телеканалу CNN, выдержки которого приводит "Белта", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Минск уже давно является форпостом Союзного государства и на западном направлении уже создана единая армия России и Беларуси.

"Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - добавил Лукашенко.

Он также уточнил, что пока разговоры о "форпосте" на западной границе РФ безосновательны. Но в случае необходимости Россия и Беларусь создадут его в течение месяца.

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