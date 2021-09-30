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вакцина (3777) увольнение (2648) Ляшко Виктор (1358) COVID-19 (18606)

Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко

Лиц, избегающих обязательной вакцинации, отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты, - Ляшко

Работников определенных профессий не будут увольнять, если они не прошли вакцинацию от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы не говорим об увольнении. Отстраняются от работы (лица, которые избегают обязательной вакцинации. - Ред.) на период действия карантина без сохранения зарплаты", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава отметил, что обязательная вакцинация начнет действовать в Украине в ближайшее время. Сейчас министерство продолжает работу над приказом, который будет регулировать этот вопрос.

"Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу", - объяснил Ляшко.

Также читайте: Говорить о том, что Украина приближается к "красному" уровню эпидопасности рано, как и о локдауне, - Ляшко

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Топ комментарии
+47
Дайте этому клоуну почитать Конституцию Украины.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
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30.09.2021 17:09
+29
если ты укололся добровольно - то вопросов к твоей чести нет
- если тебя заставило начальство, то да - ты потерял достоинство и честь
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30.09.2021 17:22
+25
не перегните палку...
какая причина со ссылкой на КЗОТ Украины будет стоять в приказе об отстранении от работы ?
обязательную вакцинацию должно предшествовать обязательное бесплатное тестирование, чтоб понять насколько необходима прививка именно в данный момент...чтоб только не уволили...
сами ж гундели что есть много переболевших бессимптомно.. и возможно и не знающих что отот грипп был коронавирусом... и возможно осталось большое количество антител... так на фига ему дополнительная защита?
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30.09.2021 17:17
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Тай посижу без той жалюгідної зряплати пару місяців.. Вистачить.. А операції най вам робе Ляшко
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30.09.2021 19:05 Ответить
Операції ?? Які операції ??
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30.09.2021 21:54 Ответить
по зміні статі
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01.10.2021 02:34 Ответить
Хм ... І як це вирішує проблєму ??
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01.10.2021 10:49 Ответить
Сьогодні закон про вакцинацію, а завтра про примусову кастрацію?
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30.09.2021 19:07 Ответить
Саме так, кастрація для ляшків
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30.09.2021 19:12 Ответить
Так, кастрацію дебілів, які брєд несуть.
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30.09.2021 21:55 Ответить
О,ти вже?
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01.10.2021 12:32 Ответить
Тебе вже ??
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01.10.2021 15:36 Ответить
Я маю розум щоб зрозуміти що телевізор котрий брехав все життя не може враз зламатися і говорити правду.
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02.10.2021 14:05 Ответить
Є альтернативи:

