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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25755) Донбасс (26950) потери (4267) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

Защитник Украины погиб на Донбассе, с начала суток - 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС

Защитник Украины погиб на Донбассе, с начала суток - 4 нарушения режима

С начала текущих суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Защитник Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что у Новотошковского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм. В сторону населенного пункта Попасная наемники применили автоматические станковые гранатометы.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил соболезнует родным и близким героя, погибшего за Украину", - отмечают в штабе.

Кроме этого, сообщается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин смертельно ранен под обстрелом российских войск - штаб ООС

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - резюмировали в штабе. 

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Топ комментарии
+9
Редакторы - воин не просто ранен, а получил ранение не совместимое с жизнью, то есть к сожалению погиб - поправьте название новости...
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30.09.2021 17:29
+6
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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30.09.2021 18:38
+5
Кацапские ублюдки, гореть вам всем в аду!
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30.09.2021 18:49
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Дай Боже пораненим- одужання.
Полеглому- Царство Небесне.
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30.09.2021 19:42 Ответить
Редакторы - воин не просто ранен, а получил ранение не совместимое с жизнью, то есть к сожалению погиб - поправьте название новости...
показать весь комментарий
30.09.2021 17:29 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
показать весь комментарий
30.09.2021 18:38 Ответить
Кацапские ублюдки, гореть вам всем в аду!
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30.09.2021 18:49 Ответить
Позавчера наши задвухсотили двух кацапов, твитит разведка. Это первые боевые потери у врага согласно им с тех пор как я начал читать тот канал. Ц приводит здесь их отчеты месячно, завтра вероятно увидите…
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30.09.2021 21:03 Ответить
А когда вы начали читать этот сайт?
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30.09.2021 22:38 Ответить
Месяц или два, может быть. С начала ЗЕ-«перемирия» (июль 2020) боевых до этого было всего 9. Но часто по пьяни нарываются на свои же мины, чуть реже - стреляют друг друга (также по пьяни.
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30.09.2021 23:10 Ответить
А у нас лишь за сентябрь я помню пять имён, это шестой (и то при допущении что за последние семь часов ещё никого не убили).
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01.10.2021 00:07 Ответить
 
 