Защитник Украины погиб на Донбассе, с начала суток - 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС
С начала текущих суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Защитник Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Подчеркивается, что у Новотошковского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм. В сторону населенного пункта Попасная наемники применили автоматические станковые гранатометы.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил соболезнует родным и близким героя, погибшего за Украину", - отмечают в штабе.
Кроме этого, сообщается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.
"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - резюмировали в штабе.
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