- бабське радіо
- тещин рупор
- курилка

Або на крайній випадок - інтернет !
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03.10.2021 11:02 Ответить
Якщо не працює власний мозок, ніяка з перерахованих альтернатив не допоможе.
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03.10.2021 11:46 Ответить
Хммм, примусова кастрація дегенератів-антиваксерів - звучить привабливо!
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30.09.2021 23:57 Ответить
Пример с РФ взял. Там тоже как бы не увольняют, а только отстраняют.
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30.09.2021 19:31 Ответить
пример с РФ берется во всем, просто как под копирочку
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30.09.2021 19:48 Ответить
саме звідти і приходять вказівки, що і як робити
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30.09.2021 21:33 Ответить
отлично! а то ходят как бродячие животные, нормальных людей заражают
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30.09.2021 19:38 Ответить
У вас дефіцит йоду в організмі...
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30.09.2021 20:43 Ответить
а й справді - рай
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01.10.2021 02:36 Ответить
Ні мозґу!
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01.10.2021 11:27 Ответить
Самі винуваті...одягнули намордники як вівці повіривши дегенератам із змі...
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30.09.2021 20:44 Ответить
давно пора, а то якась дивна ситуація коли в лікарнях пів персоналу не зробило щеплення то як простий нарід повірить в вакцінацію..
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30.09.2021 20:47 Ответить
Добрые либералы, не загоняют в концентрационные лагеря, не пускают пулю в затылок.
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30.09.2021 20:57 Ответить
Либерализм. ЛГБТ - это не вредно и не опасно, это права человека. Отказ от фармацевтического зелья и QR-кода - угроза обществу, это терроризм и экстремизм.
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30.09.2021 21:03 Ответить
за свої понад сорок років не чув про смерть від приналежності до ЛГБТ, за два роки коронавірусу серед, тільки мого оточення, 5 смертей, троє, після перенесення, мають неслабі проблеми з легенями.
вам не здається, що ви ліпите тепле до м'якого?
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01.10.2021 09:25 Ответить
А у нас з оточення, співпрацівників, ніхто за два роки не мав цієї модної хвороби!
У одного тільки співпрацівника були "підвищені антитіла", а ще сусід зробив тести і виявилося, що він "безсімптомно хворий", а жінка- здорова.
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01.10.2021 09:37 Ответить
і так буває.
особисто я теж не хворів, але щепився. бо й своє здоро'я ще потрібне й до оточуючих не байдуже.
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01.10.2021 09:40 Ответить
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01.10.2021 13:14 Ответить
Для банди зелених більшовиків Конституції не існує. Ця потвора Ляшко має бути розтерзана публічно на дрібні шматки, які мають з'їсти бездомні собаки.
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30.09.2021 21:29 Ответить
Вау, яка експресія !! А уявіть, нешановний, що прийшла оспа, чи тиф ?? Що Ви тоді заспіваєте ??
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30.09.2021 21:57 Ответить
Давайте говорити не про уявний "тиф", а про реальні ускладнення:
Вакцинация против здоровья: нове данные о вреде прививки (ютуб)
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30.09.2021 23:15 Ответить
новые данные о вреде прививки
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30.09.2021 23:16 Ответить
Аспірін вбиває печінку. А Ви не знали ??
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01.10.2021 10:53 Ответить
Не надо менять тему.
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01.10.2021 12:39 Ответить
Щеплення теж дають первинну реакцію. Що не так ??
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01.10.2021 15:34 Ответить
Який Volodymyr крутий!
1. Такими ж крутими були - головний антивакцинатор Ізраїлю і найактивніший антивакцинатор США - померли від коронавірусу.
2. На нашому підприємстві є померлі колеги від коронавірусу, в тч і Генеральний директор. Світла їм пам'ять. Після вакцинації не помер ні один співробітник.
3. В Дніпропетровській обл. по статистиці в середньому помирає 1 з 31 захворілих, по Україні - 1 з 43, а в світі - 1 з 49. В Дніпрі реанімація повністю заповнена невакцинованими.
От і думайте (якщо є чим думати)!
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01.10.2021 07:14 Ответить
Ну й що. А вчора був некролог ярої вакцинаторши, професора з США.
Вмерла після третьої дози.
Так що біжіть швидше робити "бустерну", на посошок
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01.10.2021 10:04 Ответить
а чи не наражає мене на небезпеку довбойоб, який "невіритьувигаданухворобу" від якої помирають реальні люди, й який "невіритьувакцини"?
наражає. тож, знаєте, права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої.
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01.10.2021 09:28 Ответить
... а потім вони його висрали в канаві
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01.10.2021 14:27 Ответить
Якби ввели лазерну терапію, то за місяць вже ніхто в Україні не хворів би нінаякий грип чи запалення легенів. Також за пару місяців повиліковували б усіх туберкульозних хворих. Але при владі лише розумово-недоумкувата наволоч.
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30.09.2021 21:32 Ответить
А якби наноквантову? Ото б зажили!
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01.10.2021 08:19 Ответить
Що таке наноквантова? Чи то аби щось ляпнути? Якщо пан 0, то слухайте тих, хто знає, що робити в критичній ситуації. Саме лазерною терапією повернули до повноцінноо диття 300 000 сильно опромінених людей в 1987-1990 рр. Просто в ті часи люди були розумніші, а тепер здатні лише ляси точити, от як ви, наприклад.
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01.10.2021 11:32 Ответить
Опять????
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01.10.2021 10:36 Ответить
"Мы не говорим об увольнении. Отстраняются от работы (лица, которые избегают обязательной вакцинации. - Ред.) на период действия карантина без сохранения зарплаты", - говорится в сообщении. Источник:

