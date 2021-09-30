Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко
Работников определенных профессий не будут увольнять, если они не прошли вакцинацию от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы не говорим об увольнении. Отстраняются от работы (лица, которые избегают обязательной вакцинации. - Ред.) на период действия карантина без сохранения зарплаты", - говорится в сообщении.
Глава Минздрава отметил, что обязательная вакцинация начнет действовать в Украине в ближайшее время. Сейчас министерство продолжает работу над приказом, который будет регулировать этот вопрос.
"Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу", - объяснил Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
- бабське радіо
- тещин рупор
- курилка
Або на крайній випадок - інтернет !
вам не здається, що ви ліпите тепле до м'якого?
У одного тільки співпрацівника були "підвищені антитіла", а ще сусід зробив тести і виявилося, що він "безсімптомно хворий", а жінка- здорова.
особисто я теж не хворів, але щепився. бо й своє здоро'я ще потрібне й до оточуючих не байдуже.
Вакцинация против здоровья: нове данные о вреде прививки (ютуб)
1. Такими ж крутими були - головний антивакцинатор Ізраїлю і найактивніший антивакцинатор США - померли від коронавірусу.
2. На нашому підприємстві є померлі колеги від коронавірусу, в тч і Генеральний директор. Світла їм пам'ять. Після вакцинації не помер ні один співробітник.
3. В Дніпропетровській обл. по статистиці в середньому помирає 1 з 31 захворілих, по Україні - 1 з 43, а в світі - 1 з 49. В Дніпрі реанімація повністю заповнена невакцинованими.
От і думайте (якщо є чим думати)!
Вмерла після третьої дози.
Так що біжіть швидше робити "бустерну", на посошок
наражає. тож, знаєте, права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої.
Та нащо та свобода вибору ?
Хто придумав цю муйню
Та і нащо та зарплата )
Як що після вакцинаціє людина хворіє, повинна носити маску, може померти,
то нафіг така вакцинація потрібна. Якщо є гарантія що вакцина допоможе, то
це одне, а шмурдяк під пропаганду ЗМІ собі колоти це трохи по РАДЯНСЬКІ
коли людині не кажуть що з нею буде, вона просто повинна щось зробити,
бо так каже ДЕРЖАВА
Отморозятся и скажут "вас никто не принуждал, вы взрослые люди".
Я б запровадив для них плату в реанімаційну палату і за лікування!
Бо набагато дешевше для держави (платників податків) з усіх точок зору провакцинувати, ніж лікувати.
Тому треба запровадити електронну базу громадян, що відмовились від вакцинації, і брати з них повну плату за лікування, а на підприємстві не платити лікарняні.
Тоді це не буде порушенням Конституції і моїх прав!
Прописано в Конституції чи є якийсь закон?
Потому что Ляшко не ходит никуда - он это выпросил своими действиями.
Причем такое нагнетание страха только в Украине. Один товарищ работает дальнобойщиком в Польше,мотается по всей Европе,и когда приехал в отпуск сюда,у него волосы стали дыбом от того,что здесь происходит,у меня,от того,что там,когда ему предложили вакцинироваться в Польше,отказался,и все,никто не прессует,мотается, в Италии,вообще не то,что говорят у нас,люди живут и радуются.
Другой товарищ, в Англии. Предложили вакцинироваться,отказался,и спокойно работает.У нас все четко просчитали.Если загнать всех по квартирам,и человек лишиться естественной вентиляции лёгких,будет зашуганыйходить в маске, и протирать антисептиками упавшее на пол яблоко, он рано или поздно попадет в реанимацию,под искусственную вентиляцию, и станет постоянным клиентом аптек.
Також про який обов'язок може йти мова якщо не виконуються умови зберігання вакцин (наприклад, нещодавня утилізація Phizer)?
Это все муйня, главное всех завакцинировать
Россияне нам завидуют, как всегда. У нас есть право выбора, и не только вакцин, и они признаны во всем мире (опять же не только вакцины, но и мы сами, с безвизом, правами человека, европейским путем развития и т.п.).
2. А вы расстреливайте или пожизненное давайте тем кто не вакцинирован.
3. Так уберите тогда бумагу на подпись шо я добровольно вакцинируюсь, или бздишь Шмыга ?
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