Та нащо та свобода вибору ?
Хто придумав цю муйню

Та і нащо та зарплата )
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30.09.2021 21:38 Ответить
На любому підприємстві заінтересовані, щоб працівники були здоровими (бо ж треба виконувати роботу). Тому, якщо ти свідомо не хочеш бути здоровим - то іди шукай інших роботодавців-дураків, щоб таких держали на роботі
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01.10.2021 07:28 Ответить
Треба бути дебілом щоб ставити знак = між вакцинацієй і здоровлям людини.
Як що після вакцинаціє людина хворіє, повинна носити маску, може померти,
то нафіг така вакцинація потрібна. Якщо є гарантія що вакцина допоможе, то
це одне, а шмурдяк під пропаганду ЗМІ собі колоти це трохи по РАДЯНСЬКІ
коли людині не кажуть що з нею буде, вона просто повинна щось зробити,
бо так каже ДЕРЖАВА
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01.10.2021 11:55 Ответить
тупорилий Ляшко не знає Конституції України та трудового кодексу
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30.09.2021 21:51 Ответить
Они намерены их преступно похерить.
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30.09.2021 21:55 Ответить
Моно подумать, они признают, что люди стали калеками после "вакцинации".
Отморозятся и скажут "вас никто не принуждал, вы взрослые люди".
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30.09.2021 23:07 Ответить
Ніхто в світі не знає. Всі країни таке зараз роблять
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01.10.2021 00:05 Ответить
Чому я як платник податків повинен платити за захворілих антивакцинаторів?
Я б запровадив для них плату в реанімаційну палату і за лікування!
Бо набагато дешевше для держави (платників податків) з усіх точок зору провакцинувати, ніж лікувати.
Тому треба запровадити електронну базу громадян, що відмовились від вакцинації, і брати з них повну плату за лікування, а на підприємстві не платити лікарняні.
Тоді це не буде порушенням Конституції і моїх прав!
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01.10.2021 07:38 Ответить
воно ж ******* на всю голову
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01.10.2021 14:30 Ответить
"Особа обовязкової вакцинвції" - це як?
Прописано в Конституції чи є якийсь закон?
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30.09.2021 22:39 Ответить
Или Ляшко не приходит на работу.
Потому что Ляшко не ходит никуда - он это выпросил своими действиями.
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30.09.2021 23:05 Ответить
Все таки может мне кто то обьяснить , зачем вакцинировать переболевшему? По этой логике просто необходимо вакцинировать от ветрянки , так как она если заболеешь во взрослом состоянии приводит к очень тяжелым последствиям! И ,кстати, наблюдались случаи повторного заболевания! Очень, очень редко , но все же наблюдались! Та же ситуация и с ковидом! Но ведь не вакцинируют же! А тут просто заставляют колоться вакциной переболевших и имеющих иммунитет! Почему я , переболев в легкой форме, без осложнений , обязан вакцинироваться? Я вообще 25 лет никакие лекарства не употребляю и прекрасно очень быстро выздоравливаю и редко болею!Почему меня заставляют колоть какой то шмурдяк? Если у меня природный иммунитет и я не хочу убивать свою иммунную систему всякой херней!
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01.10.2021 02:07 Ответить
не можу похвалитися подібним, але теж стараюся поменше ходити по лікарям. Тим більше що тепер все в телефонному режимі. Заражаються в основному там, де сходяться всі хворі - в поліклініках. ГепатитВ,С - в стоматологічних кабінетах. Здорова їжа, помірне фізичне навантаження на свіжому повітрі, помірний оптимізм і бережне ставлення до життя дають свої плоди. Не куримо, не вживаємо спиртного (коли не коли вина чи коньяку за святковим столом) і не бачу причини - чому людина повинна хворіти.
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01.10.2021 02:46 Ответить
Именно !
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01.10.2021 03:52 Ответить
А с чего вы решили, что переболевших надо вакцинировать? В Европах если ты подтверждённо переболел, то тебе дают такой же QR как вакцинированному. В Украине скорее всего то же. Попробуйте выяснить этот вопрос.
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01.10.2021 10:38 Ответить
Это диктатура! А как же права человека, конституция, законы? Оставьте людей самим решать что им делать со своим телом!
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01.10.2021 02:21 Ответить
От в кацапії про це і пиши. А тут ботофермити досить
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01.10.2021 08:20 Ответить
Пу говорил о принуждении к миру. А эти принуждают к прививкам
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01.10.2021 03:16 Ответить
Все больше убеждаюсь,что к власти в Украине пришли отпетые негодяи и мерзавцы,для которых нет ничего святого,ни законов,ни Конституции. Эти ребята получают свои дивиденты от транснациональных корпораций,и им плевать на здоровье большинства украинцев.Задача поставлена.Создать панику и посадить на иглу,что бы человек ни шагу не мог ступить без лекарств,вакцин,всяких добавок...
Причем такое нагнетание страха только в Украине. Один товарищ работает дальнобойщиком в Польше,мотается по всей Европе,и когда приехал в отпуск сюда,у него волосы стали дыбом от того,что здесь происходит,у меня,от того,что там,когда ему предложили вакцинироваться в Польше,отказался,и все,никто не прессует,мотается, в Италии,вообще не то,что говорят у нас,люди живут и радуются.
Другой товарищ, в Англии. Предложили вакцинироваться,отказался,и спокойно работает.У нас все четко просчитали.Если загнать всех по квартирам,и человек лишиться естественной вентиляции лёгких,будет зашуганыйходить в маске, и протирать антисептиками упавшее на пол яблоко, он рано или поздно попадет в реанимацию,под искусственную вентиляцию, и станет постоянным клиентом аптек.
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01.10.2021 05:48 Ответить
Обов'язкова вакцинація має супроводжуватись страхуванням на випадок побічних реакцій.
Також про який обов'язок може йти мова якщо не виконуються умови зберігання вакцин (наприклад, нещодавня утилізація Phizer)?
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01.10.2021 07:44 Ответить
По коментах видно, що сбу ніфіга мишей не ловить. Знову повно кацапських ботів-антиваксерів
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01.10.2021 08:21 Ответить
Сегодня два месяца как у президента Зеленского случился провал в памяти, и он забыл подписать свой собственный указ о введении санкций против контрабандиста Александра Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов. Источник:

Это все муйня, главное всех завакцинировать
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01.10.2021 09:52 Ответить
А чого ви вирішили, що в сбу працюють тупі люди? Вони і самі не хотять колотися бозна чим.
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01.10.2021 10:08 Ответить
Нагадайте, який саме закон ці люди порушують, що над ними має працювати сбу чи ще хтось.
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01.10.2021 10:25 Ответить
Як показує життя дурням закони не потрібні, у них свої "закони"!
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01.10.2021 11:38 Ответить
Как раз кацапских антиваксеров я понимаю, их заставляют вакцинироваться шмурдяком, не прошедшим испытаний и не признанным нигде в мире. В России нельзя вакцинироваться Пфайзером, Астразенекой или Модерной, как у нас. У них только Спутник, только хардкор!
Россияне нам завидуют, как всегда. У нас есть право выбора, и не только вакцин, и они признаны во всем мире (опять же не только вакцины, но и мы сами, с безвизом, правами человека, европейским путем развития и т.п.).
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01.10.2021 15:26 Ответить
Це все політика, рівнозначно і чому ви кажете, що спутнік - то шмурдяк, наче ви знайомі хоча б з якимось результатом дослідів і можете порівнювати ці вакцини. Україна не виготовляє жодної з вакцин і не здатна провести жодних складних дослідів для іх порівняння, змушена полягатись на гуманітарну допомогу і ангажовану інформацію іноземців, що заробляють на вакцині.
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04.10.2021 12:12 Ответить
А к чему тогда , добровільна згода на вакцинацію, сто никто не несёт за меня ответственность при вакцинации?
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01.10.2021 08:59 Ответить
Я розумію, всі звикли, коли Конституцією одне місце підтирають та завжди є якесь виправдання це робити, проте щось мені підказує, що не можна дискримінувати людей по праву на працю за такою ознакою.
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01.10.2021 10:23 Ответить
падло ляшкануте
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01.10.2021 11:10 Ответить
Маски ,цена которым копейка, подняли на 1000% и более, и хрен где раздавали.А вакцина, цена которой в долярах - хотят колоть забесплатно. НИКОГДА, за всю историю незалежной, такого небыло, что бы о здоровье пеклось государство, да еще и забесплатно.
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01.10.2021 11:27 Ответить
После начала массового падежа тех людей, чей организм, увы, оказался слаб перед инъекцией, и после обнародования данных о смертях и побочках весной - летом 2022, которые невозможно будет уже скрывать, затейщики и исполнители пландемии начнут спихивать вину друг на друга и искать стрелочников. ИТОГ: 2023 год - ОСТАНОВЛЕНА вакцинация мРНК препаратом от хвори, основной компонент которой даже не был выделен официально. 2024г - пройдет под эгидой разборок между власть придержащими, на фоне жажды линчевания их от тех, кто обманом был ими уколот, что в результате, к 2025 году закончится массовым РАСКРЫТИЕМ глобальной лжи и закреплением в мире Дня памяти по погибшим в результате глобальной аферы века. Впрочем, ввиду того, что Пробуждение людей идет семимильными шагами по планете, и время неумолимо ускоряется, все вышесказанное может произойти гораздо быстрее. Потом только благостное время настанет, которое придется созидать всем оставшимся,при условии что не придумают что то пооригинальней.
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01.10.2021 13:13 Ответить
1. Все смерти за последние два года по причине короновируса.
2. А вы расстреливайте или пожизненное давайте тем кто не вакцинирован.
3. Так уберите тогда бумагу на подпись шо я добровольно вакцинируюсь, или бздишь Шмыга ?
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01.10.2021 13:08 Ответить
Начальство заставляет колоть всех, а само в кулуарах шушукается шо зачем оно мне надо ....
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01.10.2021 13:10 Ответить
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01.10.2021 15:31 Ответить
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01.10.2021 15:35 Ответить
це тупориле не здатне вивчити Конституцію і закони України, воно таке ж тупе як і його презік
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01.10.2021 17:09 Ответить
https://zib.com.ua/ua/149109-obovyazkova_vakcinaciya_vid_covid-19_cherez_espl_de_pomilivs.html https://zib.com.ua/ua/149109-obovyazkova_vakcinaciya_vid_covid-19_cherez_espl_de_pomilivs.html

Читайте со 2 страницы)
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02.10.2021 11:58 Ответить
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